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Negreira 1:1Getty/GOAL

Corrupção sistêmica do Barcelona ou campanha difamatória liderada pelo Real Madrid? O “caso Negreira” que continua a envenenar a rivalidade do clássico espanhol

A tensão entre os dois maiores rivais do futebol mundial talvez esteja no nível mais alto de todos os tempos antes do confronto de domingo no Camp Nou.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Os jogos entre Barcelona e Real Madrid nunca precisaram de motivos extras para acirrar a rivalidade. O El Clásico é mais do que uma disputa esportiva; é um choque de culturas. É isso que sempre tornou o confronto tão intenso e tão fascinante para os fãs de futebol do mundo todo.

    No entanto, o duelo deste domingo no Camp Nou pode ser o mais tenso entre as duas equipes até hoje, já que será disputado em meio ao clima de hostilidade provocado pela maior polêmica de arbitragem da história do futebol espanhol: o “Caso Negreira”.

    Então, como tudo começou? Quem está envolvido? Por que tanto o Barcelona quanto o Real Madrid estão tão indignados? E qual é exatamente a situação antes do primeiro El Clásico da temporada 2026-27?

  • “Possível crime de corrupção”

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    Presidente do Barcelona, Joan Laporta diz que é “falso e absurdo pensar que subornamos algum árbitro”

    Na quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, o programa de rádio 'Què t'hi jugues', da Cadena SER, revelou detalhes de documentos relacionados a uma investigação em andamento das autoridades fiscais espanholas sobre uma declaração apresentada pela DASNIL 95, empresa da qual Jose Maria Enriquez Negreira era um dos proprietários. A declaração incluía o recebimento de pagamentos do Barcelona entre 2016 e 2018, no valor aproximado de € 1,4 milhão (£ 1,2 milhão/$ 1,6 milhão).

    Durante o período de dois anos em questão, Negreira era vice-presidente do comitê técnico de árbitros (CTA) da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e, segundo seu depoimento às autoridades fiscais, vazado para várias outras publicações, recebeu dinheiro do Barcelona “para garantir que nenhuma decisão de arbitragem fosse tomada contra o clube, ou seja, para que tudo fosse neutro”.

    O ex-presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu disse à Cadena SER que os pagamentos à DASNIL 95 remontavam a pelo menos 2003, mas haviam cessado em junho de 2018, quando Negreira deixou o CTA, como parte das medidas de redução de custos do clube catalão.

    O Barcelona divulgou rapidamente um comunicado em resposta à reportagem, no qual revelou que já estava “ciente das investigações sobre pagamentos a empresas externas” e fez questão de esclarecer cinco pontos:

    “1. No passado, o FC Barcelona contratou os serviços de uma consultoria externa que fornecia aos secretários técnicos do clube relatórios em vídeo sobre jogadores das categorias de base de outros clubes da Espanha.

    “2. Além disso, a relação com esse fornecedor se estendia a relatórios técnicos sobre a arbitragem profissional, a fim de complementar as informações solicitadas pelas comissões técnicas das equipes principal e secundária. Essa é uma prática comum entre os clubes de futebol profissional.

    “3. Atualmente, esses tipos de serviços terceirizados são responsabilidade de um profissional que trabalha no Departamento de Futebol.

    “4. O FC Barcelona lamenta que essas informações tenham sido divulgadas justamente quando a equipe atravessa sua melhor fase na temporada.

    “5. O FC Barcelona tomará medidas legais contra aqueles que tentam manchar a imagem do clube com possíveis insinuações contra sua boa reputação, decorrentes da divulgação dessas informações.”

    O ex-presidente do Barcelona Bartomeu afirmou que foi o filho de Negreira, Javier Enriquez Romero, quem elaborou os relatórios de arbitragem em questão, enquanto o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse ao La Vanguardia: “É falso e absurdo pensar que subornamos qualquer árbitro.” No dia seguinte, o presidente de La Liga, Javier Tebas, revelou que, embora houvesse um conflito de interesses muito claro, o Barcelona não sofreria nenhuma sanção esportiva porque o caso estava fora do prazo prescricional de três anos.

    “É evidente que, em 2018 e nos anos anteriores, as normas de conformidade que monitoram conflitos de interesses, tanto no Barcelona quanto no comitê de árbitros, falharam”, disse Tebas. “Pelo que estamos vendo, pelo que foi revelado na imprensa, obviamente elas não funcionaram, pois esses serviços jamais deveriam ter sido prestados, considerando tanto os valores envolvidos quanto os fatos que vieram à tona.

    “Precisamos esclarecer desde o início que já analisamos [as sanções esportivas]: não é possível aplicar sanções disciplinares esportivas porque já se passaram cinco anos. A esfera criminal é outra questão. Agora, o Ministério Público investiga os fatos ocorridos e se pode ter havido crime de corrupção entre particulares relacionado à manipulação de partidas.

