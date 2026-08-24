Dos gramados à sala de reuniões: David Beckham, Gerard Piqué e as sete estrelas do futebol que se tornaram empresários de sucesso
Depois de dedicar sangue, suor e lágrimas ao futebol durante toda a vida, a ideia de se aposentar, geralmente entre os 30 e os 40 anos, é assustadora para jogadores de alto nível, principalmente para aqueles que não têm interesse em seguir na carreira de técnico ou comentarista. No entanto, o jogo se tornou uma potência comercial nos últimos 20 anos, com acordos de TV e patrocínio gerando lucros enormes para os principais clubes, o que, por sua vez, ajuda essas equipes a pagar salários lucrativos aos seus melhores jogadores.
A riqueza que acumulam abre possibilidades sem fim para a vida após a aposentadoria. Alguns têm a visão para iniciar projetos empresariais que não apenas aumentam seu patrimônio líquido, mas também geram a mesma sensação de realização e alegria que viveram em suas antigas façanhas dentro de campo.
A seguir, a GOAL apresenta sete ex-estrelas do futebol que se tornaram empreendedores de sucesso, incluindo duas lendas do Manchester United e um tetracampeão da Liga dos Campeões...
Sir David Beckham
Além de ter sido um ponta da seleção inglesa, do Manchester United e do Real Madrid, dono de uma verdadeira varinha mágica no pé direito, Sir David Beckham é mais conhecido por ser um dos proprietários do Inter Miami, franquia da MLS. Ele também é investidor minoritário do Salford City, da quarta divisão inglesa, e mantém relações duradouras com marcas globais como adidas, Hugo Boss, Tudor e Safilo.
A Beckham Brand Holdings é a empresa por trás do patrimônio líquido estimado em £ 1,8 bilhão (R$ 12,6 bilhões) de Beckham. Ele fundou o negócio inicialmente com a esposa, Victoria, em 2014, ao lado do empresário Simon Fuller, seu antigo agente. A empresa administra os principais ativos comerciais do casal, o licenciamento de suas marcas em todo o mundo e investimentos esportivos. David e Victoria se tornaram os únicos proprietários em 2019, após comprarem a participação de 33% de Fuller.
Uma reestruturação aconteceu em 2022 sob o guarda-chuva da DJRB Holdings, empresa de gestão de marcas que reúne a DB Ventures, a divisão Seven Global e a Studio 99. Beckham vendeu 55% da DB Ventures para o grupo americano Authentic Brands por £ 200 milhões (R$ 1,4 bilhões), mantendo uma participação de 45% e o controle criativo.
A DRJB Holdings gera dezenas de milhões de libras em lucros anuais antes dos impostos e distribui regularmente dividendos de vários milhões de dólares à família Beckham. Já a Studio 99 é a produtora responsável pelos documentários da Netflix sobre a vida e a carreira de David e Victoria. O filme sobre o ex-jogador, lançado em 2023, alcançou 3,8 milhões de espectadores apenas na primeira semana. Beckham, que recebeu o título de cavaleiro como parte das celebrações do aniversário de 77 anos do rei Charles, também cofundou no ano passado a marca de suplementos alimentares IM8, em parceria com a empresa de biotecnologia Prenetics.
Lukas Podolski
Lukas Podolski teve uma carreira brilhante de 23 anos no futebol, com passagens de sucesso por Bayern de Munique e Arsenal, além de ter feito parte da seleção da Alemanha campeã da Copa do Mundo de 2014. Fora dos gramados, ele também provou ser um empresário astuto.
Ele lançou a marca de sobremesas Ice Cream United, em Colônia, em 2017, e abriu a primeira de suas lojas de kebab Mangal Döner um ano depois. Apesar de continuar jogando futebol até 2026, Podolski encontrou novas maneiras de ampliar seu portfólio, primeiro com a criação do Glücksgefühle Festival, um dos maiores festivais de música da Alemanha, e depois como cofundador da Baller League, torneio de futebol disputado com seis jogadores em quadra, ao lado do ex-companheiro de seleção Mats Hummels e de Felix Starck.
A Baller League se expandiu para os Estados Unidos e o Reino Unido nos últimos dois anos, enquanto a franquia Mangal Döner já conta com 30 unidades espalhadas pela Alemanha. O patrimônio de Podolski, quando se aposentou do futebol em maio, estava na casa dos £ 180 milhões (R$ 1,2 bilhões). Aos 41 anos, ele também se tornou acionista majoritário de seu clube de infância, o Górnik Zabrze, por meio de sua empresa LP Holding GmbH, além de manter parcerias comerciais com NAVEE, Crocs e Mega Casino World.
