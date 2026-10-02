'É um processo': Rafa Marquez reacende a rivalidade com a seleção dos Estados Unidos à beira do campo, enquanto torcedores do México voltam a ousar acreditar

HARRISON, Nova Jersey -- Um por um, os titulares do México foram anunciados no Sports Illustrated Stadium.

Era um XI um pouco desfalcado em um amistoso clássico de pausa internacional no fim de setembro. Ainda assim, cada jogador foi recebido com gritos entusiasmados. Os torcedores gritaram por Obed Vargas. Gritaram por German Berterame. Mas o barulho mais alto de todos foi para o técnico.

Rafa Marquez, elegante, confiante e, de alguma forma, com apenas 47 anos, é amado por estas bandas, apesar de uma passagem conturbada pelo Red Bulls, e também além delas. Ele talvez seja o melhor jogador a vestir a camisa da seleção. Ganhou a Ligue 1 uma vez com o Monaco, La Liga quatro vezes com o Barcelona e a Champions League duas vezes. Apenas quatro jogadores atuaram mais vezes por El Tri. Se o sucesso na Europa é um termômetro de grandeza, então o México nunca revelou um jogador melhor.

E agora ele é o técnico principal deles. O rosto da velha geração se tornou o líder da nova. Com sua promoção, vem uma energia renovada, um pouco mais de vibração. E os torcedores que antes estavam desiludidos com um time que não lhes dava muito pelo que gritar estão começando a acreditar de novo.

"Ele é [de verdade] mexicano. É um grande jogador nosso. E acho que agora vamos ter mais aficionados . As pessoas vão voltar", disse um torcedor à GOAL do lado de fora do estádio.

Tudo isso também parece vir em ótima hora. O México, por um período curto demais, fez sua torcida sonhar na Copa do Mundo. Venceu os três jogos da fase de grupos sem sofrer gol, antes de passar com facilidade pelo Equador na fase de 32 avos. Ficou a uma resistência dramática e tardia da Inglaterra de se classificar para as quartas de final. O homem que comandou isso, Javier Aguirre, saiu ao fim do torneio. Marquez é a nova cara de um novo time.

Agora vem um adversário que Marquez conhece muito bem. Seu primeiro encontro com os Estados Unidos como técnico do México vai reacender uma rivalidade que ele ajudou a tornar tão explosiva como jogador. Houve o cartão vermelho por dar uma cabeçada em Cobi Jones na Copa do Mundo de 2002, depois outro por uma entrada em Tim Howard em 2009. Poucos jogadores incorporaram a animosidade deste confronto como ele. Agora, à beira do campo, ele tem a chance de dar ao otimismo renovado do México algo mais tangível: uma vitória sobre seu maior rival.