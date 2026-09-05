'David Beckham abriu este mundo' - Como os jogadores começaram a reconhecer a importância de construir uma marca
Pode até não existir “eu” em “time”, mas os jogadores de futebol no século 21 representam muito mais do que a soma de suas partes coletivas. Como indivíduos, eles desfrutam de um nível de celebridade que era inimaginável há apenas algumas décadas. Seu talento em campo pode pertencer a uma única instituição esportiva, mas eles se tornaram potências de marketing por conta própria.
A máquina da Premier League, colocada em funcionamento pela primeira vez em 1992, ajudou a dar início a esse processo. No fim dos anos 1990, os atletas da elite do futebol inglês já eram ícones globais e nomes conhecidos em todos os cantos do planeta. O homem que liderou esse movimento foi a lenda do Manchester United e da Inglaterra David Beckham, que agora é Sir e cavaleiro do reino.
“Golden Balls”, como ficou infamemente apelidado por sua esposa, a popstar Victoria, viu sua mistura eclética de penteados e escolhas ousadas de chuteiras render tantas manchetes quanto seus gols do meio-campo e cartões vermelhos em Copas do Mundo. Barreiras foram derrubadas, permitindo que outros profissionais atravessassem esse caminho.
Praticamente todo esportista agora tem ao menos uma conta em rede social, o que permite fechar acordos lucrativos de patrocínio, com alguns dos melhores do ramo ostentando seguidores que transcendem sua profissão e os times que representam. Eles, mais do que o clube que paga seus salários, se tornaram alvo de apoio fanático.
Como seu tempo no topo ainda é relativamente curto, apesar de nomes como Cristiano Ronaldo seguirem ampliando os limites da longevidade, é importante aproveitar ao máximo enquanto a maré está a favor, neste caso, em libras e dólares. Isso significa maximizar o apelo popular enquanto constroem uma marca com potencial para resistir ao teste do tempo. Os jogadores estão cada vez mais criativos em seus esquemas para ganhar dinheiro, com o ex-jogador do Arsenal que virou modelo masculino John Halls contando à GOAL tudo sobre o negócio do esporte...
Derrubando barreiras
Halls é produto do famoso sistema de base do Arsenal e chegou a integrar, no norte de Londres, o mesmo elenco de Thierry Henry, Patrick Vieira e dos “Invincibles” campeões de 2003-04. Ele nunca chegou de fato ao topo do futebol, mas, após se aposentar aos 30 anos, alcançou esse patamar na indústria da moda, trabalhando para marcas como Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.
Agora, ele observa de longe como certas plataformas esportivas, como as entradas para jogos da NBA e da NFL, se tornaram uma espécie de passarela, com a ostentação sendo muito parte do cenário. Questionado se isso é uma resposta natural a viver sob os holofotes, Halls, falando em associação com Ignition Australia, disse à GOAL em entrevista exclusiva: “Acho que sim. Acho que Beckham abriu isso. Diziam para a gente: ‘Você vai para o futebol, você é jogador de futebol, e é isso, você vai para casa depois do futebol, come, dorme, bebe, se prepara para o jogo’.
“Beckham abriu esse mundo de, ok, podemos ganhar dinheiro em outros lugares. Nossas carreiras não são longas, então agora você precisa cuidar de si mesmo. Então agora as pessoas são marcas, e nós entendemos isso, especialmente por causa das redes sociais e de como o futebol está crescendo, de como o esporte é grande, e de quão influentes esses jogadores e essas pessoas são em termos de vender coisas. Então, eles são marcas.
“E, felizmente, ou de forma positiva, os times deixam você fazer isso. Desde que você jogue bem no fim de semana, esses caras estão se tornando essas marcas e há muito dinheiro envolvido nisso. Justo, eles estão ganhando dinheiro, é só uma carreira curta. Mas, na verdade, é o lado das redes sociais agora que está levando isso para outro nível.”
No topo da cadeia alimentar
Os rivais na disputa pelo posto de GOAT, Ronaldo e Lionel Messi, estão no topo da cadeia alimentar do futebol, dentro e fora de campo, com seus respectivos portfólios incluindo de tudo, de clínicas de transplante capilar a hotéis. Há, porém, mais do que fatias suficientes desse bolo para todos.
Sobre os jogadores terem infinitamente mais oportunidades para explorar do que tinham há 30 ou 40 anos, Halls, que seguiu para a carreira de modelo depois de pendurar as chuteiras, acrescentou: “Com certeza. Sempre nos ensinaram: ‘Você é jogador de futebol, esteja pronto para jogar futebol’, e era isso.
“Então, esses caras abrirem isso para o restante deles é incrível. E todo mérito para qualquer um que ganhe seu dinheiro por meio de qualquer acordo fechado ou seja lá o que for. Ganhem seu dinheiro onde puderem, rapazes, porque não é uma carreira longa. Realmente não é. Você tem 10, 15 anos e depois acabou. Todo mérito para esses caras que estão tentando ganhar seu dinheiro e fazer de si mesmos uma marca.”