    “Vamos ver como essa investigação termina. Em La Liga, vamos aguardar e respeitar a investigação do Ministério Público e, quando ela for concluída, ver se ele decide apresentar a denúncia ou ação cabível aos tribunais competentes. A partir daí, tomaremos decisões.”

    Em 17 de fevereiro, El Mundo afirmou que os pagamentos do Barcelona à DASNIL 95 haviam começado, na verdade, em 2001, durante a presidência de Joan Gaspart, continuaram, e até aumentaram, sob seus sucessores (Entric Reyna, Laporta, Sandro Rosell e Bartomeu) e totalizaram € 6,65 milhões (£ 5,6 milhões/$ 7,5 milhões), sem impostos.

    O jornal também havia obtido um burofax enviado por Negreira a Bartomeu em fevereiro de 2019, no qual ele ameaçava “causar um escândalo” ao divulgar todas as “irregularidades” caso os pagamentos à DASNIL 95 não fossem retomados.


  • “Certa obsessão”

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Laporta praticamente acusou o presidente de La Liga, Javier Tebas, de perseguir repetidamente o clube catalão.

    Em 7 de março de 2023, Laporta refutou enfaticamente as acusações de que o Barcelona havia cometido corrupção e, na prática, acusou a La Liga de guardar rancor do clube por seu envolvimento na fracassada tentativa de criação da Superliga Europeia (ESL).

    “O clube nunca esteve envolvido na compra de árbitros, nem jamais teve a intenção de fazer isso”, declarou. “As provas contundentes contradizem aqueles que querem mudar a narrativa, e nada acontece por acaso. A La Liga não aceitou que o contrato com a CVC não tenha sido assinado (um acordo proposto entre a primeira divisão espanhola e a empresa de investimentos), e o fato de o clube ter aderido à Superliga também não ajudou.”

    Laporta também atacou Tebas em particular: “Ele precisa zelar pelos interesses de todos os clubes, e não entendo como às vezes deixa escapar comentários sobre assuntos que são confidenciais para nós. No passado, ele também teve uma série de atitudes que demonstram certa obsessão pelo Barcelona.”

    Três dias depois, porém, o Ministério Público espanhol apresentou uma denúncia contra o Barcelona, Rosell e Bartomeu, na qual afirmava que o clube havia pago € 2,9 milhões (£ 2,5 milhões/$ 3,25 milhões) a empresas de Negreira apenas entre 2014 e 2018, e que mais de € 7,3 milhões (£ 6,2 milhões/$ 8,2 milhões) haviam sido transferidos no total.

    Os quatro envolvidos, além de outros dois dirigentes do Barcelona, Oscar Grau e Albert Soler, foram acusados de corrupção no esporte, administração desleal e falsificação de registros comerciais por terem firmado um “acordo verbal confidencial com o acusado Negreira para que, na condição de vice-presidente do CTA e em troca de dinheiro, ele realizasse ações destinadas a favorecer o FCB nas decisões dos árbitros em partidas disputadas pelo clube e, assim, nos resultados das competições”.

    Em 3 de abril de 2023, o La Vanguardia publicou uma matéria afirmando que Tebas havia apresentado provas falsas ao Ministério Público que investigava o caso Negreira, na forma de uma carta encontrada na casa do falecido ex-dirigente do Barcelona Josep Contreras, que recebia os relatórios de arbitragem do filho de Negreira, Javier. A carta continha os nomes “Rosell” e “Josep Maria”, mas a família de Contreras esclareceu posteriormente que se tratava de referências a Roman Rosell, um contador, e a um funcionário do Banca Catalana.

    Tebas, no entanto, reagiu com indignação à sugestão de que havia dado a entender, ao tentar usar a carta, que ela provava o envolvimento de Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu no caso Negreira.

    “A MANCHETE do La Vanguardia é FALSA”, escreveu nas redes sociais. “NÃO acusamos ninguém. A própria notícia confirma isso ao citar o que dizia a carta ao Ministério Público: ‘tampouco esta carta implica a apresentação de uma acusação específica contra qualquer pessoa’. Sr. Conde Godo (proprietário do La Vanguardia), fique de olho nos seus JORNALISTAS que difamam!”

    O Barcelona, porém, pediu a renúncia de Tebas, pouco mais de um mês depois de o presidente da La Liga ter dito que Laporta deveria renunciar caso não conseguisse dar uma explicação satisfatória para os pagamentos à empresa de Negreira.

    “Diante da gravidade das informações publicadas hoje, segunda-feira, pelo La Vanguardia, que associam o presidente da La Liga, Javier Tebas, à apresentação de provas falsas ao Ministério Público para incriminar nosso clube, o FC Barcelona manifesta sua mais profunda indignação, revolta e consternação”, afirmou um comunicado do Barcelona.

