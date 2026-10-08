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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Do Ajax ao afrobeats: como ELIKIA, ex-companheiro de equipe de Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, trocou o futebol por uma carreira na música

Depois de ganhar experiência na panela de pressão da mundialmente famosa academia dos gigantes holandeses, o rapper deixou o futebol para trás aos 21 anos para seguir sua outra grande paixão

Krishan Davis
Traduzido por

  • Estima-se que menos de cinco por cento dos jogadores das categorias de base consigam atuar no mais alto nível do futebol. Dos 95% que não chegam lá, você provavelmente nunca mais ouvirá falar deles. Elikia Mbinga, também conhecido como ELIKIA, quer garantir que não terá esse destino, depois de deixar o futebol para trás em sua busca por se firmar como artista de afrobeats.

    Aos 25 anos, ele passou quatro anos no famoso sistema de base do Ajax, jogando e se desenvolvendo ao lado de vários garotos que se tornaram nomes conhecidos, até ser dispensado aos 17. Mas ele não deixou que esse revés o impedisse de correr atrás de seus sonhos, ainda que em uma área completamente diferente.

    Depois de tomar a corajosa decisão de encerrar a carreira no futebol aos 21 anos, Mbinga agora segue sua outra grande paixão: a música. Enquanto se reinventa como uma estrela da cena do afrobeats, ELIKIA não tem arrependimentos sobre a forma como as coisas aconteceram.

  • Arredores de elite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (segundo da direita) começou sua carreira no futebol na panela de pressão da mundialmente famosa base do Ajax, deixando sua cidade natal para trás ainda jovem

    O potencial de Mbinga como jogador de futebol fica evidente no fato de ele ter passado quatro anos na academia de base mundialmente renomada do Ajax, depois de se juntar à potência holandesa vindo do clube de sua cidade natal, o PEC Zwolle, em 2014.

    Meio-campista refinado e de vocação ofensiva, ele acabaria se tornando capitão de uma equipe sub-16 que também contava com nomes como os irmãos Jurrien e Quinten Timber, Ryan Gravenberch e Brian Brobbey, que hoje brilham na Premier League por Arsenal, Crystal Palace, Liverpool e Sunderland, respectivamente.

    Mesmo nessa faixa etária, jogar pelo clube mais vitorioso da Holanda trazia pressão. "Claro, eles exigem muito de você. Quando você treina e tudo mais, os treinadores são muito rígidos", ELIKIA diz à GOAL. "Eles sempre querem o nível da Champions League. Acho que isso é bom porque você constrói essa mentalidade e essa resiliência. Não importa o que aconteça, se você joga pelo Ajax, sempre tem que vencer.

    "Você vai para torneios e joga contra Barcelona, Bayern e as academias mais absurdas, e eles esperam que você dê o seu melhor, mas também esperam que você vença. Existe essa pressão, e isso te molda de certa forma."

  • “Construídos como máquinas”

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Os gêmeos Timber entraram juntos na base ao mesmo tempo que Mbinga

    Mesmo naquela pouca idade, Mbinga já conseguia perceber que jogadores como os irmãos Timber, que entraram nas categorias de base do Ajax exatamente na mesma época que ele, Gravenberch e Brobbey estavam destinados ao mais alto nível.

    "Do que eu ainda me lembro é que, desde a primeira vez que os vi [os Timber] em campo, eles eram como máquinas. Mesmo tão jovens, eram construídos como máquinas. Eles tinham uma maneira muito característica de se mover, e o jeito de andar deles era muito característico.

    "O mesmo acontecia com Ryan Gravenberch. A capacidade técnica dele era excepcional. Era impressionante. No caso de Brian Brobbey, era a força extrema que você também vê agora na Premier League. As pessoas ainda falam disso, 'Brian Brobbey é uma besta' e tudo mais, mas isso já estava lá desde muito novo.

    "Já dava para ver, claro, eles são meus companheiros de time, mas já dava para ver que esses jogadores eram especiais."

    ELIKIA acredita que é o fato de todas essas estrelas, hoje na Premier League, terem superado adversidades que faz deles competidores tão resilientes e determinados. "Eu sabia que eles teriam sucesso no que fazem porque esses caras passaram por reveses", continua ele.

    "Por exemplo, Ryan Gravenberch foi para o Bayern. Estava tudo ótimo; ele era o grande talento. Depois foi para o Bayern e não jogou. Para ele, isso era algo incomum porque ele sempre foi um jogador importante. Foi um grande revés para ele. Mas ele voltou, foi para o Liverpool, aí jogou muito bem e encontrou o seu lugar.

    "Quinten e Jurrien Timber têm histórias um pouco diferentes. Jurrien jogou no Arsenal, sofreu uma lesão e já estava no mais alto nível, mas depois voltou e acho que está ainda melhor do que antes. Já Quinten teve um caminho longo. Foi do Ajax para o Feyenoord, do Feyenoord para o Marseille e agora está na Premier League.

