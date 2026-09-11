Corte de cabelo drástico de Erling Haaland só reforçou a marca pessoal em ascensão da estrela do Manchester City
Na véspera da nova temporada da Premier League, Erling Haaland parou a internet, mas seu ato viral não teve nada a ver com futebol nem com suas habituais e absurdas façanhas como artilheiro. Em seu canal no YouTube, o craque do Manchester City e da Noruega compartilhou um vídeo que mostrava algo difícil de acreditar: seu primeiro corte de cabelo de verdade desde 2021.
O jogador de 25 anos havia se tornado sinônimo de sua intimidadora cabeleira loira, longa e esvoaçante, em estilo viking, que usava presa em um coque, com as laterais e a parte de trás da cabeça bem raspadas para dar ainda mais impacto.
No entanto, suas famosas madeixas já não existem mais, já que ele trocou seu visual característico por algo que é quase um corte raspado. Mas como essa mudança drástica vai afetar a "Marca Haaland"? E isso é mesmo a "perda de aura" que muitos na internet acreditam que seja?
Novo visual
Haaland vinha exibindo cabelo comprido nos últimos cinco anos, desde que começou a deixá-lo crescer durante sua ascensão meteórica no Borussia Dortmund. Quando chegou ao Manchester City no verão de 2022, ele já tinha o seu característico rabo de cavalo.
Nas próprias palavras, o atacante considerou que era "hora de mudar". Em seu vídeo no YouTube, ele revelou que, na verdade, vinha pensando em cortar o cabelo desde que a campanha da Noruega na Copa do Mundo terminou nas quartas de final, no início de julho. "Eu estava tão ocupado que não fiz isso", explica.
Ele acabou esperando até a véspera do seu primeiro jogo da temporada da Premier League para passar pela transformação, compartilhando estrategicamente o vídeo no mesmo dia em que o City enfrentou o Bournemouth no Etihad Stadium.
No vídeo de sete minutos, ele insiste que quer um corte raspado "bem curto" antes de um cabeleireiro chegar, e o espectador acompanha as várias etapas hilárias do corte radical enquanto a namorada de Haaland, Isabel Haugseng Johansen, observa tudo incrédula.
Ao explicar o novo visual marcante à ESPN Brazil após a vitória do City sobre o Coventry no último fim de semana, o atacante disse: "É muito mais fácil. Acho que era hora de mudar. Eu gosto. Claro que sinto falta do meu cabelo comprido, mas era hora de mudar e, até agora, estou gostando. Ele vai crescer de novo e ficar comprido outra vez, espero."
Recepção de corte
"Mal posso esperar para os torcedores verem", disse Haaland, radiante, no meio do corte de cabelo, antes de imitar o canto "Quem p*rra é esse?!". "Quero que os torcedores do Man City cantem isso amanhã!", afirmou, rindo sozinho.
Embora o novo visual tenha, inevitavelmente, provocado uma reação positiva dos fiéis do Etihad na rodada de abertura, a resposta em certos cantos da internet tem sido bem menos elogiosa. Depois de não conseguir balançar as redes contra o Bournemouth, Haaland, recém-tosado, foi acusado online de sofrer uma chamada "perda de aura", com muitos declarando que ele havia perdido sua aura intimidadora depois de pegar a máquina de cortar cabelo.
Outras críticas tiveram um tom mais bem-humorado. Em seu vídeo no YouTube, Haaland ligou por FaceTime para o lendário ex-atacante de AC Milan e Manchester United Zlatan Ibrahimovic, assim como para o emprestado pelo Man City Jack Grealish, para saber as reações deles. O primeiro pergunta: "Que p*rra você fez?!" e se o norueguês perdeu uma aposta, enquanto seu agora ex-companheiro de City diz que ele parece "ter uns 10 anos, p*rra".
Zlatan já havia dito ao colega de ataque para nunca cortar o cabelo porque ele era a fonte de sua força, em referência ao personagem bíblico Sansão.
