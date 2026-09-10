Como o pequeno Sabah, do Azerbaijão, chegou à Liga dos Campeões sob o comando de um vencedor do 'Quem Quer Ser um Milionário?' com ligações com o Manchester United
O Manchester United está de volta ao lugar a que pertence. Michael Carrick comandou o retorno do clube à Champions League após uma frustrante ausência de dois anos, e a expectativa é que ao menos leve a equipe até o mata-mata depois de um sorteio da fase de liga amplamente favorável.
Há uma viagem para enfrentar o Atlético de Madrid e um confronto de peso com o Bayern de Munique em Old Trafford no horizonte, mas espera-se que o United consiga resultados positivos nos outros jogos contra Como, Roma, Sporting CP, RB Leipzig e Villarreal. O time também será amplamente favorito para somar três pontos em sua partida de estreia contra o Sabah FK, os azarões do Azerbaijão que estão jogando neste nível pela primeira vez na história.
O Manchester United não pode se dar ao luxo de qualquer complacência, porém. O Sabah estará determinado a causar uma enorme zebra, e sua trajetória até aqui é prova de que tudo é possível. É uma história extraordinária, assim como a de seu atual técnico, Valdas Dambrauskas, que passou por Manchester enquanto aprendia o ofício.
O Sabah é um franco azarão para erguer a Copa dos Campeões da Europa em maio, com odds de 1500/1, mas já é vencedor só por estar aqui. Abaixo, GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos campeões do Azerbaijão...
Salto rápido para a elite
O Sabah, apelidado de As Corujas, foi fundado em Baku em 2017. Sim, você leu certo: há apenas oito anos, pelo empresário azeri Yagub Huseynov, por meio do Bridge Group of Companies. Como fundador e presidente do conselho de supervisão do proeminente conglomerado nacional de imóveis, hospitalidade e investimentos, ele oficializou a criação do clube em 8 de setembro daquele ano e montou uma diretoria ambiciosa, que incluía o campeão olímpico Igor Ponomarev e vários líderes corporativos.
As Corujas inicialmente entraram direto na Primeira Divisão do Azerbaijão, a segunda divisão. Terminaram em um respeitável quinto lugar em sua primeira temporada, o que não foi suficiente para garantir o acesso imediato pela via tradicional, baseada no desempenho.
No entanto, de acordo com as regras da Federação de Futebol do Azerbaijão (AFFA), os times precisam cumprir critérios específicos de licenciamento de clubes nas áreas financeira, administrativa e de infraestrutura para subir à Premier League. Os quatro primeiros colocados, Khazar Baku, Qaradağ Lökbatan, Shuvalan e MOIK Baku, não atenderam a essas exigências, mas o Sabah passou com sucesso pela avaliação administrativa e financeira para garantir sua licença, o que significou seu salto para a elite.
Nos três anos seguintes, houve um progresso mais gradual. O Sabah estreou terminando em sétimo lugar na Premier League de 12 times e subiu para o sexto posto na temporada seguinte. Depois, vieram dois quintos lugares consecutivos em 2020-21 e 2021-22. Mais importante ainda, o clube também assinou um acordo de patrocínio com o Bank Respublika, à medida que passou a ter maior apelo comercial. Isso significou recursos extras significativos para investimento no elenco principal, na academia e nas operações do clube, enquanto seu estádio, inicialmente conhecido como Alinja Arena, foi renomeado para Bank Respublika Arena.
Estreia na Europa
O Sabah estava pronto para dar o próximo grande passo na campanha de 2022-23. Venceu 25 de seus 36 jogos da liga para terminar em segundo, apenas nove pontos atrás do campeão Qarabag, e se classificou para a Europa pela primeira vez.
Na segunda fase qualificatória da Conference League, o Sabah venceu o time letão RFS em casa e fora para marcar um confronto na terceira fase contra o gigante sérvio Partizan Belgrade. O Sabah conseguiu uma zebra notável no jogo de ida com uma vitória em casa por 2 a 0, mas perdeu o segundo pelo mesmo placar e, no fim, caiu nos pênaltis.
