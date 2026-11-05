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Cristiano Ronaldo Portugal retirement GFX 1:1GOAL

Cristiano Ronaldo levou Portugal às maiores glórias, mas a lenda viva manchou seu legado na seleção ao demorar demais para deixá-la

O jogador de 41 anos anunciou na quinta-feira que não defenderia mais seu país, encerrando uma carreira de recordes.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Na manhã de quinta-feira, Cristiano Ronaldo revelou que havia tomado a difícil decisão de se aposentar da seleção. "Uma trajetória que começou em agosto de 2003 e mudou minha vida para sempre", escreveu no Instagram, "chegou ao fim."

    A frustração, claro, é que essa trajetória tenha terminado tardiamente em circunstâncias tão tristes. Ronaldo ainda cumpre, tecnicamente, uma suspensão de 30 dias imposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por ter abandonado a seleção antes do confronto de outubro contra a Dinamarca, em Copenhague, pela Liga das Nações, após um grave desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

    No entanto, assim que Ronaldo anunciou a intenção de encerrar sua carreira na seleção portuguesa, a FPF declarou que não pretende permitir que o recordista de gols e partidas no futebol de seleções se despeça de forma tão inglória.

    "É nosso desejo firme e imenso organizar, planejar, participar e colaborar ativamente para o que será sempre uma homenagem à imensa carreira de Cristiano Ronaldo, na qual os torcedores e o país poderão aplaudir e celebrar, mais uma vez, o jogador que tanto nos deu", afirmou a FPF em comunicado que sugere fortemente que um jogo de despedida é mera formalidade.

    Pode-se dizer o que quiser de Ronaldo, mas uma despedida espetacular em seu país é o mínimo que ele merece, porque poucos jogadores serviram tão bem à sua seleção.

  • Nasce uma estrela

    FBL-EUR2004-POR-NED
    AFP

    Ronaldo tinha apenas 19 anos quando ajudou Portugal a chegar à final da Eurocopa de 2004.

    Portugal tem uma longa e orgulhosa história de revelar jogadores de classe mundial, de Eusebio a Paulo Futre. Os dois integrantes mais bem-sucedidos de sua “Geração de Ouro”, Luis Figo e Rui Costa, ainda defendiam a seleção quando Ronaldo estreou.

    Logo ficou claro, porém, que o ponta magro e veloz era diferente de todos os que vieram antes dele. Não era tanto uma questão de talento, embora Ronaldo tivesse de sobra. O que o distinguia era sua vontade insaciável de vencer, que alimentava uma busca incansável pela perfeição.

    “Nunca vi um jogador com tanta vontade de vencer quanto ele”, disse Rui Costa certa vez ao Tuttosport. “Joguei ao lado de Cristiano na Eurocopa de 2004, e ele era apenas um garoto. Mas todos sabíamos que ele ganharia a Bola de Ouro.”

    A determinação extraordinária de Ronaldo não o levou apenas à elite do futebol: ele também levou Portugal consigo. Antes de sua chegada, o melhor resultado da seleção portuguesa em um grande torneio internacional havia sido o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1966, com Eusebio como destaque. Poucos meses depois de sua primeira partida por Portugal, Ronaldo ajudou a equipe a chegar à final da Eurocopa de 2004. Suas atuações empolgantes lhe renderam um lugar na seleção do torneio aos 19 anos. Dois anos depois, ele contribuiu para a campanha de Portugal até as semifinais da Copa do Mundo na Alemanha.

    Na verdade, Ronaldo nunca teve, no maior palco do futebol, atuações tão espetaculares quanto era capaz de produzir. Houve um hat-trick impressionante contra a Suécia na repescagem de 2014 e outro contra a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Ele também é o único homem a ter marcado gols em seis edições da Copa do Mundo, mas esse dado reflete mais sua longevidade extraordinária do que qualquer impacto significativo no torneio em si. Como já foi ressaltado diversas vezes, ele marcou apenas um gol na fase eliminatória, e mesmo esse foi de pênalti contra a Croácia, no início deste ano.

    É perfeitamente possível argumentar, porém, que Ronaldo é o maior jogador da história da Eurocopa.

  • Sonho realizado

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Ronaldo levou Portugal ao primeiro título da história da seleção em um grande torneio, apesar de ter se lesionado na final.

    A participação mais recente de Ronaldo na Eurocopa, em 2024, pode ter sido um desastre, mas ele detém os recordes da fase final de gols (14) e assistências (sete). Para Ronaldo, porém, nada foi mais importante do que erguer o Troféu Henri Delaunay no verão de 2016.

    Em nenhum momento do torneio disputado na França Portugal pareceu capaz de conquistar o título. Na verdade, a seleção só passou da fase de grupos por dois motivos. O primeiro foi o formato, que permitia a classificação dos terceiros colocados. O segundo foi Ronaldo, que simplesmente se recusou a aceitar a derrota no último jogo de seu país na fase de grupos, contra a Hungria. O capitão empatou a partida duas vezes para a equipe de Fernando Santos no 3 a 3 em Lyon, resultado que permitiu a Portugal avançar por pouco ao mata-mata.

    Portugal continuou sem convencer contra a Croácia e a Polônia, mas Ronaldo apareceu na hora certa, literalmente, ao subir para marcar um gol de cabeça como tantos outros na vitória sobre o País de Gales na semifinal. Mesmo assim, poucos esperavam que Portugal derrotasse a anfitriã França na final, especialmente depois que Ronaldo teve de deixar o campo lesionado apenas 25 minutos após o início do primeiro tempo.

    No entanto, com Ronaldo incentivando a equipe à beira do campo, depois de se tornar, na prática, auxiliar de Santos, Portugal mais uma vez encontrou um jeito de vencer, graças a um gol de Eder nos acréscimos e a uma magnífica atuação defensiva liderada por Pepe.

    "Este é um momento único para mim", disse Ronaldo, emocionado, após a partida. "É algo que eu queria há muito tempo. É inesquecível."

  • Jornada extraordinária

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Conseguir atuar pela seleção por 23 anos é uma prova da dedicação de Ronaldo à profissão.

    Mesmo para o “Senhor Champions League”, conquistar títulos com a seleção portuguesa representava a maior das conquistas. Por isso, até vencer a tão criticada Liga das Nações (duas vezes) significou tanto para Ronaldo.

    “Tenho muitos títulos por clubes, mas nada é melhor do que erguer um troféu por Portugal”, disse ele após a segunda dessas conquistas, na Alemanha, no ano passado. “Por isso, há lágrimas, porque é uma sensação de dever cumprido.”

    O frustrante, claro, é que a vitória nos pênaltis sobre a Espanha teria sido um ótimo momento para Ronaldo se despedir da seleção. Desde a Copa do Mundo de 2022, estava claro que ele já não conseguia atuar no mais alto nível, o que tornou a decepção deste ano na América do Norte dolorosamente previsível. Com isso, manchou o próprio legado internacional, porque sua aposentadoria não apenas demorou muito a acontecer: veio de forma lamentavelmente indigna.

    Embora o comportamento previsivelmente irritadiço em sua despedida torne difícil esquecê-la, o que ele conquistou ao longo de 23 anos no futebol de seleções será lembrado para sempre.

    Ronaldo entrou para o livro dos recordes. Seu lugar na história do futebol está garantido. A trajetória pode não ter terminado como ele gostaria, mas durou mais do que qualquer pessoa teria considerado humanamente possível.