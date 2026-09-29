Dezesseis segundos em Munique: o gol que definiu a carreira de Lars Ricken, partiu o coração da Juventus e selou o primeiro título da Champions League do Borussia Dortmund

Hitzfeld, porém, não estava preocupado. Embora a Juve tivesse talentos assustadores como Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero e Boksic, o técnico alemão havia identificado Peruzzi como um ponto fraco importante.

“Sabíamos que a Juventus tinha o Peruzzi no gol, um goleiro que não era tão forte quando saía da meta. Era muito forte em cima da linha, mas não quando saía”, disse ele à Uefa. “E também sabíamos que tínhamos atacantes muito fortes pelo alto, especialmente Kalle Riedle, que era um monstro no jogo aéreo, então treinamos especificamente as jogadas de bola parada.”

A Juventus começou a partida com confiança, mas o Dortmund protegeu os espaços ao redor de sua área e esperou pelos momentos que Hitzfeld havia preparado a equipe para explorar. Os italianos controlavam a posse de bola, mas desperdiçavam algumas oportunidades, enquanto o Dortmund estava pronto para aproveitar qualquer brecha.

A Juventus ficou revoltada ao ter um pedido de pênalti ignorado logo no início da partida e viu Vieri conseguir uma difícil finalização depois de se espremer entre dois defensores e receber um lançamento, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

A primeira grande chance do Dortmund veio aos 29 minutos, quando um corte ruim da Juventus caiu perfeitamente para o meio-campista escocês Paul Lambert cruzar de primeira para dentro da área. Completamente livre, Riedle subiu para alcançar a bola no alto e cabeceou para baixo, fazendo a bola quicar antes de entrar no gol enquanto Peruzzi saía da meta. O placar ficou em 1 a 0 para os alemães.

Com Zidane ditando o ritmo, a Juventus continuava pressionando ao redor da área adversária, mas não conseguia colocar Stefan Klos sob verdadeira ameaça. Mais uma vez, o eficiente Dortmund fez os italianos pagarem, quando o “monstro pelo alto” Riedle ganhou da marcação no escanteio cobrado por Moller e cabeceou com força para o fundo das redes, marcando seu segundo na partida.

“É claro que, quando marquei aqueles gols, a euforia dentro de mim foi simplesmente absurda”, disse ele.

Riedle sofreu uma lesão e precisou receber uma injeção no intervalo para conseguir disputar o segundo tempo. “Vivi aquela noite em Munique como se estivesse em transe”, acrescentou. “Eu nem absorvi o discurso do Hitzfeld; simplesmente fui para o jogo.”

Enquanto os alemães começaram bem o segundo tempo, com Riedle vendo uma outra cabeçada passar perto, a Juventus se aproximava cada vez mais do gol e finalmente começou a testar Klos. Na metade da etapa final, uma bela troca de passes terminou com Boksic rolando para o reserva Del Piero, que desviou com categoria e venceu o goleiro.

Com o gol de Del Piero, a Juventus finalmente foi recompensada pela pressão. A vantagem do Dortmund de repente parecia ameaçada, e Hitzfeld respondeu colocando em campo o jogador que havia passado a noite estudando Peruzzi e estava determinado a provar seu valor.

“Nosso time estava cheio de jogadores de seleção. Como todos estavam em condições de jogar, eu já suspeitava que ficaria no banco”, refletiu ele, dizendo mais tarde: “Fiquei um pouco irritado por ter que passar tanto tempo no banco. Afinal, meus gols contra Auxerre e Manchester United haviam nos ajudado a chegar à final. Embora Hitzfeld tenha me explicado os motivos na noite anterior ao jogo, eu não estava exatamente feliz com o meu papel de reserva.”

O jovem de 20 anos substituiu o artilheiro Stephane Chapuisat e, em questão de segundos, já corria atrás de um passe em profundidade de Moller. O zagueiro da Juve Paolo Montero se aproximava, mas o meio-campista não perdeu tempo. Dominou a bola de fora da área e imediatamente encobriu o desesperado Peruzzi.

“Provavelmente foi apenas imprudência da juventude”, brincou. “De dez tentativas, provavelmente teria errado nove. Mas contra a Juve, tudo deu certo.”

Pela primeira vez em sua história, o Borussia Dortmund era campeão europeu.

“Esses são momentos que não aparecem muitas vezes na vida”, disse Riedle ao Sport1 18 anos depois. “Para ser sincero, conquistar a Champions League foi ainda mais importante para mim do que ganhar a Copa do Mundo de 1990.”