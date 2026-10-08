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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Do Ajax ao afrobeats: como ELIKIA, ex-companheiro de equipe de Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, deixou o futebol para seguir carreira na música

Depois de ganhar experiência no ambiente de alta pressão da mundialmente famosa academia dos gigantes holandeses, o rapper deixou o futebol para trás aos 21 anos para seguir sua outra grande paixão

Krishan Davis
Traduzido por

  • Estima-se que menos de cinco por cento dos jogadores das categorias de base cheguem a atuar no mais alto nível do futebol. Dos 95% que não conseguem, você provavelmente nunca mais ouvirá falar. Elikia Mbinga, também conhecido como ELIKIA, quer garantir que não terá esse destino, depois de deixar o futebol para trás em sua busca por se firmar como artista de afrobeats.

    Aos 25 anos, ele passou quatro anos no famoso sistema de base do Ajax, jogando e se desenvolvendo ao lado de vários garotos que se tornaram nomes conhecidos, mas acabou dispensado aos 17. Mas ele não deixou esse revés impedi-lo de correr atrás dos próprios sonhos, ainda que em uma área completamente diferente.

    Depois de tomar a corajosa decisão de encerrar a carreira no futebol aos 21 anos, Mbinga agora segue sua outra grande paixão: a música. Ao se reinventar como uma estrela da cena do afrobeats, ELIKIA não tem arrependimentos sobre como as coisas aconteceram.

  • Ambiente de elite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (segundo da direita) começou a carreira no futebol no ambiente de pressão da mundialmente famosa academia do Ajax, deixando sua cidade natal para trás ainda jovem

    O potencial de Mbinga como jogador de futebol fica evidente no fato de ele ter passado quatro anos na academia de base do Ajax, mundialmente renomada, depois de se juntar à potência holandesa vindo do clube de sua cidade natal, o PEC Zwolle, em 2014.

    Um meio-campista técnico e ofensivo, ele acabaria se tornando capitão de uma equipe sub-16 que também contava com nomes como os irmãos Jurrien e Quinten Timber, Ryan Gravenberch e Brian Brobbey, que hoje se destacam na Premier League por Arsenal, Crystal Palace, Liverpool e Sunderland, respectivamente.

    Mesmo nessa faixa etária, jogar pelo clube mais vitorioso da Holanda vinha com pressão. "Claro, eles exigem muito de você. Nos treinos e em tudo, os treinadores são muito rígidos", ELIKIA diz à GOAL. "Eles sempre querem nível de Champions League. Acho que isso é bom porque você constrói essa mentalidade e essa resiliência. Não importa o que aconteça, se você joga pelo Ajax, sempre tem que vencer.

    "Você vai a torneios e joga contra Barcelona, Bayern e as academias mais absurdas, e eles esperam que você dê o seu melhor, mas também esperam que você vença. Existe essa pressão, e isso molda você de certa forma."

  • "Construídos como máquinas"

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Os gêmeos Timber entraram na academia ao mesmo tempo que Mbinga

    Mesmo naquela pouca idade, Mbinga já percebia que jogadores como os gêmeos Timber, que entraram na base do Ajax exatamente ao mesmo tempo que ele, Gravenberch e Brobbey estavam destinados ao mais alto nível.

    "Do que eu ainda me lembro é que, desde a primeira vez que os encontrei [os Timber] em campo, eles eram como máquinas. Mesmo sendo tão jovens, eles eram construídos como máquinas. Tinham uma forma muito característica de se movimentar, e o jeito de andar deles era muito característico.

    "O mesmo acontecia com Ryan Gravenberch. A capacidade técnica dele era extraordinária. Era impressionante. No caso de Brian Brobbey, era a força extrema que você também vê agora na Premier League. As pessoas ainda falam disso, 'Brian Brobbey é uma besta' e tudo mais, mas isso já estava lá desde cedo.

    "Já dava para ver, claro que eles são meus companheiros de equipe, mas já dava para ver que esses jogadores eram especiais."

    ELIKIA acredita que é o fato de todas essas estrelas agora da Premier League terem superado adversidades que faz deles competidores tão resilientes e determinados. "Eu sabia que eles teriam sucesso no que fazem porque esses caras passaram por contratempos", continua ele.

    "Por exemplo, Ryan Gravenberch foi para o Bayern. Estava tudo ótimo; ele era o grande talento. Depois foi para o Bayern e não jogou. Para ele, isso é algo incomum porque ele sempre foi um grande jogador. Foi um grande contratempo para ele. Mas ele se recuperou, foi para o Liverpool e então jogou muito bem e encontrou o seu espaço.

    "Quinten e Jurrien Timber têm histórias um pouco diferentes. Jurrien jogou no Arsenal, sofreu uma lesão e já estava no mais alto nível, mas depois voltou e acho que está até melhor do que antes. No caso de Quinten, ele teve um caminho longo. Foi do Ajax para o Feyenoord, do Feyenoord para o Marseille e agora está na Premier League.

