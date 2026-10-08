Mesmo naquela pouca idade, Mbinga já conseguia perceber que jogadores como os irmãos Timber, que entraram nas categorias de base do Ajax exatamente na mesma época que ele, Gravenberch e Brobbey estavam destinados ao mais alto nível.

"Do que eu ainda me lembro é que, desde a primeira vez que os vi [os Timber] em campo, eles eram como máquinas. Mesmo tão jovens, eram construídos como máquinas. Eles tinham uma maneira muito característica de se mover, e o jeito de andar deles era muito característico.

"O mesmo acontecia com Ryan Gravenberch. A capacidade técnica dele era excepcional. Era impressionante. No caso de Brian Brobbey, era a força extrema que você também vê agora na Premier League. As pessoas ainda falam disso, 'Brian Brobbey é uma besta' e tudo mais, mas isso já estava lá desde muito novo.

"Já dava para ver, claro, eles são meus companheiros de time, mas já dava para ver que esses jogadores eram especiais."

ELIKIA acredita que é o fato de todas essas estrelas, hoje na Premier League, terem superado adversidades que faz deles competidores tão resilientes e determinados. "Eu sabia que eles teriam sucesso no que fazem porque esses caras passaram por reveses", continua ele.

"Por exemplo, Ryan Gravenberch foi para o Bayern. Estava tudo ótimo; ele era o grande talento. Depois foi para o Bayern e não jogou. Para ele, isso era algo incomum porque ele sempre foi um jogador importante. Foi um grande revés para ele. Mas ele voltou, foi para o Liverpool, aí jogou muito bem e encontrou o seu lugar.

"Quinten e Jurrien Timber têm histórias um pouco diferentes. Jurrien jogou no Arsenal, sofreu uma lesão e já estava no mais alto nível, mas depois voltou e acho que está ainda melhor do que antes. Já Quinten teve um caminho longo. Foi do Ajax para o Feyenoord, do Feyenoord para o Marseille e agora está na Premier League.

"Mesmo se você olhar para a última partida que ele fez pela Holanda, talvez tenha havido muita negatividade, mas isso não importa para esses caras porque eles vão dar a volta por cima. Não importa o que aconteça. Eles têm uma mentalidade muito, muito forte, e é por isso que têm sucesso no mais alto nível. Não importa se sofrem uma lesão ou há negatividade. Eles simplesmente seguem em frente."