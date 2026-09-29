Dezesseis segundos em Munique: o gol que definiu a carreira de Lars Ricken, partiu o coração da Juventus e selou o primeiro título da Champions League do Borussia Dortmund
Dezesseis segundos. Foi tudo o que Lars Ricken precisou para fazer o gol que definiria sua carreira e garantiria ao Borussia Dortmund o título da Champions League.
O time alemão vencia a Juventus por 2 a 1 quando o jovem de 20 anos entrou no segundo tempo da decisão do título europeu, em Munique. A mensagem do técnico Ottmar Hitzfeld era simples: “Lars, entre e marque o gol da vitória.”
O meio-campista já tinha um plano bem definido em mente. Irritado por ter ficado fora do time titular, o alemão passou os primeiros 65 minutos no banco observando o principal ponto fraco do adversário: o goleiro Angelo Peruzzi.
“Eu tive bastante tempo no banco para pensar no que faria quando entrasse. Até falei para o [também reserva] Heiko Herrlich: ‘O Peruzzi sempre fica muito adiantado. Não importa onde eu receber a bola, vou chutar direto para o gol, de qualquer lugar’”, disse Ricken ao Bild.
Segundos depois de entrar em campo, foi exatamente o que ele fez. Correndo para receber um passe em profundidade de Andreas Moller, o confiante reserva conferiu a posição de Peruzzi e deu uma cavadinha por cima do goleiro, de fora da área. A bola passou pelo goleiro da Juventus, que estava completamente fora de posição depois de avançar além da marca da pequena área, e morreu no fundo das redes.
Com seu primeiro toque na bola, Ricken destronou os campeões europeus e completou, ao lado do Dortmund, uma trajetória que levou o clube da retomada no cenário nacional ao título continental em apenas seis anos sob o comando de Hitzfeld. E tudo se resumiu àqueles 16 segundos.
A ascensão improvável do Dortmund
Foi uma conquista incrível para o time alemão. A evolução sob o comando de Hitzfeld havia sido impressionante. O treinador levou a equipe do 10º lugar na Bundesliga ao segundo em sua primeira temporada e conduziu o time do Westfalenstadion à final da Copa da Uefa, a atual Europa League, no ano seguinte. Era um passo grande demais, porém, e o Dortmund foi dominado pela Juventus de Giovanni Trapattoni, perdendo por 3 a 1 em casa antes de sofrer uma derrota por 3 a 0 no jogo de volta, em Turim.
Dois anos depois, o time da Bundesliga voltou a enfrentar a Juventus, desta vez comandada por Marcello Lippi, nas semifinais, e novamente perdeu na Alemanha, sendo eliminado por 4 a 3 no placar agregado. Os italianos, que conquistaram a dobradinha nacional naquela temporada, perderam a final da Copa da Uefa para o Parma.
O Dortmund, por sua vez, encerrou naquela temporada uma espera de 38 anos pelo título nacional. O sucesso garantiu o retorno do clube à principal competição europeia pela primeira vez desde 1964, mas a campanha terminou nas quartas de final, diante do famoso Ajax de Louis van Gaal.
A temporada 1996/97 foi um desastre no cenário doméstico. O Kaiserslautern eliminou o Dortmund nos pênaltis na Supercopa da Alemanha, antes de o Wattenscheid, da quarta divisão, derrubar o clube na prorrogação logo na primeira rodada da Copa da Alemanha. A disputa pelo título da Bundesliga ainda durou algum tempo, mas perdeu força em março e terminou com o Dortmund na terceira colocação.
Na Europa, porém, o Dortmund brilhou. O time de Hitzfeld avançou em um grupo que tinha Atlético de Madrid, Widzew Lodz e Steaua Bucareste antes de eliminar o Auxerre por 4 a 1 no agregado nas quartas de final e chegar à semifinal contra o Manchester United.
Depois de chegar mais longe do que jamais havia conseguido, o Dortmund começava a perceber o próprio potencial. “Estava um silêncio assustador”, lembra Rene Tretschok sobre o ambiente no vestiário antes do primeiro jogo contra o time de Alex Ferguson. “Antes de uma partida da Bundesliga, normalmente havia algumas brincadeiras. Dessa vez, era diferente. Dava para perceber que tudo estava em jogo. Todos os jogadores, independentemente do que já tivessem vivido antes, estavam completamente concentrados.”
Depois que o gol de Tretschok garantiu a vitória por 1 a 0 sobre os Red Devils no Westfalenstadion, Ricken derrubou os gigantes ingleses em Old Trafford. Ele recebeu o passe de Moller sem diminuir o ritmo e bateu na saída de Peter Schmeichel para garantir uma vaga na final.
