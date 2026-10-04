GLENDALE, Arizona. -- Poucas horas antes de marcar o gol que mudou sua vida para sempre, Cavan Sullivan tirou um cochilo. É uma parte normal de sua rotina. Este cochilo foi difícil, porém, porque veio acompanhado de um frio na barriga. Ele sabia o que viria depois: o México.

Quando sua cabeça tocou o travesseiro, Sullivan começou a pensar.

"Antes de dormir, eu visualizo e tento manifestar coisas boas para a noite", disse aos repórteres. "Algumas coisas se concretizam, outras não. Não foi assim que eu imaginei marcar o gol."

Isso porque o primeiro gol de Sullivan pela seleção masculina dos Estados Unidos foi mais do que um sonho realizado. Pode até marcar o início de uma nova era. No mínimo, foi um avanço para um dos prospectos mais badalados da história do futebol americano, um momento de "bem-vindo à seleção masculina dos Estados Unidos" melhor do que até ele poderia ter imaginado.

Mas, para aqueles que acompanham Sullivan, esse momento demorou muito para chegar.

Afinal, ele está sob os holofotes desde os 14 anos. Agora, cinco dias depois de seu aniversário de 17 anos, parece que ele chegou. Ajudar a liderar a carga em uma vitória por 3 a 0 sobre o México na maior rivalidade da América do Norte faz isso acontecer.

Às vezes, então, a realidade é melhor do que os sonhos. Pelo menos foi o caso de Sullivan.