Como o Manchester United, o Tottenham e outros estão explorando uma "brecha" nas novas regras da Premier League contra patrocinadores de apostas
Patrocinadores de apostas na parte frontal da camisa ficaram no passado na Premier League após uma proibição histórica acordada mutuamente por seus 20 clubes. Mas, embora isso devesse ser celebrado como uma vitória por aqueles que vêm fazendo campanha por mudanças há vários anos, o controle quase absoluto que a indústria do jogo exerce sobre a elite do futebol inglês fez com que todo o processo parecesse um tanto sem esperança.
A partir desta temporada, patrocinadores de apostas não são mais permitidos na frente das camisas de jogo da divisão, mas, antes mesmo de a bola rolar, vários clubes, incluindo pesos-pesados como Manchester United e Tottenham, encontraram uma maneira de contornar o novo acordo e faturar algum dinheiro fácil.
Para quem trabalha para erradicar essa forma de publicidade no futebol, a proibição é apenas "uma gota no oceano".
divisor de águas
A decisão de remover os patrocinadores de apostas da parte frontal das camisas de jogo da Premier League, na verdade, foi tomada há mais de três anos, quando os clubes se reuniram e concordaram coletivamente com a medida. No entanto, embora aquele tenha sido um momento decisivo, vale destacar que expressivos 18 dos 20 clubes votaram contra uma proibição total.
"Os clubes da Premier League concordaram coletivamente hoje em retirar o patrocínio de apostas da parte frontal das camisas de jogo dos clubes, tornando-se a primeira liga esportiva do Reino Unido a adotar voluntariamente tal medida para reduzir a publicidade de apostas", dizia um comunicado da liga em abril de 2023.
"O anúncio vem após uma extensa consulta envolvendo a liga, seus clubes e o Department for Culture, Media and Sport (DCMS), como parte da revisão em andamento do governo sobre a legislação atual de apostas. A Premier League também está trabalhando com outros esportes no desenvolvimento de um novo código para patrocínio responsável de apostas."
O "acordo coletivo" só entrou em vigor no início da temporada 2026-27, para dar aos clubes tempo para fazer a transição e deixar de ter patrocinadores de apostas na parte frontal da camisa. No entanto, nas duas últimas temporadas, 11 dos 20 clubes da Premier League ainda tinham empresas de apostas como patrocinadoras principais, com pesquisa da GlobalData estimando o valor total desses acordos em £104 milhões combinados em 2024-25.
Origens
O acordo de retirada acontece 20 anos depois de esse tipo de patrocinador ter explodido na Premier League após a liberalização da Lei do Jogo de 2005, que abriu caminho para que empresas de apostas estampassem seus logotipos nos uniformes por toda a pirâmide do futebol inglês.
O Tottenham foi pioneiro nesse sentido, ao assinar em 2006 um então lucrativo acordo de longo prazo com o cassino online Mansion. Naquele momento, o Middlesbrough já era patrocinado por outra empresa de jogos de azar online, a 888, e muitos outros clubes seguiriam o mesmo caminho.
A partir daí, o número de clubes da elite com empresas de apostas como patrocinadoras principais na parte frontal da camisa explodiu, chegando ao ponto de a maioria tê-las antes de o acordo coletivo entrar em vigor nesta temporada. Em determinado momento, em 2019, 28 dos 44 clubes da Premier League e da Championship exibiam marcas de apostas estampadas em suas camisas.
Falsa esperança
No entanto, a proibição não oficial acabou se mostrando uma espécie de falso começo. De fato, espectadores ocasionais da Premier League poderiam ser perdoados por nem terem percebido que alguma medida foi tomada para "reduzir a publicidade de apostas" na divisão. É verdade que os logos de casas de apostas e cassinos online não aparecem mais na parte da frente das camisas durante os jogos, mas a publicidade e as mensagens de apostas continuam onipresentes, espalhadas pelos estádios, agasalhos de pré-jogo e uniformes de treino.
Os torcedores no estádio e os telespectadores em casa ainda são bombardeados por elas nos painéis de publicidade e nos telões o tempo todo, além de vê-las no peito dos jogadores até a hora do pontapé inicial. Enquanto isso, as casas de apostas seguem como os patrocinadores mais proeminentes da cobertura televisiva da Premier League na Sky Sports e na TNT no Reino Unido, enquanto a Sky Bet patrocina as três divisões da Football League. Antes da proibição, pesquisadores estimavam que 3.500 logos de apostas poderiam aparecer durante uma única partida televisionada da primeira divisão inglesa.
Tudo isso passa a sensação de que a retirada dos patrocinadores de apostas das camisas de jogo é apenas um gesto simbólico, com os benefícios financeiros sendo simplesmente bons demais para serem totalmente abandonados. Evidentemente, ainda há muito mais a ser feito se a liga realmente leva a sério o combate ao que claramente entende ser um problema.
"O dano inegável causado pelas apostas é o motivo pelo qual a Premier League foi forçada a agir, mas, se depois os clubes tiverem permissão para promover marcas quase idênticas, isso tornaria todo o processo uma farsa", disse Nick Harvey, da Coalition to End Gambling Ads (CEGA), ao The Mirror no ano passado.
"Com dezenas de milhares de anúncios ainda espalhados pelos estádios, mangas das camisas e pela mídia, retirar os logos da parte da frente das camisas já é apenas um gesto. A única solução real é o governo intervir e pôr fim a toda publicidade de apostas no futebol."
Brecha lucrativa
Uma aparente "brecha" que vem sendo explorada por alguns dos maiores clubes da Premier League nesta temporada é o fato de que as empresas de apostas ainda são permitidas como patrocinadoras de manga, além de estarem em uniformes de treino e camisas de pré-jogo.