    "Mesmo se você olhar para a última partida que ele fez pela Holanda, talvez tenha havido muita negatividade, mas isso não importa para esses caras porque eles vão dar a volta por cima. Não importa o que aconteça. Eles têm uma mentalidade muito, muito forte, e é por isso que têm sucesso no mais alto nível. Não importa se sofrem uma lesão ou há negatividade. Eles simplesmente seguem em frente."

  • Um capítulo termina...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA encerrou de forma surpreendente a carreira no futebol profissional quando tinha apenas 21 anos, enquanto jogava pelo PEC Zwolle, da segunda divisão


    Enquanto aquele grupo de ex-promessas do Ajax seguiria em frente e alcançaria o mais alto nível, com todos eles agora sendo internacionais pela seleção da Holanda, a carreira, e a vida, de Mbinga tomaria um rumo diferente.

    Em 2018, uma mudança na comissão técnica do sub-17 traria uma mudança em sua sorte, já que foi considerado que seu desenvolvimento havia estagnado. "Eu era muito bom tecnicamente e tinha um grande talento. Fora de campo, eu também fazia as coisas certas. Foi por isso que me fizeram capitão. Isso é algo muito positivo para eu olhar para trás", ELIKIA conta à GOAL.

    "Claro, no fim das contas tudo gira em torno do desenvolvimento, e o desenvolvimento deles [de seus ex-companheiros de equipe] seguiu em uma direção, enquanto o meu desenvolvimento foi para a música.

    "A razão pela qual eu parei [no Ajax] foi porque havia muita concorrência. Eu jogava no meio-campo. Minha concorrência direta era Ryan [Gravenberch], mas não só o Ryan: era Kenneth Taylor e, na época, Quinten Timber, porque eles também jogavam na minha posição. Não tenho vergonha de simplesmente ter dado o meu melhor. A concorrência era pesada.

    "Depois do quarto ano, houve um técnico diferente, e o técnico não via realmente isso em mim, mas via em outros jogadores. Isso também é muito importante no futebol: em uma temporada o técnico vê isso em você, e na temporada seguinte um novo técnico não vê. Comigo também foi assim. O novo treinador não via realmente isso, então eu tive que tomar a decisão: eu quero ficar ou quero sair e me desenvolver? Eu escolhi sair."

    Apesar de ter a oportunidade de se juntar às categorias de base de grandes clubes europeus, como Juventus e Bayer Leverkusen, Mbinga escolheu voltar para sua cidade natal, Zwolle. "Eu queria voltar a morar em casa porque estava em uma família anfitriã, morando em Amsterdã", diz ele. "Foi uma grande experiência, mas, como você ainda é jovem, quer voltar para casa, especialmente quando as coisas não estão indo muito bem. Eu queria ter esse ambiente."

  • ...Outra começa

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Em três anos e meio desde a guinada para a música, ELIKIA acumulou mais de 30 milhões de reproduções e construiu um público de 430 mil ouvintes mensais

    Mbinga voltou ao PEC, subiu nas categorias de base de novo em um ambiente familiar e conseguiu uma certa afirmação no time principal na temporada 2021-22, fazendo de forma fatídica sua estreia contra o Ajax em uma participação de 22 minutos saindo do banco no início da campanha.

    No entanto, naquela altura, os pensamentos de ELIKIA já se voltavam para um tipo de carreira completamente diferente. "A música esteve presente durante toda a minha vida", diz ele. "Sempre foi uma paixão para mim, mas o futebol era a maior paixão. Todo dia era futebol. Eu estava realmente focado em ter sucesso no futebol.

    "Em certo momento, a paixão pela música simplesmente cresceu. Ficou muito grande e eu tive essa escolha: o que eu quero fazer com a minha vida? Era uma posição um pouco privilegiada porque eu tinha talento para o futebol e sabia cantar, fazer músicas, tudo. Mas, naquele momento, tudo se resume ao que você acredita. Você tem essa convicção?"

    ELIKIA, que tem raízes holandesas, congolesas e nigerianas, deu esse passo no início de 2023, quando ainda tinha apenas 21 anos, rescindindo seu contrato com o então time da segunda divisão PEC Zwolle e se jogando no mundo do afrobeats apesar de seus recursos limitados, investindo em seu próprio estúdio e em equipamentos de mixagem. Ele continuaria jogando futebol até este verão, mas apenas pelo clube amador VVOG, que fica a uma curta distância de sua cidade natal.

    "Quando fiz essa transição, eu não tinha nem uma música", contou à GOAL. "Eu nem tinha meu estúdio. Não havia nada. Havia apenas essa convicção e essa visão. A partir daí, construí meu estúdio, fiz minha primeira música e tudo mais. Depois disso, simplesmente continuei."

    Apenas três anos e meio depois de sua dramática mudança de carreira, ELIKIA já acumulou mais de 30 milhões de reproduções e construiu um público de cerca de 430 mil ouvintes mensais, encontrando sucesso significativo com seus singles 'Mentality' e 'Bring No Wahala', além de se apresentar para grandes multidões.

  • Duas paixões combinadas

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    O futebol ainda é uma grande influência na música de ELIKIA, com vários easter eggs relacionados ao esporte escondidos em suas letras

    No entanto, apesar de ter pendurado as chuteiras, o futebol continua sendo uma enorme influência na vida e na música de ELIKIA, já que ele mistura o esporte que ama com afrobeats. "Foi realmente uma coisa muito difícil de fazer, tomar essa decisão, porque eu simplesmente passei a minha vida inteira no futebol", diz ele.

