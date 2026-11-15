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Christian Pulisic 1-1GOAL

“Ele torna o jogo fácil”: Christian Pulisic reencontra a alegria na seleção dos Estados Unidos com dois gols contra o Haiti e inspira seus jovens companheiros de equipe

Os dois gols de Christian Pulisic na vitória da seleção masculina dos Estados Unidos por 6 a 0 sobre o Haiti tiveram um significado que vai além de balançar as redes: família, reencontrar a alegria e inspirar a próxima geração de craques do país.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • MIAMI: Quando marcou o primeiro de seus dois gols, Christian Pulisic correu sorridente em direção à torcida e foi recebido com carinho. Seus pais, seu irmão, sua irmã e suas sobrinhas tinham ido ao jogo. Boa parte de sua família mora na Flórida. Eles não perderiam a partida nem os abraços que vieram depois do gol.

    Pouco depois, Pulisic voltou a comemorar, mas desta vez correu para o outro canto. Se o primeiro gol lhe deu a chance de celebrar com a família, foi o segundo que mais pareceu um retorno para casa. Com um chute, Pulisic estava de volta à seleção masculina dos Estados Unidos.

    A vitória por 6 a 0 sobre o Haiti no sábado foi sua primeira partida desde o fim abrupto da Copa do Mundo. Este verão deveria ter sido um período decisivo para o legado de Pulisic, mas ele nunca conseguiu engrenar de verdade por causa de uma lesão. A última imagem dele naquela Copa do Mundo em casa foi deixando o campo mancando, lesionado demais para ajudar a conter a avalanche da Bélgica que acabaria soterrando a seleção dos Estados Unidos.

    Dois gols contra o Haiti na Liga das Nações da Concacaf não vão apagar aquela imagem para quem viu de fora, mas não era disso que se tratava para Pulisic. Esta partida e esta concentração tinham a ver com coisas simples: vestir a camisa da seleção dos Estados Unidos, passar tempo com os amigos e, acima de tudo, aproveitar tudo isso.

    “Foi muito bom rever todo mundo”, disse Pulisic após o jogo. “Estou empolgado. Foi ótimo. A equipe teve uma grande atuação, e é bom estar de volta, marcar alguns gols e vencer a partida.”

    Durante boa parte da goleada de sábado, parecia que o retorno de Pulisic seria relativamente discreto. Então, de repente, deixou de ser: Pulisic deu início à sequência de gols da seleção dos Estados Unidos.

  • Sentindo-se bem

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic marcou dois gols em dois minutos e deu início à ofensiva avassaladora da seleção dos Estados Unidos.

    O primeiro gol de Pulisic veio de pênalti e, na verdade, provavelmente foi mais difícil do que pareceu. Tanto que houve uma longa revisão do VAR. A decisão final? Pênalti. Pulisic foi para a cobrança e converteu, o que lhe proporcionou aquele momento com a família à beira do campo.

    Quase imediatamente, Pulisic comemorava de novo. Dessa vez, precisou trabalhar um pouco mais. Depois de receber a bola no meio-campo, avançou em direção à área do Haiti. Levantou a cabeça, viu um espaço e escolheu um canto. O goleiro haitiano Alexandre Pierre pouco pôde fazer para impedir que o chute de Pulisic entrasse no gol.

    Parte do gol se deveu simplesmente à oportunidade, disse Pulisic após a partida. Mas a confiança também teve seu papel.

    “Logo depois do gol, acho que o jogo ficou um pouco mais aberto”, disse Pulisic. “Então recebi a bola com espaço, olhei ao redor e não vi muitas boas opções. Senti que podia bater com efeito na direção da primeira trave, e foi isso. Eu estava me sentindo bem.”

    Quem estava ao seu redor também se sentia bem, fossem jogadores atuando com Pulisic pela primeira vez ou pela centésima.

  • “É tão fácil jogar junto”

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Companheiros de equipe, novos e antigos, ficaram felizes por ter o ponta em campo.

    Ao chegar à concentração da seleção dos Estados Unidos, o que mais empolgava Pochettino era a possibilidade de ver o entrosamento da equipe. Com o retorno de Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun a um grupo repleto de jovens em ascensão, como seria a interação entre eles?

    “O mais importante [aspecto] é a combinação entre eles e ver o entrosamento”, disse Pochettino. “Para Christian e Mathis [Albert], será a primeira vez que estarão juntos, assim como McKennie e Cavan [Sullivan]. Acho que precisamos observar essas combinações durante a concentração.”

    No fim, Pulisic não jogou ao lado de Albert: ele foi substituído pelo também revelado pelo Borussia Dortmund aos 81 minutos. Mas atuou com Julian Hall, que marcou o segundo gol da seleção dos Estados Unidos e deu início a um segundo tempo com cinco gols.

    “Foi incrível. Até treinar com eles foi uma experiência bastante surreal para mim”, disse Hall após o jogo. “Poder estar em campo com eles e criar essa conexão foi sensacional.”

