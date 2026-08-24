Dos gramados à sala de reuniões: David Beckham, Gerard Piqué e as sete estrelas do futebol que se tornaram empresários de sucesso

Além de ter sido um ponta da seleção inglesa, do Manchester United e do Real Madrid, dono de uma verdadeira varinha mágica no pé direito, Sir David Beckham é mais conhecido por ser um dos proprietários do Inter Miami, franquia da MLS. Ele também é investidor minoritário do Salford City, da quarta divisão inglesa, e mantém relações duradouras com marcas globais como adidas, Hugo Boss, Tudor e Safilo.

A Beckham Brand Holdings é a empresa por trás do patrimônio líquido estimado em £ 1,8 bilhão (R$ 12,6 bilhões) de Beckham. Ele fundou o negócio inicialmente com a esposa, Victoria, em 2014, ao lado do empresário Simon Fuller, seu antigo agente. A empresa administra os principais ativos comerciais do casal, o licenciamento de suas marcas em todo o mundo e investimentos esportivos. David e Victoria se tornaram os únicos proprietários em 2019, após comprarem a participação de 33% de Fuller.

Uma reestruturação aconteceu em 2022 sob o guarda-chuva da DJRB Holdings, empresa de gestão de marcas que reúne a DB Ventures, a divisão Seven Global e a Studio 99. Beckham vendeu 55% da DB Ventures para o grupo americano Authentic Brands por £ 200 milhões (R$ 1,4 bilhões), mantendo uma participação de 45% e o controle criativo.

A DRJB Holdings gera dezenas de milhões de libras em lucros anuais antes dos impostos e distribui regularmente dividendos de vários milhões de dólares à família Beckham. Já a Studio 99 é a produtora responsável pelos documentários da Netflix sobre a vida e a carreira de David e Victoria. O filme sobre o ex-jogador, lançado em 2023, alcançou 3,8 milhões de espectadores apenas na primeira semana. Beckham, que recebeu o título de cavaleiro como parte das celebrações do aniversário de 77 anos do rei Charles, também cofundou no ano passado a marca de suplementos alimentares IM8, em parceria com a empresa de biotecnologia Prenetics.