    “Por esse motivo, exigimos com urgência que o presidente da La Liga venha a público se explicar, para além do tuíte enviado de madrugada pelo sr. Tebas, sem conteúdo e em tom ameaçador. O FC Barcelona, como o presidente Joan Laporta repetiu nas últimas semanas, considera-se vítima de uma campanha midiática por acontecimentos que nunca ocorreram: o Barcelona nunca pagou árbitros.

    “Essa perseguição envolve um grupo de veículos de comunicação e articulistas com diferentes graus de intenção, enquanto a La Liga atiça os ânimos nos bastidores contra nosso clube, com contribuições de seu presidente que seguem uma única direção: tentar nos condenar perante a opinião pública antes que os fatos tenham sido julgados.

    “Não é a primeira vez que o presidente da La Liga usa os meios de comunicação à sua disposição para prejudicar o FC Barcelona. No entanto, diferentemente de seus absurdos habituais, jamais poderíamos imaginar que ele tentaria incriminar nosso clube com provas falsas.

    “O artigo publicado hoje pelo La Vanguardia é tão grave que deveria colocar todos os clubes da La Liga em alerta, pois trata de práticas de modo algum compatíveis com o cargo de presidente da La Liga. Só por esse fato, o de atribuir a si próprio poderes que não lhe cabem, mas também por uma questão de dignidade e respeito à presidência da La Liga, o sr. Tebas deveria renunciar ao cargo.

    “Ainda assim, cientes de sua obsessão em perseguir o FC Barcelona e da aversão e antipatia constantes e manifestas que demonstra por nosso clube, entendemos que o atual presidente da La Liga persistirá em seus esforços para continuar nos prejudicando.”

  • 'Time do regime'

    SPAIN-FRANCO-JUAN CARLOS
    AFP

    Barcelona e Real Madrid acusaram um ao outro de terem sido favorecidos pelo ex-ditador da Espanha, o general Francisco Franco.

    A UEFA abriu sua própria investigação sobre o caso em março de 2023 e, no mesmo dia em que o La Vanguardia acusou Tebas de fornecer informações falsas aos promotores, Alexsandar Ceferin comentou publicamente o Caso Negreira pela primeira vez.

    “É tão grave que, na minha opinião, é um dos casos mais graves que já vi no futebol”, disse o presidente da UEFA ao jornal esloveno Ekipa. “Mas não posso comentar diretamente o assunto por dois motivos: primeiro, porque temos um comitê disciplinar independente responsável por isso; segundo, porque não examinei essa questão em detalhes.”

    Ceferin, porém, confirmou que a UEFA não estaria sujeita a nenhum prazo de prescrição em relação ao caso. “No âmbito de [La Liga], é claro, o caso prescreveu e não pode ter consequências esportivas”, reconheceu. “Mas os procedimentos seguem em andamento no âmbito dos promotores e, no que diz respeito à UEFA, nada prescreveu.”

    Àquela altura, 18 clubes de La Liga e todos os 22 times da Segunda Divisão haviam assinado uma declaração conjunta condenando os pagamentos à DASNIL 95. O Real Madrid, porém, foi além e entrou no processo como parte prejudicada, para a fúria de Laporta.

    “Quando essa controvérsia começou, ficou claro rapidamente que se tratava de uma campanha contra a reputação do Barcelona”, disse ele. “O FC Barcelona nunca realizou qualquer atividade com a intenção de influenciar a competição a nosso favor. Nunca fizemos nada com a intenção de obter vantagem esportiva.

    “Mas sofremos um linchamento público. Presumiram que éramos culpados antes de sermos julgados de forma justa. Esse linchamento é injusto. Nosso bom futebol está em jogo, assim como nossa credibilidade, a dos árbitros e a do futebol.

    “Também quero falar da presença de um clube, por iniciativa própria, como parte da acusação particular no julgamento. Um clube que diz se sentir prejudicado. Um clube que sempre foi favorecido por decisões da arbitragem. Ele foi considerado o time do regime, por sua proximidade com o poder político e econômico.

    “Acho que vale lembrar que, durante sete décadas, a maioria dos presidentes do CTA foi composta por ex-sócios, ex-jogadores ou ex-dirigentes do Real Madrid. Durante 70 anos, as pessoas que nomeavam aqueles que deveriam fazer justiça em campo eram ex-sócios, ex-jogadores ou ex-dirigentes do Real Madrid. Em alguns casos, tudo isso ao mesmo tempo.”

    O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, não respondeu publicamente aos comentários de Laporta, mas o canal de TV do clube produziu um vídeo de quase cinco minutos contestando a afirmação de Laporta de que o Real Madrid era “o time do regime”, argumentando que, na verdade, era o Barcelona que tinha laços mais estreitos com o general Francisco Franco, o infame diretor de direita que governou a Espanha de 1939 até sua morte, em 1975.

