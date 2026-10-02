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Rafa Marquez GFXGOAL

'É um processo': Rafa Marquez reacende a rivalidade com a seleção dos Estados Unidos à beira do campo, enquanto torcedores do México voltam a ousar acreditar

Uma Copa do Mundo promissora faz os torcedores do México nos Estados Unidos sonharem alto antes do primeiro confronto de rivalidade de Rafa Marquez com a seleção dos EUA como técnico do México.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • HARRISON, Nova Jersey -- Um por um, os titulares do México foram anunciados no Sports Illustrated Stadium.

    Era um XI um pouco desfalcado em um amistoso clássico de pausa internacional no fim de setembro. Ainda assim, cada jogador foi recebido com gritos entusiasmados. Os torcedores gritaram por Obed Vargas. Gritaram por German Berterame. Mas o barulho mais alto de todos foi para o técnico.

    Rafa Marquez, elegante, confiante e, de alguma forma, com apenas 47 anos, é amado por estas bandas, apesar de uma passagem conturbada pelo Red Bulls, e também além delas. Ele talvez seja o melhor jogador a vestir a camisa da seleção. Ganhou a Ligue 1 uma vez com o Monaco, La Liga quatro vezes com o Barcelona e a Champions League duas vezes. Apenas quatro jogadores atuaram mais vezes por El Tri. Se o sucesso na Europa é um termômetro de grandeza, então o México nunca revelou um jogador melhor.

    E agora ele é o técnico principal deles. O rosto da velha geração se tornou o líder da nova. Com sua promoção, vem uma energia renovada, um pouco mais de vibração. E os torcedores que antes estavam desiludidos com um time que não lhes dava muito pelo que gritar estão começando a acreditar de novo.

    "Ele é [de verdade] mexicano. É um grande jogador nosso. E acho que agora vamos ter mais aficionados . As pessoas vão voltar", disse um torcedor à GOAL do lado de fora do estádio.

    Tudo isso também parece vir em ótima hora. O México, por um período curto demais, fez sua torcida sonhar na Copa do Mundo. Venceu os três jogos da fase de grupos sem sofrer gol, antes de passar com facilidade pelo Equador na fase de 32 avos. Ficou a uma resistência dramática e tardia da Inglaterra de se classificar para as quartas de final. O homem que comandou isso, Javier Aguirre, saiu ao fim do torneio. Marquez é a nova cara de um novo time.

    Agora vem um adversário que Marquez conhece muito bem. Seu primeiro encontro com os Estados Unidos como técnico do México vai reacender uma rivalidade que ele ajudou a tornar tão explosiva como jogador. Houve o cartão vermelho por dar uma cabeçada em Cobi Jones na Copa do Mundo de 2002, depois outro por uma entrada em Tim Howard em 2009. Poucos jogadores incorporaram a animosidade deste confronto como ele. Agora, à beira do campo, ele tem a chance de dar ao otimismo renovado do México algo mais tangível: uma vitória sobre seu maior rival.

  • "É a aura"

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    NurPhoto

    O extenso histórico de Marquez com a seleção mexicana faz dele um técnico interessante para conduzir a equipe adiante.

    A energia em torno de sua contratação era clara na noite de terça-feira, a uma curta viagem de trem do centro de Nova York. Sombreros se alinhavam pelas ruas. Assim como chapéus bucket, camisas falsificadas e churros baratos. Essa é a coisa maravilhosa da caminhada da estação PATH até o Sports Illustrated Stadium. Parece um trajeto tradicional de futebol, estreito, de mão única e apertado. O amontoado de pessoas provoca um tipo de tensão de bom gosto. A expectativa cresce a cada passo e, em dias como a terça-feira, só é ampliada pela esperança e pelo otimismo que acompanham uma nova era.

    De fato, já fazia algum tempo que o cenário era bastante sombrio.

    "Antes da Covid, era meio devagar. Eu estava ansioso pelos jogos, mas não estava ansioso pelas vitórias", disse um torcedor à GOAL.

