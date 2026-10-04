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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

'Ele é um guerreiro' - Cavan Sullivan transforma anos de expectativa em um momento histórico pela seleção dos Estados Unidos com um gol dos sonhos contra o México

Aos 17 anos, Cavan Sullivan se tornou o jogador mais jovem a marcar pela seleção dos Estados Unidos com uma cavadinha ousada contra o México, recebendo elogios de Pochettino e dando aos torcedores um vislumbre do que vem a seguir.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • GLENDALE, Arizona. -- Poucas horas antes de marcar o gol que mudou sua vida para sempre, Cavan Sullivan tirou um cochilo. É uma parte normal de sua rotina. Este cochilo foi difícil, porém, porque veio acompanhado de um frio na barriga. Ele sabia o que viria depois: o México.

    Quando sua cabeça tocou o travesseiro, Sullivan começou a pensar.

    "Antes de dormir, eu visualizo e tento manifestar coisas boas para a noite", disse aos repórteres. "Algumas coisas se concretizam, outras não. Não foi assim que eu imaginei marcar o gol."

    Isso porque o primeiro gol de Sullivan pela seleção masculina dos Estados Unidos foi mais do que um sonho realizado. Pode até marcar o início de uma nova era. No mínimo, foi um avanço para um dos prospectos mais badalados da história do futebol americano, um momento de "bem-vindo à seleção masculina dos Estados Unidos" melhor do que até ele poderia ter imaginado.

    Mas, para aqueles que acompanham Sullivan, esse momento demorou muito para chegar.

    Afinal, ele está sob os holofotes desde os 14 anos. Agora, cinco dias depois de seu aniversário de 17 anos, parece que ele chegou. Ajudar a liderar a carga em uma vitória por 3 a 0 sobre o México na maior rivalidade da América do Norte faz isso acontecer.

    Às vezes, então, a realidade é melhor do que os sonhos. Pelo menos foi o caso de Sullivan.

  • O grande gol

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    A cavadinha de Cavan Sullivan contra o México fez dele o artilheiro mais jovem da história da seleção masculina dos Estados Unidos.

    Do jeito que Sullivan conta, ele não conseguia acreditar na própria sorte.

    Tudo o que ele lembra é de estar ali, isolado, pensando no que fazer em seguida. Seu cérebro mandou fechar a linha de passe do goleiro do México, Raul Rangel, e foi o que ele fez. De repente, a bola estava nos pés dele, e o gol estava aberto a uns 30 e tantos metros de distância.

    "Parecia que eu não ia conseguir a bola e que só teria que recompor e voltar para a posição", disse. "Mas é, às vezes você tem sorte e o benefício da dúvida. Peguei a bola dali e só pensei: 'Não vou driblar'. Eu estava um pouco cansado demais, então só vou dar uma cavadinha.

    "Acho que o resto é história."

    História mesmo. Com o gol, ele se tornou o artilheiro mais jovem da história da seleção masculina dos Estados Unidos, superando um recorde anteriormente estabelecido pelo companheiro de equipe Mathis Albert apenas alguns dias antes. Só por entrar em campo, ele se tornou o jogador mais jovem da seleção masculina dos Estados Unidos a começar uma partida contra o México. Mais recordes para acrescentar à lista, então, e essa lista provavelmente vai ficar maior nos próximos anos.

    "Acho que a gente simplesmente tem que parar de falar da idade dele", disse o capitão Tyler Adams. "Ele está aqui por um motivo."

    Quando a finalização de Sullivan balançou as redes, as redes sociais fervilharam. Milhares estavam tuitando em tempo real sobre a conclusão impressionante. É seguro dizer que haverá um grupo, particularmente em Manchester, que vai acordar e ver o que o atacante a caminho do Manchester City fez no maior jogo da CONCACAF. Se o hype já era grande antes, agora será ainda maior.

    O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, tentou controlar esse hype, mas nem ele conseguiu deixar de elogiar sua estrela em ascensão após a partida.


  • Elogio de Pochettino

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    ZUMA Press Wire

    Pochettino não conseguiu deixar de elogiar o golaço do jogador de 17 anos.

    Falando após a partida, Sullivan disse que este foi o melhor dia da vida dele, não apenas por causa do gol, mas também por causa da vitória.

    "Gostei do que ele disse depois do jogo", afirmou Pochettino. "O mais importante foi o resultado. Sim, ele está aprendendo todos os dias, e isso é uma coisa boa."