    O vídeo destacou que o Barcelona concedeu a Franco várias medalhas e honrarias e também alegou que ele salvou o clube catalão da falência em três ocasiões distintas. O vídeo terminou com uma citação de Santiago Bernabeu: “Sempre que ouço descreverem o Real Madrid como ‘o time do regime’, tenho vontade de c*gar no pai de quem diz isso.”

  • “É um escândalo o quanto jogamos bem”

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    AFP

    Pep Guardiola defendeu repetidamente seu ex-clube e seu ex-chefe, Laporta

    Em setembro de 2023, a polícia fez uma operação de busca nos escritórios da RFEF em Madri para reunir provas, mas o juiz responsável pelo caso, Joaquin Aguirre Lopez, afirmou que ainda não havia sido encontrada nenhuma prova de que Negreira tivesse pago árbitros para influenciar os resultados das partidas. Antes do fim do mês, porém, veio à tona que os ex-dirigentes do Barça investigados, Rosell, Bartomeu, Grau e Soler, que reconheceram os pagamentos, mas negaram qualquer irregularidade, enfrentavam uma acusação adicional de suborno. Isso porque Aguirre Lopez considerou Negreira um agente público à época dos pagamentos.

    Enquanto isso, Pep Guardiola, então técnico do Manchester City e que havia comandado o Barça entre 2008 e 2012, saiu em defesa de seu ex-clube. “Do que tenho bastante certeza é que, quando o Barcelona venceu, foi porque era melhor que os adversários”, disse ele. “Vencemos porque éramos muito melhores que nossos rivais. E, quando não são, não vencem, perdem. Mas a Justiça decidirá o que realmente aconteceu.”

    Xavi, técnico do clube naquele momento, também rejeitou a ideia de que o Barça tivesse recebido tratamento preferencial da arbitragem e afirmou que ignorava todas as especulações em torno do Camp Nou. “Na próxima semana haverá outra história sobre Negreira”, disse o ex-meio-campista. “Daqui a 15 dias, outra, e depois mais em outro mês.”

    A controvérsia, porém, estava se tornando grande demais para ser ignorada. Em 18 de outubro de 2023, veio à tona que Laporta, então presidente do Barça, havia sido denunciado por suposto suborno, corrupção esportiva, administração desleal e falsificação em relação aos pagamentos feitos a Negreira entre 2008 e 2010, durante sua primeira gestão. Segundo uma decisão judicial à qual o El Periodico teve acesso, o juiz concluiu que Laporta e, na verdade, todos os membros da diretoria do Barça tinham “responsabilidade efetiva na decisão de fazer os pagamentos supostamente ilícitos” a Negreira e a seu filho Javier.

    Mais uma vez, porém, Guardiola manifestou apoio inabalável a seu ex-chefe. “Quando houver uma sentença, darei minha opinião, mas o Barça é inocente, Laporta é inocente, até que se prove o contrário”, disse o catalão em uma entrevista coletiva do City. “Vocês não viram como aquele time era bom. Era um escândalo o quanto jogávamos bem!”

  • ‘Inocência absoluta’

    SPAIN-FBL-JUSTICE-BARCELONA
    AFP

    O Barcelona comemorou a decisão da Justiça de retirar as acusações de suborno contra os investigados, entre eles o ex-presidente Bartomeu.

    Em 22 de maio de 2004, as acusações de suborno contra os réus foram retiradas. Pela legislação espanhola, só há suborno quando um agente público solicita dinheiro ou uma compensação em troca de influenciar decisões de sua competência. No entanto, o tribunal de Barcelona decidiu que a RFEF não é um órgão público. Assim, Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem da federação, não poderia ser considerado um agente público.

    “O FC Barcelona deseja expressar sua total satisfação com o teor da decisão proferida hoje pelo tribunal de Barcelona, na medida em que ela confirma a defesa apresentada pelo clube e rejeita a hipótese do suposto crime de suborno”, afirmou o clube em comunicado. “Mantemos nossa convicção de que a justiça prevalecerá e de que os fatos relativos a esta acusação poderão ser definitivamente esclarecidos, demonstrando, assim, a absoluta inocência do clube.”

    Àquela altura, Negreira havia sido considerado incapaz de participar do processo judicial devido ao agravamento dos efeitos do Alzheimer. Já sua esposa, Ana Paula Rufas, acusada de lavagem de dinheiro, exerceu o direito de não responder a perguntas relacionadas a 3 milhões de euros em rendimentos não declarados encontrados em suas contas entre 1992 e 2003, quando foi ouvida pelo tribunal em agosto de 2024. Em setembro de 2025, porém, Bartomeu e Rosell falaram sobre seus respectivos papéis no caso.

    Bartomeu havia dito anteriormente à polícia que se encontrara com Negreira em seis ocasiões, mas, segundo o Marca, mudou sua versão ao afirmar que apenas um desses encontros foi uma reunião formal.

