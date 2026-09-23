FAYETTEVILLE, Geórgia -- O momento em que George Campbell foi nomeado capitão do West Brom, na verdade, não teve nada de especial.

Não houve comemoração, nem alarde. Na verdade, tudo aconteceu de forma discreta. Uma conversa rápida com o técnico James Morrison e foi isso. Campbell ficou com a braçadeira.

No pouco mais de um mês desde aquela breve conversa do lado de fora do ônibus da equipe, Campbell tem refletido cada vez mais sobre o que essa braçadeira significa. E, quanto mais pensou nisso, mais percebeu que ela significa ao mesmo tempo tudo e absolutamente nada.

“No começo eu pensava muito mais nisso, sobre ser capitão e o que isso significa, e isso mexeu um pouco com a minha cabeça”, Campbell diz à GOAL. “Mas agora me sinto um pouco mais tranquilo. Olha, é uma honra enorme, mas não há tantos olhos sobre mim quanto eu pensei que haveria. Está muito perto de ser a mesma coisa que foi no ano passado.”

Embora a vida não tenha realmente mudado, Campbell certamente mudou, em grande parte por causa do caminho tortuoso que o levou até essa braçadeira. A capitania é um reconhecimento tanto de quem ele é quanto de quem pode ser, mas também do quanto amadureceu para chegar até ali. É também algo que o fez pensar em sua trajetória e em para onde ela está indo agora, ao começar uma espécie de recomeço com a seleção masculina dos Estados Unidos.

Aos 25 anos, Campbell se vê como uma espécie de elo intermediário neste atual grupo da USMNT. Ele está cercado por veteranos de Copa do Mundo e adolescentes promissores. Então, com apenas uma convocação? Não: uma partida pela seleção principal no currículo, Campbell segue em seu próprio caminho, lutando por sua grande chance, mas também ajudando a liderar outros rumo às deles.

“Tenho um papel de liderança no West Brom, e quero tentar ser um líder aqui”, afirma. “É sempre difícil ser um líder quando você não conhece tanto as pessoas, e não faz parte do meu jeito gritar e berrar com pessoas que eu ainda não conheço. Mas, ao mesmo tempo, tenho isso no sentido de organizar em campo, falar, me comunicar e simplesmente ter essa experiência de jogo.”

Se há uma coisa que o período de Campbell no West Brom lhe ensinou, é que as coisas acontecem rápido. Em um minuto, você está lutando para encontrar seu lugar e, no seguinte, é o capitão. Em um período relativamente curto, você pode passar de fora dos planos a peça importante da USMNT. Em duas semanas, a vida de Campbell pode mudar de novo antes mesmo que ele perceba que isso aconteceu.

Então, como Campbell está encarando este camp, o seu primeiro em um ano e meio?

“Acho que é uma oportunidade realmente muito boa”, enfatiza Campbell.

É uma chance pela qual ele vinha esperando, mas que nunca foi garantida.