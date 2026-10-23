Em 7 de março de 2023, Laporta refutou enfaticamente as acusações de que o Barcelona havia cometido corrupção e, na prática, acusou a La Liga de guardar rancor do clube por seu envolvimento na fracassada tentativa de criação da Superliga Europeia (ESL).
“O clube nunca esteve envolvido na compra de árbitros, nem jamais teve a intenção de fazer isso”, declarou. “As provas contundentes contradizem aqueles que querem mudar a narrativa, e nada acontece por acaso. A La Liga não aceitou que o contrato com a CVC não tenha sido assinado (um acordo proposto entre a primeira divisão espanhola e a empresa de investimentos), e o fato de o clube ter aderido à Superliga também não ajudou.”
Laporta também atacou Tebas em particular: “Ele precisa zelar pelos interesses de todos os clubes, e não entendo como às vezes deixa escapar comentários sobre assuntos que são confidenciais para nós. No passado, ele também teve uma série de atitudes que demonstram certa obsessão pelo Barcelona.”
Três dias depois, porém, o Ministério Público espanhol apresentou uma denúncia contra o Barcelona, Rosell e Bartomeu, na qual afirmava que o clube havia pago € 2,9 milhões (£ 2,5 milhões/$ 3,25 milhões) a empresas de Negreira apenas entre 2014 e 2018, e que mais de € 7,3 milhões (£ 6,2 milhões/$ 8,2 milhões) haviam sido transferidos no total.
Os quatro envolvidos, além de outros dois dirigentes do Barcelona, Oscar Grau e Albert Soler, foram acusados de corrupção no esporte, administração desleal e falsificação de registros comerciais por terem firmado um “acordo verbal confidencial com o acusado Negreira para que, na condição de vice-presidente do CTA e em troca de dinheiro, ele realizasse ações destinadas a favorecer o FCB nas decisões dos árbitros em partidas disputadas pelo clube e, assim, nos resultados das competições”.
Em 3 de abril de 2023, o La Vanguardia publicou uma matéria afirmando que Tebas havia apresentado provas falsas ao Ministério Público que investigava o caso Negreira, na forma de uma carta encontrada na casa do falecido ex-dirigente do Barcelona Josep Contreras, que recebia os relatórios de arbitragem do filho de Negreira, Javier. A carta continha os nomes “Rosell” e “Josep Maria”, mas a família de Contreras esclareceu posteriormente que se tratava de referências a Roman Rosell, um contador, e a um funcionário do Banca Catalana.
Tebas, no entanto, reagiu com indignação à sugestão de que havia dado a entender, ao tentar usar a carta, que ela provava o envolvimento de Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu no caso Negreira.
“A MANCHETE do La Vanguardia é FALSA”, escreveu nas redes sociais. “NÃO acusamos ninguém. A própria notícia confirma isso ao citar o que dizia a carta ao Ministério Público: ‘tampouco esta carta implica a apresentação de uma acusação específica contra qualquer pessoa’. Sr. Conde Godo (proprietário do La Vanguardia), fique de olho nos seus JORNALISTAS que difamam!”
O Barcelona, porém, pediu a renúncia de Tebas, pouco mais de um mês depois de o presidente da La Liga ter dito que Laporta deveria renunciar caso não conseguisse dar uma explicação satisfatória para os pagamentos à empresa de Negreira.
“Diante da gravidade das informações publicadas hoje, segunda-feira, pelo La Vanguardia, que associam o presidente da La Liga, Javier Tebas, à apresentação de provas falsas ao Ministério Público para incriminar nosso clube, o FC Barcelona manifesta sua mais profunda indignação, revolta e consternação”, afirmou um comunicado do Barcelona.
“Por esse motivo, exigimos com urgência que o presidente da La Liga venha a público se explicar, para além do tuíte enviado de madrugada pelo sr. Tebas, sem conteúdo e em tom ameaçador. O FC Barcelona, como o presidente Joan Laporta repetiu nas últimas semanas, considera-se vítima de uma campanha midiática por acontecimentos que nunca ocorreram: o Barcelona nunca pagou árbitros.
“Essa perseguição envolve um grupo de veículos de comunicação e articulistas com diferentes graus de intenção, enquanto a La Liga atiça os ânimos nos bastidores contra nosso clube, com contribuições de seu presidente que seguem uma única direção: tentar nos condenar perante a opinião pública antes que os fatos tenham sido julgados.
“Não é a primeira vez que o presidente da La Liga usa os meios de comunicação à sua disposição para prejudicar o FC Barcelona. No entanto, diferentemente de seus absurdos habituais, jamais poderíamos imaginar que ele tentaria incriminar nosso clube com provas falsas.
“O artigo publicado hoje pelo La Vanguardia é tão grave que deveria colocar todos os clubes da La Liga em alerta, pois trata de práticas de modo algum compatíveis com o cargo de presidente da La Liga. Só por esse fato, o de atribuir a si próprio poderes que não lhe cabem, mas também por uma questão de dignidade e respeito à presidência da La Liga, o sr. Tebas deveria renunciar ao cargo.
“Ainda assim, cientes de sua obsessão em perseguir o FC Barcelona e da aversão e antipatia constantes e manifestas que demonstra por nosso clube, entendemos que o atual presidente da La Liga persistirá em seus esforços para continuar nos prejudicando.”