De classe mundial em todas as posições: como Ruud Gullit se tornou o melhor jogador da Europa
Ruud Gullit foi uma das grandes anomalias do futebol.
Antes de sua ascensão no fim dos anos 1970, o futebol holandês nunca tinha visto nada parecido com ele. Alto, atlético e inconfundível com seus longos dreadlocks, o holandês de ascendência surinamesa combinava a velocidade de um velocista com técnica refinada e pura elegância.
Talvez o aspecto mais marcante do vencedor da Bola de Ouro seja que, mesmo décadas após sua aposentadoria, sua posição desafia definições. Líbero, meio-campista, ponta e atacante: ele brilhou em cada uma delas em diferentes momentos da carreira. Mesmo depois de construir sua lenda como meio-campista ofensivo e conquistar a Europa com o Milan e a seleção holandesa, ele ainda insistia em voltar à zaga em seu auge.
"Ele tinha tanta força física que poderia ter jogado em qualquer lugar", relembrou o ex-companheiro de Milan Roberto Donadoni. "A primeira vez que o vi foi em um torneio em Barcelona, ele estava jogando como líbero! Depois apareceu pela ponta direita, no meio-campo, como segundo atacante, e no que mais fosse."
"Acho que ele é o único jogador no mundo que foi o melhor em todas as posições", disse o ex-companheiro de PSV Rene van der Gijp. "Lateral-direito, zagueiro, líbero, lateral-esquerdo, volante, meio-campista ofensivo, atacante, ponta direita: não importava."
Levando a cultura do futebol de rua de Amsterdã para o jogo profissional, a força física e a versatilidade de Gullit o impulsionaram ao topo. George Best, um gênio igualmente devoto ao talento, via em Gullit uma alegria contagiante que admirava acima de tudo, dizendo em 1990: "Ele é um grande jogador sob qualquer critério. Não tem medo de fazer coisas com a bola. E parece estar aproveitando cada segundo disso. Pelas minhas contas, é isso que faz dele um jogador ainda melhor do que Maradona."
Ronald Koeman observou: "Houve um período no fim dos anos 1980 em que Ruud rivalizou com Diego Maradona como o melhor jogador do mundo, e em praticamente qualquer posição: zagueiro, ponta, meio-campista central ou no ataque."
Antes de ser comparado a Maradona, ganhar a Bola de Ouro e dominar a Europa por clube e seleção, Gullit era um zagueiro de 16 anos em Amsterdã à espera de uma proposta do Ajax. Até que um excêntrico técnico galês entrou em cena para mudar o rumo do futebol europeu.
De defensor a atacante completo
Barry Hughes era um homem fascinante. Nascido no País de Gales, ele jogou nas categorias de base do West Bromwich Albion antes de se mudar para a Holanda no início dos seus 20 anos. Sua carreira como jogador não durou muito, mas ele passou toda a sua trajetória como técnico, e o restante de sua vida, nos Países Baixos.
O maior impacto de Hughes veio no HFC Haarlem, onde passou nove anos como treinador em duas passagens. Perto do fim de seu período no clube, ele articulou uma das transferências mais significativas da história da equipe. Em 1977, o galês apareceu na casa de George e Ria Gullit determinado a contratar o filho de 15 anos do casal, depois de vê-lo impressionar no time de base do DWS.
Em vez disso, Gullit pai esperava que o lendário técnico do Ajax, Rinus Michels, batesse à porta com uma oferta. Percebendo que a mãe do garoto se importava mais com uma educação adequada, Hughes apelou a ela e deixou as peças caírem em sequência.
“Fui imediatamente recebido com uma recusa categórica", escreveu ele em seu livro de 1998, 'Grass, Sweat and Shampoo'. "O pai me disse com firmeza: 'Acho que ele ainda é muito jovem, volte daqui a um ano.' Apontei para o meu relógio e disse: 'Agora são 22 de setembro, onze horas da manhã. Exatamente daqui a um ano, em 22 de setembro, às onze horas da manhã, estarei de volta à sua porta.'"
