Quando Ster Habibzadeh era menina, cortava o cabelo curto para poder jogar futebol nas ruas de Teerã com o irmão. Naquela época, ela “jamais teria acreditado” que, ao crescer, seria técnica na Champions League feminina.
“Eu teria tido vontade de rir e depois teria dito: ‘Ei, não brinque. Isso não é possível, de jeito nenhum’”, conta ela à GOAL agora, entre risos.
Mas foi exatamente o que aconteceu. Treze anos depois de deixar o Irã e recomeçar “não do zero, acho que abaixo de zero” na Holanda, Habibzadeh está à beira do campo como técnica do OH Leuven, surpresa da Champions League feminina na temporada passada que contrariou as expectativas e voltou à fase de liga neste ano.
“Estamos entre as 18 melhores equipes da Europa. Isso é uma loucura”, comenta.
A trajetória não foi fácil. Houve muitos sobressaltos, e foram necessários muito trabalho, sacrifício e paciência. Mas chegar a um palco como a Champions League faz tudo valer a pena. “Deixei muitas coisas para trás por isso, então estou muito feliz e orgulhosa”, diz Habibzadeh. “Tudo o que fiz não foi em vão.”