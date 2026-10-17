O clima no vestiário que Seedorf encontrará, porém, dificilmente poderia ser pior. Os salários dos jogadores não são pagos ou sofrem atrasos significativos há meses, o que naturalmente derrubou a motivação do elenco.

O ex-zagueiro do Arsenal Gabriel Paulista sentiu a necessidade de se manifestar após o jogo contra o Palmeiras e conteve as lágrimas ao descrever como a situação afeta todo o elenco. “Abri mão de muita coisa para viver um sonho e agora estou vivendo um pesadelo”, disse. “Se alguém da diretoria quiser falar comigo e dizer que falei alguma besteira, vou voltar e dizer tudo de novo.

“Precisamos de proteção. Precisamos receber nossos salários e manter os salários dos nossos funcionários em dia. Estou sofrendo muito, de verdade. Muitas vezes tento dar o meu melhor em campo e, às vezes, não consigo. As coisas de fora estão me afetando demais. O que vem da diretoria, da presidência, está afetando muito os jogadores. Tento passar para eles [meus companheiros] que temos de nos concentrar apenas no futebol. Tudo isso vai passar. Espero que o Corinthians consiga resolver tudo.”

Seedorf prometeu “dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, a cada minuto, por cada vitória”. Mas por que qualquer uma das estrelas do clube lutaria por uma diretoria que tanto as decepcionou? Jesse Lingard também merece consideração: ele certamente não teria se juntado ao Corinthians em março se tivesse entendido a verdadeira dimensão dos problemas do clube.

Ao que parece, venderam um sonho a Lingard, e não apenas os dirigentes do clube. “Vim para cá para ganhar títulos. Ele [Depay] me disse que este é o maior clube do Brasil e descreveu a torcida, a paixão dela. Isso definitivamente foi um fator decisivo para eu aceitar”, afirmou o inglês em sua apresentação. Lingard jogou com Depay no Manchester United por duas temporadas, entre 2015 e 2017.

A realidade é que Lingard se juntou a outro gigante do futebol em decadência. O fato de o Corinthians ter procurado o jogador de 33 anos já é mais uma prova disso, pois ele havia passado quase dois anos na Coreia do Sul, no FC Seoul.

Lingard não faz nada de relevante no mais alto nível desde pelo menos 2022 e, sem surpresa, ficou muito aquém das expectativas na Neo Química Arena. Titular em apenas 11 partidas, somando todas as competições até agora, ele participou diretamente de apenas três gols, o último deles em maio.

O Corinthians desperdiçou mais dinheiro com um nome de peso em vez de procurar jogadores sem contrato mais adequados. As dificuldades de Lingard refletem as de um time completamente sem identidade. Seedorf dificilmente poderia ter escolhido um projeto mais desafiador para seu retorno ao futebol.

Se não conseguir reverter a situação, Seedorf não só verá sua reputação como treinador voltar a ficar em frangalhos, como o Corinthians poderá permanecer no limbo por algum tempo. Caso caia para a segunda divisão, seria quase impossível voltar imediatamente, devido à consequente perda de receitas de televisão e patrocínio. O clube ainda teria de vender seus melhores jogadores apenas para continuar funcionando.

O futuro do clube nunca pareceu tão sombrio. Agora, só um milagre pode salvá-lo.