MIAMI: Quando marcou o primeiro de seus dois gols, Christian Pulisic correu sorridente em direção à torcida e foi recebido com carinho. Seus pais, seu irmão, sua irmã e suas sobrinhas tinham ido ao jogo. Boa parte de sua família mora na Flórida. Eles não perderiam a partida nem os abraços que vieram depois do gol.

Pouco depois, Pulisic voltou a comemorar, mas desta vez correu para o outro canto. Se o primeiro gol lhe deu a chance de celebrar com a família, foi o segundo que mais pareceu um retorno para casa. Com um chute, Pulisic estava de volta à seleção masculina dos Estados Unidos.

A vitória por 6 a 0 sobre o Haiti no sábado foi sua primeira partida desde o fim abrupto da Copa do Mundo. Este verão deveria ter sido um período decisivo para o legado de Pulisic, mas ele nunca conseguiu engrenar de verdade por causa de uma lesão. A última imagem dele naquela Copa do Mundo em casa foi deixando o campo mancando, lesionado demais para ajudar a conter a avalanche da Bélgica que acabaria soterrando a seleção dos Estados Unidos.

Dois gols contra o Haiti na Liga das Nações da Concacaf não vão apagar aquela imagem para quem viu de fora, mas não era disso que se tratava para Pulisic. Esta partida e esta concentração tinham a ver com coisas simples: vestir a camisa da seleção dos Estados Unidos, passar tempo com os amigos e, acima de tudo, aproveitar tudo isso.

“Foi muito bom rever todo mundo”, disse Pulisic após o jogo. “Estou empolgado. Foi ótimo. A equipe teve uma grande atuação, e é bom estar de volta, marcar alguns gols e vencer a partida.”

Durante boa parte da goleada de sábado, parecia que o retorno de Pulisic seria relativamente discreto. Então, de repente, deixou de ser: Pulisic deu início à sequência de gols da seleção dos Estados Unidos.