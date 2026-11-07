Para entrar no universo do futebol, a marca especializada em óculos apostou alto. Em 2022, a Oakley anunciou Kylian Mbappe como embaixador global da marca, em um contrato lucrativo de vários anos. Foi uma contratação de enorme impacto comercial, já que a empresa garantiu a parceria com um dos melhores jogadores do planeta. Ele chegou a ganhar suas próprias linhas de óculos, como a 'Kato' e a 'HSTN'.

“Eu me identifico com a atitude da Oakley de muitas maneiras: o espírito inovador, que rompe padrões, e a vontade de promover mudanças positivas”, disse o francês na época. “A mensagem de ‘ser quem você é’ teve um impacto muito forte em mim, e quero ajudar a transmitir a outras pessoas essa convicção de permanecer fiel a si mesmo e essa autoconfiança. E, claro, os óculos são muito legais.”

Mais recentemente, ele foi o rosto da campanha Oakley Meta Vanguard, dos já mencionados óculos inteligentes com inteligência artificial. O modelo conta com as lentes Prizm, marca registrada da Oakley, câmera integrada de 12 megapixels e alto-falantes para ouvir música e fazer chamadas. Também se conecta a relógios inteligentes para acompanhar o desempenho de forma integrada.

No futebol feminino, a Oakley tem entre seus embaixadores as estrelas Alessia Russo e Alexia Putellas, que já venceu a Bola de Ouro três vezes. Em outras áreas e modalidades, o rapper Travis Scott é o “principal visionário” da empresa, que também trabalha com o astro da NFL Patrick Mahomes, o fenômeno do críquete indiano Virat Kohli e o ícone do rúgbi sul-africano Siya Kolisi.

É claro que nenhum desses atletas usará os óculos em campo, mas são parcerias como essas que dão a uma marca de fora do esporte, como a Oakley, credibilidade global imediata em diferentes modalidades e, sobretudo, entre os consumidores, que, como já mencionamos, vêm aderindo aos produtos com entusiasmo. A On, especializada em tênis de corrida, adotou a mesma estratégia com seu acordo pioneiro para chuteiras com Mbappe, sua primeira incursão no mundo do futebol.