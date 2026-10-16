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Gio Reyna 1-1GOAL

“Continuar evoluindo a partir do que venho fazendo”: Gio Reyna finalmente encontra seu ritmo na seleção dos Estados Unidos e no Strasbourg, mas pode ter uma atuação de destaque contra o PSG?

O meio-campista disputou os quatro jogos durante a pausa para as seleções, mas tem outro confronto importante neste fim de semana, contra o Paris Saint-Germain.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Cerca de uma hora antes do início do jogo, a seleção dos Estados Unidos divulga sua escalação. Na última Data Fifa, um nome apareceu em todas elas: Gio Reyna. Em um período de treinos marcado pelo rodízio, ele foi o único titular constante.

    Isoladamente, isso não quer dizer muita coisa. E daí que Mauricio Pochettino tenha escalado sempre o mesmo jogador? Afinal, estamos falando de atletas profissionais. Mas o fato de esse jogador ser Reyna é significativo para quem sabe o que ele enfrentou nos últimos anos.

    À medida que Reyna seguia sendo escalado, um dado começou a circular: foi a primeira vez na carreira que ele começou sete jogos consecutivos como titular. Faz sete anos que Reyna despontou no Borussia Dortmund, mas o meio-campista de 23 anos nunca havia tido uma sequência como essa. Pela primeira vez na carreira, Reyna está em condições físicas de jogar e, mais importante, está jogando bem.

    Os tempos de Dortmund ficaram para trás. Agora no Strasbourg, ele busca se firmar na Ligue 1 após vários anos difíceis na Alemanha. As lesões foram a única constante em anos cruciais para seu desenvolvimento. Agora, Reyna luta para ser uma presença constante tanto no clube quanto na seleção. Talento para isso ele tem.

    “Agora, só penso em continuar, e é bem simples: seguir evoluindo a partir do que venho fazendo”, disse Reyna ao fim do período de treinos da seleção dos Estados Unidos. “Comparecer todos os dias, treinar, me recuperar, fazer tudo o que preciso para me preparar mental e fisicamente para cada treino e cada jogo.

    “Mas me sinto bem e fico mais confiante a cada vez que entro em campo.”

    A grande dúvida permanece: seu corpo vai aguentar? Pela primeira vez na carreira, Reyna dá sinais de que a resposta pode ser “sim”, e isso seria um avanço crucial tanto para o Strasbourg quanto para a seleção dos Estados Unidos.

  • Começando no Strasbourg

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    AFP

    Reyna encontrou um novo clube na Ligue 1 após vários anos difíceis na Bundesliga.

    Quando Reyna foi ligado a uma saída do Borussia Monchengladbach neste verão, não havia grande mistério sobre o que ele precisava: minutos em campo. Reyna simplesmente precisava jogar, não importava como nem onde.

    “No fundo, confio muito na minha capacidade e no que posso fazer sempre que entro em campo”, disse ele à GOAL pouco antes da Copa do Mundo. “É claro que não é tão fácil quando você sabe que talvez vá jogar 20 minutos. Então, claro, o ritmo de jogo importa, e acho que é nisso que estou focado para realmente dar o próximo passo na minha carreira.”

    Há alguns motivos pelos quais Reyna não conseguiu dar esse próximo passo entre os 19 anos e os 23, sua idade atual. O principal? As lesões. Desde a temporada 2021-22, Reyna teve de ficar fora de jogos em 15 ocasiões diferentes. Algumas ausências foram breves, por motivos como doenças. Outras foram mais longas: uma distensão na virilha, uma lesão na perna e vários problemas musculares.

    Ainda assim, o talento estava lá, e foi por isso que o Strasbourg resolveu apostar nele. Até agora, Reyna deu sinais de que a aposta valeu a pena. Não teve um desempenho espetacular, mas viveu bons momentos e marcou um gol nos 335 minutos que disputou até aqui. Ainda é outubro, mas esses 335 minutos são significativos. Ele jogou apenas 439 minutos em toda a temporada 2021-22, 625 em 2022-23, 515 em 23-24, 350 em 2024-25 e 520 na temporada passada. Se tudo correr como planejado, Reyna terá jogado, até a chegada do inverno, mais minutos do que em qualquer temporada desde que despontou em 2020-21.

    “Sinto que estou voltando a ser plenamente eu mesmo, estou me sentindo muito bem”, disse Reyna. “Sinto que comecei bem esta temporada no clube e que agora também estou trazendo isso para cá.”

    Além desses minutos, Reyna também teve bastante tempo em campo pela seleção masculina dos Estados Unidos, o que pode representar uma grande virada para o meio-campista de 23 anos.

  • “Gio sempre foi um jogador de altíssimo nível”

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    O meio-campista foi titular em quatro jogos em um intervalo de 11 dias durante a pausa para as seleções.

    Há anos, pessoas ligadas à seleção dos Estados Unidos falam sobre a importância que Reyna poderia ter. Antes da Copa do Mundo, Pochettino o chamou de “especial”, e seu gol de trivela contra a Turquia justificou o elogio. A verdade, porém, é que Reyna nunca foi uma opção incontestável. Seu papel como reserva na Copa do Mundo de 2022 gerou controvérsia, mas, neste verão, não houve nada de controverso no fato de ele não ser titular.