Louis Saha
Louis Saha se aposentou do futebol em 2013, no dia em que completou 35 anos, depois de defender clubes como Fulham, Manchester United e Everton, além da seleção francesa, e marcar 162 gols na carreira. Se não fossem os problemas recorrentes com lesões, Saha provavelmente teria balançado as redes ainda mais vezes e permanecido por mais tempo no mais alto nível. Mas, durante os períodos de frustração, ele enxergou uma oportunidade de mercado que, desde então, o transformou em bilionário.
Ao lado da especialista em marketing Kate Hamer e do executivo de tecnologia Patrice Arnera, Saha cofundou a AxisStars, uma plataforma digital de gestão de carreira e marcas que conecta atletas profissionais e artistas a parceiros corporativos. Ao ajudar estrelas do esporte que enfrentam dificuldades com investimentos estratégicos, orientação jurídica e a transição para a vida após a aposentadoria, Saha passou a ganhar mais dinheiro do que a maioria de seus ex-companheiros de maior destaque no futebol, com a AxisStars atualmente avaliada em mais de £ 4,3 bilhões (R$ 30 bilhões).
"Na minha falta de sorte, tive sorte, porque agora enxerguei o quadro completo e tenho a oportunidade de realmente ajudar. E acho que me sinto mais empolgado como empreendedor do que me sentia em campo", disse Saha em entrevista ao The Guardian em 2017. "Eu gostava muito de ser jogador de futebol, e jogar parecia algo muito natural para mim, mas isso é um desafio de verdade. É um processo difícil, mas extremamente gratificante, porque, se eu puder ajudar 100 mil pessoas, será a melhor coisa que já fiz na vida."
Mathieu Flamini
Mathieu Flamini teve uma carreira sólida, embora sem grandes momentos de brilho. Passou duas vezes pelo Arsenal, onde conquistou três Copas da Inglaterra, e também defendeu Marseille, Milan, Crystal Palace e Getafe, além de ter disputado três partidas pela seleção francesa.
Hoje, porém, Flamini é mais conhecido por sua visão para os negócios do que jamais foi dentro de campo. Aos 42 anos, ele é amplamente considerado o ex-jogador de futebol mais rico da história, com um patrimônio pessoal estimado em £ 10 bilhões (R$ 70 bilhões), grande parte ligada à sua participação na GF Biochemicals. O próprio Flamini, no entanto, já procurou minimizar esse valor, ressaltando que avaliações dos ativos de uma empresa são frequentemente confundidas com a riqueza disponível em dinheiro de seus proprietários.
Flamini ainda era jogador quando criou a empresa de biotecnologia e assumiu o cargo de CEO em 2022, três anos depois de se aposentar. A GF Biochemicals foi a primeira empresa do mundo a produzir ácido levulínico em larga escala, uma molécula derivada de resíduos vegetais que pode ser usada como alternativa sustentável ao petróleo na fabricação de plásticos e cosméticos.
O francês agora conduz o crescimento comercial e o valor bilionário da empresa, mas a motivação nunca foi apenas financeira. Flamini classifica as mudanças climáticas como "o maior problema do nosso tempo" e está comprometido em ajudar a encontrar soluções para a questão. Ele ampliou ainda mais sua atuação no mercado sustentável em 2016, quando cofundou a The BioJournal, uma revista digital dedicada ao universo da biotecnologia e à sustentabilidade ecológica.
Michael Owen
Como vencedor da Bola de Ouro que defendeu Liverpool, Real Madrid, Newcastle e Manchester United, além de ter marcado 45 gols em 89 jogos pela seleção inglesa, Michael Owen é considerado, com justiça, um dos melhores atacantes de sua geração. Mesmo quando o corpo começou a cobrar seu preço na segunda metade da carreira, Owen continuava sendo um predador letal dentro da área, que vivia para marcar gols.
Mas o futebol não era a única paixão de Owen. Aos 22 anos, ele comprou a Manor House Stables, em Cheshire, e transformou o local, que antes funcionava como uma fazenda de gado leiteiro, em um centro de treinamento de alta tecnologia para cavalos de corrida, com pistas de galope em aclive, piscina para equinos e caminhadores aquecidos para os animais. Desde então, o espaço já recebeu mais de 140 cavalos puro-sangue, incluindo Brown Panther, o campeão mais famoso criado e propriedade do próprio Owen.
