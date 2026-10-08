Do Ajax ao afrobeats: como ELIKIA, ex-companheiro de equipe de Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, deixou o futebol para seguir carreira na música

No entanto, apesar de ter pendurado as chuteiras, o futebol continua sendo uma enorme influência na vida e na música de ELIKIA, já que ele mistura o esporte que ama com afrobeats. "Foi realmente uma coisa muito difícil de fazer, tomar essa decisão, porque passei a minha vida inteira no futebol", diz.
"Toda a minha infância foi dedicada ao futebol. Era sempre treino, treino todos os dias. Então fazer a transição para a música e simplesmente deixar o futebol profissional é, claro, muito difícil.
"Mas, para ser sincero, talvez eu tenha deixado o futebol profissional, mas o futebol profissional nunca me deixa. É assim que eu sinto, e dá para ouvir isso na minha música. Eu tento colocar na minha música as coisas que vivi e as coisas que me inspiram.
"É realmente assim que eu vivencio isso, juntando esses dois mundos, futebol e música. Isso é muito importante para mim porque eu ainda tenho muitos amigos no futebol, tenho minhas próprias experiências, e sinto que ainda estou vivendo isso."
Letras como "Forte na bola como se eu fosse Tchouameni", "Marcando gols como Bellingham" e "Amor pelo jogo" já apareceram em suas músicas, além de muitas outras referências ao futebol.
O agora ex-jogador acredita que também aproveitou em sua promissora carreira musical as duras lições que aprendeu na base do Ajax. "Fora do futebol, isso molda a sua mentalidade", diz. "Acho que você precisa se acostumar com a pressão. Quando você jogou muitas partidas e tudo mais, ganha confiança do seu treinador e dos seus companheiros de equipe. Quando você encontra o seu lugar, fica melhor e você encontra sua confiança.
"Isso também é algo relevante na música. Quando tudo é novo e você precisa se acostumar, construir sua rede de contatos e tudo mais, é realmente assustador. Mas então, quando você encontra o seu lugar, encontra as pessoas com quem quer trabalhar e cria o seu próprio som, tudo fica mais confortável no que você está fazendo."
O novo álbum de ELIKIA será lançado em novembro, e a influência do futebol nele também é óbvia. "Aos poucos, há muitas coisas que estão conectadas à minha história no futebol", diz. "Talvez sejam conexões, talvez seja a música. Mas agora, com este álbum que está chegando em novembro, tenho este novo álbum com 11 faixas. É como um time titular.
"Funciona um pouco da mesma forma que um time de futebol. São 11 faixas, são 11 jogadores. Cada um tem seu próprio papel e posição, e é a mesma coisa com o álbum."