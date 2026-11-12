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Sam Kerr MVPs 1:1Getty/GOAL

Craques da Copa do Mundo Feminina de 2027: ícone da Austrália, Sam Kerr busca fazer um torneio à altura de sua carreira extraordinária

Após as frustrações com um pênalti e uma lesão nas duas Copas do Mundo anteriores, a atacante do Gotham espera finalmente mostrar do que é capaz no Brasil neste verão.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Quando Sam Kerr acertou um chute no ângulo do gol de Mary Earps na semifinal da Copa do Mundo Feminina de 2023, parecia ser um momento decisivo. Após receber a bola na linha do meio-campo, a estrela da Austrália avançou determinada até ficar em posição de finalizar. A cerca de 18 metros do gol, Kerr aproveitou o espaço concedido pela defesa da Inglaterra e soltou um chute que superou a melhor goleira do mundo.

    O Estádio Olímpico de Sydney foi à loucura. A Austrália estava atrás no placar desde os 36 minutos e, já nos últimos 30 minutos de jogo, precisava de um lance para recuperar o embalo. Kerr, capitã e principal referência da equipe, correspondeu e deu às coanfitriãs um golaço que seria indicado ao Prêmio Puskás.

    Mas aquele gol tinha tanta emoção quanto brilho. Depois de mais uma temporada espetacular pelo Chelsea, esperava-se que Kerr protagonizasse momentos assim ao longo do torneio. Uma lesão na panturrilha sofrida na véspera da estreia da Austrália, porém, a impediu de assumir o protagonismo. Aquela era sua primeira partida como titular, no sexto jogo da Austrália, e o golaço foi o momento com que ela havia sonhado.

    Mas tudo terminou em lágrimas. Oito minutos depois, a Inglaterra voltou à frente e se encaminhou para a final da Copa do Mundo. Após a euforia pelo empate, Kerr deixou o campo decepcionada, sentimento que também havia vivido quatro anos antes, quando um pênalti desperdiçado por ela contribuiu para a eliminação da Austrália nas oitavas de final.

    Aos 33 anos, Kerr disputará na Copa do Mundo Feminina de 2027 sua última edição no auge, se não for sua última participação. No Brasil, uma das maiores jogadoras da história do futebol finalmente terá o torneio que sua carreira merece?

  • Deixando sua marca

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Kerr chegou à Copa do Mundo de 2019 considerada uma das melhores jogadoras do mundo e mostrou por quê ao marcar seus primeiros gols na competição.

    Quando 2019 chegou, Kerr já havia disputado duas Copas do Mundo, mas a terceira foi diferente. Em 2011, tinha 17 anos e rosto de menina; em 2015, após uma lesão, só conseguiu provar que estava em condições de jogar a tempo de participar; em 2019, era uma das melhores jogadoras do mundo.

    Depois de despontar como uma ponta imprevisível, Kerr passou os anos seguintes à Copa do Mundo de 2015 se transformando em uma centroavante letal, conquistando quatro Chuteiras de Ouro consecutivas enquanto dividia seu tempo entre a NWSL, a principal liga dos Estados Unidos, e a A-League, a primeira divisão australiana. Ela se tornou a maior artilheira da história de ambas as competições.

    Em 2018, marcou 27 gols e deu oito assistências em 32 partidas por Chicago Red Stars e Perth Glory. Manteve o desempenho em 2019 e chegou à Copa do Mundo com 16 gols em 14 jogos desde o início do ano. Não surpreende que essa fase tenha rendido a Kerr seus primeiros gols em Copas do Mundo: foram cinco na fase de grupos, antes do confronto com a Noruega nas oitavas de final.

  • Coração partido

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Aquele mesmo torneio terminaria em decepção para Kerr e a Austrália, que foram derrotadas pela Noruega nos pênaltis.

    Mas tudo deu errado para a seleção australiana naquela noite em Nice. Problemas que já haviam ameaçado custar caro à equipe na fase de grupos voltaram a aparecer, agravados por lesões de jogadoras importantes e erros individuais. Ainda assim, a dedicação impressionante permaneceu e permitiu que a Austrália, reduzida a 10 jogadoras, levasse o jogo à prorrogação e, depois, à disputa de pênaltis.

    Foi ali que Kerr teve um destino infelizmente conhecido por muitos dos grandes nomes do futebol, tanto no masculino quanto no feminino. Na disputa de pênaltis de uma Copa do Mundo, ela se apresentou para marcar pela equipe, mas mandou a bola por cima e para fora.

    “As meninas já vieram me apoiar. Sinto que decepcionei a equipe, mas elas logo me fizeram parar de pensar assim”, disse Kerr aos jornalistas depois que a Noruega, sem errar nenhuma cobrança, venceu a disputa por 4 a 1. “Vou aprender com isso e me tornar uma pessoa mentalmente mais forte.”

