Pode até não existir “eu” em “time”, mas os jogadores de futebol no século 21 representam muito mais do que a soma de suas partes coletivas. Como indivíduos, eles desfrutam de um nível de celebridade que era inimaginável há apenas algumas décadas. Seu talento em campo pode pertencer a uma única instituição esportiva, mas eles se tornaram potências de marketing por conta própria.

A máquina da Premier League, colocada em funcionamento pela primeira vez em 1992, ajudou a dar início a esse processo. No fim dos anos 1990, os atletas da elite do futebol inglês já eram ícones globais e nomes conhecidos em todos os cantos do planeta. O homem que liderou esse movimento foi a lenda do Manchester United e da Inglaterra David Beckham, que agora é Sir e cavaleiro do reino.

“Golden Balls”, como ficou infamemente apelidado por sua esposa, a popstar Victoria, viu sua mistura eclética de penteados e escolhas ousadas de chuteiras render tantas manchetes quanto seus gols do meio-campo e cartões vermelhos em Copas do Mundo. Barreiras foram derrubadas, permitindo que outros profissionais atravessassem esse caminho.

Praticamente todo esportista agora tem ao menos uma conta em rede social, o que permite fechar acordos lucrativos de patrocínio, com alguns dos melhores do ramo ostentando seguidores que transcendem sua profissão e os times que representam. Eles, mais do que o clube que paga seus salários, se tornaram alvo de apoio fanático.

Como seu tempo no topo ainda é relativamente curto, apesar de nomes como Cristiano Ronaldo seguirem ampliando os limites da longevidade, é importante aproveitar ao máximo enquanto a maré está a favor, neste caso, em libras e dólares. Isso significa maximizar o apelo popular enquanto constroem uma marca com potencial para resistir ao teste do tempo. Os jogadores estão cada vez mais criativos em seus esquemas para ganhar dinheiro, com o ex-jogador do Arsenal que virou modelo masculino John Halls contando à GOAL tudo sobre o negócio do esporte...