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Alex Freeman 1-1GOAL

“Dribla como um deus”: ascensão impressionante de Alex Freeman gera especulações sobre transferência para Manchester City e Manchester United, enquanto o destaque do Villarreal e da seleção dos Estados Unidos se prepara para enfrentar o PSG

O defensor da seleção dos Estados Unidos desperta interesse na Premier League após se destacar na Espanha. Agora, pode enfrentar seu maior desafio até aqui contra o PSG, atual campeão da Champions League, na terça-feira.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Há espaço para hipérboles na cobertura esportiva. E também para metáforas. As duas têm sido usadas recentemente para descrever Alex Freeman.

    Um veículo, ElGolDigital, exagerou após uma vitória recente em um clássico contra o Valencia, afirmando que Freeman “defende como um titã e dribla como um deus”. A conta do Villarreal nas redes sociais também entrou na brincadeira, chamando-o de “uma fera física”, “leve como uma moto, potente como um caminhão”. Os elogios são peculiares, para dizer o mínimo, mas se acumulam em torno de Freeman, que vem fazendo por merecê-los.

    Sempre foi fácil perceber o potencial do defensor da seleção masculina dos Estados Unidos pela eficiência com que atua nos dois lados do campo. Agora, como aquelas publicações expressaram tão bem, esse potencial está aparecendo. O astro americano joga em alto nível, e o mundo começa a prestar atenção. Rumores de transferência já circulam menos de um ano após sua chegada ao Villarreal. No momento, tudo parece acontecer em velocidade vertiginosa na carreira de Freeman.

    Mas desafios maiores estão por vir para o defensor de 22 anos. Na terça-feira, o Villarreal enfrentará o melhor time do mundo, o Paris Saint-Germain. Dizer que será um jogo difícil é pouco. Uma das grandes questões, ao menos do ponto de vista americano, é o tamanho da dificuldade para Freeman. Se você consegue lidar com o PSG, consegue lidar com qualquer adversário. Se consegue jogar com o melhor time do mundo, talvez o rótulo de “titã” seja mais do que uma simples brincadeira.

    Até aqui, Freeman passou em todos os testes. Avançou rapidamente pela MLS Next Pro e pela MLS. Agora, parece cada vez mais à vontade no Villarreal e na seleção dos Estados Unidos a cada vez que entra em campo. Então, o que vem pela frente para Freeman? Essa é a grande pergunta, não é?

  • Crescendo e evoluindo com o Villarreal

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman impressionou contra o Real Madrid e marcou contra o Valencia desde que chegou ao Villarreal, vindo do Orlando, em janeiro.

    Quando Freeman decidiu deixar Orlando rumo ao Villarreal em janeiro, tinha um objetivo claro. Seus atributos físicos eram evidentes, mas, para chegar à elite, precisava aprimorar a parte técnica. O Villarreal lhe deu a oportunidade de fazer isso enquanto atuava em alto nível tanto na La Liga quanto na Champions League.

    A mudança também o tirou da zona de conforto de várias maneiras.

    “Quando você vai para lugares assim, sempre surgem, não dúvidas, mas perguntas”, disse ele à GOAL em abril. “É uma questão de colocar a si mesmo em primeiro lugar e se arriscar, certo? Você não quer apenas ser um jogador melhor, mas também uma pessoa melhor. Fui morar muito longe de casa. Agora tenho que amadurecer de verdade, certo? Não posso mais ser criança. Não posso mais ser tratado como criança.”

    Dizer que ele amadureceu seria pouco. Depois de entrar em campo nove vezes na reta final da temporada passada pelo Villarreal, Freeman já atuou 14 vezes nesta temporada, inclusive na Champions League. O elenco tem passado por bastante rodízio, mas Freeman frequentemente joga nas partidas importantes. Ele participou dos três jogos europeus do clube até agora. Também foi titular e teve uma atuação digna de melhor em campo na derrota por 1 a 0 para o Real Madrid, antes de marcar na vitória sobre o Valencia no dérbi mencionado anteriormente.

    Especialmente na La Liga, os números contam essa história. Suas estatísticas de passe o colocam no percentil 84 ou acima em chances criadas, passes que rompem linhas, lançamentos longos, passes e percentual de acerto nos passes. Ele está no percentil 90 em dribles certos e duelos vencidos. Ainda há aspectos a melhorar na defesa, mas um lance recente envolvendo Yan Diomande, astro do Real Madrid, mostrou que Freeman tem o atletismo natural necessário para compensar algumas dessas deficiências defensivas.

    Ele chegou ao Villarreal conhecido por esse atletismo. Os dados mostram que agora é um jogador consideravelmente mais completo. É por isso que os rumores de transferência já circulam, tão pouco tempo depois de sua chegada à La Liga.

  • Tottenham, Manchester City e Manchester United estão de olho?

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    ZUMA Press Wire

    Janeiro pode ser movimentado para o zagueiro americano, já que vários clubes da Premier League estão acompanhando sua situação.

    Segundo informações, o Villarreal pagou cerca de US$ 4 milhões para contratar Freeman, do Orlando, em janeiro passado. Os rumores indicam que o clube pode recuperar bem mais do que esse valor antes do que a maioria esperava.

