Emma Hayes tem o “Triple Espresso” reunido novamente para o jogo que pode levar a seleção feminina dos Estados Unidos à Copa do Mundo de 2027.

Trinity Rodman, Sophia Wilson e Mallory Swanson estão entre as 23 jogadoras convocadas por Hayes na quarta-feira para o Campeonato Feminino da Concacaf. Os EUA enfrentam El Salvador nas quartas de final em 27 de novembro, em sua primeira partida eliminatória desde os Jogos Olímpicos de 2024. Uma vitória garantiria a vaga no Brasil.

Naomi Girma, Jaedyn Shaw e Ally Sentnor ficam de fora mais uma vez. Apenas seis jogadoras da lista têm experiência em eliminatórias para a Copa do Mundo, e a defensora Evelyn Shores, do Angel City FC, é a única que ainda não estreou pela seleção principal.

Após o anúncio, Hayes disse que raramente pôde contar com todas as suas melhores jogadoras ao mesmo tempo. “Quando você convoca jogadoras e elas talvez estejam a 50%, às vezes isso não é o melhor para o grupo”, afirmou.

Ashley Sanchez recebeu sua segunda convocação consecutiva no mesmo dia em que foi eleita a melhor jogadora da NWSL. Ela já havia conquistado a Chuteira de Ouro com 20 gols e agora tem outra chance de transformar o bom momento no clube em minutos pela seleção dos EUA. Croix Bethune, que entrou e saiu do grupo nos últimos dois anos, está encontrando seu ritmo como camisa 10.

A GOAL analisa as vencedoras e perdedoras da convocação de Hayes para as eliminatórias.