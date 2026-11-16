A era Mauricio Pochettino no futebol dos Estados Unidos não foi longa, mas aconteceu muita coisa. Com a Copa do Mundo de 2026 em casa como ponto central, sua passagem pela seleção dos EUA sempre teria muito em jogo. O torneio, porém, foi apenas parte da trajetória. Do início ao fim, foi uma montanha-russa, em parte por escolha, em parte pelas circunstâncias.

Uma coisa é certa: a passagem de Pochettino nunca foi entediante. Desde que chegou aos Estados Unidos, o argentino parecia disposto a mudar as coisas. Foi contratado justamente para isso, com um currículo que incluía passagens por Tottenham, PSG e Chelsea. Coube a ele conduzir o futebol norte-americano ao maior momento da história da modalidade. No fim das contas, a tarefa não seria fácil.

O período de Pochettino como técnico teve alguns dos melhores momentos da história da seleção. Também teve pontos baixos inegáveis, que ainda são discutidos hoje. Foi, para dizer o mínimo, movimentado: Pochettino construiu, desfez e reconstruiu a seleção dos EUA em plena caminhada, enquanto comandava a equipe em jogos decisivos.

Quais foram, então, os grandes momentos? E quais foram os piores? A GOAL relembra a passagem de Pochettino pelo comando da equipe...