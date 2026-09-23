'É um novo começo': George Campbell apostou em si mesmo e se tornou capitão do West Brom; agora, luta pelo futuro na seleção dos Estados Unidos
FAYETTEVILLE, Geórgia -- O momento em que George Campbell foi nomeado capitão do West Brom, na verdade, não teve nada de especial.
Não houve comemoração, nem alarde. Na verdade, tudo aconteceu de forma discreta. Uma conversa rápida com o técnico James Morrison e foi isso. Campbell ficou com a braçadeira.
No pouco mais de um mês desde aquela breve conversa do lado de fora do ônibus da equipe, Campbell tem refletido cada vez mais sobre o que essa braçadeira significa. E, quanto mais pensou nisso, mais percebeu que ela significa ao mesmo tempo tudo e absolutamente nada.
“No começo eu pensava muito mais nisso, sobre ser capitão e o que isso significa, e isso mexeu um pouco com a minha cabeça”, Campbell diz à GOAL. “Mas agora me sinto um pouco mais tranquilo. Olha, é uma honra enorme, mas não há tantos olhos sobre mim quanto eu pensei que haveria. Está muito perto de ser a mesma coisa que foi no ano passado.”
Embora a vida não tenha realmente mudado, Campbell certamente mudou, em grande parte por causa do caminho tortuoso que o levou até essa braçadeira. A capitania é um reconhecimento tanto de quem ele é quanto de quem pode ser, mas também do quanto amadureceu para chegar até ali. É também algo que o fez pensar em sua trajetória e em para onde ela está indo agora, ao começar uma espécie de recomeço com a seleção masculina dos Estados Unidos.
Aos 25 anos, Campbell se vê como uma espécie de elo intermediário neste atual grupo da USMNT. Ele está cercado por veteranos de Copa do Mundo e adolescentes promissores. Então, com apenas uma convocação? Não: uma partida pela seleção principal no currículo, Campbell segue em seu próprio caminho, lutando por sua grande chance, mas também ajudando a liderar outros rumo às deles.
“Tenho um papel de liderança no West Brom, e quero tentar ser um líder aqui”, afirma. “É sempre difícil ser um líder quando você não conhece tanto as pessoas, e não faz parte do meu jeito gritar e berrar com pessoas que eu ainda não conheço. Mas, ao mesmo tempo, tenho isso no sentido de organizar em campo, falar, me comunicar e simplesmente ter essa experiência de jogo.”
Se há uma coisa que o período de Campbell no West Brom lhe ensinou, é que as coisas acontecem rápido. Em um minuto, você está lutando para encontrar seu lugar e, no seguinte, é o capitão. Em um período relativamente curto, você pode passar de fora dos planos a peça importante da USMNT. Em duas semanas, a vida de Campbell pode mudar de novo antes mesmo que ele perceba que isso aconteceu.
Então, como Campbell está encarando este camp, o seu primeiro em um ano e meio?
“Acho que é uma oportunidade realmente muito boa”, enfatiza Campbell.
É uma chance pela qual ele vinha esperando, mas que nunca foi garantida.
A estrada sinuosa
Não faltam revelações do Philadelphia Union no entorno da seleção dos Estados Unidos. Brenden Aaronson, Matt Freese, Mark McKenzie e Auston Trusty fizeram parte do elenco da Copa do Mundo. Cavan Sullivan e Neil Pierre estão agora no camp para liderar a próxima geração. E, em outra realidade, Campbell também poderia ter sido um deles.
Nascido em Chester, na Pensilvânia, onde o Union manda seus jogos, Campbell e sua família estavam inseridos no futebol da Filadélfia. Seus irmãos jogaram no sistema do Union, e Campbell também. Quando chegou a hora de fazer testes para a academia do clube, porém, Campbell não foi aprovado.
Os Campbell então seguiram caminhos diferentes.
Seu irmão mais velho, Will, foi para a faculdade. O irmão do meio, Robert, ficou com a mãe deles na Filadélfia para terminar o ensino médio. E o caçula George foi para Atlanta com o pai, cujo trabalho levou os dois para o sul.
"Quando você é mais novo, não percebe isso tanto, mas agora, obviamente, olho para trás e sou muito grato a eles", diz ele sobre seus pais.
Campbell se lembra da correria. Ele recorda como seus pais voltavam do trabalho para buscá-lo na escola e corriam para o treino, a 45 minutos de distância. Depois de acompanhá-lo durante toda a atividade, levavam-no de volta para casa e faziam tudo de novo na vez seguinte.