    "Mesmo se você olhar para a última partida que ele fez pela Holanda, talvez tenha havido muita negatividade, mas isso não importa para esses caras porque eles vão dar a volta por cima. Não importa o que aconteça. Eles têm uma mentalidade realmente, realmente forte, e é por isso que têm sucesso no mais alto nível. Não importa se sofrem uma lesão ou há negatividade. Eles simplesmente seguem em frente."

  • Um capítulo chega ao fim...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA surpreendentemente encerrou a carreira no futebol profissional quando tinha apenas 21 anos, enquanto jogava pelo PEC Zwolle, da segunda divisão


    Enquanto aquele grupo de seus ex-companheiros promissores do Ajax seguiria em frente para alcançar o mais alto nível, com todos eles agora sendo internacionais da seleção da Holanda, a carreira, e a vida, de Mbinga tomaria um rumo diferente.

    Em 2018, uma mudança na comissão técnica do sub-17 traria uma mudança em sua sorte, já que foi considerado que seu desenvolvimento havia estagnado. "Eu era muito bom tecnicamente e tinha muito talento. Fora de campo, eu também fazia as coisas certas. Foi por isso que me fizeram capitão. Isso é algo muito positivo para eu olhar para trás", ELIKIA conta à GOAL.

    "Claro, no fim das contas tudo gira em torno de desenvolvimento, e o desenvolvimento deles [de seus ex-companheiros de equipe] foi em uma direção, enquanto o meu desenvolvimento foi para a música.

    "O motivo de eu ter parado [no Ajax] foi porque havia muita concorrência. Eu jogava no meio-campo. Minha concorrência direta era Ryan [Gravenberch], mas não só o Ryan, também eram Kenneth Taylor e, na época, Quinten Timber, porque eles também jogavam na minha posição. Não tenho vergonha de simplesmente ter dado o meu melhor. A concorrência era pesada.

    "Depois do quarto ano, houve um técnico diferente, e o técnico não via realmente isso em mim, e via em outros jogadores. Isso também é muito importante no futebol: em uma temporada o técnico vê isso em você, e na temporada seguinte um novo técnico não vê. Comigo também foi assim. O novo treinador realmente não via isso, então eu tive que tomar a decisão: eu queria ficar ou queria sair e me desenvolver? Eu escolhi sair."

    Apesar de ter a oportunidade de se juntar às categorias de base de grandes clubes europeus como Juventus e Bayer Leverkusen, Mbinga escolheu voltar para sua cidade natal, Zwolle. "Eu queria voltar a morar em casa porque estava em uma família anfitriã, morando em Amsterdã", diz ele. "Foi uma grande experiência, mas, como você ainda é jovem, quer voltar para casa, especialmente quando as coisas não estão indo muito bem. Eu queria ter esse ambiente."

  • ...Outro começa

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Em três anos e meio desde a transição para a música, ELIKIA acumulou mais de 30 milhões de reproduções e construiu uma audiência de 430 mil ouvintes mensais

    Mbinga voltou ao PEC, subiu pelas categorias de base novamente em um ambiente familiar e conseguiu uma espécie de afirmação no time principal na temporada 2021-22, fazendo de forma marcante sua estreia contra o Ajax em uma participação de 22 minutos saindo do banco no início da campanha.

    No entanto, naquela época, os pensamentos de ELIKIA já começavam a se voltar para um tipo de carreira completamente diferente. "A música esteve presente durante toda a minha vida", diz ele. "Sempre foi uma paixão para mim, mas o futebol era a maior paixão. Todo dia era futebol. Eu estava realmente focado em ter sucesso no futebol.

    "Em determinado momento, a paixão pela música simplesmente cresceu. Ficou realmente muito grande e eu me vi diante desta escolha: o que eu quero fazer da minha vida? Era uma posição um pouco privilegiada porque eu tinha talento para o futebol e conseguia cantar, fazer músicas, tudo. Mas, naquele momento, tudo gira em torno daquilo em que você acredita. Você tem essa convicção?"

    ELIKIA, que tem raízes holandesas, congolesas e nigerianas, deu o salto no início de 2023, quando ainda tinha apenas 21 anos, rescindindo seu contrato com o PEC Zwolle, então na segunda divisão, e se jogando no mundo do afrobeats apesar de seus recursos limitados, investindo em seu próprio estúdio e em equipamentos de mixagem. Ele continuaria jogando futebol até este verão, mas apenas pelo clube amador VVOG, que fica a uma curta distância de sua cidade natal.

    "Quando fiz essa transição, eu nem tinha uma música", ele conta à GOAL. "Eu nem tinha meu estúdio. Não havia nada. Havia apenas essa convicção e essa visão. A partir dali, construí meu estúdio, fiz minha primeira música e tudo mais. Depois disso, simplesmente continuei."

    Apenas três anos e meio depois de sua dramática mudança de carreira, ELIKIA já acumula mais de 30 milhões de reproduções e construiu uma audiência de cerca de 430 mil ouvintes mensais, alcançando sucesso significativo com os singles 'Mentality' e 'Bring No Wahala', além de se apresentar diante de grandes públicos.

