Cristiano Ronaldo deveria abandonar seu incômodo papel de torcedor de Portugal. Está na hora de seguir o exemplo de Lionel Messi e se aposentar
Antes do confronto de Portugal com o País de Gales pela Liga das Nações na semana passada, Cristiano Ronaldo foi perguntado se pensava em se aposentar do futebol internacional depois da Copa do Mundo de 2026, ao que respondeu: "Sim, pensei. Claro, estou sempre pensando nas minhas decisões, no meu futuro, no presente também. Sou alguém que pensa. Você tem que pensar. É por isso que vocês me veem aqui agora. Isso significa que eu vou continuar.
"Tive uma conversa com o nosso presidente, com o nosso técnico. Ainda acredito que sou capaz de ajudar a seleção a alcançar o que eles querem, e vou terminar quando sentir que não estou fazendo nada aqui. Acho que posso dar à seleção o meu apoio, não só por meio dos gols, mas também fora do futebol. Esta é uma nova geração jovem. Mas, para mim, o ponto básico é ser capaz, em campo, de marcar os gols e ajudar o time a vencer jogos."
Claramente, ele não pensou o bastante, porque não correspondeu a esse "ponto básico" em três grandes torneios consecutivos. Ronaldo marcou apenas uma vez em cinco aparições na Copa do Mundo de 2022 e não balançou as redes nenhuma vez no mesmo número de jogos na Euro 2024. Ele fez três gols na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, mas dois deles vieram em uma goleada por 5 a 0 sobre um fraco Uzbequistão na fase de grupos, e o outro foi um pênalti na controversa vitória de Portugal sobre a Croácia na fase de 32 avos de final, a única vez em que tocou na bola dentro da área em seus 81 minutos em campo.
Ronaldo foi completamente ineficaz nos jogos contra Marrocos, França e Espanha que encerraram a campanha de Portugal nesses torneios. Mas, por ele ser quem é, o time girava em torno dele. Todos os outros têm que fazer tudo o que está ao alcance para colocar a bola para Ronaldo finalizar, e também precisam correr por ele.
Houve um tempo em que essa abordagem fazia sentido, porque Ronaldo, que, seria omissão não destacar, tem a marca fenomenal de 146 gols em 234 jogos pela seleção, era o atacante mais letal do planeta, mas pode-se argumentar que ele não sustenta esse título não oficial desde 2018. O declínio de um dos verdadeiros grandes nomes do futebol tem sido triste de ver, e é inexplicável que ele ainda esteja se agarrando à relevância aos 41 anos. Ninguém vence o tempo, nem mesmo um atleta sobre-humano como Ronaldo. Felizmente para os torcedores de Portugal que reconhecem o fato de que ele está no caminho do progresso, porém, parece que o novo técnico da equipe não vai alimentar seu ego.
Novo acordo
Jorge Jesus trabalhou com Ronaldo no Al-Nassr na última temporada, e os dois construíram uma relação forte. Ronaldo seguiu como o principal nome da equipe e, enfim, conquistou seu primeiro título da Saudi Pro League, marcando 28 gols no caminho.
Portugal foi atrás de Jesus no verão, após a saída de Roberto Martinez, e não foi surpresa quando o ex-treinador do Benfica incluiu Ronaldo em sua primeira convocação. "Cristiano é um símbolo de Portugal e da seleção nacional", disse Jesus ao explicar a decisão, sentado ao lado de Ronaldo no campus da federação portuguesa antes da estreia na Liga das Nações contra o País de Gales.
Havia, porém, uma ressalva, já que ele acrescentou: "Se ele vai jogar as partidas, ele não tem esse direito, cabe ao técnico decidir." Nenhum dos antecessores de Jesus teria ousado dizer algo assim na frente de Ronaldo, nem mesmo Fernando Santos, que ao menos teve a coragem de deixar o lendário atacante no banco duas vezes na Copa do Mundo de 2022.
A convocação mais recente de Ronaldo obviamente aconteceu em caráter condicional, e ele fez questão de insistir que estava bem com esse arranjo, ainda que com seu característico tom subjacente de arrogância. "Sempre que disserem que não me querem na seleção, serei o primeiro a ir embora", afirmou. "Quando eu achar que não estou acrescentando nada à equipe, ou que crio um ambiente, serei o primeiro a sair. Vou pegar minha mala e ir embora. Os portugueses contam comigo. É por isso que ainda estou aqui... Basta olhar os números, tenho certeza de que vocês podem fazer algumas contas, ainda estou indo bem. No dia em que não contarem comigo, no problemo, eu vou embora. Sempre serei o fã número 1 desta federação."
O ex-superastro de Manchester United e Real Madrid continuou: "Para mim, o mais importante é que eu sei quem sou. Sei o que faço para estar aqui, sei o que fiz para ter o sucesso que tive. Sei por que os jovens amam Cristiano, porque me veem como um exemplo, e vou continuar fazendo isso. Mesmo quando eu estiver aposentado... em 10 anos. Estou feliz comigo mesmo. Não importa se eu jogo amanhã, se sou poupado para o próximo jogo, para mim o mais importante é me sentir bem. As pessoas ao meu redor confiam no meu trabalho. Foquem nas pessoas que amam Cristiano, não nas que me criticam, então sou uma pessoa feliz."