Hughes esperou pelo dia fatídico, enquanto dirigia o Haarlem nesse meio-tempo e, simultaneamente, lançava seu single de estreia, 'Voetbal is Koning' (Futebol é rei). Ele continua: "Exatamente um ano depois, em 22 de setembro, exatamente às onze horas da manhã, e nem um segundo antes nem depois, toquei a campainha da casa da família Gullit novamente.
"O pai de Gullit anunciou que eles estavam esperando o Ajax. Como tantas vezes, eu tinha de batalhar com o grande clube de Amsterdã. 'Se Michels aparecer, vamos conversar mais.' Eu perguntei: 'Ele já esteve aqui?' Não era o caso.
"Como a mãe de Rudi aparentemente atribuía grande importância a uma boa educação para o filho, providenciei imediatamente uma escola para Rudi em Haarlem… Ela se deixou convencer por mim, convenceu o sr. Gullit, e assim Rudi Gullit foi para o Haarlem."
Quase um ano depois de chegar, Gullit fez sua estreia aos 16 anos e 245 dias, tornando-se naquele momento o jogador mais jovem da história da Eredivisie. Ele rapidamente se tornou titular, atuando como líbero em sua primeira temporada e vivendo a primeira grande decepção da carreira: o rebaixamento.
Em seu segundo ano, o clube tomou a decisão que mudaria sua carreira ao colocá-lo em uma função mais ofensiva. A experiência do adolescente na defesa lhe deu vantagem quando ficava cara a cara com os defensores.
"Eu não sou um atacante nato, sou um defensor", relembrou ele em um podcast anos depois. "Então, como defensor, a única coisa que eu sei é o que um defensor quer que eu faça. Primeiro, quando jogava pelo Haarlem, de repente, [no meu] segundo ano, tive de jogar como atacante.
"Eu treinava todos os dias depois da sessão normal de treino. Eu ia treinar como atacante: pegar a bola, um toque, chute. Então, em todo tipo de situação com um defensor, pegar a bola e tentar dar só um toque e finalizar. E aí percebi uma coisa. Eu disse a mim mesmo: 'Você não precisa bater forte; só precisa colocar. Coloca, esquerda, direita'.
"De repente, eu peguei o jeito… Marquei muitos gols. Gols fáceis. Eu simplesmente pensava: 'Isso é fácil'."
Ele marcou 14 e foi eleito o melhor jogador da Eerste Divisie, enquanto o Haarlem voltou imediatamente à elite. De volta à Eredivisie, o jovem igualou essa marca atuando como meia ofensivo e pela ponta, ao mesmo tempo em que criava chances para os companheiros.
O Haarlem terminou em quarto lugar, mas Gullit já havia superado seu entorno e não ficaria no clube para a primeira aventura europeia da equipe na Copa da Uefa.
O aprendiz encontra o mestre
Em vez de realizar o sonho do pai ao se juntar ao campeão holandês Ajax, Gullit foi para um Feyenoord que tinha acabado de terminar em sexto, duas posições abaixo do Haarlem.
Ele foi convidado para um programa de entrevistas na TV para explicar sua decisão. Gullit relembrou: "[A apresentadora Sonja Barend] disse que todos estavam muito surpresos por eu não ir para o Ajax, mas para o Feyenoord. Sonja perguntou literalmente o que eu estava fazendo em um clube tão ruim. Eu olhei para ela e disse: ‘Você pode pensar o que quiser. Mas, se formos campeões, você vai ter que me convidar de novo, certo?’
"Eu vi o potencial do clube e do time."
O jogador de 19 anos já havia ferido o Feyenoord no fim da temporada, marcando de cabeça na vitória do Haarlem por 3 a 1 sobre o rival em De Kuip. O Feyenoord transformou essa força pelo alto em uma arma própria.
Marcando de cabeça em sua estreia na Eredivisie, na vitória por 3 a 2 sobre o Excelsior, ele começou voando. Uma semana depois, na vitória por 3 a 1 sobre o PSV, Gullit dominou a bola e avançou com tranquilidade pelo campo de ataque dos mandantes, de cabeça erguida, procurando um passe perto da área. Depois que a bola chegou à esquerda, Gullit continuou sua corrida e subiu para desviar o cruzamento de Ben Wijnstekers para o fundo da rede.
