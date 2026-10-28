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Leuven coach 1:1GOAL/OH Leuven

‘Cortei o cabelo para parecer um menino’: a incrível trajetória de Ster Habibzadeh, das partidas nas ruas de Teerã ao comando do OH Leuven na Champions League

Aos 36 anos, ela vê sua trajetória no futebol, iniciada na capital do Irã, passar agora por Paris e Turim, depois que sua equipe contrariou as expectativas e se classificou para a principal competição europeia nesta temporada.

Ameé Ruszkai
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  • Quando Ster Habibzadeh era menina, cortava o cabelo curto para poder jogar futebol nas ruas de Teerã com o irmão. Naquela época, ela “jamais teria acreditado” que, ao crescer, seria técnica na Champions League feminina.

    “Eu teria tido vontade de rir e depois teria dito: ‘Ei, não brinque. Isso não é possível, de jeito nenhum’”, conta ela à GOAL agora, entre risos.

    Mas foi exatamente o que aconteceu. Treze anos depois de deixar o Irã e recomeçar “não do zero, acho que abaixo de zero” na Holanda, Habibzadeh está à beira do campo como técnica do OH Leuven, surpresa da Champions League feminina na temporada passada que contrariou as expectativas e voltou à fase de liga neste ano.

    “Estamos entre as 18 melhores equipes da Europa. Isso é uma loucura”, comenta.

    A trajetória não foi fácil. Houve muitos sobressaltos, e foram necessários muito trabalho, sacrifício e paciência. Mas chegar a um palco como a Champions League faz tudo valer a pena. “Deixei muitas coisas para trás por isso, então estou muito feliz e orgulhosa”, diz Habibzadeh. “Tudo o que fiz não foi em vão.”

  • “Grande surpresa”

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh esperava que tudo fosse melhor para o futebol feminino quando se mudou para a Europa, mas encontrou falta de profissionalismo nos Países Baixos

    Algo assim parecia muito distante quando Habibzadeh chegou à Holanda.

    Crescer no Irã como uma menina apaixonada por futebol não foi “nada fácil”. “O Irã é um país difícil para as mulheres, então não era muito comum eu jogar futebol com os meninos na rua. Cortei o cabelo para que as pessoas pensassem que eu era um menino”, explica Habibzadeh. “Eu não era como uma menina de verdade que brinca de Barbie!”

    Apesar disso, havia um caminho para se tornar jogadora profissional no Irã, e ela conseguiu segui-lo: assinou seu primeiro contrato profissional aos 17 anos. Enquanto jogava pelo Malavan e, depois, pelo Shiraz, disputou 21 partidas pela seleção, ainda no início da carreira.

    Imagine, então, como Habibzadeh se sentiu ao deixar tudo isso para trás aos 23 anos e se mudar para a Holanda, apenas para descobrir que, naquela época, não havia profissionalismo no futebol feminino. “Não foi só uma surpresa”, lembra ela. “Foi um grande choque.”

  • Mudança de planos

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh se adaptou a uma reviravolta inesperada em seus planos e passou a se concentrar na carreira de treinadora, enquanto jogava em meio período.

    Ser jogadora profissional de futebol no Irã não era perfeito, mas Habibzadeh tinha acesso a ótimos recursos e instalações, além de poder se dedicar ao futebol em tempo integral quando estava em seu país. Chegar à Europa, onde esperava que “tudo [fosse] melhor”, e encontrar justamente o contrário certamente não fazia parte dos planos.

    Jogar na primeira divisão não era possível se ela também quisesse ter um emprego em tempo integral para pagar as contas. “Para as jogadoras que moram com os pais, tudo bem. Elas podem ir treinar e receber talvez algumas centenas de euros por mês, e isso é suficiente para elas”, diz. “Mas eu tenho que trabalhar para pagar tudo: minha casa, o gás, tudo o que como.”

    Se há um lado positivo, é que essas circunstâncias levaram Habibzadeh a se concentrar mais na carreira de treinadora que queria construir. Em vez de tentar jogar na primeira divisão sem ser profissional, ela decidiu atuar em divisões inferiores, que exigiam apenas treinos à noite, depois do trabalho, enquanto buscava obter suas licenças de treinadora da UEFA.

    “Eu tinha 23 anos”, lembra. “São os anos de ouro para jogar na Superliga [iraniana] e também pela seleção. Naquele momento, deixei meu país, deixei minha família, deixei tudo e comecei não do zero, mas, acho, de abaixo de zero, porque ninguém me conhece na Europa.”

  • Apostando em si mesma

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Habibzadeh não se deixou intimidar pelo novo desafio e sempre acreditou que chegaria aonde queria.

    Mas Habibzadeh estava determinada. Ela se concentrava em obter suas licenças, ganhar experiência, aprender holandês e iniciar sua trajetória como treinadora na Europa.

    “Não era o que eu esperava. Não foi por isso que vim para a Europa, mas então eu disse: ‘Certo, agora estou aqui. Tenho que olhar para a frente. Não desisto’”, conta. “Você está completamente sozinha, sem sua família, seus pais, ninguém, e precisa fazer tudo por conta própria, em uma cultura totalmente diferente, com outro idioma. Você está em outro mundo, sabe?”

    “É um pouco difícil para as pessoas entenderem como foi difícil para mim no começo, mas eu disse: ‘Certo, essa é a situação, tenho que resolvê-la e vou em frente’. Vou atrás da minha licença e tenho certeza de que um dia vou me tornar treinadora principal no mais alto nível. Eu tinha certeza disso desde o primeiro dia.”

