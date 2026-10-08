Do Ajax ao afrobeats: como ELIKIA, ex-companheiro de equipe de Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, deixou o futebol para seguir carreira na música

Mesmo naquela pouca idade, Mbinga já percebia que jogadores como os gêmeos Timber, que entraram na base do Ajax exatamente ao mesmo tempo que ele, Gravenberch e Brobbey estavam destinados ao mais alto nível.

"Do que eu ainda me lembro é que, desde a primeira vez que os encontrei [os Timber] em campo, eles eram como máquinas. Mesmo sendo tão jovens, eles eram construídos como máquinas. Tinham uma forma muito característica de se movimentar, e o jeito de andar deles era muito característico.

"O mesmo acontecia com Ryan Gravenberch. A capacidade técnica dele era extraordinária. Era impressionante. No caso de Brian Brobbey, era a força extrema que você também vê agora na Premier League. As pessoas ainda falam disso, 'Brian Brobbey é uma besta' e tudo mais, mas isso já estava lá desde cedo.

"Já dava para ver, claro que eles são meus companheiros de equipe, mas já dava para ver que esses jogadores eram especiais."

ELIKIA acredita que é o fato de todas essas estrelas agora da Premier League terem superado adversidades que faz deles competidores tão resilientes e determinados. "Eu sabia que eles teriam sucesso no que fazem porque esses caras passaram por contratempos", continua ele.

"Por exemplo, Ryan Gravenberch foi para o Bayern. Estava tudo ótimo; ele era o grande talento. Depois foi para o Bayern e não jogou. Para ele, isso é algo incomum porque ele sempre foi um grande jogador. Foi um grande contratempo para ele. Mas ele se recuperou, foi para o Liverpool e então jogou muito bem e encontrou o seu espaço.

"Quinten e Jurrien Timber têm histórias um pouco diferentes. Jurrien jogou no Arsenal, sofreu uma lesão e já estava no mais alto nível, mas depois voltou e acho que está até melhor do que antes. No caso de Quinten, ele teve um caminho longo. Foi do Ajax para o Feyenoord, do Feyenoord para o Marseille e agora está na Premier League.

"Mesmo se você olhar para a última partida que ele fez pela Holanda, talvez tenha havido muita negatividade, mas isso não importa para esses caras porque eles vão dar a volta por cima. Não importa o que aconteça. Eles têm uma mentalidade realmente, realmente forte, e é por isso que têm sucesso no mais alto nível. Não importa se sofrem uma lesão ou há negatividade. Eles simplesmente seguem em frente."