Rui Costa foi um meio-campista de classe mundial, que deslizava pelo campo com equilíbrio supremo e tinha a capacidade de colocar a bola onde queria de qualquer lugar. O Milan se beneficiou de sua genialidade por cinco anos, entre 2001 e 2006, conquistando a Serie A e a Champions League enquanto ele fazia parte de um elenco repleto de estrelas que também contava com nomes como Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka e Andriy Shevchenko.

Foi no Benfica que Rui Costa moldou sua identidade como jogador, e ele prometeu que um dia voltaria depois de deixar o clube para se juntar à Fiorentina em 1994. O internacional português cumpriu sua palavra, garantindo um retorno ao Estádio da Luz em maio de 2006 após chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Milan.

Embora a nostalgia tenha sido um fator para Rui Costa, ele também estava determinado a tirar o Benfica de uma crise. O clube terminou em um distante terceiro lugar na disputa pelo título da Liga Portugal de 2005-06, e o elenco havia perdido completamente seu senso de identidade.

A primeira temporada de Rui Costa de volta foi prejudicada por lesões, mas sua presença devolveu maturidade e padrões de elite ao vestiário, e o Benfica embarcou em uma emocionante campanha até as quartas de final da Copa da Uefa. Ele recuperou a plena forma na temporada seguinte e ganhou o prêmio de Jogador do Ano do Benfica em 2007.

O ícone do Milan fez 48 partidas em todas as competições, contribuindo com sete gols, incluindo dois gols impressionantes que ajudaram o Benfica a superar o Copenhagen na fase classificatória da Champions League. "Acho até que ele é inteligente demais para os próprios companheiros de time", disse o técnico do Copenhagen, Stale Solbakken, após o jogo.

As recompensas concretas seguiram fora do alcance do Benfica, mas Rui Costa deixou o clube em uma posição de harmonia. Ele recebeu uma recepção apoteótica após seu jogo de despedida, uma vitória por 3 a 0 sobre o Vitoria Setubal, e disse à multidão em delírio: "Hoje termina para mim algo que comecei a fazer quando tinha nove anos. Mas, em vez de chorar, como fiz em outras ocasiões, vou sorrir muito, porque estou encerrando minha carreira onde sonhava que seria: no Benfica. Nada vai superar a felicidade que sinto."

Rui Costa então fez a transição para o cargo de diretor esportivo e assumiu a presidência do Benfica em 2021, posição que ainda ocupa até hoje.