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Oakley GFX HIC 1-1GOAL

De conquistar Kylian Mbappe a uma parceria sofisticada com o Arsenal: como a especialista em óculos Oakley ganhou espaço no futebol

Conhecida por seus modelos de óculos diferenciados, a marca americana aproveita o crescimento meteórico de sua popularidade nos mundos do esporte e da moda urbana para explorar novos caminhos.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Você pode achar que uma marca de óculos de alto desempenho não teria espaço no futebol, mas estaria muito enganado. Impulsionada pelo crescimento de sua popularidade global dentro e fora do esporte, a Oakley vem ganhando destaque em um meio que, à primeira vista, não parece precisar de óculos.

    Mais associada a esportes como esqui e surfe, a marca sediada na Califórnia entrou no mundo do futebol e hoje colabora com alguns dos maiores nomes e clubes da modalidade. E não há sinais de que vá desacelerar.

  • Explosão de popularidade

    Oakley sunglasses
    Getty

    Nos últimos anos, os óculos da Oakley alcançaram um sucesso sem precedentes tanto como acessório de moda urbana quanto como item para a prática esportiva de alto rendimento.

    A entrada da Oakley no universo do futebol coincidiu com uma explosão de popularidade fora do esporte. Seus óculos e peças vintage passaram a figurar nas listas de compras de pessoas muito mais interessadas em estilo do que em esporte, tornando-se parte importante da estética Y2K. As armações características da marca e suas lentes polarizadas agora são presença comum em festivais de música e nas ruas dos bairros mais badalados de qualquer cidade.

    Em agosto de 2025, a Business of Fashion informou que a marca americana de artigos esportivos havia batido recordes de vendas por cinco anos consecutivos. O presidente global da marca, Caio Amato, atribuiu o feito à capacidade de atrair consumidores mais jovens em busca de nostalgia e, ao mesmo tempo, oferecer uma boa relação custo-benefício. A popularidade crescente de esportes de resistência, como corrida e ciclismo, também impulsionou as vendas: segundo a ExplodingTopics, as buscas online por “óculos de corrida” aumentaram 90% entre 2023 e 2025.

    A estratégia da Oakley incluiu relançar produtos de seu acervo e buscar inspiração nele. A marca trouxe de volta as armações Eye Jacket, de 1994, enquanto o modelo Plantaris se baseia em um design dos anos 1990. Mas a empresa também não deixou de lado a tecnologia atual: no ano passado, lançou seus primeiros óculos com inteligência artificial em parceria com a Meta, um acordo de grande importância por si só.

    “As pessoas compram produtos da Oakley porque têm um visual descolado e são ótimos para praticar esportes, mas também porque traduzimos seus valores e estamos alinhados a elas nesse aspecto”, disse Amato à publicação na época.

  • Embaixadores de elite

    Team France Airport Arrival - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    A marca de óculos tem se dedicado a formar um grupo de embaixadores de peso em diversas modalidades esportivas.

    Para entrar no universo do futebol, a marca especializada em óculos apostou alto. Em 2022, a Oakley anunciou Kylian Mbappe como embaixador global da marca, em um contrato lucrativo de vários anos. Foi uma contratação de enorme impacto comercial, já que a empresa garantiu a parceria com um dos melhores jogadores do planeta. Ele chegou a ganhar suas próprias linhas de óculos, como a 'Kato' e a 'HSTN'.

    “Eu me identifico com a atitude da Oakley de muitas maneiras: o espírito inovador, que rompe padrões, e a vontade de promover mudanças positivas”, disse o francês na época. “A mensagem de ‘ser quem você é’ teve um impacto muito forte em mim, e quero ajudar a transmitir a outras pessoas essa convicção de permanecer fiel a si mesmo e essa autoconfiança. E, claro, os óculos são muito legais.”

    Mais recentemente, ele foi o rosto da campanha Oakley Meta Vanguard, dos já mencionados óculos inteligentes com inteligência artificial. O modelo conta com as lentes Prizm, marca registrada da Oakley, câmera integrada de 12 megapixels e alto-falantes para ouvir música e fazer chamadas. Também se conecta a relógios inteligentes para acompanhar o desempenho de forma integrada.

    No futebol feminino, a Oakley tem entre seus embaixadores as estrelas Alessia Russo e Alexia Putellas, que já venceu a Bola de Ouro três vezes. Em outras áreas e modalidades, o rapper Travis Scott é o “principal visionário” da empresa, que também trabalha com o astro da NFL Patrick Mahomes, o fenômeno do críquete indiano Virat Kohli e o ícone do rúgbi sul-africano Siya Kolisi.

    É claro que nenhum desses atletas usará os óculos em campo, mas são parcerias como essas que dão a uma marca de fora do esporte, como a Oakley, credibilidade global imediata em diferentes modalidades e, sobretudo, entre os consumidores, que, como já mencionamos, vêm aderindo aos produtos com entusiasmo. A On, especializada em tênis de corrida, adotou a mesma estratégia com seu acordo pioneiro para chuteiras com Mbappe, sua primeira incursão no mundo do futebol.