Eles teriam outra chance no ano seguinte, apesar de caírem para o terceiro lugar na Premier League, e eliminaram o Maccabi Haifa, mas sofreram outra decepção na terceira fase, perdendo por 2 a 0 no agregado para o time irlandês St Patrick's Athletic. O Owls também despencou para um decepcionante quinto lugar na liga, mas compensou isso ao conquistar seu primeiro grande troféu, vencendo o Qarabag por 3 a 2 após a prorrogação na final da Copa do Azerbaijão para se classificar para a Liga Europa.
A importância desse triunfo não pode ser exagerada. O Qarabag havia vencido 11 dos 12 títulos anteriores da Premier League do Azerbaijão e terminou aquela temporada com impressionantes 15 pontos de vantagem na liderança. Depois, tornou-se o primeiro clube do Azerbaijão a alcançar a fase de grupos ou de liga da Champions League e chegou aos playoffs do mata-mata antes de ser eliminado pelo Newcastle.
Tirar um troféu do clube dominante do país gerou uma onda de confiança no elenco do Sabah, que segue até hoje. O time principal havia se tornado uma força formidável, e o Sabah estava desenvolvendo uma empolgante nova geração de estrelas, com sua equipe sub-19 conquistando títulos nacionais consecutivos em 2023-24 e 2024-25.
Mudança inesperada no banco de reservas
Houve uma mudança inesperada no clube no verão passado, quando o técnico Vasili Berezutski saiu por motivos pessoais, apenas sete meses após assumir o cargo. O ex-zagueiro da seleção russa Berezutski, que era o oitavo técnico efetivo do Sabah desde a fundação do clube, havia assinado contrato até 2028 e tinha total confiança da diretoria depois de conquistar um título importante.
Perdê-lo menos de um mês antes do início da fase classificatória da Liga Europa foi um duro golpe, mas o Sabah agiu rápido para definir seu substituto, dando ao estrategista lituano Valdas Dambrauskas um contrato de três anos. Houve imediatamente uma mistura de empolgação e curiosidade em torno da nomeação, apesar de Dambrauskas nunca ter jogado profissionalmente, tendo ido apenas até a terceira divisão da Lituânia.
Dambrauskas chegou à Bank Respublika Arena com boa reputação como treinador após passagens por Ludogorets e Hadjuk Split, levando o primeiro ao título do campeonato búlgaro e o segundo ao sucesso na Copa da Croácia. No entanto, ele era mais famoso por uma aparição na televisão do que pelo trabalho em campo.
Depois de decidir pendurar as chuteiras aos 23 anos, Dambrauskas participou da edição de 2002 de "Šeši nuliai - milijonas", a versão lituana de "Quem Quer Ser um Milionário?". Ele não ganhou o prêmio principal, mas saiu com 4.000 litas, aproximadamente o equivalente a £ 2.500, valor suficiente para pagar passagens só de ida para Londres e garantir para ele e sua atual esposa o primeiro mês de hospedagem, enquanto buscava realizar seu sonho maior de se tornar técnico de futebol.
Dambrauskas estudou na London Metropolitan University enquanto tirava suas licenças de treinador da Uefa e, segundo relatos, trabalhou como entregador de jornais, babá e pintor de casas para cobrir as mensalidades e o custo de vida. "Às vezes era difícil. Eu precisava trabalhar duro e, às vezes, acreditar em mim mesmo quando eu e as pessoas ao meu redor estávamos em dúvida", disse ele à Euro News.
Essa persistência o ajudou a conseguir algumas experiências de curto prazo em clubes da Premier League para acompanhar treinadores das categorias de base e auxiliar em sessões de treino de jovens, incluindo Brentford, Fulham e Manchester United. Estudar em Carrington foi uma experiência inestimável para Dambrauskas, pois ele aprendeu como academias de elite estruturam seus blocos de treinamento e teve uma visão de perto dos modelos de exercícios e das abordagens comportamentais usados pelos profissionais de altíssimo nível do United.
