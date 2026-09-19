De Santi Cazorla levando o Real Oviedo ao acesso à gloriosa terceira passagem de Carlos Tevez pelo Boca Juniors: as maiores despedidas em clubes do coração na história do futebol
Quando a aposentadoria se aproxima, naturalmente há menos opções para jogadores de elite explorarem. Muitos buscam um último grande pagamento, mesmo que isso signifique aceitar uma mudança para uma divisão menos prestigiada, para garantir segurança financeira extra para si e suas famílias.
Mas é igualmente comum que os jogadores procurem a estabilidade de uma cidade ou cultura familiar e tentem retribuir aos clubes para os quais torciam ou onde aprenderam o jogo quando estavam apenas começando. Retornos para casa podem permitir que figuras icônicas criem um arco narrativo elegante, gerando uma poderosa mistura de realização emocional, consolidação de legado e encerramento pessoal.
Essas transferências são movidas por afeto profundo e lealdade, não por dinheiro. Um dos melhores exemplos aconteceu no mês passado, quando o ex-astro do Manchester United Ander Herrera voltou ao Real Zaragoza após 15 anos longe, concordando em doar todo o seu salário para a fundação do clube.
Herrera é uma anomalia porque jogar de graça é algo sem precedentes, mas várias outras estrelas aceitaram salários significativamente reduzidos para fortalecer conexões emocionais com seus primeiros clubes. O desejo por sucesso concreto também continua ardendo intensamente até o fim. De fato, a lenda da Argentina Angel Di Maria retornou ao Rosario Central em uma transferência sem custos em 2025 e liderou a campanha da equipe até seu primeiro título da liga desde 1987 em sua primeira temporada completa de volta.
Abaixo, GOAL relembra sete dos maiores atos finais em clubes de infância de todos os tempos, começando com uma lenda do AC Milan que encerrou a carreira em Lisboa...
Rui Costa - Benfica
Rui Costa foi um meio-campista de classe mundial, que deslizava pelo campo com equilíbrio supremo e tinha a capacidade de colocar a bola com precisão milimétrica de qualquer lugar. O Milan se beneficiou de sua genialidade durante cinco anos, entre 2001 e 2006, conquistando a Serie A e a Champions League, enquanto ele fazia parte de um elenco estrelado que também contava com nomes como Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka e Andriy Shevchenko.
Foi no Benfica que Rui Costa forjou sua identidade como jogador, e ele prometeu que um dia voltaria depois de deixar o clube para se juntar à Fiorentina em 1994. O internacional português cumpriu sua palavra, garantindo um retorno ao Estadio Da Luz em maio de 2006, após chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Milan.
Embora a nostalgia tenha sido um fator para Rui Costa, ele também estava determinado a tirar o Benfica de uma crise. O clube terminou em um distante terceiro lugar na disputa pelo título da Liga Portugal de 2005-06, e o elenco havia perdido completamente seu senso de identidade.
A primeira temporada de volta de Rui Costa foi prejudicada por lesões, mas sua presença trouxe de volta maturidade e padrões de elite ao vestiário, e o Benfica embarcou em uma empolgante campanha até as quartas de final da Copa da Uefa. Ele recuperou a plena forma na temporada seguinte e venceu o prêmio de Jogador do Ano do Benfica em 2007.
O ícone do Milan fez 48 partidas em todas as competições, contribuindo com sete gols, incluindo dois golaços que ajudaram o Benfica a passar pelo Copenhagen na fase classificatória da Champions League. "Acho que ele é até inteligente demais para seus próprios companheiros de time", disse o técnico do Copenhagen, Stale Solbakken, após a partida.
