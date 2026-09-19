De Santi Cazorla levando o Real Oviedo ao acesso à gloriosa terceira passagem de Carlos Tevez pelo Boca Juniors: as maiores despedidas em clubes de infância da história do futebol
Quando a aposentadoria se aproxima, naturalmente há menos opções para jogadores de alto nível explorarem. Muitos buscam um último grande pagamento, mesmo que isso signifique aceitar uma mudança para uma divisão menos prestigiosa, para garantir uma segurança financeira extra para si e suas famílias.
Mas é igualmente comum que jogadores procurem a estabilidade de uma cidade ou cultura familiar e tentem retribuir aos clubes para os quais torciam ou onde aprenderam o jogo quando estavam apenas começando. Retornos para casa podem permitir que figuras icônicas criem um arco narrativo perfeito, gerando uma combinação poderosa de realização emocional, consolidação de legado e fechamento pessoal.
Essas transferências são movidas por afeto profundo e lealdade, não por dinheiro. Um dos melhores exemplos veio justamente no mês passado, quando o ex-astro do Manchester United Ander Herrera voltou ao Real Zaragoza após 15 anos longe, concordando em doar todo o seu salário para a fundação do clube.
Herrera é uma anomalia porque jogar de graça não tem precedentes, mas várias outras estrelas aceitaram salários significativamente menores para fortalecer os laços emocionais com seus primeiros clubes. O desejo por sucesso concreto também segue muito vivo até o fim. De fato, a lenda argentina Angel Di Maria retornou ao Rosario Central sem custos em 2025 e liderou a campanha do clube até seu primeiro título da liga desde 1987 em sua primeira temporada completa de volta.
A seguir, a GOAL relembra sete dos maiores atos finais em clubes de infância de todos os tempos, começando com uma lenda do AC Milan que encerrou a carreira em Lisboa...
Rui Costa - Benfica
Rui Costa foi um meio-campista de classe mundial, que deslizava pelo campo com equilíbrio supremo e tinha a capacidade de colocar a bola onde queria de qualquer lugar. O Milan se beneficiou de sua genialidade por cinco anos, entre 2001 e 2006, conquistando a Serie A e a Champions League enquanto ele fazia parte de um elenco repleto de estrelas que também contava com nomes como Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka e Andriy Shevchenko.
Foi no Benfica que Rui Costa moldou sua identidade como jogador, e ele prometeu que um dia voltaria depois de deixar o clube para se juntar à Fiorentina em 1994. O internacional português cumpriu sua palavra, garantindo um retorno ao Estádio da Luz em maio de 2006 após chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Milan.
Embora a nostalgia tenha sido um fator para Rui Costa, ele também estava determinado a tirar o Benfica de uma crise. O clube terminou em um distante terceiro lugar na disputa pelo título da Liga Portugal de 2005-06, e o elenco havia perdido completamente seu senso de identidade.
A primeira temporada de Rui Costa de volta foi prejudicada por lesões, mas sua presença devolveu maturidade e padrões de elite ao vestiário, e o Benfica embarcou em uma emocionante campanha até as quartas de final da Copa da Uefa. Ele recuperou a plena forma na temporada seguinte e ganhou o prêmio de Jogador do Ano do Benfica em 2007.
O ícone do Milan fez 48 partidas em todas as competições, contribuindo com sete gols, incluindo dois gols impressionantes que ajudaram o Benfica a superar o Copenhagen na fase classificatória da Champions League. "Acho até que ele é inteligente demais para os próprios companheiros de time", disse o técnico do Copenhagen, Stale Solbakken, após o jogo.
As recompensas concretas seguiram fora do alcance do Benfica, mas Rui Costa deixou o clube em uma posição de harmonia. Ele recebeu uma recepção apoteótica após seu jogo de despedida, uma vitória por 3 a 0 sobre o Vitoria Setubal, e disse à multidão em delírio: "Hoje termina para mim algo que comecei a fazer quando tinha nove anos. Mas, em vez de chorar, como fiz em outras ocasiões, vou sorrir muito, porque estou encerrando minha carreira onde sonhava que seria: no Benfica. Nada vai superar a felicidade que sinto."
