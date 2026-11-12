Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Malen Roma Serie A

De repente, até saem muitos gols: a Serie A italiana se tornou a liga mais emocionante da Europa

A primeira divisão italiana perdeu muito de sua importância desde seu auge na década de 1990, mas há sinais de uma nova ascensão.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Faz quase um mês que o futebol italiano parecia ter chegado, mais uma vez, a um novo ponto baixo. Seis meses depois de a seleção fracassar de forma vexatória na tentativa de se classificar para uma Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, os quatro clubes da Série A perderam, pela primeira vez, na mesma rodada da Liga dos Campeões.

    Talvez houvesse atenuantes: a Roma havia jogado muito bem até os dez minutos finais de sua derrota dramática para o Real Madrid, enquanto o Como disputava apenas sua segunda partida na competição. Ainda assim, a imagem deixada pelo futebol italiano era péssima para um país que não tem um campeão da Liga dos Campeões há 16 anos.

    Giovanni Malago, porém, alertou contra "afirmações genéricas e abrangentes" sobre a situação da Série A. As derrotas "não refletem adequadamente o nosso futebol", afirmou o administrador extraordinário da Federação Italiana de Futebol (FIGC). E é possível argumentar que os acontecimentos já lhe deram razão.

    O fato de Roma, Como, Inter de Milão e Napoli terem vencido suas partidas seguintes na Liga dos Campeões, na semana seguinte, e de o Como, uma rodada depois, ter alcançado um recorde sensacional com a vitória por 9 a 1 em Lens não significa, de forma alguma, que o futebol italiano esteja em sua melhor fase. Mas as notícias sobre sua morte foram muito exageradas, por três razões principais.

  • A essa altura, até novos estádios estão sendo construídos.

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    A UEFA ameaçou retirar da Itália o direito de sediar a Eurocopa de 2032 em conjunto com outro país caso estádios não sejam construídos com urgência.

    O principal problema do futebol italiano é que seus atores mais importantes quase nunca estão dispostos a trabalhar juntos pelo bem de todos. Quase todo mundo defende apenas os próprios interesses, o que torna qualquer avanço impossível. Como disse Alessandro Del Piero em uma das muitas análises da imprensa sobre o mais recente fracasso da Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo: "No fundo, só pensamos em salvar a própria bunda."

    Há, porém, um ponto em que todos concordam: a grande maioria dos estádios da Serie A não é adequada para eventos esportivos do mais alto nível. O Napoli, por exemplo, conquistou dois títulos do campeonato nos últimos três anos. Ainda assim, o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, chamou repetidas vezes o estádio do time de "latrina". Por quê? Porque o estádio Diego Armando Maradona, como tantas outras arenas, não passou por uma modernização profunda nem por uma reforma desde a última Copa do Mundo realizada na Itália, em 1990.

    Isso agora deve mudar. Pelo menos em teoria.

    Quando a FIGC confirmou, no mês passado, as possíveis sedes da Eurocopa de 2032, chamou atenção imediatamente o fato de que, entre os 14 candidatos listados, apenas um, o Allianz Stadium, da Juventus, estaria de fato pronto para receber jogos nas condições atuais. Os outros 13 ainda precisam passar por uma reforma completa ou até ser construídos do zero. Isso causou, compreensivelmente, grande espanto.

    Quem já tentou construir alguma coisa na Itália sabe que a burocracia do país é inacreditável. É difícil não ficar preso por anos em trâmites burocráticos. No ano passado, o presidente da Uefa, Aleksandar Ceferin, criticou: "Os políticos italianos deveriam se perguntar por que a infraestrutura do futebol está entre as piores da Europa". A crítica de Ceferin, acompanhada da ameaça de retirar da Itália a Eurocopa de 2032, parece estar surtindo o efeito desejado.

    O fato de ainda haver tantas obras a fazer nos estádios italianos é, sem dúvida, preocupante. Ainda assim, é possível notar avanços significativos. A reforma do estádio Artemio Franchi, da Fiorentina, já está a todo vapor e deve ser concluída até 2029. A construção de um estádio inteiramente novo em Bolonha recebeu sinal verde no mês passado. E, talvez mais importante, Milan e Inter de Milão finalmente apresentaram os planos para sua nova casa compartilhada, o Generali Stadium, que deve ficar pronto até 2031.

    É claro que nada disso está garantido. Mas, depois de anos de paralisia frustrante, a ameaça em torno da Eurocopa de 2032 e a frustração já insuportável com os fracassos em Copas do Mundo ao menos despertaram a esperança de uma modernização há muito necessária de vários estádios da Serie A. Isso beneficiaria não apenas os clubes envolvidos, com receitas maiores nos dias de jogo, mas também a liga como um todo.

  • E, de repente, até saem gols na Serie A!

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Quatro gols foram marcados no último clássico entre Milan e Inter.

    Mas a Itália está apenas começando a construir novos estádios. Em outros países, os clubes faturam muito mais há anos, por exemplo, com a comercialização de seus camarotes. A distância econômica corre o risco de aumentar.

    Dentro de campo, essa distância também pode crescer, pois a Serie A simplesmente não consegue competir com a Premier League no mercado de transferências. Alguns clubes italianos, porém, mostram que o mais importante não é quanto dinheiro se tem, mas como ele é gasto. A Inter chegou a duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas, sobretudo graças a contratações de baixo custo. E o Como talvez seja um exemplo ainda melhor de montagem inteligente de elenco.

