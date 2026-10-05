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Cherry Juice 1-1 GOAL

'É rotina a essa altura' - Da NFL a Florian Wirtz e Evander: como o suco de cereja azeda passou a fazer parte da busca do futebol por uma vantagem

O suco de cereja ácida se tornou presença constante na NFL, na Premier League e na MLS. Nutricionistas explicam por que ele atrai atletas em busca de melhor recuperação, melhor sono e uma vantagem extra.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Todas as noites, quando o Kansas City Chiefs ia dormir, Leslie Bonci, nutricionista-chefe da equipe, garantia que todos tivessem um pequeno agrado no travesseiro. Não era chocolate. Não havia balinhas de menta antes de dormir. Na verdade, cada jogador recebia um pequeno sachê de suco de cereja azeda. E era instruído a bebê-lo.

    Se isso, por si só, os levou a quatro aparições no Super Bowl, e a dois títulos, em cinco anos, é difícil determinar. Há margens muito pequenas no esporte profissional. Isso não necessariamente fez o quarterback estrela Patrick Mahomes lançar a bola mais longe ou com mais precisão. Mas não se engane: isso era uma exigência. Alguns jogadores não gostavam disso. O suco de cereja azeda não tem um sabor tão bom assim em sua forma natural. Bonci lembra de “espertinhos” no time brincando sobre misturá-lo com vodca para cortar o sabor. A resposta dela? “Boa tentativa.”

    Ainda assim, eles bebiam do mesmo jeito. Esse pequeno sachê de concentrado de suco era obrigatório para o Chiefs. Mas o alcance da bebida ácida vai muito além do futebol americano. No futebol, também, o suco de cereja azeda passou a fazer parte da rotina dos jogadores.

    "Acho que muitos atletas usam suco de cereja, desde o nível universitário até o profissional. Neste momento, isso já faz parte da rotina", disse Ally Maher, diretora de nutrição esportiva do FC Cincinnati, à GOAL.

  • 'O máximo pelo mínimo'

    Mikel Arteta

    O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, construiu uma reputação por suas manias estranhas como treinador durante sua passagem pelo clube.

    Essas histórias já foram bem documentadas a essa altura. Departamentos de ciência do esporte encontram um alimento, bebida ou produto específico para consumir. Talvez um técnico desenvolva um método único.

    O time adota isso e conquista um título. Depois, o método, seja ele comer uma determinada fruta ou plantar uma oliveira no centro de treinamento de um clube da Premier League, passa a fazer parte do imaginário esportivo. De repente, todo mundo precisa fazer o mesmo. A ascensão do suco de cereja azeda à proeminência no futebol, porém, foi mais gradual.

    O futebol tomou a ideia emprestada de outros esportes, nos quais atletas já recorriam ao suco de cereja azeda para ajudar na recuperação após competições intensas.

    Uma pesquisa da Universidade de Northumbria sugeriu que o suco de cereja azeda poderia ajudar na recuperação muscular, exatamente o tipo de pequena vantagem que o esporte de elite tanto busca. Um estudo de 2010 da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon ofereceu mais evidências de seus potenciais benefícios. Corredores e ciclistas estiveram entre os primeiros a adotar a bebida, com os últimos recorrendo ao líquido vermelho-escuro no fim de provas de longa distância. Equipes da NFL, incluindo os Chiefs de Bonci e o Pittsburgh Steelers, também aderiram. Agora, isso é comum na Premier League: Florian Wirtz foi visto bebendo a bebida depois de ser substituído no empate do Liverpool na abertura da temporada contra o Newcastle, em agosto.

    Ainda assim, suas propriedades específicas podem ser aplicadas a praticamente qualquer esporte de resistência, disse Bonci.

    "Você obtém o máximo com o mínimo, porque essa é a outra questão. Não importa quando as pessoas escolham usá-lo, um grande volume normalmente não é o que um corpo em exercício quer", disse Bonci. "Ele não tolera isso e, mesmo depois de exercício intenso, queremos algo curto e direto. Me dê isso e o que eu preciso em uma pequena quantidade, e isso dá início ao meu processo de recuperação. E depois, quando eu estiver pronto para comer, aí posso fazer alguma coisa mais tarde."

