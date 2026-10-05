Todas as noites, quando o Kansas City Chiefs ia dormir, Leslie Bonci, nutricionista-chefe da equipe, garantia que todos tivessem um pequeno agrado no travesseiro. Não era chocolate. Não havia balinhas de menta antes de dormir. Na verdade, cada jogador recebia um pequeno sachê de suco de cereja azeda. E era instruído a bebê-lo.
Se isso, por si só, os levou a quatro aparições no Super Bowl, e a dois títulos, em cinco anos, é difícil determinar. Há margens muito pequenas no esporte profissional. Isso não necessariamente fez o quarterback estrela Patrick Mahomes lançar a bola mais longe ou com mais precisão. Mas não se engane: isso era uma exigência. Alguns jogadores não gostavam disso. O suco de cereja azeda não tem um sabor tão bom assim em sua forma natural. Bonci lembra de “espertinhos” no time brincando sobre misturá-lo com vodca para cortar o sabor. A resposta dela? “Boa tentativa.”
Ainda assim, eles bebiam do mesmo jeito. Esse pequeno sachê de concentrado de suco era obrigatório para o Chiefs. Mas o alcance da bebida ácida vai muito além do futebol americano. No futebol, também, o suco de cereja azeda passou a fazer parte da rotina dos jogadores.
"Acho que muitos atletas usam suco de cereja, desde o nível universitário até o profissional. Neste momento, isso já faz parte da rotina", disse Ally Maher, diretora de nutrição esportiva do FC Cincinnati, à GOAL.