    “Enriquez Negreira me chamou diretamente e, como sou uma pessoa educada, fui”, disse o ex-presidente do Barcelona. “Encontrei-o em seu escritório, e ele me ofereceu seus serviços. Não achei estranho; no clube, me disseram que era algo normal e que já vinha sendo feito.”

    Bartomeu também minimizou a importância do burofax enviado por Negreira, no qual ele ameaçava divulgar os detalhes dos pagamentos: “Havíamos decidido encerrar a relação com o filho dele por uma questão orçamentária, e entendo a irritação com essa situação familiar. Conversei sobre isso com o departamento jurídico, e eles não deram muita importância.”

    Enquanto isso, em seu próprio depoimento, Javier, filho de Negreira, negou que o fim dos pagamentos do Barcelona, em junho de 2018, tivesse qualquer relação com a saída de seu pai do CTA. No entanto, também afirmou que o dinheiro pago não tinha “nada a ver” com os mais de 600 relatórios que havia escrito. Javier, acusado de lavagem de dinheiro, pode ter figurado como administrador nas empresas que faturavam o Barcelona, mas insistiu que não comandava nenhuma delas e que eram “de responsabilidade exclusiva do meu pai”.

    “Nunca entrei em contato nem tive qualquer relação com o FC Barcelona em razão dos meus vínculos com a DASNIL 95, a Nilsad e a Tresep”, disse ele, segundo o El Espanol. “Eu não sabia da relação do FC Barcelona com a DASNIL 95 e a Nilsad. Quando vi [os valores pagos pelo Barcelona], não consegui acreditar. Era mentira. Minha conclusão é que o FC Barcelona procurou se distanciar do meu pai, Enriquez Negreira, usando-me como pretexto. Não recebi nenhum dinheiro [das empresas] e não sabia que elas faturavam milhões de euros ao FC Barcelona. Não tive nenhum papel nisso...

    “A partir de 2000, meus primeiros trabalhos consistiam em alguns vídeos que eram feitos para o CTA e seu diretor técnico, Manuel Diaz Vega. Faturei esses vídeos por meio da DASIL 95 depois que meu pai insistiu para que eu fizesse isso. Os 7,5 milhões de euros que aparecem nos números da Agência Tributária, de certa forma, não têm nada a ver com meus relatórios. Quando descobri a relação do meu pai com o FC Barcelona, pedi uma explicação. Meu pai me enrolou e disse que isso não era da minha conta.

    “Amo meu pai, perdoei-o e aceitei tudo o que aconteceu, mas isso não significa que ele não fosse uma pessoa autoritária e agressiva. As palavras exatas que ele me disse foram: ‘Que p*rra você tem a ver com isso?’ Foi o que ele disse quando ficou na defensiva.”

    Rosell, por sua vez, rejeitou enfaticamente a ideia de que Negreira pudesse ter influenciado jogos a favor do Barcelona. “Esse homem, no CTA, tinha influência zero. Ze-ro. Não tinha influência nenhuma”, afirmou Rosell, segundo a Cadena SER. “No CTA, quem tinha influência era o presidente. E, historicamente, ao longo desses 70 anos, não sei se sempre ou na maior parte do tempo, todos os presidentes do CTA se declararam torcedores do Real Madrid. O único que tem alguma influência no CTA é o presidente, e ele sempre foi torcedor do Real Madrid.”

    Rosell teria acrescentado: “Vamos assistir e rever todos os jogos e chamar cinco especialistas em arbitragem para nos dizer em qual partida o árbitro nos ajudou. Que venham. Aqui não podem dizer que estou encerrando o caso por falta de provas. Aqui, as provas favorecem os acusados. É o contrário.

    “Vamos todos nos sentar e assistir aos jogos de novo. Eu adoraria. Talvez algumas pessoas aqui não gostassem de vê-los novamente. Sinto muito. Mas às vezes você não ganha. Às vezes perde, e precisa aceitar isso.” Rosell também teria perguntado como o Barcelona poderia ter subornado alguém “com 250 euros por relatório?”

  • “Tire suas próprias conclusões”

    Florentino Perez
    Getty Images

    O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, tem exigido repetidamente que o Barcelona seja severamente punido pelos pagamentos.

    Na assembleia geral do Real Madrid, em novembro de 2025, o presidente Florentino Perez declarou que o clube continuaria lutando contra o que considerava uma injustiça. “Não é normal que o Barcelona tenha pago mais de € 8 milhões ao vice-presidente dos árbitros durante pelo menos 17 anos, seja qual for o motivo”, disse ele. “O vice-presidente da arbitragem, que tinha funções importantes. Um período que coincide, por coincidência, com os melhores resultados do Barcelona em nosso país.