Os campeões europeus esperavam
Em Munique estava o atual campeão e time amplamente considerado o mais forte da Europa. A Juventus de Lippi combinava o controle de Didier Deschamps e Zinedine Zidane com o poder de fogo de Alen Boksic, Christian Vieri e Alessandro Del Piero.
Depois de terem seus sonhos frustrados pela Velha Senhora em duas ocasiões, o Dortmund havia se tornado resiliente e uma ameaça real no cenário europeu. Comparado aos tradicionais gigantes italianos, porém, ainda era um jovem intruso.
A partir da excelente base construída por Giovanni Trapattoni, Lippi levou a Juventus novamente ao topo em seu primeiro ano, conquistando a dobradinha nacional, e o time só evoluiu depois da derrota surpreendente na final da Copa da Uefa para o Parma.
Embora tenha perdido a disputa pelo Scudetto para o Milan na segunda temporada de Lippi, a Juventus voltou a fazer uma campanha sólida na Champions League, dominando um grupo que contava com Dortmund, Rangers e Steaua Bucareste. Depois de uma vitória de virada sobre o Real Madrid e uma apertada classificação no agregado contra o Nantes, enfrentou nas quartas de final da edição de 1996 o Ajax, algoz do Dortmund, e venceu nos pênaltis.
A caminho de Munique na temporada seguinte, o time italiano tropeçou apenas duas vezes e derrotou Manchester United, Fenerbahçe e Ajax duas vezes cada até chegar ao confronto com o Dortmund.
O time alemão não tinha grandes ilusões diante do tamanho do desafio. “Acho que todas as casas de apostas nos davam 1% de chance, então, desse ponto de vista, obviamente era um momento enorme”, relembrou anos depois o atacante Karl-Heinz Riedle. “A Juventus tinha um time incrível naquela época, com Zidane, Boksic e todos os outros. Eles eram praticamente imbatíveis.”
Ele acrescentou ao Sport1: “Naquela época, nós éramos um carro de categoria intermediária e a Juventus era um Rolls-Royce... Isso tornou a vitória ainda mais incrível.”
O monstro pelo alto e o jovem artilheiro
Hitzfeld, porém, não estava preocupado. Embora a Juve tivesse talentos assustadores como Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero e Boksic, o técnico alemão havia identificado Peruzzi como um ponto fraco importante.
“Sabíamos que a Juventus tinha o Peruzzi no gol, um goleiro que não era tão forte quando saía da meta. Era muito forte em cima da linha, mas não quando saía”, disse ele à Uefa. “E também sabíamos que tínhamos atacantes muito fortes pelo alto, especialmente Kalle Riedle, que era um monstro no jogo aéreo, então treinamos especificamente as jogadas de bola parada.”
A Juventus começou a partida com confiança, mas o Dortmund protegeu os espaços ao redor de sua área e esperou pelos momentos que Hitzfeld havia preparado a equipe para explorar. Os italianos controlavam a posse de bola, mas desperdiçavam algumas oportunidades, enquanto o Dortmund estava pronto para aproveitar qualquer brecha.
A Juventus ficou revoltada ao ter um pedido de pênalti ignorado logo no início da partida e viu Vieri conseguir uma difícil finalização depois de se espremer entre dois defensores e receber um lançamento, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.
A primeira grande chance do Dortmund veio aos 29 minutos, quando um corte ruim da Juventus caiu perfeitamente para o meio-campista escocês Paul Lambert cruzar de primeira para dentro da área. Completamente livre, Riedle subiu para alcançar a bola no alto e cabeceou para baixo, fazendo a bola quicar antes de entrar no gol enquanto Peruzzi saía da meta. O placar ficou em 1 a 0 para os alemães.
Com Zidane ditando o ritmo, a Juventus continuava pressionando ao redor da área adversária, mas não conseguia colocar Stefan Klos sob verdadeira ameaça. Mais uma vez, o eficiente Dortmund fez os italianos pagarem, quando o “monstro pelo alto” Riedle ganhou da marcação no escanteio cobrado por Moller e cabeceou com força para o fundo das redes, marcando seu segundo na partida.
“É claro que, quando marquei aqueles gols, a euforia dentro de mim foi simplesmente absurda”, disse ele.
Riedle sofreu uma lesão e precisou receber uma injeção no intervalo para conseguir disputar o segundo tempo. “Vivi aquela noite em Munique como se estivesse em transe”, acrescentou. “Eu nem absorvi o discurso do Hitzfeld; simplesmente fui para o jogo.”
