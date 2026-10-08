No entanto, apesar de ter pendurado as chuteiras, o futebol continua sendo uma enorme influência na vida e na música de ELIKIA, já que ele mistura o esporte que ama com afrobeats. "Foi realmente uma coisa muito difícil de fazer, tomar essa decisão, porque eu simplesmente passei a minha vida inteira no futebol", diz ele.
"Toda a minha infância foi no futebol. Era sempre treino, treino todos os dias. Então, fazer a transição para a música e simplesmente parar com o futebol profissional é, claro, muito difícil.
"Mas, para ser honesto, talvez eu tenha deixado o futebol profissional, mas o futebol profissional nunca me deixa. É essa a sensação que eu tenho, e você consegue ouvir isso na minha música. Eu tento implementar na minha música as coisas que vivi e as coisas que me inspiram.
"É assim que eu vivo isso, na verdade: combinando dois desses mundos, futebol e música. Isso é muito importante para mim porque eu ainda tenho muitos amigos no futebol, tenho as minhas próprias experiências e sinto que ainda estou vivendo isso."
Letras como "Forte na bola como se eu fosse Tchouameni", "Marcando gols como Bellingham" e "Amor pelo jogo" já apareceram em suas músicas, além de muitas outras referências ao futebol.
O agora ex-jogador acredita que também aproveitou, em sua promissora carreira musical, as duras lições que aprendeu na academia do Ajax. "Fora do futebol, isso molda a sua mentalidade", diz ele. "Acho que você precisa se acostumar com a pressão. Quando você jogou muitas partidas e tudo mais, ganha confiança do seu treinador e dos seus companheiros de equipe. Quando você encontra o seu espaço, fica melhor e você encontra a sua confiança.
"Isso também é algo relevante na música. Quando tudo é novo e você precisa se acostumar, construir sua rede e tudo mais, é realmente assustador. Mas então, quando você encontra o seu espaço, encontra as pessoas com quem quer trabalhar e cria o seu próprio som, fica mais confortável no que está fazendo."
O novo álbum de ELIKIA chega em novembro, e a influência do futebol nele também é óbvia. "Aos poucos há muitas coisas conectadas à minha história no futebol", diz ele. "Talvez sejam conexões, talvez seja a música. Mas agora, com este álbum que vai sair em novembro, tenho este novo álbum com 11 faixas. É como um time titular.
"Funciona um pouco da mesma forma que um time de futebol. São 11 faixas, são 11 jogadores. Cada um tem o seu próprio papel e posição, e é a mesma coisa com o álbum."