Dambrauskas começou a carreira como treinador principal no Kingsbury London Tigers FC, da nona divisão da Inglaterra, levando o clube à sua melhor campanha de todos os tempos, e comandou a seleção sub-19 da Lituânia entre 2011 e 2012. Dois anos depois, assumiu o campeão lituano Žalgiris, onde arquitetou uma incrível sequência de quatro títulos nacionais, antes de se transferir para o RFS e fazer ainda mais história.

O RFS se classificou para competições europeias pela primeira vez e conquistou seu primeiro troféu, a Copa da Letônia, sob o comando de Dambrauskas, que recebeu amplo reconhecimento por sua filosofia ofensiva. O Sabah também se beneficiou disso, mas só depois de um início frustrante na passagem de Dambrauskas pelo clube.

O clube esloveno Celje acabou com o sonho do Sabah na Liga Europa na primeira fase classificatória, vencendo um confronto emocionante por 6 a 5 no placar agregado, e depois a equipe foi eliminada na terceira fase classificatória da Conference League pelo terceiro ano seguido. O Sabah também parecia sem ritmo na liga, vencendo apenas dois dos seus cinco primeiros jogos do campeonato em 2025-26, mas assumiu a liderança após embalar uma brilhante sequência de 10 vitórias entre o fim de novembro e o fim de fevereiro.

O Sabah acabou conquistando seu primeiro título da Premier League com quatro rodadas de antecedência e teve os melhores números ofensivos e defensivos da divisão, com a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Qarabag, em 18 de abril, marcando o grande momento de mudança de guarda. O time de Damrauskas então completou a dobradinha ao defender a Copa do Azerbaijão com uma vitória por 2 a 1 sobre o Zira na final.

Questionado sobre a importância de encerrar o domínio do Qarabag sobre o troféu da Premier League, Damrauskas disse recentemente à Flashscore: "O que o Qarabag fez ao longo dos anos pelo futebol do Azerbaijão está além de qualquer elogio. Mesmo antes de vir para o Azerbaijão, eu os acompanhava com grande interesse e tentava entender o sucesso deles. Cada jogo contra eles foi como uma curva de aprendizado que posso comparar a um diploma universitário.

"Também acredito que a concorrência no futebol do Azerbaijão será boa para todos. Há outras boas equipes como Zira, Turan e Neftci que não têm vergonha de falar ou de mostrar suas ambições. Acredito que a liga de futebol do Azerbaijão tem um bom futuro."