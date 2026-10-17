O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, com 48 títulos importantes, incluindo sete conquistas da Série A, uma Copa Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Craques como Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez e Javier Mascherano já passaram pelo clube, que tem cerca de 35 milhões de torcedores. Sua torcida é maior do que toda a população de países como Austrália, Portugal e Grécia.
Conhecido como “O Time do Povo” por suas raízes na classe trabalhadora, o Corinthians está profundamente ligado à cultura de São Paulo. A Neo Química Arena recebe regularmente públicos de 48 mil pessoas nos jogos do clube em casa, e a atmosfera pode ser espetacular. Nos últimos anos, porém, os torcedores não tiveram muitos motivos para comemorar, e o clube agora enfrenta uma crise profunda.
Com apenas sete jogos restantes na temporada de 2026 da Série A, o Corinthians ocupa a 16ª posição. Só está fora da zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais que o Internacional, 17º colocado. O número de vitórias é o primeiro critério de desempate no futebol brasileiro, à frente do saldo de gols. O time também está em queda livre: perdeu seus últimos nove jogos no campeonato.
Ex-técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz foi demitido do Corinthians na semana passada. Para enorme surpresa, o clube recorreu então a Clarence Seedorf, seu 20º técnico na última década. Ícone do futebol holandês, Seedorf é o único jogador a ter conquistado a Champions League por três clubes diferentes, mas sua carreira como treinador não teve nem de longe o mesmo sucesso, e ele está fora do futebol há sete anos.
É uma medida desesperada de um clube que está perto de chegar ao fundo do poço. Como chegou a esse ponto?