    Mas agora há mais empolgação em torno deste time. Sim, Marquez faz parte disso.

    "É a aura. É a personalidade dele de saber mais sobre o jogo. Ele veio da base [da seleção] e foi subindo até chegar aqui", disse um torcedor.

    Seu currículo reflete muito disso também. Marquez foi auxiliar por dois anos sob o comando de Aguirre e antes ocupou cargos no futebol de base, mais especificamente no time B do Barca. Ele viu como é o melhor talento jovem e aprendeu uma coisa ou outra sobre como deixá-lo florescer plenamente.

    “Acho que existe uma base muito boa. Há jogadores jovens e jogadores experientes que acredito que serão importantes durante este período de transição”, disse Marquez depois que sua nomeação foi confirmada. “Agora não é momento de começar do zero, mas de acelerar.

    Esse também é o tipo de mensagem que os torcedores querem ouvir.

    "Nós esperamos vitórias, mas é um processo. É um processo. Às vezes é 'este sistema funcionou. Este jogador funcionou. Este não.' É preciso confiar no processo", disse Richard 'Coronel' Guel, chefe do grupo de torcedores Pancho Villa's Army (PVA), à GOAL.

  • "Sempre há uma estrela brilhando forte"

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    aal.photo

    Gilberto Mora, 17, é um dos jovens talentos mais promissores do futebol

    Parte do apelo aqui é a disposição de deixar os garotos jogarem. Gilberto Mora é a atual esperança do futebol mexicano. Esses caras costumam aparecer bastante: um novo garoto-prodígio pronto para se provar e mudar os rumos da seleção. Mas Mora, que foi titular do Xolos aos 15 anos e marcou um golaço contra a Colômbia na semana passada, ainda pode ser o verdadeiro craque.

    "Ele vai ser grande. Vai em busca de tudo. Está jogando com o coração, e isso aparece. E também tem uma técnica excelente. Para nós, é uma situação em que todos saem ganhando", disse Eliza, integrante da PVA baseada em Atlanta, à GOAL.

    Outros são um pouco mais cautelosos.

    "Sempre tem uma estrela brilhando que vai ser o nosso Ronaldo ou o nosso Pelé. Muitos jovens talentos mexicanos aparecem, têm um lampejo de brilhantismo e, imediatamente, a gente se apega a isso, tipo: 'sim, vamos ganhar. Esse é o cara!'. E depois eles não correspondem. Mas acho que há muito mais coisas envolvidas nisso, porque obviamente o futebol é um esporte coletivo. São 11 jogadores", disse Guel.

    Ainda assim, a qualidade de Mora não pode ser colocada em dúvida. Nem a promessa ao seu redor. Obed Vargas, de 21 anos, e agora no Atletico Madrid, parece um volante clássico, capaz de dar liberdade para o adolescente avançar.

    Márquez convocou seis adolescentes para sua primeira seleção do México. Outros 11 têm menos de 25 anos. Ele deu estreia a três jogadores na noite de terça-feira e deu a outros dois sua primeira chance como titulares com a camisa do México. Nenhum jogador manteve lugar no time após o empate por 1 a 1 com a Colômbia, alguns dias antes.

    Ainda assim, talvez de forma ainda mais promissora, havia um estilo de jogo claro se desenvolvendo. Isaias Violante parece ser um ponta muito agudo pela direita e infernizou a defesa do Peru em várias ocasiões. Isso não é um Barca B simplificado. O time de Márquez pode ameaçar mais em transição do que dominar a bola por 90 minutos. Isso não é necessariamente algo ruim.

  • "Somos mais aceitáveis"

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    ZUMA Press Wire

    A torcida do México cantou a plenos pulmões no empate por 1 a 1 com o Peru

    Mas, apesar de toda a boa atmosfera após a Copa do Mundo, ainda existe uma divisão entre os torcedores mexicanos mais otimistas e os abertamente virulentos. Um amigável empate por 1 a 1 com a Colômbia, uma zebra em potencial da Copa do Mundo há apenas alguns meses, foi recebido com raiva em alguns cantos das redes sociais.

