Daniel Adu-Adjei: de Londres a Rijeka e a vida como jogador de futebol profissional na Croácia

Houve um tempo, não faz tanto assim, em que jogadores britânicos atuando no exterior eram mais raros do que tudo. A relutância individual em deixar zonas de conforto geográficas acabou limitando o avanço coletivo.

Este é, porém, um admirável mundo novo, com o avanço cultural fazendo com que nenhum canto do planeta deva ser considerado remoto demais. Sair de casa e aproveitar um estilo de vida diferente agora é uma experiência que deve ser abraçada, e não temida.

É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais que precisam ser superados pelo caminho, mas por que não aceitá-los em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores estão adotando essa mentalidade.

Levando isso em conta, e como sempre ouvimos que viajar amplia os horizontes, GOAL ajudará a contar a história de alguns exploradores intrépidos que quebraram barreiras e se viram em uma posição de transmitir tanto sabedoria esportiva quanto de viagem.

O próximo é Daniel Adu-Adjei, um homem que percorreu uma rota nada direta de Hammersmith, no oeste de Londres, até o porto croata de Rijeka…