Sensação do YouTube
No entanto, quem realmente acredita que o corte de cabelo drástico vai afetar negativamente a "marca Haaland" ou a capacidade do artilheiro em campo está muito enganado. Se alguma coisa, a repercussão viral que ele alcançou ao compartilhar o vídeo é apenas um indicativo de seu perfil global cada vez maior.
O clipe completo no YouTube já foi visto cerca de 9,5 milhões de vezes, enquanto muitos outros terão assistido e interagido com teasers no Instagram, TikTok e em outras plataformas de redes sociais. Só uma sequência de fotos dos bastidores do corte de cabelo acumulou mais de 14 milhões de curtidas.
Haaland só entrou no mundo do YouTube em outubro de 2025, mas já tem perto de 4,5 milhões de inscritos, somando mais de 224 milhões de visualizações entre vídeos curtos e longos, com sua personalidade simpática e atrevida, além de sua capacidade como jogador, praticamente garantindo o sucesso do canal.
As pessoas que aparecem no vídeo são outro indicativo de sua influência significativa. Haaland tem os números de Noel Gallagher, Zlatan, Grealish e Pep Guardiola em sua agenda repleta de estrelas e, quando ele ligou, eles atenderam.
Se isso ainda gerava alguma dúvida, vale destacar que o jogador de 25 anos também reencontrou claramente sua veia goleadora desde que passou em branco na rodada de abertura. Exibindo o novo visual, Haaland marcou cinco gols em suas três partidas seguintes, incluindo dois gols contra o Porto pela Liga dos Campeões no meio de semana.
Tomando os Estados Unidos de assalto...
Justamente neste verão, a popularidade cada vez maior de Haaland recebeu um impulso significativo quando ele aproveitou a oportunidade para conquistar os Estados Unidos e finalmente demonstrar sua capacidade no palco mais grandioso de todos.
A Noruega foi aos Estados Unidos depois de se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, e correspondeu ao status de surpresa antes do torneio graças, em grande parte, às façanhas de seu prolífico camisa 9. Ao lado de seus companheiros e da viral comemoração da remada viking, Haaland capturou a imaginação dentro e fora de campo, marcando sete vezes em cinco partidas na campanha de seu país até as quartas de final, incluindo um doblete sensacional na impressionante vitória nas oitavas de final sobre o Brasil, cinco vezes campeão.
Ele encontrou tempo para publicar vários vlogs de bastidores de seu período nos Estados Unidos, que viralizaram, enquanto aproveitava poder levar a vida cotidiana de forma relativamente despercebida, incluindo abraçar a cultura cowboy em Dallas e experimentar iguarias de Nova York. Isso provocou uma onda bizarra de vídeos de IA com Haaland como personagem de desenho, viking e mais. Haaland manteve o embalo ao voltar para casa com um guaxinim taxidermizado de US$ 750 como lembrança.
Seu perfil cresceria exponencialmente à medida que seu país avançava, impulsionado por seus gols e por suas travessuras fora de campo, e ele agora ganhou cerca de 36 milhões de novos seguidores no Instagram desde o início do torneio, mais de seis vezes a população da nação que representava.
Haaland admitiu depois que a Copa do Mundo tinha sido "transformadora" para ele. Questionado na época sobre sua reputação em ascensão, Haaland disse: "Acho que é uma coisa boa, porque eu gosto dos americanos, acho que eles também são meio hilários, eles são engraçados."
Ele acrescentou ao veículo norueguês VG: "Foram as semanas mais legais e a jornada que tive em toda a minha vida. Foi completamente surreal, é difícil assimilar isso agora. Você fica um pouco vazio. Se eu pensar rapidamente nestes 40 dias, foi algo completamente insano."
O tradicional veículo de notícias americano ABC o classificou como "uma sensação global do futebol dentro e fora de campo" que havia "transcendido o torneio com sua personalidade única", enquanto a NBC chamou o atacante de "o MVP da telinha".
