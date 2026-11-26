Poucas jogadoras são estrelas tão grandes no futebol feminino quanto Trinity Rodman. O que aconteceu na virada do ano, quando seu contrato com o Washington Spirit chegou ao fim e clubes europeus demonstraram interesse, deixou isso evidente.

Sem querer perder uma das jogadoras mais talentosas e conhecidas da liga, a NWSL criou a regra para Jogadoras de Alto Impacto, rapidamente apelidada de “regra Rodman”. A medida permitiu que o Spirit oferecesse a ela um contrato capaz de mantê-la no clube, tornando-a a jogadora de futebol mais bem paga do mundo .

O desempenho de Rodman na temporada seguinte só reforçou a justificativa para o acordo. Com 14 gols e dez assistências, ela ajudou o Spirit a chegar à final da NWSL de 2026, na qual também marcou, apesar da derrota de seu time .

Embora tenha apenas 25 anos, Rodman já havia mostrado um nível extraordinário em momentos de grande atenção. Foi assim em sua temporada de estreia, quando levou o Spirit ao seu primeiro título da NWSL e mostrou que era uma estrela por mérito próprio, após chegar à liga cercada de expectativas por ser filha de Dennis Rodman, ícone do basquete. Também foi assim na conquista olímpica dos Estados Unidos em 2024 , quando a seleção reagiu de maneira impressionante às decepções da Copa do Mundo do ano anterior. Rodman sabe brilhar sob pressão.

Tudo isso faz dela uma das figuras mais interessantes para a Copa do Mundo Feminina 2027. Rodman ainda não conseguiu se destacar de verdade nesse palco, sem dúvida o maior do esporte. Mas, pelo que mostrou até aqui na carreira, há poucos motivos para apostar que não fará isso no Brasil.