    Segundo o Football Insider, Tottenham, Manchester City e Manchester United estão entre os clubes interessados em contratar Freeman. O Tottenham, em particular, vê nele um jogador capaz de substituir imediatamente Pedro Porro, que acaba de conquistar uma Copa do Mundo com a Espanha neste verão.

    Os grandes clubes estão de olho, sem dúvida, e certamente há outros não mencionados que também vão observá-lo. Se Freeman mantiver o nível atual, as propostas chegarão. A única questão será decidir qual delas faz mais sentido.

    Enquanto isso, há outro aspecto do futebol ao qual Freeman certamente dará atenção: as partidas pela seleção. E, com o início deste ciclo rumo a 2030, tudo indica que ele terá um papel muito importante na seleção masculina dos Estados Unidos.

  • United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Freeman segue se desenvolvendo como líder na seleção dos EUA

    Uma das imagens mais marcantes da campanha da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo foi a comemoração após o gol de Freeman contra a Austrália. Ela foi interrompida por uma revisão do VAR, mas se tornou emblemática: todos os integrantes da equipe americana correram de um lado ao outro do campo atrás de Freeman.

    Depois daquela partida, o técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogiou Freeman, jogador que havia convocado pela primeira vez apenas um ano antes, para a Copa Ouro.

    “É difícil explicar a evolução dele”, disse Pochettino. “Ele é um cara muito humilde. Tem um perfil incrível. Quer aprender e sempre escuta. É um jogador com quem você realmente gosta de conviver, não apenas de treinar. É um jogador incrível que, para mim, tem potencial para ser um dos melhores do mundo na posição dele.”

    Pochettino certamente continua vendo sinais que sustentam essa convicção. Na convocação mais recente, Freeman assumiu um papel de liderança dentro e fora de campo. Com apenas 22 anos, ele já soma 26 partidas pela seleção, incluindo várias como titular na Copa do Mundo.

    Ele entrou em campo nos quatro jogos da primeira concentração após a Copa do Mundo, começou três como titular e assumiu mais responsabilidades na lateral direita. Freeman passou a ocupar com frequência posições mais avançadas do que ocupava na Copa do Mundo e soube aproveitá-las. O melhor momento veio contra o Canadá, quando avançou para dar a assistência para o gol da vitória de Justin Ellis.

    “Acho que passei a ter um papel mais de liderança”, disse Freeman durante a concentração. “Talvez eu não esteja acostumado, mas foi algo que aconteceu pela forma como esta concentração foi organizada. Sinto que preciso assumir isso e ser alguém a quem eles possam recorrer. Como sou um dos mais jovens que já está aqui há algum tempo, talvez eu seja uma das primeiras pessoas a quem eles peçam conselhos. Só preciso estar preparado e, sempre que vierem falar comigo, conseguir conversar sobre qualquer coisa de que precisem.”

    Aos 23 anos, Freeman já fala e joga como um veterano. Ele precisará fazer isso na terça-feira, em um dos maiores testes de sua carreira.

  • Uma chance de surpreender o atual campeão da Champions League

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman pode ter outra chance de se testar contra a elite europeia quando o Villarreal enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League.

    Depois de conquistar o grande troféu nas duas últimas temporadas, o PSG vem superando seus adversários com facilidade nesta temporada. Recentemente, marcou quatro gols tanto contra o Manchester City quanto contra o Barcelona. Para a maioria, o Villarreal não tem chance.

    Ainda assim, a partida precisa ser disputada, e Freeman espera entrar em campo. Ele teve uma atuação sólida contra o Real Madrid e mostrou que pode competir nesse nível de elite. Se os rumores de transferência continuarem, talvez um dia jogue nesse nível. Por enquanto, está no lado considerado azarão, que espera surpreender.

    Para conseguir essa surpresa, o Villarreal precisará ser perfeito. Do goleiro ao atacante, tudo terá de sair conforme o planejado. Na verdade, provavelmente terá de sair ainda melhor do que isso. Não dá para planejar o que será necessário para vencer o PSG.

    Seria preciso algo titânico, poderoso, talvez até aparentemente abençoado pelos deuses do futebol. A boa notícia é que, para quem vê de fora, Freeman talvez seja justamente capaz disso. Se corresponder a essas descrições na terça-feira, será preciso encontrar outras para um jogador cujo potencial parece crescer a cada partida.

    “Acho que estar com a seleção e jogar pelo Orlando e pelo Villarreal foram experiências que me formaram”, disse Freeman à GOAL neste verão. “Como jogador, sei que posso acompanhar esses caras. Preciso estar 100% quando entro em campo, sabendo que, quando jogo, tenho de vencer todos os meus duelos. Preciso estar pronto tanto no ataque quanto na defesa e desenvolver um jogo completo em todos os aspectos.

    “Para mim, a questão é: ‘Como posso desenvolver meu jogo para ser o lateral que ataca e defende como vemos hoje em dia?’ É conseguir estar 100% em campo e pensar que sou o melhor, sabendo que esse tipo de confiança é o que vai me permitir melhorar.”