    Sem o apoio financeiro da Djarum Group, a ascensão notável do clube não teria sido possível. Mas não foi graças a reforços caros que o time de Cesc Fabregas atropelou o Lens e, antes dele, o Manchester United. Com contratações inteligentes e uma identidade clara, deu uma lição de futebol a um dos clubes que mais gastam no mundo.

    Assim como a Atalanta antes dele, o Como mostrou ao restante da Serie A que é possível chamar a atenção no cenário europeu com jogadores jovens e/ou subestimados e um futebol ofensivo. O fato de o Frosinone estar agora prestes a seguir o exemplo dos dois, porém, é uma completa surpresa.

    A previsão generalizada era de que o recém-promovido seria rebaixado de imediato. No momento, porém, o Frosinone ocupa a sexta posição da Serie A, com 20 pontos em 11 jogos. O mais notável nessa colocação é que o clube a alcançou com um estilo de jogo marcadamente ofensivo. O Frosinone marcou 24 gols até agora. Esse impressionante número de gols é um exemplo de uma mudança significativa na forma de jogar na primeira divisão italiana.

    Antes do início da atual temporada, a Gazzetta dello Sport, assim como outros veículos, havia apontado que muitos dos 20 times da Serie A provavelmente entrariam em campo com formações ofensivas. Mas ninguém esperava que, em uma liga conhecida pelo futebol defensivo, de repente fossem sair tantos gols. Ainda assim, quase três meses após o início da temporada, quatro das equipes que mais marcam gols entre as cinco principais ligas da Europa são italianas.

    A Lazio, surpreendente líder da tabela, marcou 25 gols; a atual campeã Inter soma 28; e a Roma chegou a 31. Para efeito de comparação, o Bayern de Munique marcou 29 gols na Bundesliga até agora. Apenas o Barcelona balançou as redes mais vezes que a Roma nesta temporada de liga, mas por uma margem grande: 48 gols em 12 jogos.

    De todo modo, a Roma é comandada por Gian Piero Gasperini, ex-técnico da Atalanta. Há cada vez mais sinais de que a Serie A, ainda que com atraso, está adotando um estilo de jogo mais direto e ofensivo. Durante anos, os times italianos tiveram dificuldade para acompanhar a intensidade de outros grandes clubes europeus, especialmente os da Premier League.

    Na opinião do ex-jogador da seleção italiana Daniele Adani, essa mudança na filosofia de jogo explica por que Massimiliano Allegri, um desses técnicos italianos que sempre caem de pé e também são responsáveis por anos de estagnação, enfrenta dificuldades agora no Napoli, depois de já ter sido demitido pelo Milan ao fim da temporada passada. "Sua maneira de fazer o time jogar está ultrapassada", disse o ex-zagueiro à La Domenica Sportiva. Isso é discutível, pois defender bem provavelmente nunca sairá de moda na Itália. Mas está claro que a Serie A está ficando cada vez mais espetacular.

    A média é de mais de três gols por jogo, e nove partidas já tiveram pelo menos seis gols. O que mais chama a atenção, porém, é como a liga se tornou imprevisível: o Milan, por exemplo, vence o clássico contra a Inter por 3 a 1, mas pouco antes havia perdido por 4 a 2 para o Bologna, fora de casa.

    No momento, apenas seis pontos separam os cinco primeiros colocados. É difícil dizer se os jogos continuarão tão envolventes ao longo de toda a temporada. Mas, neste momento, o futebol italiano já não é lento, monótono nem previsível. E há poucos motivos para acreditar que isso vá mudar.

  • Jogadores jovens também estão chegando agora à Serie A

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo é um dos jovens jogadores que chamaram a atenção nos primeiros meses da nova temporada da Série A.

    O verão de 2025 reforçou ainda mais a reputação da Itália como destino de fim de carreira para jogadores veteranos, com as idas de Kevin De Bruyne e Luka Modric para Nápoles e Milão, respectivamente. Como tão poucos jovens recebiam a chance de mostrar seu valor na Serie A, especialmente nos maiores clubes, a liga parecia continuar sendo o lugar ideal para prolongar uma carreira, não para iniciá-la.

    Mas Nico Paz, Pio Esposito e Kenan Yildiz já não são os únicos potenciais astros da liga. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula e Alieu Njie têm, no máximo, 22 anos e se destacam nesta temporada.

    Mais animador ainda é que jovens italianos também vêm ganhando espaço. Jogadores como Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli e Antonio Raimondo entraram no radar de Roberto Mancini, que tenta recolocar a Itália de pé. O ex-técnico do Manchester City havia afirmado que a Itália não forma mais atacantes de classe mundial como Del Piero. Este, porém, discorda: para ele, não é uma questão de qualidade, mas de treinamento.

    "Dizemos com frequência aos jovens jogadores o que devem fazer, e isso sufoca sua criatividade", afirmou o ex-camisa 10 da Juventus no Sky Calcio Unplugged. "Eles se tornam bons em seguir instruções. Mas, assim que saem desse sistema, cometem erros e são descartados como jogadores ruins. Isso, porém, não é verdade. O problema é que lhes ensinaram apenas uma maneira de jogar."

    Enquanto isso, há cada vez mais sinais de que vários técnicos da Serie A estão dispostos a assumir riscos maiores, tanto na forma de jogar quanto ao dar oportunidades aos jovens. Isso só pode ser bom para todos os envolvidos.