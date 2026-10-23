Menos de um mês depois de dizer ao Real Madrid que era “HORA DE TIRAR AS VENDAS DOS OLHOS” e parar de culpar sistematicamente os árbitros e La Liga por “conspirarem” contra o clube, o presidente da liga, Tebas, afirmou que a “direção comanda uma orquestra de porta-vozes e a Real Madrid TV puxa o coro”.

“A partitura deles é sempre a mesma”, escreveu Tebas no Twitter. “Selecionam os lances que lhes convêm, repetem as queixas, alimentam as suspeitas e apontam o dedo para os inimigos. Esse método lembra mecanismos de propaganda explorados por (Joseph) Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos à narrativa. A comparação é com essas técnicas de propaganda, não com uma ideologia nem, evidentemente, com a torcida madridista.

“A Real Madrid TV é uma peça central dessa engrenagem. Onde está a análise completa das partidas de cada rodada? Onde estão os possíveis erros que prejudicam outros clubes ou aqueles que favorecem o Real Madrid? Se aplicassem o mesmo rigor a todos os jogos, o resultado poderia arruinar o roteiro deles.

“Mas o roteiro exige que o Real Madrid sempre apareça como vítima. É assim que chegam ao extremo de apresentar até mesmo a AUSÊNCIA DE ERRO como um erro e de usar o Caso Negreira como explicação permanente para qualquer decisão de que não gostem. A suspeita é tratada como comprovada, e a conclusão é escrita antes mesmo de a partida começar.”

O Real Madrid reagiu com indignação à comparação com Goebbels e, pela segunda vez em menos de um mês, pediu a renúncia de Tebas. “O Real Madrid considera absolutamente intolerável e extraordinariamente grave que alguém que ocupa dois cargos de máxima responsabilidade no futebol espanhol recorra a uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua direção e sua televisão”, afirmou um comunicado publicado no site oficial do Real Madrid. “O esclarecimento de que ele não se refere à ideologia nazista não atenua o caráter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e incompatível com seu cargo de suas declarações.

“Essas declarações constituem mais um episódio dos ataques reiterados de Javier Tebas contra o Real Madrid, seu presidente e seus veículos de comunicação. É inaceitável que ele chegue a se aproveitar de perguntas, informações ou opiniões de jornalistas sem ligação com o clube para dirigir suas acusações contra nós, atribuindo-nos ações de terceiros pelas quais não temos responsabilidade. É especialmente preocupante que Tebas use essas declarações para questionar as ações legítimas do Real Madrid e da Real Madrid TV em relação ao Caso Negreira.

“Diante da falta de resposta à extrema gravidade do Caso Negreira por parte das duas instituições nas quais Javier Tebas ocupa cargos de máxima relevância, nosso clube teve de recorrer diretamente à UEFA para exigir o esclarecimento completo dos pagamentos feitos ao longo dos anos pelo FC Barcelona ao vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros e a adoção das medidas necessárias para garantir a integridade das competições.

“O Real Madrid também exige uma reformulação abrangente do sistema de arbitragem e das estruturas federativas de governança, gestão, supervisão e disciplina, por meio da substituição daqueles que ocuparam cargos de responsabilidade naquele período.

“É particularmente significativo que Javier Tebas, presidente de La Liga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, organização que inclui o Comitê Técnico de Árbitros, dedique seus esforços a desacreditar o Real Madrid em vez de promover, no exercício de suas responsabilidades institucionais, o esclarecimento desses fatos extremamente graves e a necessária renovação do futebol espanhol.

“A conduta reiterada de Javier Tebas demonstra uma falta de neutralidade, respeito e imparcialidade incompatível com suas responsabilidades institucionais. Seus ataques constantes ao Real Madrid e àqueles que exigem transparência e renovação representam, na visão do nosso clube, um verdadeiro flagelo para o futebol espanhol.

“Por todas essas razões, o Real Madrid considera que as declarações e atitudes reiteradas de Javier Tebas seriam inaceitáveis em qualquer instituição esportiva europeia regida por princípios de respeito, neutralidade e integridade, e que o desqualificam, do ponto de vista institucional, para continuar nos cargos que ocupa. Consequentemente, o Real Madrid exige sua renúncia imediata aos cargos de presidente de La Liga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.”

Tebas respondeu dizendo que havia “perdido a conta” de quantas vezes o Real Madrid havia pedido sua renúncia. “Eles confundem neutralidade com independência”, escreveu. “Meu cargo exige independência, não passividade diante da injustiça ou silêncio diante dos ataques contínuos, desproporcionais e insultuosos da Real Madrid TV e de seus aliados submissos contra nossa competição. O presidente de La Liga deve defendê-la. Inclusive contra os dirigentes do Real Madrid.

“La Liga agiu desde o primeiro momento no Caso Negreira. Repetir que fomos passivos não torna isso verdade... Se têm tanta certeza de que esses árbitros ainda agem sob a influência de Negreira, oito anos depois do fim dos pagamentos, que provas têm contra cada um deles? Que denúncias individuais apresentaram aos órgãos nacionais, à UEFA ou à FIFA? Exigir explicações do FCB não fundamenta uma acusação contra cada árbitro. Um vídeo não substitui provas. Colocar pessoas na mira é de enorme gravidade e irresponsabilidade.

“Quanto à reforma da arbitragem, houve avanços e ainda há trabalho a fazer. Eu gostaria de ter avançado mais rápido e ido mais longe. Mas as instituições não podem fazer tudo o que os dirigentes do Real Madrid querem com base em seus interesses, em seu humor, em sua situação esportiva ou em suas relações com o FCB em determinado momento. Tampouco podem ignorar as outras partes interessadas e o apoio da grande maioria dos clubes. Reformar não é obedecer a eles.

Minha conclusão: eles buscam DESTRUIR a competição nacional. O que não conseguiram até agora com a Superliga, tentam conseguir com uma narrativa distorcida de seus veículos de comunicação e de seus aliados submissos. Chamam isso de renovação enquanto atacam o prestígio da competição da qual participam. Tudo isso tem um nome: intimidação. Colocar isso em um comunicado oficial não o transforma em renovação.”