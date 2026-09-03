De caçadas a caçadoras: a busca do Chelsea para recuperar seu título da Women's Super League feminina
Para a maioria dos times, conquistar um troféu e garantir uma vaga na Champions League seria uma boa temporada. O Chelsea, campeão de seis títulos consecutivos da Women's Super League até o terceiro lugar do ano passado, não é como a maioria dos times. De fato, a técnica Sonia Bompastor ri da ideia de que a temporada sobre a qual ela fala de forma tão decepcionada seria abraçada por outros.
“Às vezes, parte da minha reflexão é dizer: ‘Na verdade, se todo mundo acha que foi uma temporada realmente muito ruim para o Chelsea, então uau’. A expectativa é realmente muito alta.”
O que torna essa ideia ainda mais estranha para Bompastor é o fato de que, antes de assumir o comando do Chelsea no verão de 2024, ela estava no Lyon, oito vezes campeão europeu e que só deixou de vencer a liga uma vez nas últimas 20 temporadas. Ganhar um troféu e se classificar para a Europa não só não é suficiente para o Chelsea, como também não é suficiente para ela.
Assim, a campanha de 2025-26 colocou clube, técnica e jogadoras em posições que elas nunca haviam experimentado, raramente haviam experimentado ou não experimentavam havia muito tempo. Apesar de um título da Copa da Liga, foi a pior temporada do Chelsea na WSL desde 2018-19, com as primeiras derrotas consecutivas do Chelsea na liga desde 2015 e as primeiras derrotas seguidas em todas as competições da carreira de Bompastor como treinadora.
Todos os olhares, então, estiveram voltados para as campeãs destronadas neste verão e para a forma como responderão a tamanha decepção, com essa atenção sendo intensificada apenas pelas saídas da capitã Millie Bright e da atacante recordista Sam Kerr, além de uma busca por uma centroavante que começou com sua cota de falsos começos.
Quando Bompastor assumiu o lugar de Emma Hayes há dois anos, ela conseguiu dar continuidade ao embalo construído pelas pentacampeãs defensoras da WSL, desafiando qualquer expectativa de uma temporada de transição ao conduzir o Chelsea ao sexto título consecutivo. Agora, porém, essa transição está em andamento e Bompastor começa a moldar esse time à sua imagem.
A questão é: ela e o Chelsea fizeram o suficiente desde o fim daquela decepcionante temporada de 2025-26 para voltar ao topo da WSL?
Lesões de sobra
Por fora, o Chelsea tinha dois principais problemas na última temporada: a falta de poder de decisão no terço final, que levou ao seu menor número de gols marcados em sete anos, e uma quantidade debilitante de lesões.
Os dois fatores também estão ligados, já que, quando um time fica sem sua centroavante titular, como aconteceu com o Chelsea por causa de um problema no tendão da coxa de Mayra Ramirez, ou sem sua principal jogadora, com Lauren James fora por três meses, o que fez com que ela fosse titular em apenas metade dos jogos das Blues na liga, isso tem um impacto considerável.
Assim, é preciso encontrar um equilíbrio ao analisar a última temporada. Sim, foi decepcionante, mas houve razões para isso que estavam, em certa medida, fora do controle do Chelsea. Nathalie Bjorn, que enfrentou alguns dos mais cruéis desses problemas de lesão na última temporada, concorda. “Acho que temos um elenco muito bom”, disse ela à GOAL. “Mas é difícil quando jogadoras que atuam muitos minutos e são muito importantes para o time sofrem essas lesões.”
De forma animadora, Bompastor admite que a situação das lesões é algo sobre o qual ela e o clube também “refletiram”. “Foi importante para nós tirar aprendizados talvez daquilo que achamos que não funcionou bem na última temporada e do que podemos melhorar para esta nova temporada”, diz ela.
Reforços para o ataque
Enquanto isso, abordar questões no terço ofensivo tem sido uma característica importante da janela de transferências de verão do Chelsea. À medida que a saída de Kerr se aproximava, o Chelsea parecia pronto para contratar a estrela do Manchester City Khadija Shaw, mas ela renovou contrato com as novas campeãs da WSL. As negociações por Felicia Schroder, que se juntou ao Real Madrid por uma taxa próxima de um recorde mundial, e Salma Paralluelo, agora no Lyon após deixar o Barcelona, também não avançaram.
“Você sempre precisa se antecipar”, diz Bompastor. “Sabemos agora que a competição está ficando cada vez mais forte, com muitos clubes capazes de investir no futebol feminino.”
No fim, o Chelsea contratou Melvine Malard do Manchester United, que Bompastor conhece bem dos tempos de Lyon. A jogadora da seleção francesa pode atuar aberta pelos lados ou centralizada, oferecendo uma versatilidade que pode dar mais profundidade ao Chelsea de forma mais eficaz.
“É importante encontrar o equilíbrio certo no elenco em termos de números, mas também de qualidade”, explica Bompastor. “Acho que ter jogadoras capazes de atuar no mais alto nível em várias posições me ajuda a encontrar o equilíbrio certo entre ter o número adequado de jogadoras e uma competitividade alta demais, com jogadoras em excesso para administrar.”
Acrescentando um pouco de criatividade por trás de Malard estão Giulia Dragoni, a promissora e versátil adolescente italiana, e Manaka Matsukubo, a internacional japonesa de 22 anos que chega do North Carolina Courage após ser eleita a Meio-campista do Ano da NWSL em 2025. Matsukubo atuou como atacante e como camisa 10 nos Estados Unidos, mas preencherá esta última função na Inglaterra, uma posição na qual Bompastor acredita que o Chelsea sentiu “falta de criatividade” no ano passado.