Cruzeamento óbvio
A moda está se mostrando uma interseção óbvia para estrelas do esporte, com muita renda disponível ao alcance para gastar em um visual elegante, e não é surpresa que muitos jogadores tenham seguido por esse caminho. Jesse Lingard teve a própria linha de roupas, Adebayo Akinfenwa está totalmente no ‘Beast Mode On’ e Marvin Morgan teve um sucesso considerável com a Fresh Ego Kid.
Questionado sobre se espera que mais pessoas deem esse passo, Halls disse: “Com certeza. Especialmente hoje em dia, você precisa fazer algo realmente de qualidade ou precisa ter seguidores. Se você tem seguidores, pode colocar algo no mercado e provavelmente vai conseguir alguma repercussão.
“Eu mesmo tentei. Estava tentando fazer minha própria linha de calças com um amigo modelo. Chegamos muito perto de lançar, mas, em termos de eu e ele também sermos modelos e ficarmos viajando para cá e para lá, era meio impossível fazer isso. Sou muito controlador. Queria que tudo fosse feito por meu intermédio. Então, eu ficava duas semanas fora e a remessa estava chegando do exterior, e eu tinha que voltar para olhar. Eu não queria que ninguém olhasse e acabei perdendo datas e prazos.
“Então pode ser algo que eu volte a considerar e é realmente, realmente difícil. Você tem que colocar seu coração e sua alma nisso, a menos que tenha pessoas em quem realmente confie. Mas, com certeza, se você tem algum tipo de público agora em qualquer plataforma, isso é algo que pode considerar e conseguir alguns números e algumas vendas.”
Aposentado há muito tempo
Questionado se incentivaria ativamente jogadores de futebol a saírem da zona de conforto e explorarem caminhos alternativos, Halls, que conseguiu prosperar em um setor completamente diferente, disse: “Como jogadores, acho que sempre fizemos aquela coisa de: ‘Bom, tivemos o futebol até os 35, me aposentei e joguei um pouco de golfe’. Era isso enquanto estávamos crescendo.
“Mas 35 é jovem. Tenho 44 agora e penso: ‘Uau, 35 era jovem’. Eu me aposentei aos 30, então agora estamos falando de mais uns 60 e tantos anos antes de você sequer chegar aos 90. É muito, muito tempo de aposentadoria.
“Você vê todos os caras agora entrando bastante na mídia, o que é ótimo, mas nós realmente não tivemos nenhuma formação. Fomos um dos primeiros a fazer isso no Arsenal e tivemos a sorte de estar fazendo isso agora. Mas eu não mandei meu primeiro e-mail até ter uns 28 anos. É loucura. Simplesmente nos ensinaram que os agentes resolvem tudo para você. Você vai jogar futebol. Era isso.
“Então, mérito desses rapazes de agora que estão tentando aprender coisas e construir os próprios negócios e marcas, porque você passa muito, muito tempo aposentado. E, como eu neste momento, eu realmente quero algo para mim porque, como um homem de 44 anos esperando o telefone tocar ou um e-mail ser enviado, não saber se você vai trabalhar ou conseguir um emprego é meio assustador. Você quer estar no controle da própria vida e do próprio destino. É algo que eu realmente quero tentar equilibrar e ver como podemos fazer isso. Está um pouco complicado no momento.”
Continue perseguindo o sonho
Halls conseguiu construir por conta própria uma presença nas redes sociais, reunindo quase 28 mil seguidores no Instagram, e já passou mais tempo no mundo da moda do que passou no futebol profissional. Ele é um exemplo perfeito do que pode ser alcançado quando os dias de chutar uma bola de couro em um gramado chegam ao fim.
Sobre o que vem pela frente para um homem que viveu uma verdadeira montanha-russa profissionalmente, Halls concluiu dizendo: “No momento, estou realmente curtindo a jornada. Adoro viajar para o exterior. Já construí algo agora, parecido com o futebol, em que temos tipo um grupo de modelos que conheço há muitos, muitos anos. Então, você pode estar em qualquer país e tem amigos lá, o que é legal. Você tem essa comunidade entre vocês.
“Então, no momento, é só curtir a jornada, esperar por novas viagens ao exterior, novos clientes, tentar dar o seu máximo. Você está tentando competir uns com os outros, o que é até legal. É difícil mudar o seu rosto, certo? Mas, no futebol, você treinaria um pouco mais para isso. Então, eu só tento continuar na academia, me manter saudável, continuar tentando ter uma boa aparência. É um lado competitivo bem legal para mim.
“E fragrância é o principal. Todo mundo quer uma fragrância, então você sempre pode ter esperança ou tentar trabalhar para isso. E, viajando para o exterior, eu simplesmente adoro conhecer novas culturas, ver amigos fora do país e tudo isso. No cenário ideal, eu gostaria de ter algo meu, uma marca ou algo assim, que eu pudesse tocar. Mas, por enquanto, estou só curtindo a jornada e vendo o que vem a seguir.”
Halls pode não ser Beckham, mas é um pioneiro à sua maneira. Ele é a prova viva de que o futebol não é tudo para aqueles que dedicaram a maior parte de suas vidas a perseguir esse sonho. Muitos agora estão comprando essa ideia, com a promessa de que há mais por vir, à medida que atletas profissionais abraçam os benefícios de serem indivíduos em um ambiente de equipe.