    “(O atual presidente do CTA) Fran Soto nos pediu para virar a página. E pede que esqueçamos o ‘Caso Negreira’. Mas quem vai esquecê-lo? A realidade é que a maioria dos árbitros do ‘Caso Negreira’ ainda está lá... Isso ficará para sempre.”

    Perez também usou estatísticas de cartões vermelhos como suposta prova de irregularidades. “Concordamos que as expulsões envolvem o maior grau de subjetividade. Pois bem, vejam... No século 21, o Real Madrid tem um saldo negativo de -2, com 126 cartões vermelhos para o nosso time e 124 para os adversários”, afirmou.

    “O saldo do Barcelona é de +61, com 108 cartões vermelhos para o time e 169 para os adversários. Na Europa, por outro lado, temos praticamente o mesmo saldo: +12 para o Barcelona e +13 para o Real Madrid. Quanto às expulsões durante o período de Negreira, o saldo do Barcelona foi de +49, e o do Real Madrid, de -1. Tirem suas próprias conclusões...”

    Em dezembro de 2025, Ernesto Valverde e Luis Enrique, dois ex-treinadores do Barcelona, negaram ter conhecimento dos relatórios sobre a arbitragem. Valverde insistiu que, de qualquer forma, eles não teriam sido necessários, dada a força de sua equipe. Luis Enrique, por sua vez, argumentou que aquilo não passava de uma típica reação de quem não aceita perder. “Vocês já sabem que, no futebol, quando você vence, dizem que os árbitros estão ajudando, e, quando perde, que estão prejudicando”, argumentou o treinador que conquistou a tríplice coroa.

    Laporta, por sua vez, apresentou um argumento semelhante e afirmou que os relatórios não foram adquiridos, de maneira alguma, para garantir tratamento preferencial dos árbitros.

    “O Barcelona era admirado no mundo todo, um exemplo e uma referência no futebol. Não precisávamos de nenhum favor”, disse ele ao Sport após depor como testemunha. “Não conheço Negreira nem ninguém de seu círculo. Nunca tive contato com eles. Herdei esses pagamentos, perguntei ao diretor esportivo e nos disseram para prosseguir com os relatórios.”

    Laporta também revelou que os relatórios de seu primeiro mandato como presidente não existiam mais “porque eram destruídos a cada cinco anos”. Ao mesmo tempo, explicou que a diretoria não tinha conhecimento dos relatórios porque eles não precisavam de sua aprovação, já que os pagamentos individuais não ultrapassavam € 150.000 (£ 127.000/US$ 169.000).

    Em sua mensagem de Natal, o presidente do Madrid, Perez, questionou por que pessoas como Luis Enrique e Valverde sequer tinham conhecimento dos “relatórios mais caros do mundo”. “Quem pode acreditar que milhões de euros foram pagos por relatórios que, aparentemente, não devem ter servido para nada?”, perguntou retoricamente. “Não se esqueçam de que o juiz responsável pela investigação do caso o descreveu como corrupção sistêmica e de que, em entrevistas, vários dirigentes admitiram que esses pagamentos foram benéficos para o clube deles. Benéficos de que forma? Certamente, os treinadores deles afirmaram que não conheciam nem precisavam desses relatórios...”

    Perez também atacou La Liga e afirmou que o Madrid era o único clube “lutando por justiça”. “É completamente incompreensível que as instituições do futebol tenham abandonado o Real Madrid nesta luta”, disse ele. “Como a RFEF e La Liga, que deveriam zelar pela integridade, podem se comportar dessa maneira? O que explica sua inação? Confio que um dia descobriremos. Elas têm o dever de proteger a integridade da competição e de não parecer cúmplices em um caso tão grave.

    “Temos certeza de que não somos os únicos prejudicados. Além disso, é possível que alguns clubes tenham sido rebaixados em consequência do ‘Caso Negreira’. A integridade e a decência do nosso esporte estão em jogo. A imagem do nosso futebol foi seriamente prejudicada e, por isso, a justiça deve ser feita, pois só assim o futebol espanhol poderá se regenerar.”

    Laporta não demorou a responder. Em seu discurso no jantar de Natal do clube, no Palau Blaugrana, o presidente do Barcelona acusou o Madrid de ser “quem confunde poder com despotismo”.

    “Eles recorrem a práticas ruins e violam todos os códigos de conduta, éticos, morais e não apenas esportivos”, insistiu Laporta, que também acusou o Real Madrid de liderar uma campanha de difamação contra os catalães por meio de “uma plataforma de televisão vergonhosa que não faz nada além de vomitar mentiras e envenenar constantemente a opinião pública”. “Isso é algo que não vamos permitir”, acrescentou o presidente do Barcelona.

  • ‘Quantidade substancial de documentos’

    FBL-UEFA-CONGRESS
    AFP

    O Real Madrid enviou um dossiê à UEFA na esperança de que a investigação avance agora “com a máxima urgência”.

