Cerca de uma hora antes do início do jogo, a seleção dos Estados Unidos divulga sua escalação. Na última Data Fifa, um nome apareceu em todas elas: Gio Reyna. Em um período de treinos marcado pelo rodízio, ele foi o único titular constante.

Isoladamente, isso não quer dizer muita coisa. E daí que Mauricio Pochettino tenha escalado sempre o mesmo jogador? Afinal, estamos falando de atletas profissionais. Mas o fato de esse jogador ser Reyna é significativo para quem sabe o que ele enfrentou nos últimos anos.

À medida que Reyna seguia sendo escalado, um dado começou a circular: foi a primeira vez na carreira que ele começou sete jogos consecutivos como titular. Faz sete anos que Reyna despontou no Borussia Dortmund, mas o meio-campista de 23 anos nunca havia tido uma sequência como essa. Pela primeira vez na carreira, Reyna está em condições físicas de jogar e, mais importante, está jogando bem.

Os tempos de Dortmund ficaram para trás. Agora no Strasbourg, ele busca se firmar na Ligue 1 após vários anos difíceis na Alemanha. As lesões foram a única constante em anos cruciais para seu desenvolvimento. Agora, Reyna luta para ser uma presença constante tanto no clube quanto na seleção. Talento para isso ele tem.

“Agora, só penso em continuar, e é bem simples: seguir evoluindo a partir do que venho fazendo”, disse Reyna ao fim do período de treinos da seleção dos Estados Unidos. “Comparecer todos os dias, treinar, me recuperar, fazer tudo o que preciso para me preparar mental e fisicamente para cada treino e cada jogo.

“Mas me sinto bem e fico mais confiante a cada vez que entro em campo.”

A grande dúvida permanece: seu corpo vai aguentar? Pela primeira vez na carreira, Reyna dá sinais de que a resposta pode ser “sim”, e isso seria um avanço crucial tanto para o Strasbourg quanto para a seleção dos Estados Unidos.