Daniel Adu-Adjei: de Londres a Rijeka e a vida como jogador de futebol profissional na Croácia
Houve um tempo, não faz tanto assim, em que jogadores britânicos atuando no exterior eram mais raros do que tudo. A relutância individual em deixar zonas de conforto geográficas acabou limitando o avanço coletivo.
Este é, porém, um admirável mundo novo, com o avanço cultural fazendo com que nenhum canto do planeta deva ser considerado remoto demais. Sair de casa e aproveitar um estilo de vida diferente agora é uma experiência que deve ser abraçada, e não temida.
É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais que precisam ser superados pelo caminho, mas por que não aceitá-los em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores estão adotando essa mentalidade.
Levando isso em conta, e como sempre ouvimos que viajar amplia os horizontes, GOAL ajudará a contar a história de alguns exploradores intrépidos que quebraram barreiras e se viram em uma posição de transmitir tanto sabedoria esportiva quanto de viagem.
O próximo é Daniel Adu-Adjei, um homem que percorreu uma rota nada direta de Hammersmith, no oeste de Londres, até o porto croata de Rijeka…
Um presente surpreendente
"Desde o começo, eu comecei em algo que era como uma escola de futebol, para a qual eu ia todo sábado. Isso foi por volta dos cinco ou seis anos, e então comecei a evoluir lá e a gostar muito mais de futebol. E aí, na verdade, fui descoberto na festa de futebol de um amigo. Sabe a Power League, como, quando é seu aniversário, você convida seus amigos para ir jogar lá. Então fomos lá e quem estava organizando conhecia algumas pessoas.
"Acho que ele tinha um amigo que era olheiro ou alguém envolvido com futebol. Então ele me indicou para ele e eu fui ao Brentford Development Centre e ao Tottenham Development Centre. Eu ia aos dois talvez duas ou três vezes por semana e depois fui convidado para um período de testes na academia de base do Brentford.
"Fui para lá por volta dos seis anos, acabei entrando depois de um tempo, fiquei no Brentford até os 11, e então a academia deles fechou. A partir daí fui para o Fulham, fiquei lá até os 16, não me ofereceram uma bolsa. Depois fiz testes no Bournemouth e em alguns outros times, entrei no Bournemouth e então fiquei lá até sair na última temporada."
Outros graduados do Bournemouth
"Não acho que houvesse alguém muito conhecido no meu ano no Bournemouth. Há alguns caras jogando a League One, e também há um ou dois no exterior, na verdade. Do meu grupo do sub-21, há dois caras em Portugal, no Moreirense, há dois na Sérvia, um, Archie Harris, no Wigan, e um, Noa Boutin, está na Championship da Escócia. Então, há alguns de nós espalhados por aí."
Decisão fácil em família
"Os donos do Bournemouth, o grupo Black Knight, tiveram interesse em comprar o Rijeka em determinado momento, e foi mais ou menos isso que deu início à conversa. Aparentemente, eles estavam falando sobre posições que precisavam ser reforçadas e se o Bournemouth tinha alguma opção para isso. E então meu nome surgiu e, durante aquela janela, eu estava procurando uma oportunidade para jogar no time principal.
"Eu sabia que isso não era muito provável no Bournemouth e queria tentar ir para algum lugar onde tivesse essa sequência no time principal. E, ao ouvir sobre o Rijeka, sobre a oportunidade de jogar na Europa e atuar em uma equipe que, espero, esteja brigando pela liga e coisas assim, eu fiquei muito animado com isso. Então fui visitar a Croácia com minha namorada e minha família, e todos nós realmente adoramos. Foi uma decisão muito fácil a partir daí."
Como é a vida na Croácia?
"A vida na Croácia é ótima. Na maior parte do tempo, o clima é muito bom, é tudo muito tranquilo, as pessoas são muito gente boa. Todo mundo fala inglês bem o suficiente para eu conseguir me virar, então é ótimo, estou gostando muito."
Quebrando barreiras
"No momento, eu não estou aprendendo o idioma, é realmente muito difícil de aprender. Na verdade, ainda não comecei as aulas. Mas no elenco, acho que nove de nós não falam croata de jeito nenhum, então isso ajuda bastante. Na temporada passada, tínhamos um treinador espanhol, então ele falava em inglês o tempo todo, mas nesta temporada temos um treinador esloveno e eles falam a mesma língua, então isso tem sido um pouco difícil. Mas eles sempre têm alguém para traduzir para nós e nos ajudar a entender o que está acontecendo."
Como são os moradores locais?