As recompensas concretas seguiram fora do alcance do Benfica, mas Rui Costa deixou o clube em uma posição de harmonia. Ele recebeu uma recepção calorosa após seu jogo de despedida, uma vitória por 3 a 0 sobre o Vitoria Setubal, e disse à multidão em adoração: "Hoje termina para mim algo que comecei a fazer quando tinha nove anos de idade. Mas, em vez de chorar, como aconteceu em outros momentos, vou sorrir bastante, porque estou encerrando minha carreira onde sonhei que encerraria: no Benfica. Nada vai superar a felicidade que sinto."
Rui Costa então fez a transição para o cargo de diretor esportivo e assumiu a presidência do Benfica em 2021, posição que ainda ocupa até hoje.
Diego Milito - Racing Club
Diego Milito foi, sem dúvida, um talento de explosão tardia. Ele construiu seu nome na Europa como um atacante confiável tanto de Genoa quanto de Real Zaragoza, mas só teve sua grande chance aos 30 anos, quando José Mourinho decidiu levá-lo para a Inter.
O atacante argentino passou a desempenhar um papel fundamental na impressionante campanha da Inter rumo à tríplice coroa de 2009-10, marcando os dois gols da vitória sobre o Bayern de Munique na final da Champions League. Ele passou mais quatro anos em San Siro antes de refazer seus passos até o Racing Club, o clube argentino onde fez sua estreia profissional em 1999.
Depois de marcar em sua segunda estreia pelo Racing, Milito comandou a equipe, como capitão, ao título da Primera División Argentina (Torneo Transicion), encerrando um jejum de 13 anos sem troféus e se tornando o único jogador a conquistar dois títulos nacionais com o clube em gerações diferentes. O Racing venceu oito de seus últimos nove jogos, e Milito somou nove participações em gols em apenas 17 partidas no total, apesar de ter 35 anos.
"Não consigo acreditar, é a culminação de um sonho. Isso é tocar o céu com as mãos", disse Milito após a decisiva vitória por 1 a 0 sobre o Godoy Cruz na última rodada. O querido atacante se aposentou em 2016 e depois se tornou secretário técnico do Racing, ampliando ainda mais seu legado ao modernizar a estrutura esportiva do clube.
Dirk Kuyt - Feyenoord
Dirk Kuyt é mais conhecido por sua passagem de seis anos pelo Liverpool, onde se tornou um dos favoritos da torcida por sua ética de trabalho incansável e pela tendência de marcar gols importantes. Ele também fez 24 gols em 104 jogos pela seleção da Holanda, representando seu país em cinco grandes torneios.
Mas é possível argumentar que seu melhor trabalho veio com a camisa do Feyenoord. Kuyt somou 70 gols pelo gigante holandês em sua primeira passagem pelo De Kuip e acrescentou mais 38 ao seu total após retornar em 2015, depois de uma passagem pelo Fenerbahce. Ele marcou 23 deles em uma excelente campanha de retorno, que viu o Feyenoord conquistar a Copa da Holanda, e ainda deu cinco assistências.
Mesmo aos 36 anos, Kuyt também teve participação em 21 gols na temporada 2016-17, incluindo um impressionante hat-trick contra o Heracles na última rodada da temporada, que deu ao Feyenoord seu primeiro título da Eredivisie em 18 anos.
"Eu sabia, quando voltei há dois anos, que poderíamos ganhar o campeonato. E todos riram de mim quando eu disse isso", afirmou Kuyt aos repórteres. "Joguei uma final da Champions League, uma final de Copa do Mundo e em clubes muito populares. Mas este é o melhor momento da minha carreira."
Três dias depois de erguer o troféu, Kuyt pendurou as chuteiras e fez a transição para a carreira de treinador, com o Feyenoord lhe dando sua primeira oportunidade como técnico da equipe sub-19.
Robin van Persie - Feyenoord
Assim como Kuyt, Robin van Persie se tornou um dos melhores atacantes da Premier League depois de se firmar no Feyenoord. Ele foi prolífico no Arsenal e conduziu o Manchester United ao título em 2012-13, antes de seguir o mesmo caminho de Kuyt ao encerrar a carreira no Fenerbahce.