Rui Costa então fez a transição para o cargo de diretor esportivo e assumiu a presidência do Benfica em 2021, posição que ainda ocupa até hoje.
Diego Milito - Racing Club
Diego Milito foi, sem dúvida, um jogador de explosão tardia. Ele construiu seu nome na Europa como um atacante confiável tanto de Genoa quanto de Real Zaragoza, mas só teve sua grande oportunidade aos 30 anos, quando Jose Mourinho decidiu levá-lo para a Inter.
O atacante argentino passou a desempenhar um papel fundamental na impressionante campanha da Inter rumo à tríplice coroa em 2009-10, marcando os dois gols da vitória sobre o Bayern de Munique na final da Champions League. Ele passou mais quatro anos em San Siro antes de refazer o caminho de volta ao Racing Club, o clube argentino em que estreou como profissional em 1999.
Depois de marcar em sua segunda estreia pelo Racing, Milito levou o time como capitão ao título da Primera División argentina (Torneo Transicion), encerrando um jejum de 13 anos sem troféus e se tornando o único jogador a conquistar dois títulos nacionais pelo clube em gerações distintas. O Racing venceu oito de suas últimas nove partidas, e Milito somou nove participações em gols em apenas 17 jogos no total, apesar de já ter 35 anos.
"Não consigo acreditar, é a culminação de um sonho. Isso é tocar o céu com as mãos", disse Milito após a decisiva vitória por 1 a 0 sobre o Godoy Cruz na última rodada. O querido atacante se aposentou em 2016 e depois se tornou secretário técnico do Racing, ampliando ainda mais seu legado ao modernizar a estrutura esportiva do clube.
Dirk Kuyt - Feyenoord
Dirk Kuyt é mais conhecido por sua passagem de seis anos pelo Liverpool, onde se tornou um favorito da torcida por sua ética de trabalho incansável e pela tendência de marcar gols importantes. Ele também marcou 24 gols em 104 jogos pela seleção da Holanda, representando seu país em cinco grandes torneios.
Mas é possível argumentar que seu melhor trabalho veio com a camisa do Feyenoord. Kuyt somou 70 gols pelo gigante holandês em sua primeira passagem pelo De Kuip e acrescentou outros 38 ao seu total após retornar em 2015, depois de uma passagem pelo Fenerbahce. Ele marcou 23 deles em uma campanha de retorno excepcional, na qual o Feyenoord conquistou a Copa da Holanda, e ainda deu cinco assistências.
Apesar de ter 36 anos, Kuyt também registrou 21 participações em gols na temporada 2016-17, incluindo um hat-trick impressionante contra o Heracles na última rodada da temporada, que garantiu ao Feyenoord seu primeiro título da Eredivisie em 18 anos.
"Eu sabia, quando voltei há dois anos, que poderíamos ganhar o campeonato. E todos riram de mim quando eu disse isso", disse Kuyt aos repórteres. "Joguei uma final da Champions League, uma final de Copa do Mundo e em clubes muito populares. Mas este é o melhor momento da minha carreira."
Três dias depois de erguer o troféu, Kuyt pendurou as chuteiras e fez a transição para a carreira de técnico, com o Feyenoord lhe dando sua primeira oportunidade como treinador da equipe sub-19.
Robin van Persie - Feyenoord
Assim como Kuyt, Robin van Persie se tornou um dos melhores atacantes da Premier League depois de se firmar no Feyenoord. Ele foi prolífico no Arsenal e conduziu o Manchester United ao título em 2012-13, antes de seguir o mesmo caminho de Kuyt ao encerrar a carreira no Fenerbahce.