"Os croatas são bem tranquilos em comparação com, tipo, eu sou de Londres, onde tudo acontece a 160 km/h e todo mundo está sempre correndo de um lado para o outro. Mas as pessoas aqui são bem de boa, relaxadas, tomando café, e existe uma cultura do café muito forte. A comida é muito boa. Obviamente, por ser à beira-mar, eles têm muito peixe fresco. Eu gosto muito de robalo. Não sou muito de frutos do mar, mas gosto bastante de robalo, que é muito bom, muito fresco. Acho que me adaptei muito bem a viver aqui."
Custo de vida na Croácia
"O custo de vida é definitivamente mais barato. Muitas das coisas que compro nas lojas vêm da Inglaterra, o que às vezes acaba deixando tudo um pouco mais caro, e eu escolho marcas que reconheço, mas acho que é bem parecido. Não é muito mais barato."
Desligue e relaxe
"No meu tempo livre, sou bem sem graça. Gosto de assistir bastante à TV. Obviamente, a Premier League começou de novo, o que tem sido ótimo para ver os jogos, mas gosto de assistir a muitas séries, fazer caminhadas, ir à praia, que fica bem perto. Também gosto um pouco de videogame, mas não tanto quanto antes."
Croácia como destino de férias
"Eu estava pensando que existem lugares piores para onde eu poderia me mudar quando fui para Rijeka, para morar, no início da minha carreira, então isso foi 100% um ponto positivo na minha vontade de vir para cá, sabendo que eu ficaria confortável em um lugar que posso aproveitar e simplesmente gostar de viver, além do futebol, o que também é muito importante. Split, que fica bem mais abaixo no litoral, a cerca de quatro horas daqui, é um lugar bastante turístico, mas por aqui é um pouco mais tranquilo. Eu nunca tinha estado na Croácia antes. Já tinha ouvido falar de pessoas que vinham passar férias aqui, mas eu nunca tinha vindo antes."
Como ter a verdadeira experiência da Croácia
"Acho que você tem que tentar conhecer as cidadezinhas. Tem uma chamada Opatija, que fica a cerca de 15 minutos daqui, e que é muito bonita. É bem antiga, com todos os prédios antigos, e é simplesmente uma área muito agradável para estar. Acho que vale a pena conhecer lugares novos. Além disso, se você gosta de frutos do mar, vai gostar muito daqui. Todos os peixes são muito frescos, então definitivamente os frutos do mar também. E talvez café, se você não gosta de café, porque eu nunca gostei de café antes de vir para cá. E depois que cheguei e provei, adorei."
Mais jogadores deveriam ir para o exterior?
"Quando eu era mais nova, eu nunca sequer pensei na possibilidade de jogar no exterior e nunca achei que isso fosse uma possibilidade. Então, acho que o mais importante é manter a mente aberta para quaisquer oportunidades que surjam, porque o futebol é enorme em todos os lugares. Acho que, jogando na Inglaterra, é muito fácil ter uma visão fechada e pensar que aquele é o único lugar onde o futebol é grande ou onde há grandes oportunidades.
"Acho que o futebol na Europa é enorme e, especialmente em um clube onde você tem a oportunidade de jogar a Conference League, por exemplo, ou até disputar ligas nesses países, há grandes torcidas em todos os lugares, há grandes oportunidades em todos os lugares. Eu definitivamente incentivaria os jogadores a irem para o exterior."
O que vem a seguir?
"É muito difícil dizer o que o futuro vai reservar. Eu só quero tentar continuar melhorando. Obviamente, estou sempre buscando tentar dar passos maiores na minha carreira e continuar evoluindo. É questão de ver como vai ser a próxima temporada e até onde consigo ir a partir daí. Obviamente, o sonho ideal é voltar ao Reino Unido em algum momento e tentar competir lá. É a melhor liga do mundo, então eu adoraria fazer isso."
Índice de habitabilidade
Clima: 7,5/10 "Fica bem tempestuoso nos meses de inverno. Tivemos alguns jogos, bom, um jogo em especial na temporada passada em que tivemos que parar a partida no intervalo porque estava ventando e chovendo demais. Quando está bom, é muito bom."
Comida: 8/10 "Não experimentei muita coisa. Sou um pouco seletivo com comida. Mas sei que é boa."
Pessoas: 9/10 "As pessoas são incríveis."
Coisas para fazer: 8/10. "Há bastante coisa para fazer, se você procurar."
Custo de vida: 8/10
Total: 40,5/50
O acesso a Daniel foi fornecido por cortesia da New Vision Football.