Gullit marcou oito gols na liga naquela temporada, e o Feyenoord terminou em segundo. Então, o impensável aconteceu.
Johan Cruyff, indignado com o contrato que o Ajax acabara de lhe oferecer, aceitou uma proposta audaciosa do feroz rival do sul. Aos 36 anos, muitos acreditavam que o lendário atacante era velho demais para manter o ritmo. Além disso, com muitos jogadores importantes saindo, incluindo o ídolo Willem van Hanegem, o Feyenoord parecia fraco demais para desafiar o poderoso clube de Amsterdã.
Eles subestimaram Cruyff e Gullit.
"Eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa", disse Gullit mais tarde ao The Guardian. "Ele tinha 36 anos quando chegou ao Feyenoord. Houve momentos em que pensei: ‘Ok, agora vou tirar a bola dele’, mas eu não conseguia. Eu pensava: ‘Trinta e seis? Imagina como ele devia ser bom aos 24?’"
O homem apelidado de Pitágoras de Chuteiras assumiu o controle do time, orientando os companheiros durante os jogos, montando exercícios de treino e escolhendo a escalação. Mais importante ainda, ele continuava intocável com a bola. O Feyenoord passou a intimidar os adversários, com o velho mestre e o protegido destruindo. Muitas vezes criando gols um para o outro, às vezes balançando as redes no mesmo jogo, eles eram impossíveis de serem contidos pelas defesas, até o Ajax impor a primeira derrota na Eredivisie.
O retorno de Cruyff a Amsterdã não poderia ter sido pior: o Feyenoord perdia por 3 a 0 aos 25 minutos, mas uma assistência de Gullit e mais um gol deram ao time uma chance no intervalo. Ainda assim, não conseguiu resistir à pressão do segundo tempo, já que cinco gols saíram nos 30 minutos finais.
"Pode parecer estranho, mas fomos melhores por muito tempo", relembrou Gullit. "Tivemos chances de assumir a liderança. Depois do 3 a 2, fomos com tudo. E então eles fizeram 4 a 2, com muita sorte. Keje Molenaar acabou colocando a bola para dentro com a parte de trás da cabeça. Bem, depois disso, as comportas se abriram para nós. E eles tiveram sorte de quase todo ataque ter entrado."
Naquela época, uma vitória valia apenas dois pontos, e o Feyenoord já havia mostrado em jogos anteriores que tinha qualidade para se recuperar, então Cruyff não estava nervoso. "O engraçado é que aquela derrota não doeu nem um pouco", disse o meia-atacante. "Foi mais um ponto de virada. Cruyff disse depois: ‘Rapazes, são só dois pontos.’
"Nós sabíamos que podíamos jogar um bom futebol. Melhoramos por causa daquela derrota por 8 a 2. Depois disso, também vencemos quase todos os jogos. Inclusive contra o Ajax, tanto em casa quanto na copa."
Gullit marcou de falta e Cruyff ampliou a vantagem na vitória do Feyenoord por 4 a 1 sobre o time de Amsterdã em De Kuip, pela liga, meses depois. O time perdeu só mais uma vez na Eredivisie, para o Groningen, e conquistou seu primeiro título em 10 anos. Gullit também marcou e deu uma assistência contra o Ajax nos dois jogos da KNVB Beker e terminou como artilheiro da competição, enquanto o Feyenoord completava a dobradinha.
"Que ano foi aquele", disse Gullit.
O jovem meia-atacante foi eleito o Futebolista Holandês do Ano pelos próprios jogadores, enquanto a imprensa deu a Cruyff a Chuteira de Ouro.
Ao pendurar as chuteiras no fim daquela temporada, El Salvador ainda tinha mais sabedoria para transmitir. "No fim do ano ele me disse: 'Ruud, no próximo clube para o qual você for, esteja preparado para o fato de que as pessoas não vão mais gostar de você. Além disso, você precisa fazer os outros ao seu redor jogarem melhor.'