Mas ele também tinha assuntos inacabados em De Kuip. Van Persie rescindiu seu contrato com o Fenerbahce em janeiro de 2018 para voltar ao Feyenoord aos 34 anos e causou impacto imediato. O holandês marcou sete gols em 14 jogos, consolidando seu status de favorito da torcida com uma linda cavadinha na vitória por 3 a 0 do Feyenoord sobre o AZ Alkmaar na final da KNVB Cup.
Van Persie então foi nomeado capitão para a temporada 2018-19, que ele confirmou que seria a última como jogador profissional, e deu um grande exemplo aos companheiros de equipe com 18 gols em todas as competições. Ele se tornou o jogador mais velho da história da Eredivisie a marcar duas vezes no De Klasseiker, quando o Feyenoord goleou o Ajax por 6 a 2, fez seu primeiro hat-trick na liga na vitória por 4 a 0 sobre o FC Emmen e marcou uma magnífica cobrança de falta para dar ao time uma importante vitória em casa por 2 a 1 contra o Vitesse.
Esses momentos significaram muito para os torcedores, e Van Persie jogou com um sorriso que havia estado amplamente ausente nos anos anteriores. "Eu havia perdido a diversão", disse ele ao Algemeen Dagblad. "Não era assim que eu queria terminar, sem prazer. A diversão voltou no Feyenoord."
Van Persie, que ocupa o segundo lugar na lista de maiores artilheiros da história da seleção da Holanda, acabou voltando ao Feyenoord novamente em 2025, desta vez como técnico. Apesar de ter levado o clube ao segundo lugar na Eredivisie e à classificação para a Champions League em sua única temporada completa no comando, Van Persie foi demitido após 16 meses, mas segue eternizado no folclore de De Kuip.
Carlos Tévez - Boca Juniors
Carlos Tevez se firmou entre os atacantes de elite da Europa durante passagens repletas de títulos por Manchester United, Manchester City e Juventus, mas seu coração sempre pertenceu ao Boca Juniors. O feroz craque argentino deixou La Bombonera pela primeira vez em 2005, mas retornou 10 anos depois para duas temporadas e assinou com o clube novamente em 2018.
Sua terceira e última passagem foi talvez a mais impactante de todas, com quatro títulos conquistados em três anos, incluindo dois troféus da Primera División. Tevez somou 45 participações em gols em 112 partidas, e a mais memorável delas aconteceu na rodada final da campanha de 2019-20.
O Boca estava um ponto atrás do arquirrival River Plate antes do duelo com o Gimnasia y Esgrima La Plata, comandado por ninguém menos que o ídolo e amigo de Tevez, Diego Maradona. Tevez acertou um dramático gol da vitória no fim, de 18,3 metros, que acabou dando o título ao Boca porque o River só conseguiu empatar seu último jogo, e comemorou subindo nas grades do campo, repetindo as cenas de seu primeiro título da liga pelo clube em 2003.
Ele encerrou a carreira em junho de 2021, citando esgotamento mental após a perda do pai em uma emocionada coletiva de imprensa. "Meu sangue não é vermelho, é azul e amarelo", declarou Tevez naquele dia, e o amor que ele sente pelo Boca sempre foi correspondido, com o presidente do clube e também lenda Juan Roman Riquelme lhe concedendo acesso total à La Bombonera para um jogo de despedida com estrelas em dezembro deste ano.
Marcelo - Fluminense
O lateral brasileiro Marcelo deixou o Fluminense para se juntar ao Real Madrid em 2005 e se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da história do Bernabéu, conquistando 25 títulos antes de sair como agente livre no verão de 2022. Em seguida, ele teve uma passagem esquecível de cinco meses pelo Olympiacos antes de sacramentar um retorno romântico ao Fluminense, e mais de 30 mil torcedores compareceram à sua apresentação no Maracanã.
