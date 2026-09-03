Para a maioria dos times, conquistar um troféu e garantir uma vaga na Champions League seria uma boa temporada. O Chelsea, campeão de seis títulos consecutivos da Women's Super League até o terceiro lugar do ano passado, não é como a maioria dos times. De fato, a técnica Sonia Bompastor ri da ideia de que a temporada sobre a qual ela fala de forma tão decepcionada seria abraçada por outros.

“Às vezes, parte da minha reflexão é dizer: ‘Na verdade, se todo mundo acha que foi uma temporada realmente muito ruim para o Chelsea, então uau’. A expectativa é realmente muito alta.”

O que torna essa ideia ainda mais estranha para Bompastor é o fato de que, antes de assumir o comando do Chelsea no verão de 2024, ela estava no Lyon, oito vezes campeão europeu e que só deixou de vencer a liga uma vez nas últimas 20 temporadas. Ganhar um troféu e se classificar para a Europa não só não é suficiente para o Chelsea, como também não é suficiente para ela.

Assim, a campanha de 2025-26 colocou clube, técnica e jogadoras em posições que elas nunca haviam experimentado, raramente haviam experimentado ou não experimentavam havia muito tempo. Apesar de um título da Copa da Liga, foi a pior temporada do Chelsea na WSL desde 2018-19, com as primeiras derrotas consecutivas do Chelsea na liga desde 2015 e as primeiras derrotas seguidas em todas as competições da carreira de Bompastor como treinadora.

Todos os olhares, então, estiveram voltados para as campeãs destronadas neste verão e para a forma como responderão a tamanha decepção, com essa atenção sendo intensificada apenas pelas saídas da capitã Millie Bright e da atacante recordista Sam Kerr, além de uma busca por uma centroavante que começou com sua cota de falsos começos.

Quando Bompastor assumiu o lugar de Emma Hayes há dois anos, ela conseguiu dar continuidade ao embalo construído pelas pentacampeãs defensoras da WSL, desafiando qualquer expectativa de uma temporada de transição ao conduzir o Chelsea ao sexto título consecutivo. Agora, porém, essa transição está em andamento e Bompastor começa a moldar esse time à sua imagem.

A questão é: ela e o Chelsea fizeram o suficiente desde o fim daquela decepcionante temporada de 2025-26 para voltar ao topo da WSL?