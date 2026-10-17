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Corinthians crisis 1:1Getty/GOAL

Crise no Corinthians: Memphis Depay, Jesse Lingard e o que levou o gigante brasileiro em decadência a contratar Clarence Seedorf desesperadamente

O Timão recorreu ao ídolo holandês para afastar o risco de rebaixamento, ampliando sua longa lista de decisões esportivas questionáveis.

James Westwood
Traduzido por

  • O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, com 48 títulos importantes, incluindo sete conquistas da Série A, uma Copa Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Craques como Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez e Javier Mascherano já passaram pelo clube, que tem cerca de 35 milhões de torcedores. Sua torcida é maior do que toda a população de países como Austrália, Portugal e Grécia.

    Conhecido como “O Time do Povo” por suas raízes na classe trabalhadora, o Corinthians está profundamente ligado à cultura de São Paulo. A Neo Química Arena recebe regularmente públicos de 48 mil pessoas nos jogos do clube em casa, e a atmosfera pode ser espetacular. Nos últimos anos, porém, os torcedores não tiveram muitos motivos para comemorar, e o clube agora enfrenta uma crise profunda.

    Com apenas sete jogos restantes na temporada de 2026 da Série A, o Corinthians ocupa a 16ª posição. Só está fora da zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais que o Internacional, 17º colocado. O número de vitórias é o primeiro critério de desempate no futebol brasileiro, à frente do saldo de gols. O time também está em queda livre: perdeu seus últimos nove jogos no campeonato.

    Ex-técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz foi demitido do Corinthians na semana passada. Para enorme surpresa, o clube recorreu então a Clarence Seedorf, seu 20º técnico na última década. Ícone do futebol holandês, Seedorf é o único jogador a ter conquistado a Champions League por três clubes diferentes, mas sua carreira como treinador não teve nem de longe o mesmo sucesso, e ele está fora do futebol há sete anos.

    É uma medida desesperada de um clube que está perto de chegar ao fundo do poço. Como chegou a esse ponto?

  • Dívidas sufocantes

    FBL-BRAZIL-STADIUM-NEO QUIMICA ARENA
    AFP

    A construção de um novo estádio deixou o Corinthians em uma situação financeira precária da qual o clube ainda não se recuperou.

    A origem dos problemas do Corinthians remonta à construção da Neo Quimica Arena para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O estádio custou muito mais do que o inicialmente previsto, deixando o clube com uma dívida de financiamento a juros altos com o banco estatal Caixa Economica Federal e a construtora Odebrecht.

    Durante a gestão do presidente Andres Sanchez, o Corinthians tentou manter um elenco repleto de estrelas que já não podia bancar. Em 2020, sua dívida total, sem contar a do estádio, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão. Os pagamentos de transferências, impostos e direitos de imagem sofriam atrasos frequentes, e os problemas estruturais acabaram se tornando impossíveis de esconder em campo.

    A ameaça de rebaixamento pairava sobre o clube na reta final da temporada de 2024, o que levou a diretoria a aprovar a contratação emergencial de Memphis Depay. A chegada sem custos de transferência inicialmente se mostrou uma decisão certeira: o ex-atacante de Atletico Madrid e Manchester United marcou sete gols durante uma surpreendente sequência de nove vitórias que garantiu a permanência do Corinthians na primeira divisão.

    No entanto, os altos compromissos salariais assumidos para contratar Depay prepararam o terreno para um colapso total.

  • Mascarando os problemas

    FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANS
    AFP

    O Corinthians conquistou dois títulos nacionais na temporada de 2025, mas a turbulência nos bastidores só aumentou.


    O Corinthians também contratou o zagueiro equatoriano Felix Torres em 2024, após fechar um acordo de R$ 6,5 milhões com o clube mexicano Santos Laguna. No entanto, pagou apenas a primeira parcela por Torres e deixou de pagar as cinco parcelas seguintes.

    Em agosto de 2025, a Fifa proibiu o Corinthians de registrar novos jogadores devido à dívida de R$ 6,1 milhões que ainda tinha com o Santos Laguna. Dois meses depois, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) impôs ao Corinthians uma proibição de seis meses para registrar jogadores no Brasil por não pagar a segunda parcela de um acordo de reestruturação coletiva de dívidas no valor de R$ 76 milhões.