"É o melhor momento da minha vida, estou voltando para casa. Obrigado a todos! Tenho certeza de que teremos um ano maravilhoso", disse Marcelo à multidão, em palavras que acabaram sendo proféticas. Em abril, Marcelo abriu o placar com um brilhante gol em jogada individual na vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o Flamengo no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, garantindo o título, ao passar com categoria por dois defensores antes de soltar uma bomba no canto oposto.
Marcelo também teve papel de destaque na campanha do Fluminense até a final da Copa Libertadores e foi titular no duelo decisivo no Maracanã contra o Boca Juniors. O Fluminense venceu um confronto eletrizante por 2 a 1 após a prorrogação, e Marcelo se tornou apenas o 12º jogador a conquistar tanto a Copa Libertadores quanto a Champions League.
Ele caiu no choro após o apito final e depois disse à ESPN: "O Real Madrid vai entender. É o meu título mais importante, em nível de clube, porque é o clube que me criou." Marcelo também disse ao Globo que sentia que "tinha uma dívida" com o Fluminense, e dificilmente poderia ter feito mais para quitá-la.
Marcelo acrescentou a Recopa Sul-Americana à sua coleção de títulos em março seguinte, mas seu contrato foi rescindido oito meses depois, após uma discussão à beira do campo com o então técnico Mano Menezes. Não houve, porém, qualquer tensão duradoura entre jogador e clube, e o Fluminense prestou uma homenagem especial a Marcelo ao renomear seu centro de treinamento com o nome do brasileiro, que se aposentou oficialmente em fevereiro de 2025.
Santi Cazorla - Real Oviedo
Santi Cazorla passou sete anos na base do Real Oviedo, mas foi forçado a sair ainda adolescente quando o clube enfrentou graves dificuldades financeiras, iniciando sua carreira profissional no Villarreal. Ele teve três passagens diferentes pelo Villarreal, além de períodos no Recreativo Huelva, Málaga e Al-Saad, e também fez parte das campanhas da Espanha nos títulos consecutivos da Eurocopa, em 2008 e 2012.
O Arsenal contratou Cazorla após o último desses torneios, e ele se tornou um ídolo do Emirates graças à sua habilidade majestosa de armação e versatilidade, conquistando duas FA Cups sob o comando de Arsene Wenger. Ele também venceu mais seis títulos no Catar com o Al-Sadd, antes de voltar a assinar com o Oviedo aos 38 anos, em um contrato inicial de um ano, em agosto de 2023.
Cazorla insistiu em jogar pelo salário mínimo permitido, supostamente de apenas € 91.000 por temporada, e que 10 por cento das vendas de suas camisas fossem reinvestidos na base. Ele também imediatamente estabeleceu como objetivo recolocar o Oviedo na La Liga após uma ausência de 24 anos.
O Oviedo conseguiu isso na temporada 2024-25, e Cazorla foi peça central no sucesso da equipe. O Oviedo chegou aos play-offs depois de terminar em terceiro na Segunda División e eliminou o Almería nas semifinais, por 3 a 2 no placar agregado, com Cazorla saindo do banco para marcar o gol da vitória em cobrança de falta no jogo de volta. Ele também marcou na final contra o Mirandés, convertendo um pênalti que deu início a uma memorável virada por 3 a 2 do Oviedo.
O contrato de Cazorla então expirou, mas o jogador de 40 anos assinou uma renovação de um ano para ter uma última chance na La Liga com o clube de infância. Infelizmente, o Oviedo acabou terminando na lanterna da liga e foi rebaixado imediatamente, apesar dos melhores esforços de Cazorla, que foi utilizado principalmente como substituto de impacto.
Ainda assim, foi uma forma feliz de encerrar sua carreira gloriosa, como o espanhol escreveu no X ao confirmar sua aposentadoria: "Agora que tudo está terminando, quando as chuteiras estão sendo penduradas, e o barulho está se transformando em silêncio, tudo se encaixa, porque o fim não foi em qualquer lugar - eu estava em casa."