    Ainda assim, apesar dos problemas com lesões, Reyna geralmente participa quando está em condições de jogar. Há uma razão para isso.

    “Gio sempre foi um jogador de altíssimo nível”, disse Tyler Adams, capitão da seleção dos Estados Unidos. “Isso ficou claro agora que ele teve uma sequência de jogos. Acho que isso é muito importante para ele mostrar o seu melhor. Daqui para a frente, ele será um jogador muito importante para nós.”

    Ele foi muito importante para a seleção dos Estados Unidos na convocação mais recente. No primeiro jogo do período, contra o Peru, Reyna deu uma assistência para Justin Ellis poucos minutos após o início da partida. Contra o Chile, também deu o passe para um gol de Julian Hall. Depois, voltou a jogar e teve uma boa atuação durante 82 minutos contra o México, antes de sofrer cinco faltas em 45 minutos diante do Canadá. De certa forma, sair ileso de todas essas faltas foi um avanço tão importante quanto as assistências.

    “É assim mesmo”, disse Reyna sobre as faltas sofridas contra o Canadá. “Faz parte do jogo. Estou acostumado. Também faz parte do trabalho de um atacante.

    Esse era, claro, um dos papéis de Reyna. Havia outro: o de mentor.

  • Assumindo a liderança

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    O meio-campista assumiu naturalmente um novo papel de liderança no clube e na seleção.

    Nos dias que antecederam a concentração, perguntaram a Justin Ellis, um dos 13 novatos da seleção dos Estados Unidos, com quem ele estava animado para jogar. A resposta? Reyna, alguém que ele admira há muito tempo.

    “Isso faz a gente se sentir um pouco velho”, disse Reyna.

    Depois de passar algum tempo com Reyna, Ellis não poupou elogios ao novo companheiro. Foi Reyna quem o chamou para uma conversa na noite anterior à sua estreia pela seleção dos Estados Unidos e disse que lhe daria o passe para um gol. E foi exatamente o que fez. Ellis, Mathis Albert e Cole Campbell disseram que Reyna os ajudou em suas trajetórias. Há um motivo para ele fazer isso tão bem: sua capacidade de se conectar com a nova geração, já que, poucos anos atrás, estava na mesma situação que esses jogadores.

    “Gio está no meio do caminho entre esses jovens e eu”, disse Adams. “Ver alguém com aquela experiência dizer ‘Era isso que eu fazia há quatro anos’, conversar e se enturmar cria uma espécie de ponte. Acho isso importante para que muitos desses jovens se sintam à vontade no ambiente em que estão.”

    Isso não acontece apenas na seleção; no clube é assim também. No Strasbourg, Reyna está entre os jogadores mais experientes, já que o mais velho do elenco tem 24 anos. O clube, que pertence ao mesmo grupo proprietário do Chelsea, costuma ser visto como um lugar para o desenvolvimento de talentos. Aos 23 anos, Reyna ainda se enquadra nesse perfil, mas também tem experiência.

    “Antes de tudo, tento ser eu mesmo”, disse Reyna sobre sua forma de exercer a liderança. “... Também tenho um irmão mais novo de 19 anos, então sei como agem os jovens dessa idade, e uma irmã de 17. Sou amigo dos mais velhos há anos, então tento ser eu mesmo e aproveitar o tempo com todos.

    Os mais jovens às vezes podem ficar um pouco mais nervosos e quietos, então tento ajudá-los a se soltar um pouco, e eles têm sido ótimos.”

    Mas isso está apenas começando, e este fim de semana trará o maior teste de Reyna até agora.

  • Um grande teste contra o PSG

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    A grande pergunta permanece: Reyna conseguirá se manter em forma?

    No sábado, Reyna e o Strasbourg enfrentarão o Paris Saint-Germain. Todos sabem o que esse jogo significa. O PSG é, claro, a principal força da Ligue 1. É a referência, o gigante que continua dominando o campeonato.

    Mas talvez seja possível vencer o PSG neste fim de semana. A partida acontece entre os jogos contra Manchester City e Barcelona, o que indica que a equipe deve ser modificada. Ainda assim, os reservas do PSG são melhores do que a maioria das equipes titulares da Ligue 1, e pode faltar experiência ao Strasbourg para tirar proveito disso. Entre os jogadores do time, Reyna é um dos que têm essa experiência. Uma vitória, portanto, teria de passar por uma atuação de liderança dele.

    Esse é o desafio de curto prazo, mas o grande foco, obviamente, está no longo prazo. Apesar dos bons momentos de Reyna, nunca houve um período de sucesso realmente consistente. Foi isso que o limitou e explica por que hoje ele está no Strasbourg, e não em um dos maiores clubes do mundo. Aos 23 anos, ainda pode chegar lá, mas, para isso, precisa mostrar que evoluiu fisicamente. Precisa melhorar ainda mais daqui para a frente.

    Talvez esta seja a temporada em que ele finalmente consiga fazer isso. Se for, o Strasbourg terá muito a ganhar. A seleção dos Estados Unidos também, especialmente com o início da Liga das Nações no mês que vem.

    “Foi por isso que ele esteve conosco na Copa do Mundo, mesmo quando não jogava muito em seu clube”, disse Pochettino. “É um jogador que, na nossa avaliação, tem um talento enorme.”

    Agora cabe a Reyna fazer esse talento aparecer, finalmente, depois de todo esse tempo.