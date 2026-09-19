Rui Costa foi um meio-campista de classe mundial, que deslizava pelo campo com equilíbrio supremo e tinha a capacidade de colocar a bola com precisão milimétrica de qualquer lugar. O Milan se beneficiou de sua genialidade durante cinco anos, entre 2001 e 2006, conquistando a Serie A e a Champions League, enquanto ele fazia parte de um elenco estrelado que também contava com nomes como Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka e Andriy Shevchenko.

Foi no Benfica que Rui Costa forjou sua identidade como jogador, e ele prometeu que um dia voltaria depois de deixar o clube para se juntar à Fiorentina em 1994. O internacional português cumpriu sua palavra, garantindo um retorno ao Estadio Da Luz em maio de 2006, após chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Milan.

Embora a nostalgia tenha sido um fator para Rui Costa, ele também estava determinado a tirar o Benfica de uma crise. O clube terminou em um distante terceiro lugar na disputa pelo título da Liga Portugal de 2005-06, e o elenco havia perdido completamente seu senso de identidade.

A primeira temporada de volta de Rui Costa foi prejudicada por lesões, mas sua presença trouxe de volta maturidade e padrões de elite ao vestiário, e o Benfica embarcou em uma empolgante campanha até as quartas de final da Copa da Uefa. Ele recuperou a plena forma na temporada seguinte e venceu o prêmio de Jogador do Ano do Benfica em 2007.

O ícone do Milan fez 48 partidas em todas as competições, contribuindo com sete gols, incluindo dois golaços que ajudaram o Benfica a passar pelo Copenhagen na fase classificatória da Champions League. "Acho que ele é até inteligente demais para seus próprios companheiros de time", disse o técnico do Copenhagen, Stale Solbakken, após a partida.

As recompensas concretas seguiram fora do alcance do Benfica, mas Rui Costa deixou o clube em uma posição de harmonia. Ele recebeu uma recepção calorosa após seu jogo de despedida, uma vitória por 3 a 0 sobre o Vitoria Setubal, e disse à multidão em adoração: "Hoje termina para mim algo que comecei a fazer quando tinha nove anos de idade. Mas, em vez de chorar, como aconteceu em outros momentos, vou sorrir bastante, porque estou encerrando minha carreira onde sonhei que encerraria: no Benfica. Nada vai superar a felicidade que sinto."

Rui Costa então fez a transição para o cargo de diretor esportivo e assumiu a presidência do Benfica em 2021, posição que ainda ocupa até hoje.