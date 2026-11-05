Portugal tem uma longa e orgulhosa história de revelar jogadores de classe mundial, de Eusebio a Paulo Futre. Os dois integrantes mais bem-sucedidos de sua “Geração de Ouro”, Luis Figo e Rui Costa, ainda defendiam a seleção quando Ronaldo estreou.

Logo ficou claro, porém, que o ponta magro e veloz era diferente de todos os que vieram antes dele. Não era tanto uma questão de talento, embora Ronaldo tivesse de sobra. O que o distinguia era sua vontade insaciável de vencer, que alimentava uma busca incansável pela perfeição.

“Nunca vi um jogador com tanta vontade de vencer quanto ele”, disse Rui Costa certa vez ao Tuttosport. “Joguei ao lado de Cristiano na Eurocopa de 2004, e ele era apenas um garoto. Mas todos sabíamos que ele ganharia a Bola de Ouro.”

A determinação extraordinária de Ronaldo não o levou apenas à elite do futebol: ele também levou Portugal consigo. Antes de sua chegada, o melhor resultado da seleção portuguesa em um grande torneio internacional havia sido o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1966, com Eusebio como destaque. Poucos meses depois de sua primeira partida por Portugal, Ronaldo ajudou a equipe a chegar à final da Eurocopa de 2004. Suas atuações empolgantes lhe renderam um lugar na seleção do torneio aos 19 anos. Dois anos depois, ele contribuiu para a campanha de Portugal até as semifinais da Copa do Mundo na Alemanha.

Na verdade, Ronaldo nunca teve, no maior palco do futebol, atuações tão espetaculares quanto era capaz de produzir. Houve um hat-trick impressionante contra a Suécia na repescagem de 2014 e outro contra a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Ele também é o único homem a ter marcado gols em seis edições da Copa do Mundo, mas esse dado reflete mais sua longevidade extraordinária do que qualquer impacto significativo no torneio em si. Como já foi ressaltado diversas vezes, ele marcou apenas um gol na fase eliminatória, e mesmo esse foi de pênalti contra a Croácia, no início deste ano.

É perfeitamente possível argumentar, porém, que Ronaldo é o maior jogador da história da Eurocopa.