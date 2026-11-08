Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Decision Day 1-1GOAL

Decision Day da MLS: o tempo de Greg Vanney acabou? LA Galaxy deixa escapar vaga nos playoffs, Nashville SC faz história e Inter Miami desmorona

O Nashville chega aos playoffs em alta histórica, enquanto a derrocada do Galaxy levanta dúvidas sobre o futuro de Greg Vanney e as falhas defensivas do Miami dão esperança aos rivais.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Na semana passada, Cristian Espinoza evitou se comprometer ao falar sobre a possibilidade de o Nashville SC estabelecer um novo recorde de pontos em uma única temporada da MLS.

    “Espero que sim”, comentou com um sorriso irônico.

    E, de forma um tanto irônica para uma equipe que fez tudo parecer tão fácil, ainda havia alguma incerteza. B.J. Callaghan escalaria força máxima ou adotaria uma postura mais cautelosa contra o FC Cincinnati? Ele arriscaria perder jogadores por lesão depois de conquistar o Supporters' Shield e igualar o recorde de 74 pontos do Inter Miami na temporada regular?

    As esperanças de Espinoza se tornaram realidade. Callaghan escalou seus principais jogadores e, mesmo que o Nashville tenha precisado trabalhar duro, dois gols de Sam Surridge em rápida sequência no segundo tempo garantiram a vitória por 2 a 0 e um lugar no livro dos recordes.

    Na verdade, esse foi o principal destaque de um Decision Day que, no restante, foi um tanto morno. O maior drama na disputa pelos playoffs ocorreu em Utah, onde o LA Galaxy desmoronou e o bem organizado RSL conquistou uma vaga na repescagem. No Leste, o Chicago Fire de Robert Lewandowski e o New England Revolution lamentaram as oportunidades perdidas de subir na classificação.

    A GOAL destaca os principais assuntos do Decision Day da MLS...

  • Nashville faz história (de novo)

    FC Cincinnati v Nashville SC
    Getty Images Sport

    O Nashville estabeleceu um novo recorde de pontos ao vencer o Cincinnati por 2 a 0 na noite de sábado.

    Os parabéns são merecidos.

    O Nashville não foi apenas o melhor time desta temporada, mas talvez também o mais completo da MLS dos últimos tempos. Há dois aspectos notáveis nisso. O primeiro é que o time não tem pontos fracos evidentes: domina tanto na defesa quanto no ataque. O segundo é sua capacidade de seguir pressionando. Semana após semana, marcou gols nos minutos finais. Foi quase perfeito que, mesmo em um jogo que não 'valia' muita coisa, Sam Surridge tenha marcado o segundo gol aos 86 minutos para confirmar o resultado. É exatamente isso que o Nashville faz.

    E agora? Bem, chegou a hora do Nashville. O time conquistou seu lugar na história. O cenário também parece um tanto preocupante para quem vencer o jogo da repescagem dos playoffs entre FC Cincy e Orlando City. Será que algum dos dois realmente tem chance em uma série melhor de três? Você ficaria surpreso.

  • LA Galaxy põe tudo a perder, e Vanney está de saída?

    Real Salt Lake v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    O Galaxy de Vanney não apareceu contra o RSL e acabou fora da disputa por uma vaga nos playoffs no momento decisivo.

    Haverá muito debate sobre a possibilidade de demitir Greg Vanney. A decisão pode ser complicada. Vanney pode apontar as lesões como um motivo claro para as dificuldades de sua equipe, especialmente as de Riqui Puig, que já perdeu duas temporadas inteiras após cirurgias consecutivas no joelho. Quando está em forma, ele é um dos melhores jogadores da MLS. Nenhuma equipe consegue lidar com uma perda desse tamanho.

    Ainda assim, o Galaxy é um clube com padrões excepcionalmente altos. Nenhuma equipe conquistou mais títulos da MLS Cup. É o mais próximo que a liga tem de uma franquia de longa tradição. Há, porém, falhas que poderiam facilmente justificar uma demissão. O Galaxy dependia apenas de si antes da partida de sábado contra o RSL. Jogar lá é difícil, mas bastava um ponto para garantir a classificação aos playoffs da MLS.

    Em vez disso, o time desmoronou. O RSL deveria estar vencendo por 4 a 0 após 20 minutos. No papel, o placar de 2 a 1 sugere uma vitória apertada. Na prática, foi um massacre. O Galaxy ficou fora dos playoffs da MLS por duas temporadas consecutivas. Vanney deve sair?

  • Nunca torça contra Brian Schmetzer

    San Diego FC v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    O técnico do Sounders comandou uma arrancada na reta final que garantiu à equipe uma vaga nos playoffs.

    Há alguns meses, o técnico do Seattle Sounders, Brian Schmetzer, reclamava abertamente da situação do elenco. O grande número de lesões e a falta de investimentos deixavam o clube em dificuldades. O Sounders bateu seu recorde de derrotas consecutivas (oito). O cenário parecia bastante desanimador em Seattle.

    Mas, é claro, o time reagiu. A contratação do atacante de elite Dejan Joveljic, em uma negociação certeira no mercado, ajudou. Também ajudou o fato de todos terem recuperado a plena forma física na hora certa. O resultado foi uma boa sequência na reta final da temporada. Não foi uma fase dominante, mas uma reação na base da luta, que tirou o time da irrelevância e o colocou por pouco entre os classificados aos playoffs. Foi uma temporada ruim para o Seattle. Mas o time ainda está nos playoffs, graças à vitória por 2 a 1 sobre o LAFC na última rodada. E isso, no fim das contas, é o que importa.

  • Inter Miami parece frágil na hora errada

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Inter Miami deixa escapar vantagem confortável de 3 a 0 em empate frustrante com o Charlotte FC

    A bola não mente? O Inter Miami não vem jogando bem há bastante tempo. Sim, está em segundo lugar na Conferência Leste. Sim, tecnicamente conquistou um título neste ano, a Campeones Cup. Mas a equipe continua desequilibrada. Os defensores são erráticos. Falta fôlego ao meio-campo. Esta liga é intensa, exige muita correria e, francamente, às vezes depende mais de esforço do que de qualidade.

    Ainda assim, o Inter Miami segue vencendo.

    Até sábado. O Inter Miami vencia por 3 a 0 no intervalo e parecia caminhar tranquilamente para a vitória. Mas o Charlotte jogava melhor. E, ao contrário de tantos outros até agora nesta temporada, foi recompensado. Três gols no segundo tempo deixaram o placar em 3 a 3, um resultado justo no fim. Há uma primeira vez para tudo.