"Eu pensava: 'Okaaaayyy… eu ainda tenho que dar atenção à minha própria carreira. Como posso ajudar os outros?' Mas, quando fui para o PSV e depois para o Milan, o quebra-cabeça de repente se encaixou. Lembrei de tudo o que Johan tinha dito."
Hughes, o enigmático galês, disse mais tarde: "Quando Gullit se juntou ao [Haarlem], ele estava jogando com homens que bebiam até ficar estúpidos, brigavam ou contavam suas histórias sexuais no vestiário. Depois ele vai para o Feyenoord e Johan Cruyff o toma sob sua proteção. E o resto é história."
Rumo a Eindhoven
Depois de mais uma temporada promissora, mas marcada por lesões, em Roterdã, Gullit fez a controversa mudança para o PSV e começou com tudo.
Em uma de suas primeiras aparições, ele enfrentou o Ajax, agora treinado por Cruyff. Gullit abriu o placar ao ler perfeitamente um passe displicente do Ajax no meio de campo e arrancar em velocidade antes de finalizar com força para vencer Stanley Menzo. Depois de dar a assistência para o terceiro gol de Van der Gijp, Gullit recebeu um passe, avançou pela ponta e mandou alto para a rede para fechar a vitória por 4 a 2.
Ele estava marcando gols com enorme facilidade e, mesmo após voltar para a função de líbero naquela primeira temporada, seguia avançando com força e fazendo muitos gols importantes. Perto do fim, ele emplacou uma sequência arrasadora com nove gols em quatro jogos, encerrando com dois na vitória por 3 a 2 sobre o Feyenoord.
O PSV terminou oito pontos à frente do Ajax, vencendo a liga pela primeira vez em oito anos. Aos 23, Gullit foi eleito o Futebolista Holandês do Ano pela segunda vez.
Ele também foi simplesmente imparável na campanha 1986-87, marcando 22 gols em 34 partidas, enquanto o PSV conquistava a liga novamente. O faz-tudo estava se transformando em um jogador completo em todos os sentidos da palavra e mais uma vez havia superado o ambiente ao seu redor. Perto do fim da temporada, seu desentendimento com o técnico Hans Kraay abriu caminho para uma transferência recorde mundial.
Gullit havia se cansado de ter sua posição constantemente alterada e, quando Kraay o escalou como líbero contra o Veendam, telefonou para dois jornalistas que o haviam entrevistado recentemente para a Niewue Revu e despejou toda a sua fúria. Kraay, indignado com as críticas públicas, disse ao PSV para vender o jogador. O clube recusou, então o técnico pediu demissão e foi substituído por Guus Hiddink.
O chefe de transferências do PSV, Kees Ploegsma, sugeriu mais tarde que Gullit orquestrou a revolta para forçar a mudança posterior para o Milan, o que resultou na reclamação do time de Eindhoven à Uefa.
"Ruud Gullit queria sair. Com toda aquela história da Nieuwe Revue e os jornalistas [First] Barend e [Henk] van Dorp, certas coisas foram encenadas", disse ele à Supver-PSV.
"No entanto, o PSV bateu o pé até ficarmos sabendo que o Milan já estava trabalhando em um contrato para Ruud Gullit. Foi aí que envolvemos a Uefa e informamos o Milan disso por meio do [presidente] Silvio Berlusconi. Nunca vou esquecer: se Silvio Berlusconi não tivesse tomado providências naquele momento, isso teria significado que o Milan teria sido expulso do futebol europeu. Não era permitido falar com um jogador sobre contrato durante um determinado período."
O time de Eindhoven recebeu um fax surpreendente de Berlusconi: ele estaria em Eindhoven no dia seguinte para concluir um acordo. "Em determinado momento, chegou-se a um acordo por 17 milhões de florins", disse Ploegsma. "Gullit entrou no quarto de hotel, e nunca vou esquecer sua expressão quando o apresentei a Berlusconi. Ruud Gullit ficou completamente feliz, e foi assim que aconteceu.
"Mais tarde, tudo deu certo, mas ele simplesmente forçou sua saída do PSV."
