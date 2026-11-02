Há espaço para hipérboles na cobertura esportiva. E também para metáforas. As duas têm sido usadas recentemente para descrever Alex Freeman.

Um veículo, ElGolDigital, exagerou após uma vitória recente em um clássico contra o Valencia, afirmando que Freeman “defende como um titã e dribla como um deus”. A conta do Villarreal nas redes sociais também entrou na brincadeira, chamando-o de “uma fera física”, “leve como uma moto, potente como um caminhão”. Os elogios são peculiares, para dizer o mínimo, mas se acumulam em torno de Freeman, que vem fazendo por merecê-los.

Sempre foi fácil perceber o potencial do defensor da seleção masculina dos Estados Unidos pela eficiência com que atua nos dois lados do campo. Agora, como aquelas publicações expressaram tão bem, esse potencial está aparecendo. O astro americano joga em alto nível, e o mundo começa a prestar atenção. Rumores de transferência já circulam menos de um ano após sua chegada ao Villarreal. No momento, tudo parece acontecer em velocidade vertiginosa na carreira de Freeman.

Mas desafios maiores estão por vir para o defensor de 22 anos. Na terça-feira, o Villarreal enfrentará o melhor time do mundo, o Paris Saint-Germain. Dizer que será um jogo difícil é pouco. Uma das grandes questões, ao menos do ponto de vista americano, é o tamanho da dificuldade para Freeman. Se você consegue lidar com o PSG, consegue lidar com qualquer adversário. Se consegue jogar com o melhor time do mundo, talvez o rótulo de “titã” seja mais do que uma simples brincadeira.

Até aqui, Freeman passou em todos os testes. Avançou rapidamente pela MLS Next Pro e pela MLS. Agora, parece cada vez mais à vontade no Villarreal e na seleção dos Estados Unidos a cada vez que entra em campo. Então, o que vem pela frente para Freeman? Essa é a grande pergunta, não é?