  • Duas paixões combinadas

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    O futebol ainda é uma grande influência na música de ELIKIA, com várias referências ao esporte escondidas em suas letras

    No entanto, apesar de ter pendurado as chuteiras, o futebol continua sendo uma enorme influência na vida e na música de ELIKIA, já que ele mistura o esporte que ama com afrobeats. "Foi realmente uma coisa muito difícil de fazer, tomar essa decisão, porque passei a minha vida inteira no futebol", diz.

    "Toda a minha infância foi dedicada ao futebol. Era sempre treino, treino todos os dias. Então fazer a transição para a música e simplesmente deixar o futebol profissional é, claro, muito difícil.

    "Mas, para ser sincero, talvez eu tenha deixado o futebol profissional, mas o futebol profissional nunca me deixa. É assim que eu sinto, e dá para ouvir isso na minha música. Eu tento colocar na minha música as coisas que vivi e as coisas que me inspiram.

    "É realmente assim que eu vivencio isso, juntando esses dois mundos, futebol e música. Isso é muito importante para mim porque eu ainda tenho muitos amigos no futebol, tenho minhas próprias experiências, e sinto que ainda estou vivendo isso."

    Letras como "Forte na bola como se eu fosse Tchouameni", "Marcando gols como Bellingham" e "Amor pelo jogo" já apareceram em suas músicas, além de muitas outras referências ao futebol.

    O agora ex-jogador acredita que também aproveitou em sua promissora carreira musical as duras lições que aprendeu na base do Ajax. "Fora do futebol, isso molda a sua mentalidade", diz. "Acho que você precisa se acostumar com a pressão. Quando você jogou muitas partidas e tudo mais, ganha confiança do seu treinador e dos seus companheiros de equipe. Quando você encontra o seu lugar, fica melhor e você encontra sua confiança.

    "Isso também é algo relevante na música. Quando tudo é novo e você precisa se acostumar, construir sua rede de contatos e tudo mais, é realmente assustador. Mas então, quando você encontra o seu lugar, encontra as pessoas com quem quer trabalhar e cria o seu próprio som, tudo fica mais confortável no que você está fazendo."

    O novo álbum de ELIKIA será lançado em novembro, e a influência do futebol nele também é óbvia. "Aos poucos, há muitas coisas que estão conectadas à minha história no futebol", diz. "Talvez sejam conexões, talvez seja a música. Mas agora, com este álbum que está chegando em novembro, tenho este novo álbum com 11 faixas. É como um time titular.

    "Funciona um pouco da mesma forma que um time de futebol. São 11 faixas, são 11 jogadores. Cada um tem seu próprio papel e posição, e é a mesma coisa com o álbum."

  • “Exatamente o que precisava acontecer”

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA não se arrepende de como sua passagem pelo Ajax terminou e do fato de isso tê-lo levado a uma carreira na música

    Diante da ascensão de alguns de seus ex-companheiros de academia no Ajax, especialmente na Premier League, onde Jurrien Timber e Gravenberch são campeões, pode-se pensar que a drástica mudança de carreira de Mbinga tenha sido marcada por inveja ou arrependimento, mas ele está mais do que feliz em ver seus colegas brilharem.

    "Para mim, não é difícil, porque eu tenho essa mentalidade de que cada um tem o seu próprio caminho. Cada um tem a sua própria trajetória", diz. "Tenho muito orgulho desses caras porque realmente gosto de vê-los, mas também sei pelo que eles passaram. Eles tiveram de passar por muitos momentos difíceis e realmente trabalharam duro por isso. Eles têm um grande talento. Quando os vejo no mais alto nível, fico muito orgulhoso deles."

    Em visita a Londres, ELIKIA revela que foi convidado para assistir a Jurrien e Quinten Timber em ação por Arsenal e Palace, respectivamente, no fim de semana. Ele não se arrepende de o caminho dele ter se afastado do deles ainda nos tempos de academia.

    "É assim que a vida segue. A questão é que tomei as decisões porque tenho esse tipo de mentalidade. Posso imaginar que há muitos jogadores de futebol para os quais a única coisa que querem fazer é jogar futebol. É a única coisa que querem, e talvez seja a única coisa para a qual tenham talento.

    "Entendo que é muito difícil fazer essa transição, mas, para mim, não era só o futebol. Era também a música. Por causa da experiência que tive, seja um técnico, uma lesão, não importa o que seja, você tem de tomar essas decisões, porque acredito que cada um tem o seu próprio caminho, e vai alcançar a grandeza. Eu realmente acredito que vou alcançar a grandeza na música.

    "Por causa dessa crença, nunca olho para trás pensando: 'Poxa, se o técnico tivesse feito isso ou aquilo...' Para mim, na verdade, foi muito importante viver isso porque tenho uma história muito única com a minha música. As coisas que posso incorporar a ela, mas também a história em torno disso.

    "Agora, posso contar às pessoas sobre isso e compartilhar minhas experiências. Acho isso muito único. Se eu não tivesse vivido isso, então, para mim, como artista, não seria possível falar dessa história e falar da minha experiência. Para mim, foi exatamente como precisava acontecer. Foi exatamente o que precisava acontecer. Essa é a minha história."

    O novo single de ELIKIA, 'Baller', será lançado na sexta-feira, 9 de outubro, com seu álbum de estreia na sequência, em novembro.