Mais tarde, Gullit disse à Bein Sports: "Eu não sabia que o Milan naquela época estava fazendo alguns movimentos. Eu sabia que eles tinham interesse em mim, mas não ouvi nem vi isso e, de repente, Berlusconi estava em Eindhoven e fechou o acordo com o PSV."
Gullit domina a Europa
Em dezembro de 1987, Gullit recebeu a Bola de Ouro por suas atuações no PSV e na primeira metade de sua temporada de estreia no Milan. Van Basten ficou em segundo na disputa.
De acordo com os organizadores do prêmio, a France Football, o triunfo dele foi uma vitória dos artistas: "Gullit é um fenômeno nascido no Reino de Orange para revolucionar o futebol e impulsionar os 'jogadores de futebol total' dos anos 70 para o século 21. Uma rara combinação de virtuosismo, trabalho em equipe e arte espetacular, ele é atleta e dançarino, brincalhão e mágico... Ele provavelmente ainda não terminou de reinar, dada a saúde robusta, o apetite e a criatividade que leva a um esporte que antes era voltado para o cálculo e a gestão de energia."
O AC Milan vivia um período sombrio. Desde o título da Serie A em 1979, havia sido rebaixado duas vezes, uma delas por manipulação de resultados, e acabara de terminar em quinto lugar na Serie A quando Gullit, Marco van Basten e Carlo Ancelotti chegaram no verão de 1987. Com jogadores como Donadoni, Paolo Maldini e Franco Baresi já no elenco, o novo técnico Arrigo Sacchi tinha as bases de um time revolucionário. Eles reconquistaram o título da Serie A naquela primeira temporada juntos, com Gullit atuando pela ponta direita.
Depois, ele se juntou à sua seleção para a Euro 1988, na Alemanha Ocidental. Já usava a braçadeira de capitão havia anos, mas a equipe não conseguiu se classificar para as Copas do Mundo de 1982 e 1986, além da Euro 1984. Com o lendário ex-treinador do Ajax Michels no comando de um time formado por Van Basten, Ronald Koeman e Frank Rijkaard, a esperança havia voltado.
Os holandeses sofreram uma derrota na estreia para a União Soviética, com o capitão sendo criticado por Michels: "Ele perdeu o timing. Teve um papel livre neste jogo e não conseguiu ajudar o time quando precisaram dele."
Ele respondeu tendo papel fundamental na vitória sobre a Inglaterra de Sir Bobby Robson no jogo seguinte, com o hat-trick de Van Basten. "Eu tinha uma sintonia tremenda com Marco em campo", disse. "Assista ao jogo contra a Inglaterra e verá que eu o procuro o tempo todo. Eu estava fraco, ele estava forte, e eu joguei em função dele."
Depois de vencerem Irlanda e Alemanha, era hora da revanche contra os soviéticos na final.
A cabeçada potente de Gullit abriu o placar quando Van Basten o encontrou sem marcação no meio da área. O jogador de 25 anos saiu comemorando com os dois braços abertos e um sorriso tão largo quanto. Depois que Van Basten marcou um dos gols mais icônicos da história no segundo tempo, Gullit se tornou o primeiro capitão holandês a erguer um grande troféu internacional.
Antes da temporada seguinte, Rijkaard, cujo pai havia emigrado do Suriname para a Holanda junto com o de Gullit, se transferiu para o AC Milan. Os dois nasceram em extremos opostos de setembro, Gullit no dia 1º e Rijkaard no dia 30, e jogaram na mesma equipe de base antes de seguirem caminhos profissionais diferentes. Quando Gullit estreou pela Holanda em 1981, foi Rijkaard quem ele substituiu.
"A negociação do Van Basten não aconteceu ao mesmo tempo que a minha", disse Gullit. "Nós sabíamos dela, claro, mas eu não tive nada a ver com isso. Tivemos algo a ver com a negociação do Frank Rijkaard no ano seguinte. Nós o queríamos porque achávamos que ele era a peça que faltava no quebra-cabeça e, por isso, fizemos tudo ao nosso alcance para levar Rijkaard para o Milan."