Mas ele também tinha assuntos inacabados em De Kuip. Van Persie rescindiu seu contrato com o Fenerbahce em janeiro de 2018 para voltar ao Feyenoord aos 34 anos e causou impacto imediato. O holandês marcou sete gols em 14 jogos, consolidando seu status de favorito da torcida com uma linda cavadinha na vitória por 3 a 0 do Feyenoord sobre o AZ Alkmaar na final da Copa da Holanda.
Van Persie então foi nomeado capitão para a temporada 2018-19, que ele confirmou que seria a última como jogador profissional, e deu um exemplo brilhante aos companheiros de equipe com 18 gols em todas as competições. Ele se tornou o jogador mais velho da história da Eredivisie a marcar duas vezes no De Klasseiker, quando o Feyenoord goleou o Ajax por 6 a 2, fez seu primeiro hat-trick na competição durante a vitória por 4 a 0 sobre o FC Emmen e marcou uma magnífica cobrança de falta para dar ao time uma vital vitória em casa por 2 a 1 contra o Vitesse.
Esses momentos significaram muito para os torcedores, e Van Persie jogava com um sorriso que havia estado amplamente ausente nos anos anteriores. "Eu tinha perdido a diversão", disse ele ao Algemeen Dagblad. "Não era assim que eu queria terminar, sem prazer. A diversão voltou no Feyenoord."
Van Persie, que ocupa o segundo lugar na lista de maiores artilheiros da história da Holanda, acabou voltando ao Feyenoord novamente em 2025, desta vez como treinador. Apesar de ter levado o clube ao segundo lugar na Eredivisie e à classificação para a Champions League em sua única temporada completa no comando, Van Persie foi demitido após 16 meses, mas segue eternizado no folclore de De Kuip.
Carlos Tevez - Boca Juniors
Carlos Tevez se consolidou entre os atacantes de elite da Europa durante passagens recheadas de títulos por Manchester United, Manchester City e Juventus, mas seu coração sempre pertenceu ao Boca Juniors. O feroz craque argentino deixou La Bombonera pela primeira vez em 2005, mas voltou 10 anos depois para duas temporadas e assinou com o clube novamente em 2018.
Sua terceira e última passagem foi talvez a mais impactante de todas, com quatro títulos conquistados em três anos, incluindo dois troféus da Primera División. Tevez somou 45 participações em gols em 112 jogos, e a mais memorável delas aconteceu na última rodada da campanha de 2019-20.
O Boca estava um ponto atrás do arquirrival River Plate antes do confronto com o Gimnasia y Esgrima La Plata, comandado por ninguém menos que o ídolo e amigo de Tevez, Diego Maradona. Tevez acertou um dramático gol da vitória nos minutos finais, de 20 jardas, que acabou dando o título ao Boca porque o River só conseguiu empatar seu último jogo, e comemorou subindo no alambrado do campo, repetindo as cenas de seu primeiro título da liga pelo clube em 2003.
Ele encerrou a carreira em junho de 2021, citando exaustão mental após a perda de seu pai em uma emocionante coletiva de imprensa. "Meu sangue não é vermelho, é azul e amarelo", declarou Tevez naquele dia, e o amor que sente pelo Boca sempre foi correspondido, com o presidente do clube e também lenda Juan Roman Riquelme lhe concedendo acesso total a La Bombonera para uma partida de despedida com estrelas em dezembro deste ano.
Marcelo - Fluminense
O lateral brasileiro Marcelo deixou o Fluminense para se juntar ao Real Madrid em 2005 e se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da história do Bernabéu, conquistando 25 títulos antes de sair como agente livre no verão de 2022. Depois, ele teve uma passagem esquecível de cinco meses pelo Olympiacos antes de selar um retorno romântico ao Fluminense, e mais de 30 mil torcedores compareceram à sua apresentação no Maracanã.