    Como se isso não fosse motivo suficiente para séria preocupação, Augusto Melo sofreu impeachment e foi oficialmente destituído da presidência do clube. O processo teve origem em investigações sobre irregularidades e fraudes contratuais envolvendo a casa de apostas Vai de Bet, ex-patrocinadora máster do Corinthians. O primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, assumiu então o comando do clube com mandato até o fim de 2026.

    Apesar disso, a equipe conquistou títulos para contrabalançar a turbulência nos bastidores. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, conquistando uma improvável dobradinha nacional. Depay e seu companheiro de ataque Yuri Alberto marcaram, juntos, 31 gols em todas as competições.

    Mas a alegria dos jogadores durou pouco, porque o Corinthians ainda não fazia jus ao apelido de Timão (Time Grande). A equipe não passou pelas fases preliminares da Copa Libertadores, foi eliminada na fase de grupos da Copa Sul-Americana e terminou a Série A apenas na 13ª posição.

    Depois de marcar o gol da vitória na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, Depay desabafou em uma entrevista de grande repercussão à Rádio Bandeirantes: “As pessoas da diretoria precisam acordar. Sei exatamente de quem estou falando, e elas sabem exatamente quem são. Simplesmente saiam deste clube, vão fazer bagunça em outro lugar, porque este clube precisa crescer, precisa brigar pela Libertadores e pelo Brasileirão todos os anos, porque a torcida merece. Este clube precisa de estrutura. E estou aqui para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda.”

  • Tensões se acirram

    Corinthians fans
    Getty

    Torcedores pediram uma intervenção judicial para tirar o clube dessa má fase, e os jogadores também foram alvo de sua revolta.

    Em janeiro, as proibições de registrar jogadores impostas ao Corinthians foram suspensas após o clube fechar um acordo para quitar sua dívida com o Santos Laguna e antecipar o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na CNRD. Mas o alívio acabaria sendo apenas temporário.

    Em fevereiro, o clube foi obrigado a renegociar uma dívida tributária de R$ 1,2 bilhão com a Fazenda Nacional e conseguiu reduzir o valor para $ 679 milhões, mas assumiu parcelas de longo prazo elevadas. Entre junho e julho, o Corinthians recebeu três proibições de registrar jogadores como punição por obrigações financeiras não pagas nas transferências de Jose Martinez, do Philadelphia Union, Charles, do Midtjylland, e Talles Magno, do New York City FC, além do atraso no pagamento de uma parcela de R$ 8 milhões à CNRD.

    O Corinthians ficou impedido de registrar novos jogadores por seis meses e também não atingiu a meta obrigatória de R$ 25 milhões em vendas na janela de transferências do meio do ano. Para piorar, registros contábeis internos vazados para a imprensa brasileira em setembro revelaram que o clube acumulou um déficit de R$ 278 milhões no ano até julho. Segundo relatos, o Corinthians estuda antecipar 30% de suas receitas de 2027 apenas para atender às necessidades atuais de fluxo de caixa.

    É claro que nada disso foi bem recebido pela torcida. Protestos em massa ocorreram ao longo do ano, e as maiores torcidas organizadas do clube, incluindo a Gaviies da Fiel Torcida, foram diretamente ao Ministério Público de São Paulo pedir uma intervenção judicial. Dinei, ídolo do clube, também compareceu à manifestação.

    Os torcedores pressionam pela nomeação de um administrador para o Corinthians, a fim de combater os repetidos episódios de má gestão do clube. Stabile, agora, enfrenta enorme pressão no cargo de presidente. No mês passado, também houve um confronto tenso com os jogadores no centro de treinamento do Corinthians, com carros e muros vandalizados durante a invasão.

    Na segunda-feira, um dia após a goleada por 4 a 1 sofrida fora de casa diante do Palmeiras no clássico, também houve um protesto espontâneo em frente ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians. Uma faixa com os dizeres “Intervencao Ja” (“Intervenção já”) foi colocada nos portões, enquanto torcedores acenderam sinalizadores e entoaram gritos contra a diretoria, o que levou ao acionamento da Polícia Militar. A tensão está chegando ao limite e, pelo menos por enquanto, uma repetição da grande escapada de 2024 parece extremamente improvável.

  • Problema “doloroso” com Depay

    Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Depay assinou recentemente uma renovação de contrato após negociações longas e controversas, mas seu desempenho em campo despencou.