    Para Tyler Adams, também foi sensacional. O capitão da seleção dos Estados Unidos joga ao lado de Pulisic desde a adolescência, mas, por causa da ausência do companheiro na última concentração, os dois estavam havia quatro meses sem entrar em campo juntos. Para Adams, o meio-campista da equipe que se destaca pela recuperação de bolas, ter Pulisic em campo é sempre uma ajuda, ainda mais quando ele também marca gols.

    “Christian é um amigo próximo e um grande jogador”, disse Adams. “Vocês viram isso hoje à noite. É muito divertido jogar com ele. Ele facilita o jogo.”

    O entrosamento com Adams já existe. Todas as atenções estavam voltadas para a conexão de Pulisic com os recém-chegados. Ela ainda está em construção, mas as bases já foram estabelecidas.

  • Um exemplo para a próxima geração

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic é um dos vários veteranos que têm influenciado a nova geração.

    Naquele dia, depois que Pulisic chegou à concentração da seleção dos Estados Unidos, Sullivan, a nova promessa da equipe, falou sobre sua admiração pelo jogador mais famoso do grupo. Sullivan disse que cresceu assistindo a Pulisic. Agora, terá a chance de ser seu companheiro de equipe e, mais importante, talvez construir uma amizade com ele.

    “Há muitos jogadores de nível mundial neste grupo que admiro desde pequeno”, disse Sullivan no início da semana. “Christian, obviamente, é a principal referência para todas as crianças do país. Mas, como já disse, estou pronto para viver coisas novas e fazer novos amigos.”

    Sullivan não entrou em campo no sábado, o que significa que sua parceria com Pulisic terá de esperar mais um dia. Ainda assim, as palavras do jovem de 17 anos lembram a importância de Pulisic para a seleção dos Estados Unidos e para o futebol do país em geral.

    “Às vezes, isso realmente faz você se sentir velho”, disse ele, rindo. “Já estou por aqui há bastante tempo. São mais de 10 anos convivendo com a seleção, mas é empolgante. É legal ver esses caras, observar esses jovens nos treinos e perceber como são bons. Há jogadores muito bons entre eles.

    “Para mim, é empolgante, e espero fazer tudo o que puder para apoiá-los de qualquer maneira. Mas eles não precisam de mim. Estão se saindo muito bem por conta própria, e é divertido tê-los aqui.”

    Pochettino elogiou a forma como Pulisic, McKennie e Balogun retornaram à concentração. Também elogiou jogadores como Adams por darem continuidade ao trabalho iniciado na última convocação para integrar os novos integrantes. Com tantos jovens no grupo, é importante que os líderes exerçam esse papel. Pulisic nunca foi um líder de falar muito, mas certamente é um exemplo, e Pochettino viu ele e outros assumirem esse papel nesta semana.

    “Eles não participaram da concentração no mês passado, e houve muita ajuda aos jovens. Nesse sentido, foram incríveis desde o início.”

    A seleção dos Estados Unidos foi implacável no sábado e deu a Pochettino muitos motivos para comemorar enquanto ele se prepara para sua despedida.

  • Seguindo em frente

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    A seleção dos Estados Unidos ainda tem mais um jogo a disputar antes do início de uma nova era.

    É seguro dizer que Pulisic e Pochettino nem sempre estiveram de acordo. A controvérsia envolvendo a Copa das Américas já ficou para trás. Em breve, a passagem de Pochettino pela seleção dos Estados Unidos também chegará ao fim, com o técnico seguindo para o Manchester United. Pulisic reconheceu a oportunidade que aguarda o treinador, mas ressaltou que a seleção precisa continuar evoluindo após sua saída.

    "É uma grande oportunidade para ele", disse Pulisic. "Precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo e tentar evoluir como equipe. Acho que tivemos bons momentos e ele trouxe muita empolgação para o time. Acho que ele deixará isso como legado."

    Antes da saída definitiva de Pochettino, ainda há mais um jogo: a partida de volta contra o Haiti, em Cincinnati. Diante do placar, o resultado está praticamente garantido. Será, de certa forma, o fim de uma era, mas também a continuidade de outra, impulsionada por Pulisic, Sullivan e todos os jogadores que Pochettino deixará para trás.

    Para Pulisic, é isso que importa no jogo de terça-feira. É uma oportunidade de continuar evoluindo. Mais do que isso, é também uma chance de atuar pela seleção dos Estados Unidos, algo que significa muito para Pulisic.

    "É muito importante para nós", afirmou. "Acho que temos que encarar o jogo da mesma forma que encaramos hoje. Não podemos ficar acomodados. Queremos ir lá e vencer o jogo em Cincinnati. Queremos vencer essa partida também, porque isso nos dará muita confiança para seguir em frente."

    A seleção dos Estados Unidos segue em frente. Pulisic também, agora que está oficialmente de volta.