    Ainda assim, depois de ver isso de perto, Pochettino agora está mais familiarizado com o nível de talento de Sullivan. Ao ser perguntado sobre isso, ele reiterou que talento não lhe falta. Citou cada um dos novatos no grupo e disse que está feliz com todos eles. Sim, Sullivan incluído.

    No entanto, não havia como negar o momento nem a qualidade que Sullivan mostrou nele.

    "Ele é um lutador. É um guerreiro", disse Pochettino. "É difícil encontrar esse tipo de jogador com uma qualidade tremenda com a bola em posse. Acho que Cavan mostra isso quando está com a bola nos pés e quando precisa perseguir os adversários e recuperar a bola.

    "Essa é a minha impressão depois de quase três semanas, e isso é inacreditável. Ter um jogador assim, acho que é fantástico para os EUA. Espero que ele continue dessa forma: evoluindo."

    Pochettino tem razão: Sullivan ainda tem muito a evoluir. E, para que ele evolua da melhor maneira, Pochettino diz que ele precisa de certa proteção em relação à badalação que continua crescendo.

  • Protegendo um adolescente

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pochettino quer manter os pés de Sullivan no chão, assim como faz com todos os outros adolescentes.

    Nas últimas semanas, Pochettino fez alguns comentários nada sutis sobre humildade. Os jovens jogadores do time são talentosos, sim, mas precisam lembrar que isso é apenas o começo. Nenhum deles é Lionel Messi, disse ele, e até Messi raramente fala sobre o quão bom é.

    Muitos interpretaram esses comentários como um recado para Sullivan, ou pelo menos para aqueles que alimentam o hype em torno dele. Ele já está aparecendo em comerciais, tem um grande número de seguidores nas redes sociais e parece ter um futuro brilhante pela frente. Mas, nesta convocação, ele ainda era o mais jovem entre 28 jogadores, todos lutando para conquistar seu espaço.

    "É um momento importante porque precisamos agir da forma certa com eles", disse Pochettino. "Precisamos protegê-los. Precisamos apoiá-los. Nossa responsabilidade agora é fazer com que esse grupo de jogadores talentosos cresça na direção certa."

    Pochettino também destacou a importância de tratar cada jogo como o mais importante de suas carreiras, apontando o capitão Tyler Adams como exemplo dessa mentalidade. Se os jogadores abraçarem essa abordagem, ele acredita que o grupo tem talento para seguir evoluindo e disputar títulos.

    Falando à imprensa após o jogo, Adams brincou que até ele teria pensado em chutar, dado o quão aberto o gol estava. Ele também falou sobre a importância de conduzir jogadores como Sullivan da maneira certa.

    Adams disse que cercar os jogadores mais jovens com companheiros experientes tira parte da pressão. O objetivo é colocá-los em posições em que se sintam confortáveis e possam marcar gols e mostrar seus pontos fortes.

    "Eles não precisam fazer atuações malucas, malucas... Há realmente um equilíbrio muito bom, eu acho, em todo o campo, e isso tirou o melhor deles, com certeza", disse.

  • Próximos passos

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Cavan Sullivan saiu com a bola do jogo e um primeiro gol pela seleção dos Estados Unidos para guardar na memória após a vitória sobre o México.

    Mais de uma hora depois de seu grande gol, o sorriso ainda permanecia. Ali estava Sullivan, cercado pela imprensa, com a bola do jogo nas mãos. A cada pergunta que chegava, ele aparentemente a apertava cada vez mais forte. Ela não iria a lugar nenhum.

    "Acho que vou pedir para os caras assinarem", disse Sullivan. "Sinceramente, não sei muito bem o que fazer com ela."

    Um problema para outro dia. Por enquanto, o foco será a recuperação. Há outro jogo pela frente, contra o Canadá de Jesse Marsch, e ele será tão duro quanto os que Sullivan disputou até aqui. Talvez até mais.

    Quando Sullivan deitou a cabeça no travesseiro depois do jogo, certamente a sensação foi diferente daquela do cochilo pré-jogo que colocou tudo em movimento. Ele já tem seu primeiro gol, e a bola do jogo para provar isso. Foi melhor do que ele poderia ter sonhado, e deixou muitos torcedores americanos sonhando com o que pode vir a seguir do garoto que marcou esse gol.