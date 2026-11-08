Na semana passada, Cristian Espinoza evitou se comprometer ao falar sobre a possibilidade de o Nashville SC estabelecer um novo recorde de pontos em uma única temporada da MLS.

“Espero que sim”, comentou com um sorriso irônico.

E, de forma um tanto irônica para uma equipe que fez tudo parecer tão fácil, ainda havia alguma incerteza. B.J. Callaghan escalaria força máxima ou adotaria uma postura mais cautelosa contra o FC Cincinnati? Ele arriscaria perder jogadores por lesão depois de conquistar o Supporters' Shield e igualar o recorde de 74 pontos do Inter Miami na temporada regular?

As esperanças de Espinoza se tornaram realidade. Callaghan escalou seus principais jogadores e, mesmo que o Nashville tenha precisado trabalhar duro, dois gols de Sam Surridge em rápida sequência no segundo tempo garantiram a vitória por 2 a 0 e um lugar no livro dos recordes.

Na verdade, esse foi o principal destaque de um Decision Day que, no restante, foi um tanto morno. O maior drama na disputa pelos playoffs ocorreu em Utah, onde o LA Galaxy desmoronou e o bem organizado RSL conquistou uma vaga na repescagem. No Leste, o Chicago Fire de Robert Lewandowski e o New England Revolution lamentaram as oportunidades perdidas de subir na classificação.

A GOAL destaca os principais assuntos do Decision Day da MLS...