  • “Estou sempre em busca de uma vantagem”

    Kylian Mbappe Oakley
    Oakley

    Mbappe afirma que sua parceria com a Oakley tem conteúdo de verdade e não se resume ao dinheiro

    Embora você talvez não o veja usando os óculos em campo, Mbappe garante que não se trata apenas de aparência. "Estou sempre em busca de qualquer vantagem que me ajude a evoluir como atleta competitivo", disse o astro do Real Madrid à BroBible no início deste ano. "O que a Meta e a Oakley criaram é empolgante porque amplia os limites de como os atletas treinam e interagem com a tecnologia. Trata-se de usar a inovação para melhorar o desempenho sem perder a concentração no que você está fazendo. Essa ideia realmente me atraiu.

    "Um dos meus recursos favoritos é a câmera que posso usar sem as mãos. Consigo registrar minha perspectiva durante o treino sem precisar parar para pegar o celular. Também há um modo de câmera que me permite filmar meus treinos de drible e finalização em câmera lenta.

    "É uma ótima oportunidade para rever jogadas ou sessões de treino e perceber coisas que antes eu não conseguia analisar. Os Meta Oakley Vanguards me permitem rever movimentos do meu próprio ponto de vista, seja uma corrida, um drible ou uma sequência de finalização. Isso me ajuda a corrigir pequenos detalhes técnicos e a entender exatamente como posso melhorar. Ver esses momentos sob uma nova perspectiva me dá um tipo diferente de retorno, muito útil para evoluir."

  • Oakley x Arsenal

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Oakley e Arsenal conquistaram o público com o vídeo de anúncio da parceria, que viralizou.

    A Oakley se aprofundou ainda mais no mundo do futebol para reforçar sua presença inesperada nesse universo e anunciou uma parceria com outra potência global. Desta vez, porém, com um clube inteiro, em vez de um jogador.

    A marca de artigos esportivos se uniu ao Arsenal, campeão da Premier League, e lançou a parceria com um filme chamado 'We Go Again'. Nele, o meio-campista Declan Rice corre pelo norte de Londres usando os óculos inteligentes Vanguard e refaz o trajeto do desfile de comemoração do título no verão, quando torcedores do Arsenal lotaram as ruas em cenas de pura euforia após o clube encerrar uma espera de 22 anos pelo título da liga.

    O vídeo de 90 segundos intercala montagens cinematográficas em preto e branco que recriam aquele dia, com belas imagens, e cenas reais. Rice revive a comemoração por meio dos óculos e encontra motivação para buscar o título novamente em 2026-27. O vídeo despertou a imaginação do público e viralizou nas redes sociais. Uma publicação que recebeu 5.600 curtidas dizia: "É... a equipe de mídia do Arsenal está, de verdade, no nível de Hollywood."

    "O filme reflete uma mentalidade compartilhada pelo Arsenal e pela Oakley Meta: comemorar o que você conquistou e, depois, voltar ao trabalho. É o primeiro projeto de uma nova parceria entre duas marcas unidas pela ambição de continuar avançando", diz um comunicado do Arsenal.

    O diretor de receitas do Arsenal, Omar Shaikh, acrescentou: "O desfile de comemoração do título mostrou a conexão extraordinária que une os torcedores do Arsenal, desde os que lotaram as ruas do norte de Londres até os milhões ao redor do mundo que fizeram parte da nossa conquista. Vencer nos deu confiança para pensar mais alto sobre o que o Arsenal pode ser e sobre como levar nossos torcedores conosco.

    "Nossa parceria com a Oakley Meta faz parte dessa ambição. Ela une a força do Arsenal e das nossas comunidades ao redor do mundo à tecnologia e à criatividade da Oakley Meta para criar novas experiências que aproximem os torcedores do nosso clube. Estamos animados para aprofundar essa relação e ver o que podemos alcançar juntos."

  • Com visão de futuro

    Oakley sunglasses
    Getty

    A Oakley está sempre inovando e de olho no futuro, então podemos esperar novas iniciativas no futebol.

    A parceria com o Arsenal é o próximo passo da Oakley rumo ao domínio do mercado de óculos de alta performance, seja qual for o esporte. A marca certamente não pretende ficar parada: aposta em novas tecnologias e busca continuar aproveitando essa onda inédita de inovações tecnológicas.

    “Daqui a 50 anos, queremos estar falando sobre o que a Oakley fez em 2025?”, perguntou Brian Takumi, vice-presidente de essência da marca da Oakley, à edition+partners no ano passado. “Se ainda estivermos falando sobre o que a marca fez nos anos 80 e 90, e não houver mais nada sobre o que falar, então não teremos feito nosso trabalho de fazer a marca evoluir.”

    Mbappe e Arsenal parecem ser apenas o começo no futebol. A Oakley pode ser conhecida como especialista em óculos, mas está claro que devemos esperar muito mais inovação da marca nessa área daqui para a frente.