Tirando o Qarabag do topo
Dambrauskas começou a carreira como treinador principal no Kingsbury London Tigers FC, da nona divisão da Inglaterra, levando o clube à sua melhor campanha de todos os tempos, e comandou a seleção sub-19 da Lituânia entre 2011 e 2012. Dois anos depois, assumiu o campeão lituano Žalgiris, onde arquitetou uma incrível sequência de quatro títulos nacionais, antes de se transferir para o RFS e fazer ainda mais história.
O RFS se classificou para competições europeias pela primeira vez e conquistou seu primeiro troféu, a Copa da Letônia, sob o comando de Dambrauskas, que recebeu amplo reconhecimento por sua filosofia ofensiva. O Sabah também se beneficiou disso, mas só depois de um início frustrante na passagem de Dambrauskas pelo clube.
O clube esloveno Celje acabou com o sonho do Sabah na Liga Europa na primeira fase classificatória, vencendo um confronto emocionante por 6 a 5 no placar agregado, e depois a equipe foi eliminada na terceira fase classificatória da Conference League pelo terceiro ano seguido. O Sabah também parecia sem ritmo na liga, vencendo apenas dois dos seus cinco primeiros jogos do campeonato em 2025-26, mas assumiu a liderança após embalar uma brilhante sequência de 10 vitórias entre o fim de novembro e o fim de fevereiro.
O Sabah acabou conquistando seu primeiro título da Premier League com quatro rodadas de antecedência e teve os melhores números ofensivos e defensivos da divisão, com a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Qarabag, em 18 de abril, marcando o grande momento de mudança de guarda. O time de Damrauskas então completou a dobradinha ao defender a Copa do Azerbaijão com uma vitória por 2 a 1 sobre o Zira na final.
Questionado sobre a importância de encerrar o domínio do Qarabag sobre o troféu da Premier League, Damrauskas disse recentemente à Flashscore: "O que o Qarabag fez ao longo dos anos pelo futebol do Azerbaijão está além de qualquer elogio. Mesmo antes de vir para o Azerbaijão, eu os acompanhava com grande interesse e tentava entender o sucesso deles. Cada jogo contra eles foi como uma curva de aprendizado que posso comparar a um diploma universitário.
"Também acredito que a concorrência no futebol do Azerbaijão será boa para todos. Há outras boas equipes como Zira, Turan e Neftci que não têm vergonha de falar ou de mostrar suas ambições. Acredito que a liga de futebol do Azerbaijão tem um bom futuro."
'Além da imaginação'
Ninguém, incluindo todos os membros do conselho do Sabah, esperava que o time conseguisse chegar à fase principal da Champions League; afinal, encarar uma possível sequência de oito jogos em quatro fases classificatórias, a partir do início de julho, era uma tarefa assustadora. As rotas de viagem a partir do Azerbaijão também podem ser complicadas e caras, então o Sabah não teria nenhum impulso de adrenalina vindo dos torcedores nos jogos fora de casa.
Mas o otimismo no grupo de Dambrauskas crescia a cada vitória. Primeiro, um triunfo por 4 a 1 no placar agregado sobre o campeão da Premier League do País de Gales, o The New Saints, depois uma vitória por 3 a 0 sobre o time finlandês KuPS. Na terceira fase, o Sabah enfrentou um AGF que vinha de conquistar seu primeiro título dinamarquês em 40 anos e perdeu por 2 a 1 no jogo de ida, antes de atropelar o rival com uma vitória por 4 a 0 em casa na volta.
Apenas o clube número 1 de Israel em 2025-26, o Hapoel Be'er Sheva, seguia em seu caminho. O Sabah voltou a perder o jogo de ida por 2 a 1, depois que apenas um torcedor recepcionou os jogadores na chegada ao hotel da equipe, e esteve a segundos da eliminação após 90 minutos eletrizantes na Bank Respublika Arena.