    Certamente não parece que Depay será a fonte de inspiração desta vez. O jogador de 32 anos marcou apenas uma vez até agora nesta temporada, e seu rendimento despencou. É preciso lembrar que Depay ficou indisponível de abril até meados de setembro por uma combinação de uma lesão grave na parte posterior da coxa e compromissos com a Holanda na Copa do Mundo, mas isso não justifica suas atuações tão ruins.

    A situação contratual do jogador também se tornou uma distração prejudicial. Em agosto, o Corinthians desistiu de uma prorrogação de dois anos com o ex-jogador de Barcelona e Lyon, que depois acusou o clube de “comportamento inaceitável” e de descumprir um acordo verbal. Depay gerou ainda mais polêmica ao lançar um videoclipe de sua música de rap “Don't Panic”, que mostrava a sede do Corinthians em chamas.

    No fim, porém, as duas partes chegaram a um acordo, e Depay se comprometeu a permanecer no clube até 2028. Segundo a ESPN Brasil, Depay concordou em abrir mão de R$ 21 milhões dos R$ 75 milhões que o clube lhe devia como parte da renovação, avaliada em R$ 135 milhões no total. Os R$ 54 milhões restantes da dívida serão pagos em quatro parcelas, com a primeira prevista para janeiro. Qualquer atraso nos pagamentos fará o clube perder o desconto.

    Stabile, que recebeu ameaças por encerrar as negociações iniciais do contrato, disse à imprensa: “Ele [Depay] aceitou uma redução considerável por causa das circunstâncias, da vontade de ficar e porque o Corinthians precisava encontrar uma forma de pagar. Acredito que podemos arcar com esse contrato.”

    O clube passou por muitos transtornos para manter Depay, apesar de seu corpo ter começado a dar sinais de desgaste e de sua produção ofensiva ter desaparecido. A decisão já se mostra ruim: ele mandou por cima do gol um pênalti nos minutos finais que teria levado a partida para a disputa por pênaltis no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o Estudiantes. Na goleada sofrida para o Palmeiras no fim de semana, foi completamente ineficaz: perdeu a posse de bola 18 vezes e não conseguiu uma única finalização no gol.

    Neto, ex-atacante muito querido pela torcida do Corinthians, acompanhou o jogo em seu canal de rádio, a Radio Craque Neto, e fez uma avaliação dura do holandês: “Para mim, o pior jogador mais uma vez, e continuará sendo, é Memphis Depay. É inacreditável o que esse cara está fazendo com o Corinthians, é doloroso.”

  • Mal equipado

    FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR
    AFP

    Seedorf não tem currículo como treinador que inspire confiança em uma recuperação imediata do Corinthians.

    Neto também disse acreditar que Depay escolheu pessoalmente Seedorf para assumir o comando técnico do Corinthians. “Dá vontade de chorar ao ver o poder que esse cara tem”, acrescentou. “Ele incendiou o Parque Sao Jorge, contrataram Seedorf, que é holandês, e estamos passando por esse vexame.

    “Por que não colocaram Memphis para dar entrevista depois do jogo? Por que é sempre Hugo [Souza]? Por que são sempre os jovens? Por que não Memphis? Ah, mas ele vai à comunidade, arrumou o cabelo, fez as tranças e agora está contratando treinador. Ele contratou junto com uma empresa cujo nome eu nem sei. Aliás, vão acabar com o Corinthians. Ele contratou Seedorf.

    “Vocês acreditaram nesse cara [Depay]. Quando ele jogou bem, não fez mais do que a obrigação. Vocês o bajularam e continuam bajulando. O maior culpado pelo que está acontecendo, na minha opinião, é Memphis.” Mesmo que a acusação não tenha fundamento, é justo dizer que a chegada de Seedorf, com contrato até o fim de 2027, faz muito pouco sentido.

    Seedorf foi demitido por Camarões em julho de 2019, após menos de um ano no comando, depois de dirigir a equipe na eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. Antes disso, sofreu o constrangimento do rebaixamento do Deportivo la Coruna em La Liga, em maio de 2018, após conseguir apenas duas vitórias em 15 jogos à frente do time. Também permaneceu apenas cinco meses no comando do clube chinês Shenzhen FC, entre julho e dezembro de 2016.