"É o melhor momento da minha vida, estou voltando para casa. Obrigado a todos! Tenho certeza de que teremos um ano maravilhoso", disse Marcelo à multidão, em uma fala que acabou sendo profética. Em abril, Marcelo abriu o placar com um brilhante gol individual na vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o Flamengo no jogo de volta da final do Campeonato Carioca para conquistar o título, passando com categoria por dois defensores antes de fuzilar a bola no canto oposto.
Marcelo também teve papel de destaque na campanha do Fluminense até a final da Copa Libertadores e foi titular na decisão no Maracanã contra o Boca Juniors. O Fluminense venceu um confronto eletrizante por 2 a 1 após a prorrogação, e Marcelo se tornou apenas o 12º jogador a conquistar tanto a Copa Libertadores quanto a Liga dos Campeões.
Ele caiu no choro após o apito final e depois disse à ESPN: "O Real Madrid vai entender. É o meu troféu mais importante, em nível de clubes, porque é o clube que me formou." Marcelo acrescentou ao Globo que sentia que "tinha uma dívida" com o Fluminense, e dificilmente poderia ter feito mais para quitá-la.
Marcelo acrescentou a Recopa Sul-Americana à sua coleção de títulos em março do ano seguinte, mas seu contrato foi rescindido oito meses depois após uma discussão à beira do campo com o então técnico Mano Menezes. Não houve tensão duradoura entre jogador e clube, porém, e o Fluminense prestou uma homenagem especial a Marcelo ao rebatizar seu centro de treinamento com o nome do brasileiro, que se aposentou oficialmente em fevereiro de 2025.
Santi Cazorla - Real Oviedo
Santi Cazorla passou sete anos nas categorias de base do Real Oviedo, mas foi forçado a sair ainda adolescente quando o clube enfrentou graves dificuldades financeiras, iniciando sua carreira profissional no Villarreal. Ele teve três passagens distintas pelo Villarreal, além de períodos no Recreativo Huelva, Malaga e Al-Saad, e também fez parte das conquistas consecutivas da Eurocopa pela Espanha em 2008 e 2012.
O Arsenal contratou Cazorla após o segundo desses torneios, e ele se tornou um ídolo do Emirates graças à sua capacidade majestosa de criação e versatilidade, conquistando duas FA Cups sob o comando de Arsene Wenger. Ele também ganhou mais seis títulos no Catar com o Al-Sadd, antes de reassinar com o Oviedo aos 38 anos, em um contrato inicial de um ano, em agosto de 2023.
Cazorla insistiu em jogar pelo salário mínimo permitido, supostamente de apenas € 91.000 por temporada, e que 10 por cento das vendas de suas camisas fossem reinvestidos na base. Ele também imediatamente mirou recolocar o Oviedo na La Liga após uma ausência de 24 anos.
O Oviedo conseguiu isso na temporada 2024-25, e Cazorla esteve no centro desse sucesso. O Oviedo chegou aos play-offs após terminar em terceiro na Segunda División e eliminou o Almeria na semifinal por 3 a 2 no agregado, com Cazorla saindo do banco para marcar o gol da vitória em cobrança de falta no jogo de volta. Ele também marcou na final contra o Mirandes, convertendo um pênalti que deu início a uma memorável virada por 3 a 2 do Oviedo.
O contrato de Cazorla então expirou, mas o jogador de 40 anos assinou uma renovação de um ano para ter uma última chance na La Liga com o clube de infância. Infelizmente, o Oviedo acabou terminando na lanterna da liga e foi rebaixado imediatamente, apesar dos melhores esforços de Cazorla, que foi usado principalmente como uma opção vinda do banco.
Ainda assim, foi uma forma feliz de encerrar sua carreira memorável, como o espanhol escreveu no X ao confirmar sua aposentadoria: "Agora que tudo está acabando, quando as chuteiras estão sendo penduradas e o barulho está virando silêncio, tudo faz sentido, porque o fim não foi em qualquer lugar: eu estava em casa."