  • 'Focado na recuperação'

    Evander
    Getty

    Evander e o FC Cincinnati têm aproveitado os benefícios do suco de cereja.

    O benefício hiperespecífico do suco de cereja, porém, é sua versatilidade bruta. Atletas costumam querer todo tipo de suplemento de vários grupos alimentares. A ideia de que existe um produto panaceia que resolve tudo é um pouco um mito.

    "Isso pode ser baseado na necessidade, dependendo de qual é o objetivo, do que alguém está tentando alcançar. E, para um atleta, podemos encaixar isso onde quer que seja necessário", disse Bonci.

    Atletas diferentes, porém, usam isso de maneiras diferentes. No FC Cincinnati, é absolutamente crucial para a recuperação muscular. Após as partidas, entra no cardápio imediatamente.

    "Estamos realmente focados na recuperação e em como podemos fazer nossos caras se recuperarem mais", explicou Maher. "E o suco de cereja ácida se encaixa nisso."

    Cerejas ácidas contêm compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Pesquisas sugerem que o suco de cereja ácida pode ajudar a reduzir a dor muscular e auxiliar na recuperação após exercício intenso.

    "É um anti-inflamatório e um antioxidante. O que isso basicamente significa é que a inflamação que vemos nossos caras terem depois de um jogo, porque eles estão simplesmente trabalhando muito duro, correndo muito, sendo empurrados e trombados. Essas cerejas ácidas, em forma concentrada, podem ajudar a reduzir parte [da fadiga]", disse Maher.

    Em uma temporada longa, isso pode ser uma diferença crucial para deixar os músculos prontos para serem ativados novamente na próxima sessão de treino, ou até ajudar nos intervalos curtos entre partidas.

    "Esses componentes nutricionais criam o seu antioxidante anti-inflamatório máximo para eliminar todos os resíduos da partida que estão no corpo e meio que colocá-los de volta em um estado mais estável", disse Maher.

  • "Há um papel a desempenhar no sono"

    Harry Kane England 2026
    getty

    Harry Kane falou extensivamente sobre sua dependência do sono para a recuperação.

    Há outros benefícios também. A dose noturna que Bonci oferecia aos Chiefs todas as noites não tinha como objetivo apenas ajudar na recuperação muscular em si. O suco de cereja ácida também contém melatonina, que ajuda a facilitar o sono, um elemento crucial na preparação de atletas.

    "É uma fonte natural de melatonina e triptofano. Então, tem um papel no sono, e é também nesse momento que as pessoas se recuperam. Não é só enquanto você está andando por aí; é quando está descansando", disse Bonci.

    Maher prefere obter nutrientes que auxiliam o sono por meio da alimentação e é cautelosa com a suplementação regular de melatonina. A preocupação dela está centrada na própria produção do hormônio pelo corpo.

    "Se você toma algo sem prescrição, que não está na forma de alimento, isso na verdade reduz a produção natural de melatonina pelo seu corpo", disse Maher. "Então, se alguém toma melatonina de forma consistente, o corpo vai ficar tipo: 'Não preciso mais produzi-la.' E aí você para de tomar essa melatonina, e o seu corpo fica tipo: 'Espera, mas eu estava recebendo isso de outro lugar, e não me lembro mais de como produzi-la tão bem.'"

    No entanto, as pesquisas não estabeleceram que suplementos de melatonina suprimam a produção natural do corpo. Um estudo de longo prazo sobre melatonina de liberação prolongada não encontrou supressão após o fim do tratamento. Os Institutos Nacionais de Saúde observam que as evidências sobre a segurança de longo prazo da suplementação ainda são limitadas.


  • "Me diga por que eu deveria tê-lo"

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    NurPhoto

    O Liverpool está entre vários dos principais clubes da Premier League que adotaram suco de cereja.