    Uma das melhores jogadoras do planeta voltava para casa muito antes do que qualquer um esperava.

  • Rumo a patamares ainda mais altos

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Kerr só melhoraria depois da Copa do Mundo de 2019 e da transferência para o Chelsea, chegando ao torneio de 2023 como uma das principais jogadoras para ficar de olho.

    Curiosamente, as primeiras notícias sobre a futura transferência de Kerr para o Chelsea haviam surgido apenas algumas horas antes. Naquele momento, ainda assimilando a dolorosa derrota, a atacante descartou os relatos como especulação, mas a transferência se concretizaria antes do fim de 2019.

    Em novembro, depois de marcar mais 13 gols, levar o Red Stars à final da NWSL e conquistar mais uma Chuteira de Ouro, a estrela da Austrália foi anunciada como jogadora do Chelsea. “Quero conquistar títulos com a equipe e não quero que seja fácil”, disse em sua apresentação. “Sinto que o Chelsea vem construindo algo especial ao longo dos anos e quero fazer parte disso. Quero levantar troféus.”

    E Kerr certamente faria isso. Nos seis anos e meio seguintes, ela ajudou o clube a conquistar seis títulos consecutivos da Women's Super League, quatro Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga e a chegar à sua primeira final da Champions League.

    No plano individual, a experiência em um novo ambiente e os diferentes desafios também permitiram que Kerr alcançasse novos patamares. Assim, quando chegou a Copa do Mundo de 2023, sediada pela Austrália em conjunto com a vizinha Nova Zelândia, o cenário estava pronto para que ela exorcizasse os fantasmas de 2019 e tivesse seu grande momento no maior palco.

  • Anticlímax

    Sam Kerr Australia 2023
    Getty Images

    Esperava-se que Kerr fosse uma das estrelas da última Copa do Mundo Feminina, mas ela sofreu uma lesão às vésperas do torneio.

    Em 19 de julho de 2023, um dia antes do início da Copa do Mundo, Kerr participou da entrevista coletiva pré-jogo da seleção australiana ao lado do técnico Tony Gustavsson e respondeu a perguntas da imprensa. “Estou muito animada”, disse. “Esperamos muito tempo por este momento, então é bom que ele finalmente tenha chegado. Vir ao estádio e perceber que realmente trouxemos a Copa do Mundo para a Austrália é motivo de orgulho.”

    Mas, quando a escalação foi divulgada 24 horas depois, Kerr nem sequer estava entre as convocadas para enfrentar a Irlanda. Um comunicado de 39 palavras informou que ela havia sofrido uma lesão na panturrilha apenas um dia antes, o que tirou a capitã da seleção australiana dos dois primeiros jogos.

    Kerr ainda entraria em campo, saindo do banco nas oitavas e nas quartas de final antes de ser titular nas derrotas para a Inglaterra e, na disputa do terceiro lugar, para a Suécia. Foi um torneio em que a Austrália foi mais longe do que jamais havia ido, chegando às semifinais e gerando uma empolgação contagiante em todo o país.

    Mas, apesar daquele gol marcante contra a Inglaterra e da enorme esperança que ele despertou por um breve período, Kerr não conseguiu deixar sua marca da forma que esperava, desejava ou merecia.

  • Chance de brilhar

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Kerr espera se sair melhor no Brasil neste verão, naquela que provavelmente será sua última Copa do Mundo no auge da carreira.

    Em 2027, ela terá outra chance, embora as decepções de 2019 e 2023 sejam pequenas em comparação com o que Kerr enfrentou desde a última Copa do Mundo. Uma ruptura do ligamento cruzado anterior em janeiro de 2024 teve complicações que a afastaram dos gramados por longos 20 meses, tirando-a de toda a temporada 2024-25 e fazendo com que passasse os primeiros meses da temporada seguinte como reserva, com participação bastante limitada.

    Mas, quando a Austrália sediou a Copa da Ásia em março de 2026, Kerr protagonizou os momentos de magia que torcedores australianos e neutros esperavam ver três anos antes. Gols contra Filipinas, Coreia do Sul, Coreia do Norte e China levaram a seleção australiana à final, na qual uma equipe japonesa muito impressionante venceu por um apertado 1 a 0.

    Agora de volta aos Estados Unidos com o Gotham, a jogadora de 33 anos talvez tenha apenas mais uma chance de fazer de uma Copa do Mundo o seu torneio. Se brilhar na edição de 2027, no Brasil, será o mínimo que uma jogadora de seu calibre e com sua carreira merece.