    Em fevereiro de 2026, Tebas voltou a ter de explicar por que o Barcelona não sofreria sanções esportivas mesmo se fosse considerado culpado, insistindo que estava de mãos atadas. "Tenho defendido prazos prescricionais muito mais longos para esses tipos de crimes", afirmou. No entanto, Tebas argumentou que "já está claro que o Barcelona não pagou árbitros". Ao responder à percepção de que o Real Madrid liderava o caso contra o Barcelona, declarou: "Fomos os primeiros a procurar o Ministério Público e continuamos a agir dentro da lei."

    Ainda assim, foi o Real Madrid que enviou à UEFA "uma quantidade substancial de documentos" relacionados ao Caso Negreira em 1º de outubro. A entidade que rege o futebol europeu acrescentou que "os inspetores de Ética e Disciplina da UEFA também receberam esses documentos mais recentes, que serão avaliados como parte da análise do caso em andamento".

    O Real Madrid divulgou um comunicado, explicando que sua denúncia "inclui extensa documentação e provas relativas a acontecimentos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem".

    O comunicado prosseguiu: "O Real Madrid C.F. considera essencial que, agora que a UEFA dispõe dessa documentação, a investigação prossiga com a máxima urgência até sua conclusão e que os órgãos competentes tomem as decisões cabíveis de acordo com a gravidade dos fatos comprovados. Nosso clube continuará a colaborar ativamente com a UEFA e a tomar todas as medidas ao seu alcance para esclarecer acontecimentos que considera incompatíveis com os princípios de integridade, transparência e fair play que devem reger o futebol europeu."

    O Barcelona considerou que a confirmação, pela UEFA, do recebimento do dossiê do Real Madrid foi equivocadamente noticiada por alguns veículos como a abertura de uma nova investigação. Por isso, divulgou um comunicado com alguns "esclarecimentos".

    "A UEFA não abriu nenhum novo procedimento contra o FC Barcelona", dizia o texto. "O procedimento foi iniciado em 2023, com a nomeação de dois investigadores que, desde então, tomaram as medidas que consideraram adequadas. O clube sempre atendeu a todas as suas solicitações. Esse procedimento não foi reaberto porque nunca foi encerrado.

    "O comunicado da UEFA confirma o recebimento da documentação apresentada pelo Real Madrid e indica que os investigadores a avaliarão no âmbito da investigação existente. O mesmo texto se refere expressamente, em duas ocasiões, a uma investigação e a uma análise que estão 'em andamento'. Portanto, não anuncia a abertura, reabertura ou reativação de nenhum procedimento, nem contém qualquer avaliação do conteúdo ou do valor da documentação apresentada.

    "Cabe aos investigadores determinar quais medidas, se houver alguma, consideram adequadas em relação a essa documentação. Até hoje, eles não fizeram nenhuma nova solicitação ao FC Barcelona nem encaminharam a denúncia do Real Madrid ao clube. Caso o façam, o clube responderá de acordo, como tem feito até agora.

    "De acordo com a legislação aplicável a essa questão, esse procedimento está sujeito ao resultado do processo criminal atualmente em tramitação na Espanha e continuará sujeito a ele. Desde o início da investigação, o FC Barcelona continuou a obter sua licença da UEFA sem objeções e participou das competições da UEFA. O FC Barcelona reitera sua total cooperação com as autoridades competentes e pede rigor e precisão na cobertura desse procedimento."

  • A comparação com Goebbels

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Tebas acusou o Madrid de usar os mesmos métodos de propaganda dos nazistas

    Menos de um mês depois de dizer ao Real Madrid que era “HORA DE TIRAR AS VENDAS DOS OLHOS” e parar de culpar sistematicamente os árbitros e La Liga por “conspirarem” contra o clube, o presidente da liga, Tebas, afirmou que a “direção comanda uma orquestra de porta-vozes e a Real Madrid TV puxa o coro”.

    “A partitura deles é sempre a mesma”, escreveu Tebas no Twitter. “Selecionam os lances que lhes convêm, repetem as queixas, alimentam as suspeitas e apontam o dedo para os inimigos. Esse método lembra mecanismos de propaganda explorados por (Joseph) Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos à narrativa. A comparação é com essas técnicas de propaganda, não com uma ideologia nem, evidentemente, com a torcida madridista.

    “A Real Madrid TV é uma peça central dessa engrenagem. Onde está a análise completa das partidas de cada rodada? Onde estão os possíveis erros que prejudicam outros clubes ou aqueles que favorecem o Real Madrid? Se aplicassem o mesmo rigor a todos os jogos, o resultado poderia arruinar o roteiro deles.

    “Mas o roteiro exige que o Real Madrid sempre apareça como vítima. É assim que chegam ao extremo de apresentar até mesmo a AUSÊNCIA DE ERRO como um erro e de usar o Caso Negreira como explicação permanente para qualquer decisão de que não gostem. A suspeita é tratada como comprovada, e a conclusão é escrita antes mesmo de a partida começar.”

