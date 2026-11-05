Na manhã de quinta-feira, Cristiano Ronaldo revelou que havia tomado a difícil decisão de se aposentar da seleção. "Uma trajetória que começou em agosto de 2003 e mudou minha vida para sempre", escreveu no Instagram, "chegou ao fim."
A frustração, claro, é que essa trajetória tenha terminado tardiamente em circunstâncias tão tristes. Ronaldo ainda cumpre, tecnicamente, uma suspensão de 30 dias imposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por ter abandonado a seleção antes do confronto de outubro contra a Dinamarca, em Copenhague, pela Liga das Nações, após um grave desentendimento com o técnico Jorge Jesus.
No entanto, assim que Ronaldo anunciou a intenção de encerrar sua carreira na seleção portuguesa, a FPF declarou que não pretende permitir que o recordista de gols e partidas no futebol de seleções se despeça de forma tão inglória.
"É nosso desejo firme e imenso organizar, planejar, participar e colaborar ativamente para o que será sempre uma homenagem à imensa carreira de Cristiano Ronaldo, na qual os torcedores e o país poderão aplaudir e celebrar, mais uma vez, o jogador que tanto nos deu", afirmou a FPF em comunicado que sugere fortemente que um jogo de despedida é mera formalidade.
Pode-se dizer o que quiser de Ronaldo, mas uma despedida espetacular em seu país é o mínimo que ele merece, porque poucos jogadores serviram tão bem à sua seleção.