Poucas jogadoras são estrelas tão grandes no futebol feminino quanto Trinity Rodman. O que aconteceu na virada do ano, quando seu contrato com o Washington Spirit chegou ao fim e clubes europeus demonstraram interesse, deixou isso evidente.
Sem querer perder uma das jogadoras mais talentosas e conhecidas da liga, a NWSL criou a regra para Jogadoras de Alto Impacto, rapidamente apelidada de “regra Rodman”. A medida permitiu que o Spirit oferecesse a ela um contrato capaz de mantê-la no clube, tornando-a a jogadora de futebol mais bem paga do mundo.
O desempenho de Rodman na temporada seguinte só reforçou a justificativa para o acordo. Com 14 gols e dez assistências, ela ajudou o Spirit a chegar à final da NWSL de 2026, na qual também marcou, apesar da derrota de seu time.
Embora tenha apenas 25 anos, Rodman já havia mostrado um nível extraordinário em momentos de grande atenção. Foi assim em sua temporada de estreia, quando levou o Spirit ao seu primeiro título da NWSL e mostrou que era uma estrela por mérito próprio, após chegar à liga cercada de expectativas por ser filha de Dennis Rodman, ícone do basquete. Também foi assim na conquista olímpica dos Estados Unidos em 2024, quando a seleção reagiu de maneira impressionante às decepções da Copa do Mundo do ano anterior. Rodman sabe brilhar sob pressão.
Tudo isso faz dela uma das figuras mais interessantes para a Copa do Mundo Feminina 2027. Rodman ainda não conseguiu se destacar de verdade nesse palco, sem dúvida o maior do esporte. Mas, pelo que mostrou até aqui na carreira, há poucos motivos para apostar que não fará isso no Brasil.