    O Real Madrid reagiu com indignação à comparação com Goebbels e, pela segunda vez em menos de um mês, pediu a renúncia de Tebas. “O Real Madrid considera absolutamente intolerável e extraordinariamente grave que alguém que ocupa dois cargos de máxima responsabilidade no futebol espanhol recorra a uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua direção e sua televisão”, afirmou um comunicado publicado no site oficial do Real Madrid. “O esclarecimento de que ele não se refere à ideologia nazista não atenua o caráter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e incompatível com seu cargo de suas declarações.

    “Essas declarações constituem mais um episódio dos ataques reiterados de Javier Tebas contra o Real Madrid, seu presidente e seus veículos de comunicação. É inaceitável que ele chegue a se aproveitar de perguntas, informações ou opiniões de jornalistas sem ligação com o clube para dirigir suas acusações contra nós, atribuindo-nos ações de terceiros pelas quais não temos responsabilidade. É especialmente preocupante que Tebas use essas declarações para questionar as ações legítimas do Real Madrid e da Real Madrid TV em relação ao Caso Negreira.

    “Diante da falta de resposta à extrema gravidade do Caso Negreira por parte das duas instituições nas quais Javier Tebas ocupa cargos de máxima relevância, nosso clube teve de recorrer diretamente à UEFA para exigir o esclarecimento completo dos pagamentos feitos ao longo dos anos pelo FC Barcelona ao vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros e a adoção das medidas necessárias para garantir a integridade das competições.

    “O Real Madrid também exige uma reformulação abrangente do sistema de arbitragem e das estruturas federativas de governança, gestão, supervisão e disciplina, por meio da substituição daqueles que ocuparam cargos de responsabilidade naquele período.

    “É particularmente significativo que Javier Tebas, presidente de La Liga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, organização que inclui o Comitê Técnico de Árbitros, dedique seus esforços a desacreditar o Real Madrid em vez de promover, no exercício de suas responsabilidades institucionais, o esclarecimento desses fatos extremamente graves e a necessária renovação do futebol espanhol.

    “A conduta reiterada de Javier Tebas demonstra uma falta de neutralidade, respeito e imparcialidade incompatível com suas responsabilidades institucionais. Seus ataques constantes ao Real Madrid e àqueles que exigem transparência e renovação representam, na visão do nosso clube, um verdadeiro flagelo para o futebol espanhol.

    “Por todas essas razões, o Real Madrid considera que as declarações e atitudes reiteradas de Javier Tebas seriam inaceitáveis em qualquer instituição esportiva europeia regida por princípios de respeito, neutralidade e integridade, e que o desqualificam, do ponto de vista institucional, para continuar nos cargos que ocupa. Consequentemente, o Real Madrid exige sua renúncia imediata aos cargos de presidente de La Liga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.”

    Tebas respondeu dizendo que havia “perdido a conta” de quantas vezes o Real Madrid havia pedido sua renúncia. “Eles confundem neutralidade com independência”, escreveu. “Meu cargo exige independência, não passividade diante da injustiça ou silêncio diante dos ataques contínuos, desproporcionais e insultuosos da Real Madrid TV e de seus aliados submissos contra nossa competição. O presidente de La Liga deve defendê-la. Inclusive contra os dirigentes do Real Madrid.

    “La Liga agiu desde o primeiro momento no Caso Negreira. Repetir que fomos passivos não torna isso verdade... Se têm tanta certeza de que esses árbitros ainda agem sob a influência de Negreira, oito anos depois do fim dos pagamentos, que provas têm contra cada um deles? Que denúncias individuais apresentaram aos órgãos nacionais, à UEFA ou à FIFA? Exigir explicações do FCB não fundamenta uma acusação contra cada árbitro. Um vídeo não substitui provas. Colocar pessoas na mira é de enorme gravidade e irresponsabilidade.

    “Quanto à reforma da arbitragem, houve avanços e ainda há trabalho a fazer. Eu gostaria de ter avançado mais rápido e ido mais longe. Mas as instituições não podem fazer tudo o que os dirigentes do Real Madrid querem com base em seus interesses, em seu humor, em sua situação esportiva ou em suas relações com o FCB em determinado momento. Tampouco podem ignorar as outras partes interessadas e o apoio da grande maioria dos clubes. Reformar não é obedecer a eles.

    Minha conclusão: eles buscam DESTRUIR a competição nacional. O que não conseguiram até agora com a Superliga, tentam conseguir com uma narrativa distorcida de seus veículos de comunicação e de seus aliados submissos. Chamam isso de renovação enquanto atacam o prestígio da competição da qual participam. Tudo isso tem um nome: intimidação. Colocar isso em um comunicado oficial não o transforma em renovação.”