A Manor House Stables arrecada regularmente entre £ 1 milhão (R$ 7 milhões) e £ 2,4 milhões (R$ 16,8 milhões) por ano em premiações com seus cavalos, e Owen estaria entre os 20 proprietários de cavalos mais ricos do Reino Unido, com um patrimônio superior a £ 54 milhões (R$ 379 milhões). Contratos de patrocínio com Umbro, Tissot e Jaguar também contribuíram para sua fortuna, assim como diversos investimentos imobiliários e contratos como comentarista de televisão com empresas como a TNT Sports.
Gerard Piqué
Gerard Piqué foi campeão da Premier League e da Champions League pelo Manchester United antes de conquistar outros 30 troféus pelo Barcelona, incluindo mais três títulos europeus e nove La Liga. Ele também ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo e a Eurocopa. É um dos jogadores espanhóis mais vitoriosos da história e, sem dúvida, também pode se considerar entre os mais habilidosos no mundo dos negócios.
Em 2017, Piqué fundou a Kosmos Global Holding com o apoio de Hiroshi Mikitani, CEO da Rakuten. Como uma holding de esportes, mídia e entretenimento, além de uma empresa voltada à criação e desenvolvimento de novos negócios, a Kosmos rapidamente ganhou espaço no mercado. A empresa assinou um contrato de 25 anos, avaliado em £ 3 bilhões (R$ 21 bilhões), com a Federação Internacional de Tênis (ITF) para administrar e reformular a Copa Davis, além de concluir a compra do clube espanhol das divisões inferiores FC Andorra.
A Kosmos também criou a Kings League, competição de futebol indoor disputada por equipes de sete jogadores, com a participação de streamers da internet e diversas regras pouco convencionais. O torneio já garantiu mais de £ 160 milhões (R$ 1,1 bilhões) em investimentos e atraiu adidas e Netflix como parceiras. O contrato com a ITF foi encerrado em 2023 por conta de disputas financeiras, mas Piqué passou a concentrar ainda mais seus esforços nos projetos da Kings League e do FC Andorra, ambos em plena expansão.
Sob o comando de Piqué, o FC Andorra saiu da quinta divisão e chegou à La Liga 2, enquanto a Kings League ampliou seu alcance com a criação da competição feminina Queens League, da Kings League Américas e da Copa do Mundo da Kings League. Como se tudo isso já não fosse suficiente, Piqué também cofundou a marca de bebida isotônica 426 Miles ao lado de outro ídolo do Barcelona, Carles Puyol, e a eFootball.Pro, em parceria com a Konami. Seu patrimônio pessoal é estimado em cerca de £ 80 milhões (R$ 561 milhões).
Gary Neville
Ídolo do Manchester United, integrante do Hall da Fama da Premier League, querido comentarista e investidor do Dragon's Den. Gary Neville foi um lateral-direito excepcional, conquistou tudo o que era possível em nível de clubes e também liderou pelo exemplo com a camisa da Inglaterra, demonstrando um profissionalismo exemplar que levou para suas diversas iniciativas nos negócios e na mídia.
Neville, que é coproprietário do Salford City ao lado de Beckham, atua como diretor ou sócio controlador em mais de cinquenta empresas no Reino Unido, com um portfólio comercial que abrange desenvolvimento imobiliário, hotelaria, produção de mídia, ensino superior e esportes. Ele é coproprietário da GG Hospitality, responsável por administrar empreendimentos como o Stock Exchange Hotel e o Hotel Football, próximo a Old Trafford, cofundador da Buzz16, produtora responsável pelo The Overlap, e criou o Relentless Group ao lado do sócio Anthony Kilbridge, empresa que conduz grandes projetos imobiliários urbanos em Manchester.
A University Academy 92, em Manchester, também foi cofundada por Neville, que buscava ampliar o acesso à educação para jovens de famílias de baixa renda. Muitas vezes, parece que o inglês está em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo uma presença constante nas manchetes e nas telas de televisão.
De fato, o podcast Stick to Football, de Neville, ultrapassa um milhão de visualizações por semana, enquanto ele também atua como comentarista e analista da Sky Sports e da ITV. Além disso, conquistou uma cadeira no Dragon's Den como o primeiro investidor convidado da história do popular programa da BBC. Seu patrimônio pessoal é estimado entre £ 70 milhões (R$ 491 milhões) e £ 100 milhões (R$ 702 milhões), valor que certamente continuará crescendo graças à sua impressionante ética de trabalho.