“Ela é muito rápida com os pés”, observa Bjorn, em uma avaliação entusiasmada sobre sua nova companheira de equipe. “Você acha que tem a bola, mas não tem. Ela é muito, muito boa.”
Reconstruindo a cultura
Há outros motivos para o Chelsea ter decepcionado no ano passado, e Bompastor sabe disso, mas ela faz questão de não revelar tudo.
“Às vezes é difícil simplesmente expô-los fora do meu ambiente”, explica, com uma risada. “Porque algumas dessas coisas são bons aprendizados para nós mantermos nesse ambiente.”
Uma coisa que a técnica do Chelsea menciona algumas respirações depois, porém, e várias vezes ao longo de sua entrevista à GOAL, é a cultura. Questionada sobre seus principais aprendizados do ano passado, Bompastor diz: “Rejuvenescer o elenco foi importante. Trabalhar para reconstruir a cultura e o ambiente também foi algo muito importante.
“Pela minha experiência, os melhores times, quando querem ir longe nas competições, têm uma cultura forte. Eles têm uma mentalidade realmente especial de querer ganhar tudo, e isso está ligado a comportamentos e atitudes todos os dias, quando você chega para treinar, quando entra em campo para os jogos.”
Novos líderes
“Reconstruir” essa cultura é ainda mais urgente por causa de algumas saídas do Chelsea, com Bright e Kerr entre as líderes de maior destaque da era Hayes. Dito isso, as saídas delas não significam que este elenco de repente careça de grandes personalidades. Questionada sobre como preencher esses vazios, Bjorn cita uma longa lista de companheiras que já foram capitãs de suas seleções: Naomi Girma pelos Estados Unidos, Lucy Bronze e Keira Walsh pela Inglaterra, Kadeisha Buchanan pelo Canadá e, agora, Katie McCabe pela Irlanda. “Temos muitas grandes líderes”, destaca Bjorn.
McCabe foi a primeira contratação do Chelsea na janela de verão, preenchendo uma lacuna na lateral esquerda deixada pela posterior transferência de Niamh Charles para o Manchester City. A qualidade dela foi o primeiro ponto de atração, mas, depois de destacar isso, Bompastor faz questão de observar também o valor da “liderança” da ex-estrela do Arsenal.
“Acho que essa também foi uma das principais razões pelas quais queríamos ter Katie no nosso ambiente”, diz ela. “Às vezes, por mais que você queira trabalhar com suas jogadoras a mentalidade vencedora, a cultura, os comportamentos, a atitude, se isso não é natural ou não está no seu DNA, é difícil chegar a um ponto em que você traga a mentalidade certa e a cultura certa. Acho que, naturalmente, Katie traz isso.
"Para nós, tendo perdido Sam Kerr, Millie Bright e outras jogadoras importantes que fizeram parte do time do Chelsea por muito tempo, acho que era importante mirar jogadoras que fossem capazes de nos ajudar a construir uma nova cultura e uma nova mentalidade com este time. Katie preenchia todos os requisitos nesse aspecto.”
Sinais encorajadores
Quando se trata de implementar essas mudanças fora de campo, uma turnê de pré-temporada pode ajudar muito. A do Chelsea levou o time para Austrália e Nova Zelândia neste verão, onde Bompastor acredita que as jogadoras tiveram a oportunidade “de passar tempo juntas para se entenderem” dentro e fora de campo. “Acho que, quando você constrói esses relacionamentos e essas conexões fora de campo, sempre consegue coisas melhores dentro de campo também.”
Lá, a esperança será de que Matsukubo, Dragoni e Malard possam reforçar um ataque que oscilou, assim como os cruzamentos maravilhosos de McCabe com a bola rolando e em bolas paradas. Temporadas mais saudáveis para James, Ramirez, Aggie Beever-Jones e outras também ajudariam. Bompastor também quer sofrer menos gols, e não ter as lesões na zaga que o Chelsea teve na temporada passada, mais uma vez, ajudará muito nisso.
Fora de campo, está claro que Bompastor quer que este grupo esteja no lugar certo para voltar a ser uma máquina de vitórias. Houve algumas grandes mudanças de pessoal neste verão, e será necessário um período de adaptação. No entanto, ainda há muitos nomes experientes neste elenco, dos quais ela espera que possam liderar o caminho na criação do ambiente necessário.
Os primeiros sinais, nesse sentido, são bons. Bompastor fala com GOAL depois de comandar uma sessão de treino de pré-temporada para sua equipe que, segundo ela revelou antes, seria “realmente desafiadora”. Mas a reação delas a esse tipo de situação tem sido encorajadora. “Elas estão realmente gostando de trabalhar duro juntas”, observa.
Colocando mais lenha na fogueira
Na base de tudo isso está a frustração que permanece desde o ano passado. As jogadoras que fizeram parte da pior temporada do Chelsea na WSL em sete anos estão usando essa decepção para alimentar ainda mais o desejo de serem melhores.
“Mesmo se tivermos dias em que não sejamos nós mesmas, eu quero que ainda assim a gente vença esse jogo”, diz Bjorn. “Quero que o nosso nível mais baixo seja mais alto do que foi na temporada passada.”
Neste momento, o Chelsea parece um animal ferido. Este é um grupo de vencedoras que ficou abaixo dos padrões que espera na temporada passada. Com algumas caras novas, uma profundidade de elenco que continua impressionante e essa motivação extra, há muitos motivos para acreditar que essa fera pode reagir.