“Eles foram guerreiros. Eu não pensava nisso na época, mas eles são uma parte enorme disso”, continua.
Na Geórgia, Campbell jogou pelo Georgia United sob o comando de Tony Annan, futuro diretor da academia do Atlanta United, a quem ele credita como o primeiro treinador a realmente exigir dele. Alguns anos depois, Campbell pode admitir que uma carreira profissional nunca foi uma certeza.
“Eu batalhei todo ano e tentei torcer pelo melhor”, diz ele. “Houve alguns anos em que eu não estava exatamente no nível, mas eu só aparecia, tentava trabalhar duro, e foi realmente aí que tudo começou.”
Ele desabrochou durante seu penúltimo ano do ensino médio, completando a transição do meio-campo para zagueiro. Campbell havia se comprometido a jogar pela Universidade de Maryland, mas, depois de receber uma oferta de contrato de jogador formado em casa do Atlanta United, decidiu se profissionalizar.
“Tive que ligar para eles dizendo que não iria porque estava assinando”, relembra. “Eles estavam tentando me convencer a não ir, que eu ficaria preso na USL ou qualquer que fosse a situação. Eles não ficaram felizes com isso, mas, no fim das contas, era uma decisão que eu tinha que tomar.”
Deu certo. Campbell despontou em Atlanta, disputando 38 jogos pelo time principal antes de o CF Montreal se mover para trocá-lo. Depois de duas temporadas e meia no Canadá, porém, Campbell se viu em outra encruzilhada. Ele poderia ter permanecido na MLS e poderia ter assinado com vários clubes dentro da liga.
Ou poderia se desafiar e ir para outro lugar que o testaria de maneiras sobre as quais ele não tinha total certeza. Foi isso que acabaria impulsionando sua ida para a Inglaterra.
Aprendendo a seguir em frente
Quando surgiu a proposta do West Brom, Campbell conversou com pessoas próximas a ele: seus pais, seus irmãos, sua agora esposa. Ele também falou com Auston Trusty, que havia jogado ao lado de seus irmãos mais velhos e começado a trilhar o próprio caminho na Europa.
Depois de alguns dias, Campbell chegou à sua conclusão.
“Realmente era apostar em mim mesmo ou ficar um pouco mais confortável nos EUA”, diz ele. “Eu simplesmente decidi que poderia me arrepender se não fosse para a Inglaterra, porque esse é o sonho de muita gente. Senti que não queria não conseguir conviver comigo mesmo se não fosse para a Inglaterra.”
Ele chegou em julho de 2025 e fez sua estreia em agosto. No inverno, o West Brom já estava no meio de uma briga contra o rebaixamento. Campbell aprendeu que a vida na Championship era dura, de mais de uma maneira.
“Demorei um pouco para me adaptar, sendo sincero”, diz ele, “tanto em termos de vestiário quanto de companheiros de equipe, de tocar a vida no dia a dia, dirigir, essas coisas. Levei um tempo para me adaptar.”
Houve desafios. Campbell e sua esposa estavam lidando com um relacionamento à distância. Os resultados em campo eram difíceis de aceitar. E ainda havia toda a dureza da Championship, onde os jogos vêm rapidamente.
Agora, as coisas parecem diferentes. A esposa de Campbell se mudou de vez, o que mudou sua vida. Sua família o visitou recentemente para um jogo e, como parte da viagem, ele os levou a uma quadra de padel para uma competição amistosa em um novo hobby. Cozinhar, assistir TV, passar noites até tarde jogando "The Finals" com os amigos de volta para casa: Campbell agora tem sua rotina, por mais difícil que isso possa ser diante do calendário de jogos do West Brom.
“É neste ano que está começando a parecer um lar de verdade, em vez de apenas um lugar onde eu estava me adaptando”, diz ele. “Foi difícil, mas, no fim das contas, na Inglaterra há tantos jogos na Championship que sua cabeça simplesmente diz: ‘Segue em frente’.”
No fim, Campbell conseguiu, ajudando o West Brom a escapar dessa luta contra o rebaixamento por quatro pontos. Ele fez 41 partidas em sua primeira temporada na Championship e marcou quatro gols no processo.
Tornando-se o capitão
O momento foi rápido, mas Campbell pensou muito sobre ele. O West Brom estava a caminho de Norwich para a estreia na Championship e, enquanto o time entrava no ônibus, Morrison chamou seu zagueiro. O capitão anterior, Jed Wallace, havia sido vendido ao Bristol City, e os Baggies precisavam de um novo capitão.
