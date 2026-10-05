Essas histórias já foram bem documentadas a essa altura. Departamentos de ciência do esporte encontram um alimento, bebida ou produto específico para consumir. Talvez um técnico desenvolva um método único.

O time adota isso e conquista um título. Depois, o método, seja ele comer uma determinada fruta ou plantar uma oliveira no centro de treinamento de um clube da Premier League, passa a fazer parte do imaginário esportivo. De repente, todo mundo precisa fazer o mesmo. A ascensão do suco de cereja azeda à proeminência no futebol, porém, foi mais gradual.

O futebol tomou a ideia emprestada de outros esportes, nos quais atletas já recorriam ao suco de cereja azeda para ajudar na recuperação após competições intensas.

Uma pesquisa da Universidade de Northumbria sugeriu que o suco de cereja azeda poderia ajudar na recuperação muscular, exatamente o tipo de pequena vantagem que o esporte de elite tanto busca. Um estudo de 2010 da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon ofereceu mais evidências de seus potenciais benefícios. Corredores e ciclistas estiveram entre os primeiros a adotar a bebida, com os últimos recorrendo ao líquido vermelho-escuro no fim de provas de longa distância. Equipes da NFL, incluindo os Chiefs de Bonci e o Pittsburgh Steelers, também aderiram. Agora, isso é comum na Premier League: Florian Wirtz foi visto bebendo a bebida depois de ser substituído no empate do Liverpool na abertura da temporada contra o Newcastle, em agosto.

Ainda assim, suas propriedades específicas podem ser aplicadas a praticamente qualquer esporte de resistência, disse Bonci.

"Você obtém o máximo com o mínimo, porque essa é a outra questão. Não importa quando as pessoas escolham usá-lo, um grande volume normalmente não é o que um corpo em exercício quer", disse Bonci. "Ele não tolera isso e, mesmo depois de exercício intenso, queremos algo curto e direto. Me dê isso e o que eu preciso em uma pequena quantidade, e isso dá início ao meu processo de recuperação. E depois, quando eu estiver pronto para comer, aí posso fazer alguma coisa mais tarde."