Antes do confronto de Portugal com o País de Gales pela Liga das Nações na semana passada, Cristiano Ronaldo foi perguntado se pensava em se aposentar do futebol internacional depois da Copa do Mundo de 2026, ao que respondeu: "Sim, pensei. Claro, estou sempre pensando nas minhas decisões, no meu futuro, no presente também. Sou alguém que pensa. Você tem que pensar. É por isso que vocês me veem aqui agora. Isso significa que eu vou continuar.

"Tive uma conversa com o nosso presidente, com o nosso técnico. Ainda acredito que sou capaz de ajudar a seleção a alcançar o que eles querem, e vou terminar quando sentir que não estou fazendo nada aqui. Acho que posso dar à seleção o meu apoio, não só por meio dos gols, mas também fora do futebol. Esta é uma nova geração jovem. Mas, para mim, o ponto básico é ser capaz, em campo, de marcar os gols e ajudar o time a vencer jogos."

Claramente, ele não pensou o bastante, porque não correspondeu a esse "ponto básico" em três grandes torneios consecutivos. Ronaldo marcou apenas uma vez em cinco aparições na Copa do Mundo de 2022 e não balançou as redes nenhuma vez no mesmo número de jogos na Euro 2024. Ele fez três gols na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, mas dois deles vieram em uma goleada por 5 a 0 sobre um fraco Uzbequistão na fase de grupos, e o outro foi um pênalti na controversa vitória de Portugal sobre a Croácia na fase de 32 avos de final, a única vez em que tocou na bola dentro da área em seus 81 minutos em campo.

Ronaldo foi completamente ineficaz nos jogos contra Marrocos, França e Espanha que encerraram a campanha de Portugal nesses torneios. Mas, por ele ser quem é, o time girava em torno dele. Todos os outros têm que fazer tudo o que está ao alcance para colocar a bola para Ronaldo finalizar, e também precisam correr por ele.

Houve um tempo em que essa abordagem fazia sentido, porque Ronaldo, que, seria omissão não destacar, tem a marca fenomenal de 146 gols em 234 jogos pela seleção, era o atacante mais letal do planeta, mas pode-se argumentar que ele não sustenta esse título não oficial desde 2018. O declínio de um dos verdadeiros grandes nomes do futebol tem sido triste de ver, e é inexplicável que ele ainda esteja se agarrando à relevância aos 41 anos. Ninguém vence o tempo, nem mesmo um atleta sobre-humano como Ronaldo. Felizmente para os torcedores de Portugal que reconhecem o fato de que ele está no caminho do progresso, porém, parece que o novo técnico da equipe não vai alimentar seu ego.