Quando Sam Kerr acertou um chute no ângulo do gol de Mary Earps na semifinal da Copa do Mundo Feminina de 2023, parecia ser um momento decisivo. Após receber a bola na linha do meio-campo, a estrela da Austrália avançou determinada até ficar em posição de finalizar. A cerca de 18 metros do gol, Kerr aproveitou o espaço concedido pela defesa da Inglaterra e soltou um chute que superou a melhor goleira do mundo.

O Estádio Olímpico de Sydney foi à loucura. A Austrália estava atrás no placar desde os 36 minutos e, já nos últimos 30 minutos de jogo, precisava de um lance para recuperar o embalo. Kerr, capitã e principal referência da equipe, correspondeu e deu às coanfitriãs um golaço que seria indicado ao Prêmio Puskás.

Mas aquele gol tinha tanta emoção quanto brilho. Depois de mais uma temporada espetacular pelo Chelsea, esperava-se que Kerr protagonizasse momentos assim ao longo do torneio. Uma lesão na panturrilha sofrida na véspera da estreia da Austrália, porém, a impediu de assumir o protagonismo. Aquela era sua primeira partida como titular, no sexto jogo da Austrália, e o golaço foi o momento com que ela havia sonhado.

Mas tudo terminou em lágrimas. Oito minutos depois, a Inglaterra voltou à frente e se encaminhou para a final da Copa do Mundo. Após a euforia pelo empate, Kerr deixou o campo decepcionada, sentimento que também havia vivido quatro anos antes, quando um pênalti desperdiçado por ela contribuiu para a eliminação da Austrália nas oitavas de final.

Aos 33 anos, Kerr disputará na Copa do Mundo Feminina de 2027 sua última edição no auge, se não for sua última participação. No Brasil, uma das maiores jogadoras da história do futebol finalmente terá o torneio que sua carreira merece?