    "Toda a minha infância foi no futebol. Era sempre treino, treino todos os dias. Então, fazer a transição para a música e simplesmente parar com o futebol profissional é, claro, muito difícil.

    "Mas, para ser honesto, talvez eu tenha deixado o futebol profissional, mas o futebol profissional nunca me deixa. É essa a sensação que eu tenho, e você consegue ouvir isso na minha música. Eu tento implementar na minha música as coisas que vivi e as coisas que me inspiram.

    "É assim que eu vivo isso, na verdade: combinando dois desses mundos, futebol e música. Isso é muito importante para mim porque eu ainda tenho muitos amigos no futebol, tenho as minhas próprias experiências e sinto que ainda estou vivendo isso."

    Letras como "Forte na bola como se eu fosse Tchouameni", "Marcando gols como Bellingham" e "Amor pelo jogo" já apareceram em suas músicas, além de muitas outras referências ao futebol.

    O agora ex-jogador acredita que também aproveitou, em sua promissora carreira musical, as duras lições que aprendeu na academia do Ajax. "Fora do futebol, isso molda a sua mentalidade", diz ele. "Acho que você precisa se acostumar com a pressão. Quando você jogou muitas partidas e tudo mais, ganha confiança do seu treinador e dos seus companheiros de equipe. Quando você encontra o seu espaço, fica melhor e você encontra a sua confiança.

    "Isso também é algo relevante na música. Quando tudo é novo e você precisa se acostumar, construir sua rede e tudo mais, é realmente assustador. Mas então, quando você encontra o seu espaço, encontra as pessoas com quem quer trabalhar e cria o seu próprio som, fica mais confortável no que está fazendo."

    O novo álbum de ELIKIA chega em novembro, e a influência do futebol nele também é óbvia. "Aos poucos há muitas coisas conectadas à minha história no futebol", diz ele. "Talvez sejam conexões, talvez seja a música. Mas agora, com este álbum que vai sair em novembro, tenho este novo álbum com 11 faixas. É como um time titular.

    "Funciona um pouco da mesma forma que um time de futebol. São 11 faixas, são 11 jogadores. Cada um tem o seu próprio papel e posição, e é a mesma coisa com o álbum."

  • 'Exatamente o que precisava acontecer'

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA não se arrepende de como sua passagem pelo Ajax terminou e do fato de isso tê-lo levado a uma carreira na música

    Diante da ascensão de alguns de seus ex-companheiros de base no Ajax, especialmente na Premier League, onde Jurrien Timber e Gravenberch são campeões, você pode pensar que a mudança drástica de carreira de Mbinga foi marcada por inveja ou arrependimento, mas ele está mais do que feliz em ver seus colegas brilharem.

    "Para mim, não é difícil porque eu tenho essa mentalidade de que cada um tem o seu próprio caminho. Cada um tem a sua própria maneira", diz. "Tenho muito orgulho desses caras porque gosto muito de vê-los, mas também sabia pelo que eles passaram. Eles tiveram de passar por muitos momentos difíceis e realmente trabalharam duro por isso. Eles têm muito talento. Quando os vejo no mais alto nível, sinto muito orgulho deles."

    Em visita a Londres, ELIKIA revela que foi convidado para ver Jurrien e Quinten Timber em ação por Arsenal e Palace, respectivamente, durante o fim de semana. Ele não se arrepende do fato de que seu caminho se distanciaria do deles ainda nos tempos de base.

    "É assim que a vida segue. A questão é que tomei as decisões porque tenho esse tipo de mentalidade. Consigo imaginar que há muitos jogadores de futebol para quem a única coisa que querem fazer é jogar futebol. É a única coisa que querem, e talvez seja a única coisa para a qual tenham talento.

    "Entendo que é muito difícil fazer a transição, mas, para mim, não era só futebol. Também era música. Por causa da experiência que tive, seja por causa de um treinador, de uma lesão, não importa o que seja, você tem de tomar essas decisões, porque acredito que cada um tem o seu próprio caminho, e vai alcançar a grandeza. Eu realmente acredito que vou alcançar a grandeza na música.

    "Por causa dessa crença, nunca olho para trás pensando: 'Ah, cara, se o treinador tivesse feito isso ou aquilo...' Para mim, foi realmente muito importante viver isso porque tenho uma história muito única com a minha música. As coisas que posso incorporar a ela, mas também a história em torno disso.

    "Agora, posso contar às pessoas sobre isso e compartilhar minhas experiências. Acho isso muito único. Se eu não tivesse vivido isso, então, para mim, como artista, não seria possível falar sobre essa história e falar sobre a minha experiência. Para mim, aconteceu exatamente como precisava acontecer. Foi exatamente o que precisava acontecer. Essa é a minha história."

    O novo single de ELIKIA, 'Baller', será lançado na sexta-feira, 9 de outubro, e seu álbum de estreia virá na sequência, em novembro.