Frustração na vitória do País de Gales
Ronaldo estava provavelmente brincando ao falar em continuar em Portugal por mais dez anos, mas sua recém-descoberta humildade foi testada de imediato. Jesus deu ao atacante do Al-Nassr sua 234ª partida pela seleção, ampliando o recorde, contra o País de Gales em Lisboa, e Portugal garantiu uma vitória merecida por 1 a 0, com João Félix marcando o gol da vitória no primeiro tempo.
No entanto, no geral, foi uma noite para esquecer para Ronaldo. Ele finalizou sete vezes, apenas duas no alvo, e desperdiçou uma oportunidade claríssima no início da segunda etapa, ao, de alguma forma, mandar por cima do travessão um voleio após cruzamento de Rúben Neves à queima-roupa.
Momentos depois, Ronaldo até colocou a bola na rede ao finalizar com frieza depois de arrancar para receber um passe de Bruno Fernandes, mas sua alegria durou pouco. O capitão de Portugal estava quase um metro impedido, e o gol foi corretamente anulado.
Aos 68 minutos, Jesus decidiu que já tinha visto o bastante e tirou Ronaldo para a entrada de Gonçalo Ramos. Ele deixou o gramado com um total de assistências esperadas de 0,06, zero dribles certos e contribuições defensivas, além de apenas 27 toques na bola no total, o menor número entre todos os titulares de Portugal. Se ele não está convertendo suas chances, esses números não podem ser desculpados.
Jesus foi sinceramente honesto ao ser questionado sobre a saída precoce de Ronaldo após a partida, ao dizer à Canal 11: "A partida exigia essa mudança. Faltavam 25 minutos e eu queria colocar um jogador rápido na primeira linha defensiva, capaz de pressionar os dois zagueiros centrais. O Cris já não conseguia mais fazer isso. Eu sabia que, ofensivamente, ele não podia fazer muito mais."
Não é necessário na Noruega
Jesus então deu uma grande surpresa três dias depois ao deixar Ronaldo fora de sua escalação para a viagem de Portugal à Noruega. Havia a expectativa de que Ronaldo e Erling Haaland se enfrentassem pela primeira vez em suas respectivas carreiras, mas Jesus não tinha interesse nessa narrativa.
De fato, Ronaldo nem entrou em campo, algo que não acontecia em uma partida internacional competitiva havia mais de 18 anos. Felix abriu o placar para Portugal antes de Erling Haaland empatar aos 51 minutos, mas Ramos garantiu a vitória de Portugal por 2 a 1 com uma cavadinha soberba.
Longe de ter sido uma atuação de gala de Portugal sem o lesionado armador do Man Utd Fernandes, a equipe trabalhou incansavelmente, com todos os jogadores, para conquistar os três pontos contra os quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Ronaldo não fez falta.
Ele foi visto abraçando Ramos quando o atacante saiu para a entrada de Francisco Trincao no fim, e de modo geral pareceu envolvido com a partida, mas seguiu direto para o túnel logo após o apito final sem ir até os torcedores de Portugal. Inocente ou não, essas não foram as ações de alguém que esteja preocupado em "criar um ambiente"; Ronaldo sabe muito bem que tudo o que faz é fortemente analisado.
Vitinha, Rafael Leao, Neves e Bernardo Silva também saíram do banco antes de Ronaldo, com Jesus admitindo que se afastou de seu plano original. "Eu tinha até combinado com ele [Ronaldo] que ele entraria na última meia hora, mas o jogo não exigiu isso", disse o técnico à emissora portuguesa RTP.
"Goncalo Ramos estava jogando bem, tinha marcado um gol e teve outro anulado. Senti que não era o momento certo para substituí-lo. Não foi para poupá-lo fisicamente, porque ele tinha condição de jogar pelo tempo que eu quisesse. A partida seguiu seu curso e deixou de ser o momento oportuno para colocar o Cris. Em vez disso, outro jogador era necessário para garantir o equilíbrio e o resultado."
Ramos oferece mais
Jesus, no entanto, esclareceu que Ronaldo ainda está em seus planos, com Portugal escalado para enfrentar a Dinamarca em Copenhague na quinta-feira, antes de jogar contra a Noruega em casa em 4 de outubro. "Eu precisava de um jogador com características diferentes, mas isso não significa que ele não seja uma opção, pelo contrário", disse. "Talvez agora, contra a Dinamarca, ele jogue."
País de Gales é a equipe mais fraca do grupo de Portugal na Liga das Nações, então não havia muito risco para Jesus ao escalar Ronaldo como titular. No entanto, há pouca diferença entre Noruega e Dinamarca em termos de qualidade, como ficou provado quando se enfrentaram na semana passada e a equipe de Stale Solbakken venceu um confronto eletrizante por 3 a 2, graças a dois gols de Haaland.
