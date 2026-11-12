De repente, até saem muitos gols: a Serie A italiana se tornou a liga mais emocionante da Europa

Mas a Itália está apenas começando a construir novos estádios. Em outros países, os clubes faturam muito mais há anos, por exemplo, com a comercialização de seus camarotes. A distância econômica corre o risco de aumentar.

Dentro de campo, essa distância também pode crescer, pois a Serie A simplesmente não consegue competir com a Premier League no mercado de transferências. Alguns clubes italianos, porém, mostram que o mais importante não é quanto dinheiro se tem, mas como ele é gasto. A Inter chegou a duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas, sobretudo graças a contratações de baixo custo. E o Como talvez seja um exemplo ainda melhor de montagem inteligente de elenco.

Sem o apoio financeiro da Djarum Group, a ascensão notável do clube não teria sido possível. Mas não foi graças a reforços caros que o time de Cesc Fabregas atropelou o Lens e, antes dele, o Manchester United. Com contratações inteligentes e uma identidade clara, deu uma lição de futebol a um dos clubes que mais gastam no mundo.

Assim como a Atalanta antes dele, o Como mostrou ao restante da Serie A que é possível chamar a atenção no cenário europeu com jogadores jovens e/ou subestimados e um futebol ofensivo. O fato de o Frosinone estar agora prestes a seguir o exemplo dos dois, porém, é uma completa surpresa.

A previsão generalizada era de que o recém-promovido seria rebaixado de imediato. No momento, porém, o Frosinone ocupa a sexta posição da Serie A, com 20 pontos em 11 jogos. O mais notável nessa colocação é que o clube a alcançou com um estilo de jogo marcadamente ofensivo. O Frosinone marcou 24 gols até agora. Esse impressionante número de gols é um exemplo de uma mudança significativa na forma de jogar na primeira divisão italiana.

Antes do início da atual temporada, a Gazzetta dello Sport, assim como outros veículos, havia apontado que muitos dos 20 times da Serie A provavelmente entrariam em campo com formações ofensivas. Mas ninguém esperava que, em uma liga conhecida pelo futebol defensivo, de repente fossem sair tantos gols. Ainda assim, quase três meses após o início da temporada, quatro das equipes que mais marcam gols entre as cinco principais ligas da Europa são italianas.

A Lazio, surpreendente líder da tabela, marcou 25 gols; a atual campeã Inter soma 28; e a Roma chegou a 31. Para efeito de comparação, o Bayern de Munique marcou 29 gols na Bundesliga até agora. Apenas o Barcelona balançou as redes mais vezes que a Roma nesta temporada de liga, mas por uma margem grande: 48 gols em 12 jogos.

De todo modo, a Roma é comandada por Gian Piero Gasperini, ex-técnico da Atalanta. Há cada vez mais sinais de que a Serie A, ainda que com atraso, está adotando um estilo de jogo mais direto e ofensivo. Durante anos, os times italianos tiveram dificuldade para acompanhar a intensidade de outros grandes clubes europeus, especialmente os da Premier League.

Na opinião do ex-jogador da seleção italiana Daniele Adani, essa mudança na filosofia de jogo explica por que Massimiliano Allegri, um desses técnicos italianos que sempre caem de pé e também são responsáveis por anos de estagnação, enfrenta dificuldades agora no Napoli, depois de já ter sido demitido pelo Milan ao fim da temporada passada. "Sua maneira de fazer o time jogar está ultrapassada", disse o ex-zagueiro à La Domenica Sportiva. Isso é discutível, pois defender bem provavelmente nunca sairá de moda na Itália. Mas está claro que a Serie A está ficando cada vez mais espetacular.

A média é de mais de três gols por jogo, e nove partidas já tiveram pelo menos seis gols. O que mais chama a atenção, porém, é como a liga se tornou imprevisível: o Milan, por exemplo, vence o clássico contra a Inter por 3 a 1, mas pouco antes havia perdido por 4 a 2 para o Bologna, fora de casa.

No momento, apenas seis pontos separam os cinco primeiros colocados. É difícil dizer se os jogos continuarão tão envolventes ao longo de toda a temporada. Mas, neste momento, o futebol italiano já não é lento, monótono nem previsível. E há poucos motivos para acreditar que isso vá mudar.