    Ainda assim, isso não significa que todo atleta vá concordar imediatamente em tomar toda substância que lhe for oferecida. Nutricionistas podem ser comuns nos níveis mais altos do futebol mundial, mas alguns jogadores experientes podem relutar em incluir elementos extras em sua rotina. Pelo menos, foi isso que Maher encontrou.

    "Quanto mais jovens eles são, mais fácil é", disse Maher. "À medida que ficam mais velhos, eles são um pouco mais resistentes em relação a como confiam em você, quando confiam em você e se escutam você."

    Maher chegou ao FC Cincinnati em março de 2025. O clube nunca havia tido uma nutricionista antes. Alguns dos jogadores admitidamente estavam céticos sobre ter mais uma integrante da comissão dizendo a eles o que comer. Mas um membro mais jovem do elenco mudou tudo.

    "Há um jogador mais jovem no nosso time com quem eu estava trabalhando para melhorar sua composição corporal e deixá-lo mais forte. Ele acreditou no meu trabalho, e agora conseguimos levá-lo à composição corporal ideal e ao percentual de gordura ideal. E agora os caras vêm até mim dizendo: 'ok, Ally, eu realmente não quero me sentir assim para o jogo', ou 'estou precisando de mais energia'", disse Maher.

    Bonci teve alguns comportamentos semelhantes com times da NFL.

    "Quando olhamos para os atletas, se alguém tem 10 minutos extras no dia, isso não vai ser gasto na cozinha. Vai ser em algo que eu possa fazer rapidamente e que vá me trazer algum benefício. Me diga por que eu deveria consumir isso, e estou disposta a tentar", disse ela.

    Ainda assim, se houvesse alguma resistência, ela não tinha problema em dizer não.

    "No fim das contas, eu não vou enfiar nada goela abaixo de ninguém. A escolha é deles. Eles já são grandinhos... mas vou dar a eles a explicação de por que isso talvez devesse fazer parte do kit de nutrição deles", disse Bonci.

  • "Faça aquela diferença de um por cento"

    FC Cincinnati v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    O FC Cincinnati comemora um gol contra o Inter Miami em uma partida crucial da Conferência Leste.

    Para o FC Cincinnati, o suco de cereja ácida é uma parte de uma abordagem mais ampla para a nutrição. O clube marcou muitos gols no fim das partidas nesta temporada, e Maher acredita que uma melhor estratégia de abastecimento pode ajudar os jogadores a manter o desempenho até o apito final.

    "Agora somos realmente conhecidos por marcar nos últimos dois minutos da partida", disse ela. "É aí que a nutrição pode ter um impacto muito grande com esses caras. Trata-se apenas de garantir que eles estejam abastecidos para esse período de 90 a 100 minutos, o que é a coisa mais importante que podemos fazer para ajudar a sustentar e fazer essa diferença de um por cento em relação talvez ao nosso adversário, para que possamos marcar nos últimos 90 segundos da partida."

    De forma mais geral, o retorno para nutricionistas, dietistas e cientistas tem sido que seus atletas, em geral, se sentem melhor.

    "Às vezes, a diferença é que eu consigo me exigir mais, ou talvez no treino eu consiga me exigir mais e tenha menos dores depois, o que significa que estou mais bem preparado para fazer o que preciso fazer da próxima vez", disse Bonci.

    Agora, isso também está se tornando parte do Zeitgeist esportivo público. A CHERRiSH, empresa sediada no estado de Washington, oferece uma versão ligeiramente diluída do produto, que é embalada e vendida. A empresa também fez parcerias com atletas profissionais.

    "Nós adicionamos um pouco de água só para que possa ser servido, mas descobrimos que os atletas simplesmente bebem puro. Quer dizer, eles não se importam, não têm tempo para isso. Eles simplesmente já estão prontos para ir", disse Matt Haggart, diretor de operações, à GOAL.

    Se isso ajuda em uma pelada semanal ou em uma noite fria e chuvosa no Brooklyn, ainda está por ser visto. No nível profissional, porém, o suco de cereja ácida conquistou seu espaço nas rotinas de recuperação dos jogadores, como uma pequena parte do trabalho necessário para estar pronto para jogar.