...E a internet
Parece que seu penteado característico fazia parte do fascínio. De acordo com dados de buscas do Google analisados pela plataforma de agendamento de barbeiros Fresha, as buscas por 'cabelo do Haaland' dispararam impressionantes 516%, chegando a 266.000 buscas mensais durante a Copa do Mundo. No geral, elasaumentaram 3.667% no último ano, com 130.000 buscas apenas no último mês.
Especialistas acreditam que, por isso, não é surpresa que o grande corte de Haaland tenha bombado na internet, e não esperam que seu novo estilo curto tenha qualquer impacto sobre sua marca em ascensão meteórica.
Fresha A especialista em cabelo e beleza Danielle Louise disse: "O cabelo de Haaland tinha se tornado instantaneamente reconhecível, particularmente durante a Copa do Mundo, então não é surpreendente que cortá-lo tenha causado tal reação.
"Os jogadores de futebol influenciam o cabelo masculino há gerações, mas Haaland era interessante porque seu visual era completamente diferente dos degradês e dos estilos bem curtos que vimos dominar os cuidados masculinos. Os números das buscas mostram o quanto havia interesse em seu cabelo mais comprido.
"Agora ele foi em uma direção completamente oposta, e eu espero que muitos homens também passem a olhar para o novo corte."
Mantendo a fluidez
Alguém que pode atestar o poder de mudar o visual regularmente, e cuja marca certamente não sofreu com isso, é David Beckham, que tinha a visão empreendedora, a aparência e a personalidade para garantir que seu legado transcendesse a carreira no futebol.
O ex-superastro de Manchester United, Real Madrid e Inglaterra adotou uma variedade de penteados famosos, e também infames, ao longo dos anos, incluindo seu cabelo repartido ao meio com ar juvenil, as mal pensadas tranças rastafári e o moicano, um rabo de cavalo ao estilo Haaland e, claro, o cabelo raspado.
Virava notícia toda vez que Beckham mudava a aparência, e Haaland já emulou isso ao viralizar com seu primeiro grande corte. Ao falar sobre o novo visual do atacante na CBS no meio da semana, Beckham disse: "Na verdade, acho que ficou ótimo. Nova temporada, novo corte de cabelo, ainda marcando os mesmos gols", antes de apontar o cabelo raspado como seu penteado favorito de todos os tempos pela praticidade.
Haaland também claramente reconheceu a necessidade de construir uma marca pessoal que o sustente muito além dos seus dias como jogador. Certamente há algo a se dizer sobre manter as coisas renovadas para deixar seu público sempre atento, e, no vídeo no YouTube, ele sugeriu que não ficará com cabelo curto por muito tempo.
Relembrando fotos antigas de si mesmo em preparação para seu grande corte de cabelo, o atacante mostrou uma de outubro de 2020 em que aparece com fios loiros de comprimento médio, penteados com risca no meio e faixa de cabelo. "Jack Grealish! O que vocês acham?", disse. "Estou ansioso para ter esse cabelo de novo porque eu gosto, nem longo, nem curto, no meio-termo."
Potência
Embora ele possa ter perdido um pouco de sua aura viking, é claro que não devemos esperar que a marca de Haaland sofra, apesar de ele ter aberto mão de suas tradicionais longas madeixas. Se alguma coisa, a mudança de visual que viralizou sem querer só gerou ainda mais expectativa em torno dele, à medida que seu perfil explode ao redor do mundo.
"Há algo de muito confiante em tirar tudo e deixar o rosto falar por si", disse Maxwell Oakley, cofundador da barbearia de luxo londrina Supply 91, à GQ.
"O novo visual de Haaland é um exemplo perfeito: ele muda completamente a aparência dele, mas de alguma forma faz com que ele pareça ainda mais marcante. O contraste com seu cabelo longo característico é uma grande parte do motivo pelo qual isso está recebendo tanta atenção. Quase funciona como uma reinicialização."
Depois de conquistar os Estados Unidos no verão e em meio ao sucesso de seu canal no YouTube e à continuidade de seus feitos como artilheiro por clube e seleção, Haaland se tornou um verdadeiro rolo compressor dentro e fora de campo. Um novo corte de cabelo certamente não vai desacelerá-lo.