    "A gente acompanha todos os blogs, todos os noticiários e todos os tabloides esportivos e tudo mais. E aí, sabe, como todo mundo, como eu sei que a Argentina faz, a Espanha faz. Todos eles ficam ali em seus programas debatendo, e isso meio que faz parte do trabalho deles", disse Guel.

    Guel, cuja filiação à PVA se estende por mais de 30 estados e dezenas de milhares de membros, acha que os torcedores nos Estados Unidos tendem a ser um pouco mais gentis em sua visão da equipe.

    "Para um torcedor mexicano que vai vê-los aqui nos Estados Unidos, isso é o melhor que a gente pode ter. Queremos estar de volta em casa. Sentimos muita falta do México, e quando a seleção vem aqui é algo muito importante porque temos a chance de celebrar nossa cultura. Temos a chance de vestir nossas cores, carregar nossas bandeiras. Mesmo que a gente ainda faça isso ao longo do ano, é algo diferente", disse Guel.

    Outros presentes no jogo refletiram esse sentimento.

    "Claro, é diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Você não está só indo com seus vizinhos, mas também com outras pessoas de outros países que querem torcer pelo México, então elas se tornam nossa família, nossos vizinhos. Mesmo estando longe. São nossa família", disse um torcedor.

    Outro argumentou que os Estados Unidos são simplesmente um lugar melhor para assistir à seleção mexicana.

    "Aqui, acho que somos mais aceitos. Não importa realmente qual é o seu time mexicano, ou se você torce para um time europeu ou o que for. Quando você diz que é mexicano, você é mexicano", disseram.

  • "Temos que continuar trabalhando"

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    ZUMA Press Wire

    A equipe mexicana não teve a melhor atuação, mas o apoio da torcida foi forte durante todo o jogo.

    E essa foi talvez a mensagem mais clara da noite de terça-feira.

    A seleção mexicana, com uma escalação bastante modificada, foi neutralizada com relativa eficiência pelo Peru. Houve algumas ideias ofensivas interessantes, mas sem muito impacto. O Peru fez por merecer o seu gol, marcado pouco antes do intervalo. O México fez mais por merecer o seu, que saiu logo depois da volta do intervalo. Mora foi preservado. Julian Quinones, a grande revelação da Copa do Mundo, ficou fora da equipe por causa de lesão. Marquez está em fase de testes, e esta foi uma partida que lhe mostrou que há bastante material para trabalhar, mas este pode ser um processo longo.

    Depois do apito final, ele reiterou isso.

    "Eu queria ver jogadores nesse tipo de jogo e de situação. Isso faz parte do processo", disse Marquez em sua entrevista coletiva após a partida. "Quero ver jogadores jovens para entender o potencial deles, ver do que precisam para seguir se desenvolvendo. Obviamente há coisas a melhorar, com pouco tempo para termos melhorado, mas estou feliz e satisfeito, porém temos que seguir trabalhando."

    No papel, o México deve vencer esses jogos. Se isso fosse uma partida competitiva, se realmente valesse alguma coisa, um empate por 1 a 1 contra a 50ª melhor seleção do mundo não seria aceito. Mas ali, em Nova Jersey, muito, muito longe do barulho e do catastrofismo do México, foi um progresso. Os tambores rufaram e ecoaram durante toda a partida. A ola começou aos três minutos e durou até os 90. Mesmo quando o jogo perdeu ritmo no fim, cada torcedor permaneceu em seu lugar.

    Não foi perfeito. Nem foi tão bom assim. Mas foi esperança. Agora vem os Estados Unidos e uma rivalidade que costuma deixar bem menos espaço para paciência, mesmo em um amistoso. Marquez sabe disso melhor do que a maioria. Ele passou anos dando aos americanos um motivo para temer enfrentá-lo. Vencê-los em seu primeiro clássico como técnico daria a esses torcedores um motivo inicial para acreditar que o processo está funcionando.