    O que lhe dava tanta certeza? “Porque confio em mim mesma”, responde Habibzadeh. “Sei do que sou capaz e conheço minhas qualidades. Também sou uma pessoa que, quando tem um sonho ou quer fazer alguma coisa, faz de tudo para conseguir.”

  • A oportunidade bate à porta

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Depois de se destacar no Patro Eisden e ampliar sua experiência no Club Brugge, Habibzadeh recebeu uma grande oportunidade do Leuven neste verão.

    Foi na Bélgica, no Patro Eisden, que as coisas realmente começaram a avançar. Habibzadeh começou a trabalhar nas categorias de base, mas logo recebeu a missão de criar uma seção feminina no clube. Depois de fazer isso, levou aquela “equipe totalmente nova” a acessos consecutivos, até chegar à segunda divisão, após começar na quinta.

    Essas conquistas chamaram a atenção do maior clube da Bélgica, o Club Brugge, e, no verão de 2025, Habibzadeh passou a integrar a equipe feminina como treinadora auxiliar. Um ano depois, Arno Van den Abbeel, treinador principal do OH Leuven, campeão belga, deixou o cargo por uma nova oportunidade. Habibzadeh se candidatou para substituí-lo e conseguiu a vaga.

  • Apoio valioso

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh sente o apoio da família mesmo à distância, embora o conflito em curso no Irã possa dificultar a comunicação.

    De longe, cada uma dessas conquistas é comemorada pela família de Habibzadeh, que permanece no Irã, onde o conflito continua. Ela não volta para casa há sete anos e viu a mãe pela última vez há dois, quando ela foi à Bélgica para participar do casamento da filha. “Fiquei muito feliz”, diz Habibzadeh ao recordar aquele dia.

    “No momento, é um pouco difícil”, afirma. “Às vezes fazemos chamadas de vídeo, e essa é a única maneira de conversarmos. Mas, por causa da guerra e de tudo mais, não é fácil conseguir se conectar nem mesmo ligar para eles. Estão sempre me perguntando [sobre futebol], acompanham os jogos, assistem às partidas, acompanham tudo e têm muito orgulho de mim.”

    A mãe de Habibzadeh nem sempre teve tanta certeza. “Ela queria muito que eu jogasse mais tênis, fizesse natação ou dança, jogasse basquete ou qualquer outra coisa, vôlei, mas não futebol”, lembra a mulher de 36 anos sobre aquele período. Isso mudou quando a mãe percebeu o quanto a filha amava o futebol e que ela realmente tinha talento. “Depois, quando joguei na Super League, ela se tornou uma das minhas maiores apoiadoras.

    “Com toda a Champions League, meus dias são muito corridos. A quantidade de trabalho todos os dias é fora do normal, mas ainda assim ligo para meus pais, meu irmão ou minha irmã. Eles me mandam vídeos, mensagens carinhosas, acompanham tudo e me apoiam. Isso me faz muito bem e é algo de que realmente preciso para ser forte e seguir em frente. Todos os dias penso: ‘Está bem, fico feliz porque nada do que fiz foi em vão, porque pelo menos eles têm orgulho de mim’.”

    E não é só a família. Além de ser uma das apenas cinco treinadoras na fase de liga da Champions League feminina desta temporada, Habibzadeh é um raro exemplo de mulher do Irã, ou do Oriente Médio, em um cargo de técnica de tamanha projeção: “Às vezes também recebo mensagens carinhosas nas redes sociais, [de pessoas] dizendo que têm orgulho, que veem a garota iraniana ou persa fazendo tanta coisa na Europa e na Champions League e que me apoiam muito.”

  • Encarando o desafio com entusiasmo

    Ster Habibzadeh OH Leuven 2026-27
    OH Leuven

    O Leuven tem o elenco mais jovem da Champions League feminina, mas Habibzadeh e sua equipe, considerada azarã, estão entusiasmadas com a oportunidade de aprender no grande palco.

    O início de temporada não tem sido fácil para o OH Leuven. Depois de conquistar dois títulos consecutivos da liga, os primeiros da história da equipe feminina, e chegar à fase eliminatória da Champions League, o OHL perdeu várias jogadoras importantes na janela de transferências do verão. Na Champions League desta temporada, nenhuma equipe tem um elenco mais jovem.

    Mas o empate sem gols com a Roma, campeã italiana, na estreia da fase de liga serviu para lembrar às demais equipes da competição que não devem subestimar o Leuven. A equipe está longe de ser favorita, é verdade, mas gostou de ocupar essa posição no ano passado e é comandada por uma treinadora que sabe bem o que é enfrentar adversidades. Habibzadeh trabalhou incansavelmente para superar esses desafios e chegar até aqui. Agora, ela e sua equipe estão aprendendo muito com mais uma campanha europeia improvável.

    “No primeiro jogo [das eliminatórias da Champions League] que disputamos contra o TSC em casa, não sei como expressar em palavras o que senti. Eu me sentia voando no céu como um pássaro”, relembra Habibzadeh. “Eu pensava: ‘Nossa, o que está acontecendo aqui no estádio?’ Você ouve aquela música da Champions League e pensa: ‘Nossa. Agora estou aqui como treinadora principal’.

    “Podemos jogar contra PSG, Chelsea, Juventus e Roma. Conquistamos algo especial e agora queremos apenas aproveitar e aprender com cada jogo. É uma experiência incrível e queremos levar essas lições conosco.”