Enquanto os alemães começaram bem o segundo tempo, com Riedle vendo uma outra cabeçada passar perto, a Juventus se aproximava cada vez mais do gol e finalmente começou a testar Klos. Na metade da etapa final, uma bela troca de passes terminou com Boksic rolando para o reserva Del Piero, que desviou com categoria e venceu o goleiro.
Com o gol de Del Piero, a Juventus finalmente foi recompensada pela pressão. A vantagem do Dortmund de repente parecia ameaçada, e Hitzfeld respondeu colocando em campo o jogador que havia passado a noite estudando Peruzzi e estava determinado a provar seu valor.
“Nosso time estava cheio de jogadores de seleção. Como todos estavam em condições de jogar, eu já suspeitava que ficaria no banco”, refletiu ele, dizendo mais tarde: “Fiquei um pouco irritado por ter que passar tanto tempo no banco. Afinal, meus gols contra Auxerre e Manchester United haviam nos ajudado a chegar à final. Embora Hitzfeld tenha me explicado os motivos na noite anterior ao jogo, eu não estava exatamente feliz com o meu papel de reserva.”
O jovem de 20 anos substituiu o artilheiro Stephane Chapuisat e, em questão de segundos, já corria atrás de um passe em profundidade de Moller. O zagueiro da Juve Paolo Montero se aproximava, mas o meio-campista não perdeu tempo. Dominou a bola de fora da área e imediatamente encobriu o desesperado Peruzzi.
“Provavelmente foi apenas imprudência da juventude”, brincou. “De dez tentativas, provavelmente teria errado nove. Mas contra a Juve, tudo deu certo.”
Pela primeira vez em sua história, o Borussia Dortmund era campeão europeu.
“Esses são momentos que não aparecem muitas vezes na vida”, disse Riedle ao Sport1 18 anos depois. “Para ser sincero, conquistar a Champions League foi ainda mais importante para mim do que ganhar a Copa do Mundo de 1990.”
Depois do topo
O triunfo acabou sendo mais um ponto alto do que o início de uma dinastia. Hitzfeld assumiu uma função nos bastidores naquele verão europeu, enquanto Nevio Scala chegou como novo treinador. O Dortmund despencou para o 10º lugar da Bundesliga na temporada seguinte, em mais uma campanha doméstica desastrosa.
Na Europa, porém, a competição continuava sendo motivo de orgulho. O atual campeão chegou às semifinais da Champions League, eliminando o Bayern de Munique antes de o Real Madrid, futuro campeão, encerrar sua defesa do título.
Seriam necessários 16 anos para o Dortmund voltar à final, quando o time de Jurgen Klopp chegou a Wembley em 2013 após recuperar o clube com dois títulos consecutivos da Bundesliga. Naquela partida, eles fizeram um grande jogo contra o favorito Bayern, mas acabaram derrotados por um toque sutil de Arjen Robben nos minutos finais.
A Juventus se recuperou mais rapidamente e chegou à terceira final consecutiva da Champions League em 1998, mas, assim como o Dortmund, foi derrotada pelo Real Madrid em Amsterdã.
A primeira passagem de Lippi pelo comando da Bianconeri terminou no meio da temporada seguinte, com Carlo Ancelotti chegando como substituto. Embora o grande treinador italiano tenha retornado para conquistar mais dois títulos da liga com a Juventus, chegar a uma quarta final da Champions League e posteriormente levantar a Copa do Mundo com a seleção italiana, a noite de Munique parece ter deixado uma ferida. Em 2022, perguntaram a ele se a derrota de 1997 era seu maior arrependimento. Ele não disse nada, apenas saiu sorrindo.
Aquela noite em Munique foi marcante para os dois clubes. A promessa do Dortmund não pôde ser sustentada, enquanto a Juventus permaneceu entre a elite europeia, mas nunca mais conseguiu recuperar a coroa continental.
Quanto a Ricken, ele passou toda a carreira como jogador no Dortmund, acrescentando um terceiro título da Bundesliga ao currículo em 2002. Depois de se aposentar em 2009, assumiu uma função nos bastidores do clube e, posteriormente, chegou ao cargo que ocupa atualmente como diretor.
Apesar de tudo o que conquistou, o jogador que defendeu um único clube ficou conhecido principalmente pela humilhação imposta a Peruzzi e à Juventus. “Não há nada melhor do que fazer um gol que fica tão vivo na memória das pessoas”, disse. “Outros são lembrados depois das carreiras por simulações ou faltas violentas. Eu sou lembrado pelo meu gol contra a Juve.”