    Ele ainda teve uma passagem de quatro meses pouco memorável no comando do AC Milan, na segunda metade da temporada 2013-14. Segundo relatos, desentendeu-se com vários nomes experientes do elenco durante a campanha que terminou com o oitavo lugar na Serie A. O Corinthians teria procurado vários treinadores mais experientes, incluindo o ex-técnico do clube Ramon Diaz e o ex-técnico do Equador Sebastian Beccacece, mas recebeu respostas negativas dos dois e, precipitadamente, voltou-se para Seedorf.

    No papel, ele parece pouco preparado para uma luta contra o rebaixamento. Será um enorme desafio, sobretudo pelo tempo que Seedorf está afastado da beira do campo, mas ele passou os dois últimos anos da carreira de jogador no Brasil, pelo Botafogo, e fala português fluentemente.

    Há também a esperança de que sua condição de ídolo dê ânimo ao elenco, como disse o executivo do Corinthians Marcelo Paz ao Globo Esporte: “Um nome como o de Seedorf transcende. Identificamos que ele é um líder, um vencedor. É importante para nós contar com alguém que tenha vontade; ele quis vir. Acredito que ele tem as credenciais.”

  • Sem identidade

    Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Os jogadores estão estagnados e não têm motivos para se esforçar mais em meio ao péssimo tratamento que recebem de quem está no comando.


    O clima no vestiário que Seedorf encontrará, porém, dificilmente poderia ser pior. Os salários dos jogadores não são pagos ou sofrem atrasos significativos há meses, o que naturalmente derrubou a motivação do elenco.

    O ex-zagueiro do Arsenal Gabriel Paulista sentiu a necessidade de se manifestar após o jogo contra o Palmeiras e conteve as lágrimas ao descrever como a situação afeta todo o elenco. “Abri mão de muita coisa para viver um sonho e agora estou vivendo um pesadelo”, disse. “Se alguém da diretoria quiser falar comigo e dizer que falei alguma besteira, vou voltar e dizer tudo de novo.

    “Precisamos de proteção. Precisamos receber nossos salários e manter os salários dos nossos funcionários em dia. Estou sofrendo muito, de verdade. Muitas vezes tento dar o meu melhor em campo e, às vezes, não consigo. As coisas de fora estão me afetando demais. O que vem da diretoria, da presidência, está afetando muito os jogadores. Tento passar para eles [meus companheiros] que temos de nos concentrar apenas no futebol. Tudo isso vai passar. Espero que o Corinthians consiga resolver tudo.”

    Seedorf prometeu “dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, a cada minuto, por cada vitória”. Mas por que qualquer uma das estrelas do clube lutaria por uma diretoria que tanto as decepcionou? Jesse Lingard também merece consideração: ele certamente não teria se juntado ao Corinthians em março se tivesse entendido a verdadeira dimensão dos problemas do clube.

    Ao que parece, venderam um sonho a Lingard, e não apenas os dirigentes do clube. “Vim para cá para ganhar títulos. Ele [Depay] me disse que este é o maior clube do Brasil e descreveu a torcida, a paixão dela. Isso definitivamente foi um fator decisivo para eu aceitar”, afirmou o inglês em sua apresentação. Lingard jogou com Depay no Manchester United por duas temporadas, entre 2015 e 2017.

    A realidade é que Lingard se juntou a outro gigante do futebol em decadência. O fato de o Corinthians ter procurado o jogador de 33 anos já é mais uma prova disso, pois ele havia passado quase dois anos na Coreia do Sul, no FC Seoul.

    Lingard não faz nada de relevante no mais alto nível desde pelo menos 2022 e, sem surpresa, ficou muito aquém das expectativas na Neo Química Arena. Titular em apenas 11 partidas, somando todas as competições até agora, ele participou diretamente de apenas três gols, o último deles em maio.

    O Corinthians desperdiçou mais dinheiro com um nome de peso em vez de procurar jogadores sem contrato mais adequados. As dificuldades de Lingard refletem as de um time completamente sem identidade. Seedorf dificilmente poderia ter escolhido um projeto mais desafiador para seu retorno ao futebol.

    Se não conseguir reverter a situação, Seedorf não só verá sua reputação como treinador voltar a ficar em frangalhos, como o Corinthians poderá permanecer no limbo por algum tempo. Caso caia para a segunda divisão, seria quase impossível voltar imediatamente, devido à consequente perda de receitas de televisão e patrocínio. O clube ainda teria de vender seus melhores jogadores apenas para continuar funcionando.

    O futuro do clube nunca pareceu tão sombrio. Agora, só um milagre pode salvá-lo.