Reunido mais uma vez, o trio holandês estava pronto para continuar seu domínio continental. Depois do empate por 1 a 1 com o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões, na Espanha, Gullit os ajudou em uma demolição por 5 a 0 sobre o time de Leo Beenhakker. Depois que Ancelotti e Rijkaard abriram 2 a 0 para o Milan, Gullit marcou de cabeça após cruzamento de Donadoni antes de ajeitar de cabeça para Van Basten finalizar bem e fazer o quarto gol.
Depois, ele saiu lesionado e foi diagnosticado com uma ruptura de menisco, precisando de uma operação e de uma recuperação rápida para disputar a final contra o Steaua Bucareste, no Camp Nou. Ele foi decisivo na vitória por 4 a 0, abrindo o placar com um gol de oportunismo antes de fuzilar para as redes no terceiro, após dominar um cruzamento de Donadoni. Rijkaard deu a assistência para o segundo de Van Basten e fechou uma vitória fenomenal.
O gênio se despede
A temporada seguinte foi brutal para o holandês. A lesão o deixou fora de quase toda ela: ele atuou apenas duas vezes na Serie A e uma vez na Copa Europeia, na final, começando no ataque enquanto Rijkaard marcou o único gol com assistência de Van Basten.
Gullit ficou por mais dois anos, mas viu seu papel diminuir sob o comando de Fabio Capello. Outro título da Serie A veio na sequência, mas ele esteve ausente quando o AC Milan perdeu para o Marseille na final da Champions League em 1993. Ele foi emprestado à Sampdoria e marcou impressionantes 15 gols para ajudá-la a terminar em quarto lugar na liga, então o AC Milan o trouxe de volta no início da temporada seguinte, mas já não era a mesma coisa.
“Depois da minha lesão, eu já não era mais o Ruud Gullit que eu era antes”, disse. “Tive de me adaptar a uma maneira diferente de jogar futebol, por causa da lesão e porque fiquei tanto tempo fora do jogo.
“Tive de adaptar meu jogo, mas consegui lidar com isso. Mas, claro, meu papel no Milan era menos importante do que antes, porque naquele momento o sistema de rotação foi introduzido. Só podíamos ter três estrangeiros, então às vezes você não podia jogar. Quando você está acostumado a jogar a maioria dos jogos e, de repente, tem de descansar, isso é difícil.”
Em 1995, ele se juntou ao Chelsea de Glenn Hoddle e novamente começou na defesa, mas sua natureza ofensiva não podia ser contida: ele avançava com frequência e começou a criar chances. No fim, teve de voltar a um papel mais adiantado.
Como disse ao The Times: “Eu recebia uma bola difícil, dominava, criava espaço e fazia um bom passe à frente do lateral-direito. Acontece que ele não queria esse passe. No fim, Glenn me disse: ‘Ruud, seria melhor se você fizesse essas coisas no meio-campo.’”
Eric Cantona o superou na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano ao fim daquela temporada. Depois, Hoddle assumiu o comando da Inglaterra e Gullit se tornou jogador-treinador do Chelsea por 18 meses. Ele se escalou 24 vezes e marcou uma vez, contra o Tottenham, mas permaneceu à beira do campo quando o Chelsea venceu a final da FA Cup por 2 a 0 contra o Middlesbrough.
Mesmo com o time londrino em segundo lugar na liga em fevereiro de 1998, ele foi demitido e acabou treinando o Newcastle, chegando novamente à final da FA Cup. Cinco anos depois, voltou ao Feyenoord para uma passagem malsucedida no comando e, depois de curtos períodos no LA Galaxy e no Terek Grozny, decidiu que ser técnico não era para ele.
“Às vezes eu rio disso. Há técnicos que nunca ganharam nada, mas ainda estão trabalhando”, disse ao The Guardian. “Eu ganhei na minha primeira temporada com o Chelsea e, com o Newcastle, chegamos à final e só perdemos para o Man U. Fui julgado com dureza, e isso tem a ver com a minha personalidade, porque sou franco.
“Mas eu conheço futebol. Não preciso provar nada.”
Talvez, enfim, o futebol tivesse alcançado o homem que sempre esteve à frente do seu tempo.