Stephen Warnock passou pelas categorias de base do Liverpool, disputou quase 500 partidas por clubes e defendeu a seleção inglesa.

Mas, quando era jovem, acordou no hospital sem fazer ideia do motivo.

Em um momento, estava diante de um computador na escola, clicando. No seguinte, estava em uma cama de hospital, atordoado, confuso e assustado. Os amigos que estavam presentes lhe contaram que ele havia tido uma crise convulsiva. Warnock era um jovem jogador promissor, sem nenhum problema neurológico conhecido. Então, aconteceu de novo.

Ele passou por exame após exame: ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas e inúmeras consultas em um dos melhores centros de neurologia do Reino Unido. Ainda assim, os exames não mostraram nenhuma alteração.

"A maior preocupação, e isso provavelmente parece estranho, é que, quando você faz uma ressonância e, depois, dizem que 'está tudo normal', você começa a entrar ainda mais em pânico", disse Warnock à GOAL.

Warnock conviveu com epilepsia na infância e teve crises durante cerca de três anos, até que elas pararam quando ele tinha 14 anos. Nunca precisou de medicação, mas o medo de uma nova crise permaneceu.

Ele nunca contou ao Liverpool sobre sua condição. Nem ao Blackburn, ao Aston Villa, ao Leeds ou a qualquer um dos outros seis clubes pelos quais jogou. O motivo, segundo ele, era relativamente simples.

"Existe o medo de perder uma possível carreira. Não me entenda mal: você é uma criança, mas seu sonho é jogar futebol. E se, digamos, só para dar um exemplo, o clube me dispensasse e dissesse apenas 'bom, você não conseguiu chegar lá'? Sempre ficaria aquela dúvida: foi por causa da epilepsia?", disse Warnock.

Mais de duas décadas depois, esse medo ainda é familiar. A incerteza sobre o futuro de Jamal Musiala no Bayern de Munique, em meio a relatos de que ele tem um transtorno convulsivo, trouxe a público uma discussão que muitos jogadores há tempos mantêm em particular.

É possível conviver com a epilepsia e ainda ser atleta no mais alto nível? As experiências de Warnock e de outros que falaram à GOAL mostram que a epilepsia não precisa significar o fim de uma carreira. Ainda assim, a falta de compreensão sobre a condição faz com que muitos relutem em falar abertamente sobre suas experiências.

O desafio, portanto, não é apenas provar que jogadores com epilepsia podem atuar no mais alto nível. É criar um ambiente em que se sintam à vontade para falar sobre isso sem temer por suas carreiras.