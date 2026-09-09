De classe mundial em todas as posições: como Ruud Gullit se tornou o melhor jogador da Europa

Em vez de realizar o sonho do pai ao se juntar ao campeão holandês Ajax, Gullit foi para um Feyenoord que tinha acabado de terminar em sexto, duas posições abaixo do Haarlem.

Ele foi convidado para um programa de entrevistas na TV para explicar sua decisão. Gullit relembrou: "[A apresentadora Sonja Barend] disse que todos estavam muito surpresos por eu não ir para o Ajax, mas para o Feyenoord. Sonja perguntou literalmente o que eu estava fazendo em um clube tão ruim. Eu olhei para ela e disse: ‘Você pode pensar o que quiser. Mas, se formos campeões, você vai ter que me convidar de novo, certo?’

"Eu vi o potencial do clube e do time."

O jogador de 19 anos já havia ferido o Feyenoord no fim da temporada, marcando de cabeça na vitória do Haarlem por 3 a 1 sobre o rival em De Kuip. O Feyenoord transformou essa força pelo alto em uma arma própria.

Marcando de cabeça em sua estreia na Eredivisie, na vitória por 3 a 2 sobre o Excelsior, ele começou voando. Uma semana depois, na vitória por 3 a 1 sobre o PSV, Gullit dominou a bola e avançou com tranquilidade pelo campo de ataque dos mandantes, de cabeça erguida, procurando um passe perto da área. Depois que a bola chegou à esquerda, Gullit continuou sua corrida e subiu para desviar o cruzamento de Ben Wijnstekers para o fundo da rede.

Gullit marcou oito gols na liga naquela temporada, e o Feyenoord terminou em segundo. Então, o impensável aconteceu.

Johan Cruyff, indignado com o contrato que o Ajax acabara de lhe oferecer, aceitou uma proposta audaciosa do feroz rival do sul. Aos 36 anos, muitos acreditavam que o lendário atacante era velho demais para manter o ritmo. Além disso, com muitos jogadores importantes saindo, incluindo o ídolo Willem van Hanegem, o Feyenoord parecia fraco demais para desafiar o poderoso clube de Amsterdã.

Eles subestimaram Cruyff e Gullit.

"Eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa", disse Gullit mais tarde ao The Guardian. "Ele tinha 36 anos quando chegou ao Feyenoord. Houve momentos em que pensei: ‘Ok, agora vou tirar a bola dele’, mas eu não conseguia. Eu pensava: ‘Trinta e seis? Imagina como ele devia ser bom aos 24?’"

O homem apelidado de Pitágoras de Chuteiras assumiu o controle do time, orientando os companheiros durante os jogos, montando exercícios de treino e escolhendo a escalação. Mais importante ainda, ele continuava intocável com a bola. O Feyenoord passou a intimidar os adversários, com o velho mestre e o protegido destruindo. Muitas vezes criando gols um para o outro, às vezes balançando as redes no mesmo jogo, eles eram impossíveis de serem contidos pelas defesas, até o Ajax impor a primeira derrota na Eredivisie.

O retorno de Cruyff a Amsterdã não poderia ter sido pior: o Feyenoord perdia por 3 a 0 aos 25 minutos, mas uma assistência de Gullit e mais um gol deram ao time uma chance no intervalo. Ainda assim, não conseguiu resistir à pressão do segundo tempo, já que cinco gols saíram nos 30 minutos finais.

"Pode parecer estranho, mas fomos melhores por muito tempo", relembrou Gullit. "Tivemos chances de assumir a liderança. Depois do 3 a 2, fomos com tudo. E então eles fizeram 4 a 2, com muita sorte. Keje Molenaar acabou colocando a bola para dentro com a parte de trás da cabeça. Bem, depois disso, as comportas se abriram para nós. E eles tiveram sorte de quase todo ataque ter entrado."

Naquela época, uma vitória valia apenas dois pontos, e o Feyenoord já havia mostrado em jogos anteriores que tinha qualidade para se recuperar, então Cruyff não estava nervoso. "O engraçado é que aquela derrota não doeu nem um pouco", disse o meia-atacante. "Foi mais um ponto de virada. Cruyff disse depois: ‘Rapazes, são só dois pontos.’

"Nós sabíamos que podíamos jogar um bom futebol. Melhoramos por causa daquela derrota por 8 a 2. Depois disso, também vencemos quase todos os jogos. Inclusive contra o Ajax, tanto em casa quanto na copa."

Gullit marcou de falta e Cruyff ampliou a vantagem na vitória do Feyenoord por 4 a 1 sobre o time de Amsterdã em De Kuip, pela liga, meses depois. O time perdeu só mais uma vez na Eredivisie, para o Groningen, e conquistou seu primeiro título em 10 anos. Gullit também marcou e deu uma assistência contra o Ajax nos dois jogos da KNVB Beker e terminou como artilheiro da competição, enquanto o Feyenoord completava a dobradinha.

"Que ano foi aquele", disse Gullit.

O jovem meia-atacante foi eleito o Futebolista Holandês do Ano pelos próprios jogadores, enquanto a imprensa deu a Cruyff a Chuteira de Ouro.

Ao pendurar as chuteiras no fim daquela temporada, El Salvador ainda tinha mais sabedoria para transmitir. "No fim do ano ele me disse: 'Ruud, no próximo clube para o qual você for, esteja preparado para o fato de que as pessoas não vão mais gostar de você. Além disso, você precisa fazer os outros ao seu redor jogarem melhor.'

"Eu pensava: 'Okaaaayyy… eu ainda tenho que dar atenção à minha própria carreira. Como posso ajudar os outros?' Mas, quando fui para o PSV e depois para o Milan, o quebra-cabeça de repente se encaixou. Lembrei de tudo o que Johan tinha dito."

Hughes, o enigmático galês, disse mais tarde: "Quando Gullit se juntou ao [Haarlem], ele estava jogando com homens que bebiam até ficar estúpidos, brigavam ou contavam suas histórias sexuais no vestiário. Depois ele vai para o Feyenoord e Johan Cruyff o toma sob sua proteção. E o resto é história."