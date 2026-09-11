Justamente neste verão, a popularidade cada vez maior de Haaland recebeu um impulso significativo quando ele aproveitou a oportunidade para conquistar os Estados Unidos e finalmente demonstrar sua capacidade no palco mais grandioso de todos.

A Noruega foi aos Estados Unidos depois de se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, e correspondeu ao status de surpresa antes do torneio graças, em grande parte, às façanhas de seu prolífico camisa 9. Ao lado de seus companheiros e da viral comemoração da remada viking, Haaland capturou a imaginação dentro e fora de campo, marcando sete vezes em cinco partidas na campanha de seu país até as quartas de final, incluindo um doblete sensacional na impressionante vitória nas oitavas de final sobre o Brasil, cinco vezes campeão.

Ele encontrou tempo para publicar vários vlogs de bastidores de seu período nos Estados Unidos, que viralizaram, enquanto aproveitava poder levar a vida cotidiana de forma relativamente despercebida, incluindo abraçar a cultura cowboy em Dallas e experimentar iguarias de Nova York. Isso provocou uma onda bizarra de vídeos de IA com Haaland como personagem de desenho, viking e mais. Haaland manteve o embalo ao voltar para casa com um guaxinim taxidermizado de US$ 750 como lembrança.

Seu perfil cresceria exponencialmente à medida que seu país avançava, impulsionado por seus gols e por suas travessuras fora de campo, e ele agora ganhou cerca de 36 milhões de novos seguidores no Instagram desde o início do torneio, mais de seis vezes a população da nação que representava.

Haaland admitiu depois que a Copa do Mundo tinha sido "transformadora" para ele. Questionado na época sobre sua reputação em ascensão, Haaland disse: "Acho que é uma coisa boa, porque eu gosto dos americanos, acho que eles também são meio hilários, eles são engraçados."

Ele acrescentou ao veículo norueguês VG: "Foram as semanas mais legais e a jornada que tive em toda a minha vida. Foi completamente surreal, é difícil assimilar isso agora. Você fica um pouco vazio. Se eu pensar rapidamente nestes 40 dias, foi algo completamente insano."

O tradicional veículo de notícias americano ABC o classificou como "uma sensação global do futebol dentro e fora de campo" que havia "transcendido o torneio com sua personalidade única", enquanto a NBC chamou o atacante de "o MVP da telinha".