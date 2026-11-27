Isso segue o que parece ser um padrão na comunicação externa do Ballers in God: uma mensagem de aceitação, segundo a qual Jesus ama a todos, mesmo quem discorda das posições da rede. Ainda assim, não está totalmente claro quais são essas posições, enquanto o grupo enfrenta acusações de homofobia, transfobia e oposição ao aborto.

Jon Holmes, fundador da Sports Media LGBT+, organização de defesa de direitos e publicação digital voltada à comunidade LGBTQ+ no esporte, não se convenceu. “Acho que a organização fez algumas publicações questionáveis nas redes sociais no passado”, diz ele à GOAL. “Quando se trata da questão LGBTQ+, não vi o grupo realmente abordá-la. Eles divulgaram uma nota após a polêmica envolvendo a comemoração de Nmecha, mas ela não respondia diretamente a muitos dos pontos principais levantados. Acho que cabe a eles decidir se querem deixar clara sua posição.”

A organização de combate à discriminação no futebol Kick It Out informou que houve um aumento de 24% nas denúncias de episódios homofóbicos no futebol profissional do Reino Unido em 2025-26, além de uma alta de 23% nas denúncias de ataques pela internet. Holmes insiste, porém, que é impossível estabelecer uma relação entre esse aumento acentuado e a crescente visibilidade do cristianismo evangélico no mais alto nível do futebol.

“Acho que é difícil demais tentar estabelecer uma ligação. Não se trata de apontar pessoas como responsáveis por causa de sua fé, pois isso, por si só, seria discriminatório. Ninguém com quem conversei sobre esse assunto quis potencialmente excluir pessoas por causa de sua fé. Essa é a última coisa que alguém quer. Mas, claramente, há perguntas a fazer sobre o que o Ballers in God disse no passado e sobre o fato de que agora o grupo não está realmente dizendo nada.

“Não faz muito tempo, foi só no ano passado, durante o Mês do Orgulho, que eles publicaram mensagens nas redes sociais sobre as braçadeiras de arco-íris e comemoraram o fato de a Premier League encerrar a campanha Rainbow Laces. Agora, não fizeram isso neste ano, embora a Premier League tenha adotado outra campanha. Isso não significa que ela abandonou seus valores de inclusão LGBTQ+. Pelo que vi, o Ballers in God não está fazendo esse tipo de declaração nas redes sociais neste ano. Então, parece haver uma mudança de estratégia.

“O que todos precisamos fazer é procurar entender melhor as motivações das organizações. No fim das contas, todos deveriam querer a mesma coisa: que não haja nenhuma forma de discriminação, seja contra a fé das pessoas, seja contra sua orientação sexual ou identidade de gênero. Se realmente acreditamos em criar um futebol livre de discriminação, então deveríamos ter os mesmos objetivos.”

Daniels argumenta que a diversificação do futebol, incluindo a presença de cristãos que falam mais abertamente sobre sua fé, criou a possibilidade de mais atritos, embora não acredite que essa tensão exista no vestiário. “Quando você trabalha dentro de um vestiário, tudo o que importa ao contratar um jogador é saber se ele tem bom caráter. Se você quer um novo lateral-esquerdo ou um reserva para a posição, a pergunta é: ‘Ele é um bom lateral-esquerdo?’. É só com isso que você se preocupa. Você realmente não liga para o que ele faz na vida particular, desde que seja legal. Não liga mesmo. Nenhum técnico liga, nenhum diretor de futebol liga, nenhum companheiro de time liga. De jeito nenhum. Sua vida particular diz respeito a você.

“Trabalhei com futebol durante toda a minha vida profissional. Nunca vi, especialmente na era mais recente de que estamos falando, homofobia nos vestiários por parte de cristãos ou não cristãos. Isso não significa que seja assim em todos os lugares, mas é o relato da experiência de uma pessoa. No meu tempo no futebol, as pessoas só se interessam pelo jogador.”

Daniels também menciona a polêmica envolvendo Guehi e o capitão do Ipswich, Sam Morsy, que é muçulmano, durante a campanha Rainbow Laces em 2024. Morsy se recusou a usar a braçadeira de arco-íris por motivos religiosos. “Isso levou ao debate público algo de grande importância em uma democracia liberal: a liberdade de expressão. Essa é a maravilha de viver em um país onde se espera de você, como princípio básico, respeito por todas as crenças, orientações sexuais e origens étnicas. É um respeito mútuo em um ambiente democrático. Isso precisa ser equilibrado com a liberdade de expressão para dizer: ‘Bom, na verdade não concordo com sua perspectiva sobre isso, nem com sua interpretação filosófica ou sociocultural dessa questão’.

“A arte de viver uma vida verdadeiramente humana, em interação com os outros, é ser capaz de dizer: ‘Bom, não concordamos nisso, mas precisamos reconhecer que, como seres humanos, às vezes temos de concordar em discordar, até mesmo sobre assuntos profundamente importantes e difíceis’. O que aconteceu aqui é que um episódio ampliou toda a discussão sobre tolerância mútua, aceitação mútua e a flexibilidade para ter opiniões diferentes. Isso é uma democracia, não é?

“Essa conversa jamais teria acontecido dez ou 20 anos atrás, porque não haveria mais do que cinco pessoas no futebol profissional dizendo ter fé cristã. É evidente que a entrada não apenas da fé cristã, mas também da muçulmana e de outras crenças no futebol alterou o equilíbrio entre uma perspectiva secular e uma perspectiva religiosa. Hoje há um equilíbrio maior e, de certa forma, mais tensão, algo que simplesmente não existiria antes.”