“Ele me chamou de lado e só disse que acha que eu sou o mais indicado para isso”, relembra Campbell. “Ele perguntou: ‘Você topa?’. Eu disse que sim, e foi basicamente isso. Então, literalmente cinco minutos depois, eu entro no ônibus para ir a Norwich.
“As coisas acontecem rápido na Championship, e acho que isso provavelmente é o que eu mais amo nela. São muitos jogos, mas tudo passa muito rápido.”
A conquista de Campbell, porém, não deve ser subestimada. Ao ser nomeado capitão, Campbell se tornou apenas o terceiro americano a ser nomeado capitão permanente de um clube inglês, seguindo Brian McBride e Eric Lichaj. Desse grupo, ele é o mais jovem.
O West Brom começou bem. Venceu quatro e empatou duas de suas primeiras oito partidas, o que o coloca em quinto lugar na liga neste início. É uma diferença enorme em relação à temporada passada. É justo dizer que houve uma grande melhora.
Ainda assim, após apenas uma temporada na liga, Campbell sabe muito bem que há altos e baixos e, mais uma vez, times e jogadores transitam entre eles rapidamente.
“Se você faz um jogo ruim”, diz ele, “você pode olhar e pensar: ‘Olha como o jogo foi ruim’... Ou pode ver assim: ‘Em três dias eu tenho a chance de consertar isso’.
“Há os dois lados da moeda, mas eu gosto de pular de jogo em jogo, em vez de ter tantos treinos para ficar pensando no último jogo.”
Agora, há grandes desafios pela frente. Campbell é capitão de seu clube e está fazendo a diferença na Championship, mas será que também pode fazer a diferença pela seleção dos Estados Unidos?
A Copa do Mundo foi complicada para Campbell. Por um lado, ele queria desesperadamente estar lá representando seu país. Por outro, muitos de seus amigos eram justamente os que estavam em campo com as cores da seleção dos Estados Unidos.
O segundo sentimento superou em muito o primeiro. Quando assistiu neste verão, ele só queria ver seus amigos irem bem.
“A maioria dos caras na posição em que eu provavelmente quero jogar são caras de quem sou muito próximo”, diz. “Nunca é torcer para que eles vão mal para que eu possa entrar. É mais querer ir tão bem que eu conquiste essa vaga sobre eles. Boa competição, competição amigável, é sempre saudável.”
Campbell reconhece que ter ficado tanto tempo longe da equipe transformou suas esperanças de Copa do Mundo em algo improvável, mas ele também achava que sua melhora de forma no West Brom no fim da temporada poderia lhe dar uma chance de lutar.
“Obviamente, foi um ano e meio sem estar no grupo, e eu achava que estava indo bem, especialmente no fim da última temporada”, diz. “Achei que aquela era a maior oportunidade para eu entrar, e eu não entrei, e isso é decepcionante, mas sinto que agora é um novo começo.”
Campbell tem razão: tudo é novo.
Os veteranos de Copa do Mundo Trusty e Richards foram chamados para a equipe, assim como a estrela em ascensão Pierre. Tim Ream, de 38 anos, foi o titular ao lado de Richards na Copa do Mundo deste verão, e agora Campbell se vê em um grupo que luta para assumir aquela posição.
Essa disputa começa nesta concentração, que inclui oito adolescentes e 13 jogadores sem convocações. Também inclui Campbell, cuja única partida pela seleção aconteceu em uma concentração de janeiro, em um jogo contra a Venezuela, em 2025.
“Definitivamente, estou mais para veterano do que para jogador jovem”, diz. “Tenho 25 anos, mas já disputei uma quantidade razoável de jogos, e obviamente há alguns veteranos da seleção de quem sou bastante próximo.”
Em algumas semanas, Campbell terá significativamente mais experiência. Há quatro jogos nesta concentração, todos contra adversários de qualidade. O técnico Mauricio Pochettino vai aprender muito sobre seus novatos nessas partidas. Campbell pode ser o mais experiente desses novatos, mas, mesmo em sua segunda concentração, ainda assim ele continua sendo novidade.
Ainda assim, ele chega a esta concentração como um jogador muito diferente daquele da última vez, e não apenas por causa da braçadeira de capitão ou dos desafios da Championship. Não, Campbell evoluiu em mais de um sentido, e é por isso que agora pode ser o momento certo para ele dar um passo à frente.
“Vou tentar usar tudo isso”, diz, “da melhor maneira possível.”