Ramos nunca vai chegar perto do nível que Ronaldo atingiu em seus anos de auge, mas o jogador de 25 anos é mais útil para Portugal neste momento. A contratação recorde do AC Milan pressiona os zagueiros adversários e fecha linhas de passe; seu gol contra a Noruega foi um exemplo claro disso, ao forçar um erro do goleiro Orjan Nyland.
Ele estica as defesas com suas corridas em profundidade e também pode recuar para proteger a bola e fazer a ligação das jogadas, tendo a velocidade e a força física que se encaixam no estilo de alta intensidade de Jesus. Em forte contraste, Ronaldo agora atua puramente como um finalizador que trabalha pouco sem a bola e espera o serviço, com Portugal tendo de mudar para um sistema baseado em cruzamentos para maximizar sua eficiência.
Especialmente nos maiores jogos, Ronaldo atrasa Portugal. Se ele pudesse realmente aceitar ser um reserva de impacto ocasional, então a joia formada na base do Sporting CP ainda teria algo a oferecer, porque ele ainda pode ser decisivo com seu faro dentro da área se Portugal algum dia se vir precisando buscar o resultado, mas ainda assim seria desconfortável. O legado de Ronaldo pela seleção é tão profundo que um papel de animador de torcida ou coadjuvante parece pequeno demais para ele.
Dado tanto quanto Messi
O momento de Ronaldo se despedir por cima já passou, mas ele ainda pode seguir o exemplo de seu rival eterno, Lionel Messi, ao se aposentar da seleção antes de começar a contagem regressiva para o próximo grande torneio. Ídolo do Barcelona, Messi, que agora defende o Inter Miami na MLS, voltou no tempo de forma espetacular na última Copa do Mundo, com oito gols e quatro assistências, enquanto a Argentina chegava à sua segunda final consecutiva.
Foi uma injustiça que o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do torneio tenha ido para Rodri em vez de Messi, principalmente porque a Espanha venceu a Argentina com facilidade na decisão. Ninguém foi mais influente para seu país do que Messi, que essencialmente carregou nas costas uma seleção argentina já muito além do seu auge.
Messi ainda é um vencedor de jogos imparável, como os torcedores do Miami seguem vendo semanalmente, então ele poderia ter permanecido como líder talismânico da Argentina até a Copa América de 2028, e talvez até mesmo até a Copa do Mundo de 2030. Mas, no fim, reconheceu que seu ciclo havia chegado ao fim natural.
"Eu dei tudo de mim, não tenho mais nada para dar e, além disso, há alguns jovens realmente muito bons surgindo atrás de mim que merecem a chance deles", disse ao anunciar sua saída. Ao contrário de Messi, Ronaldo não tem uma medalha de campeão da Copa do Mundo no currículo, mas também deu tudo de si por Portugal.
Não há mais nada para ele provar como o maior artilheiro e o jogador com mais partidas da história do futebol de seleções. Ele também foi peça importante no título de Portugal na Eurocopa de 2016 e nas duas conquistas da Liga das Nações, em 2019 e 2025.
Ronaldo pode ainda achar que consegue ajudar os jovens talentos de Portugal, mas todos eles já tentam seguir o exemplo brilhante que ele deu em seu auge de qualquer forma. Não há necessidade de ele disputar minutos com eles agora. Como Jesus disse, Ronaldo sempre será um "símbolo" de Portugal e receberia o reconhecimento que tanto deseja ao dar um passo para trás, em vez de se agarrar ao posto.
Não deve nada à FPF
A situação de Ronaldo, porém, é única. É provável que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tenha pedido a ele que continuasse depois da Copa do Mundo, porque ele é o rosto da marca da seleção nacional.
Tudo é construído em torno dele. Com um alcance global incomparável, a FPF se alimenta do poder comercial de Ronaldo e depende dele para projeção internacional. A presença de Ronaldo, por si só, atrai parceiros comerciais e acordos de transmissão; ele é o principal motor econômico deles e seu nome tem mais peso do que a própria seleção nacional.
Foi estimado que a FPF pode enfrentar uma queda de 45% na receita anual quando Ronaldo pendurar as chuteiras, com Daniel Sa, diretor-executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), dizendo à agência de notícias Lusa durante o verão: "Será uma tragédia quando ele sair, porque as pessoas ainda não entendem a atenção midiática que será perdida. Estaremos caindo por uma escada rolante em alta velocidade."
Ninguém vai forçar Ronaldo a sair porque sua capacidade futebolística diminuiu, incluindo Jesus. A decisão tem que partir dele. Ronaldo poderia facilmente continuar indo bem no Al-Nassr por mais dois ou três anos, e atingir sua meta de 1.000 gols na carreira, sem o peso das críticas que o acompanham há anos em Portugal.
Continuar não faz nada por seu legado. O lugar de Ronaldo nunca será no banco, ele conquistou demais no esporte. Ele também não deve nada a Portugal do ponto de vista financeiro, depois de impulsionar 23 anos de crescimento para a FPF. Há muito tempo, Ronaldo é ridicularizado por se recusar a deixar isso para trás à medida que a idade cobra seu preço. No momento em que fizer isso, será celebrado como um dos melhores jogadores a já passar pelo futebol, e o alívio superará qualquer sentimento de culpa ou arrependimento.