O Hapoel esteve duas vezes à frente do placar antes de sofrer o empate, e o Sabah fez 3 a 2 já nos acréscimos, com Tellur Mutallimov acertando de primeira um voleio indefensável para a rede após aparecer livre de marcação em uma cobrança de escanteio. Isso levou a decisão para a prorrogação e, quando Djibril Diop foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, o Sabah tinha toda a vantagem emocional.
Orphe Mbina marcou de cabeça o quarto gol do Sabah na cobrança de falta resultante, e o ex-ponta do Schalke Joy-Lance Mickels depois fez 5 a 2 com um belo gol em jogada individual, provocando delírio no banco de reservas e nas arquibancadas. "Ganhar uma liga, uma copa e se classificar para a fase de grupos da Champions League em uma temporada está além da imaginação. É fruto de um trabalho muito duro de todos no clube, da equipe de limpeza ao presidente", disse Dambrauskas à Flashscore.
"A maioria dos clubes prega trabalho em equipe, mas eu sei pela minha experiência, porque trabalhei em dez clubes diferentes, que muito poucos realmente fazem isso. A força do FC Sabah está exatamente aí: todos no clube estão fazendo seu trabalho e puxando para a mesma direção."
Mantra do Moneyball
O atual elenco do Sabah é avaliado em um total de €17,55 milhões pelo Transfermarkt, um número que empalidece em comparação com os €750 milhões do United de Carrick. Sem o luxo de um pote infinito de dinheiro, a análise de dados tem sido a principal ferramenta que o Sabah utilizou para montar uma equipe capaz de se sustentar no maior palco da Europa.
"Não podíamos competir financeiramente com muitos clubes europeus estabelecidos, então tivemos que encontrar nossas próprias vantagens competitivas", disse o presidente do Sabah, Magsud Adigozalov, à Euronews. "Fomos inspirados pela filosofia Moneyball, que demonstrou que o uso inteligente de dados e de recrutamento pode ajudar um clube a competir muito além do que seu tamanho financeiro poderia sugerir.
"A Champions League é o resultado que todos podem ver hoje. O que nos deixa especialmente orgulhosos é o sistema, a cultura e o trabalho por trás disso que as pessoas não viram durante nove anos."
De fato, o Sabah, que é o primeiro time com o rosa como uma de suas principais cores do uniforme titular a chegar à primeira fase da Champions League, recrutou com inteligência, particularmente desde a chegada de Dambrauskas. Aleksey Isayev e Akim Zedadka foram contratações de 2025 especialmente influentes para reforçar a defesa e o meio-campo, e o Sabah fez oito contratações em definitivo neste verão, incluindo Christian Nwachukwu, do Sheffield United, e o internacional polonês Tymoteusz Puchacz, gastando pouco mais de €1,5 milhão no total.
O Sabah não será presa fácil para o United, nem para Barcelona e Arsenal nas rodadas seguintes. O time tentará ao menos igualar o Qarabag chegando aos playoffs do mata-mata, depois de ter marcado mais gols do que qualquer outra equipe nas eliminatórias da Champions League (18), com Veljko Simić e Mickels liderando a equipe.
Dambrauskas ficará feliz em ver o United ter a maior parte da posse de bola em Old Trafford, mas seu time estará pronto para atacar nas transições. Ele quer que o Sabah seja corajoso e mostre ambição no ataque; a equipe não vai apenas recuar e esperar por um milagre.
"Eu gosto de marcar gols. Não tenho medo de correr riscos", acrescentou Dambrauskas à Flashscore. "O melhor resultado para mim seria 4 a 3, com quatro jogadores diferentes marcando e quatro jogadores diferentes dando uma assistência." Em outras palavras, o Sabah estará armado para ir para cima do United enquanto tenta escrever o próximo capítulo inacreditável de sua curta história. Michael Carrick, você foi avisado.