No início deste verão, diante da proibição de patrocinadores de apostas na parte frontal das camisas em dias de jogo e apesar de já arrecadar bastante por meio de sua infinidade de outros acordos comerciais, o Manchester United mostrou sua força ao fechar um acordo recorde mundial de £20 milhões por ano (US$ 27 mi) para o uniforme de treino com a marca de apostas online e cassino Betway. O acordo vale mais do que o patrocínio frontal de camisa de muitos outros clubes e representa, até o momento, o maior investimento da Betway desse tipo em todo o seu portfólio esportivo.
Um comunicado do clube à época dizia: "Por meio do novo acordo, o logo da Betway estará presente nos uniformes de treino dos times masculino e feminino do Manchester United. A marca também terá destaque nos dias de jogo em Old Trafford e no Progress with Unity Stadium." Inevitavelmente, não houve qualquer menção à proibição de patrocínio em camisa em dias de jogo, voltada especificamente para reduzir o patrocínio de apostas.
Isso veio na sequência do acordo do Tottenham com a empresa de apostas Betano, que aparece no uniforme de treino e nas peças de pré-jogo do Spurs nesta temporada. Enquanto isso, Everton e Aston Villa transferiram empresas de apostas da parte frontal de suas camisas para a manga. Eles são dois dos seis clubes da Premier League que têm casas de apostas como patrocinadoras de manga nesta temporada.
Vivemos em um mundo em que conteúdos de pré-jogo e vídeos de treino publicados nos canais sociais de um clube são acompanhados com tanto interesse quanto as próprias partidas, o que significa que pessoas de todas as idades, no mundo todo, continuam sendo expostas a patrocinadores de apostas literalmente sempre que pegam seus celulares.
Mercado não regulamentado
No entanto, em vez de tentar fechar o que parece ser uma brecha significativa, as autoridades agora voltam sua atenção para outro problema envolvendo certos patrocinadores de apostas na Premier League.
Neste ano, o DCMS passou a reprimir o patrocínio de apostas não licenciadas na divisão e no esporte britânico de forma mais ampla. Os acordos de patrocínio com essas empresas se tornariam ilegais no próximo ano, dentro desses planos do governo, caso sejam aprovados após uma recente consulta de oito semanas sobre a proibição proposta.
Segundo o The Guardian, até metade dos clubes da primeira divisão inglesa tem acordos com casas de apostas que não são licenciadas no país, incluindo Stake.com (patrocinadora na manga do Everton), SBOTOP (patrocinadora do uniforme de treino do Fulham) e 8XBet, muitos deles voltados para o mercado asiático. Acredita-se que o aumento de seis para 10 clubes ao longo do verão seja resultado da proibição de patrocínio master em dias de jogo.
O DCMS quer introduzir uma nova legislação porque o mercado não regulamentado, que arrecadou perto de £380 milhões com usuários do Reino Unido no primeiro semestre de 2025, não oferece as mesmas proteções que as casas de apostas regulamentadas, incluindo verificações de vulnerabilidade e limites de gastos, e tem sido associado ao vício em jogos, prejuízos financeiros e suicídio relacionado ao jogo. Segundo informações, a Premier League faz lobby contra a proibição sob o argumento de que os serviços oferecidos não estão tecnicamente disponíveis no Reino Unido.
Um porta-voz do DCMS disse: "Saudamos a decisão da Premier League de proibir voluntariamente todo patrocínio de apostas na parte da frente das camisas a partir desta temporada. No entanto, estamos particularmente preocupados com o fato de operadores de apostas não licenciados ainda poderem patrocinar alguns dos nossos maiores clubes de futebol de outras maneiras, aumentando sua visibilidade e potencialmente atraindo torcedores para sites que não atendem aos nossos padrões regulatórios. É por isso que nosso foco está em proibir operadores não licenciados de firmar acordos de patrocínio no esporte britânico."
O grande passo
A campanha The Big Step está na linha de frente da luta para acabar com a publicidade e o patrocínio de apostas no futebol há sete anos. Liderada por pessoas prejudicadas pelo jogo, ela faz parte da Gambling With Lives, uma comunidade de famílias enlutadas por suicídios relacionados ao jogo.
De acordo com a pesquisa deles, há de 117 a 496 suicídios relacionados ao jogo na Inglaterra a cada ano, e mais de 10% das pessoas de 18 a 24 anos que apostam no Reino Unido sofrem com "vício em jogo". Quase 11% da população são prejudicados pelo jogo direta ou indiretamente, e um em cada três apostadores atuais foi levado a apostar sem planejamento por causa do marketing.
James Grimes, ex-viciado em jogo e hoje diretor do programa nacional de prevenção de danos do jogo Chapter One, iniciou a campanha The Big Step em junho de 2019, conscientizando ao caminhar entre os estádios de clubes que tinham patrocinadores de apostas na parte frontal da camisa, em memória daqueles que morreram por suicídio relacionado ao jogo.
James estima que perdeu £100.000 ao longo de 12 anos. Ele conseguiu parar de apostar em 2018 depois de perder £2.000 em um terminal de apostas de odds fixas durante a pausa para o almoço.
"A relação entre jogo e futebol foi absolutamente a minha porta de entrada, porque essa relação deixou de ser algo que estava em grande parte escondido ou contido nas casas de apostas para se tornar algo que estava na frente de muitas camisas de futebol, em praticamente todos os campos, e anunciado em comerciais de TV", ele diz à GOAL.
"Então, sabe, numa idade em que você é influenciável, eu confiava no esporte, e o esporte me promoveu algo que depois teria um impacto muito, muito negativo na minha vida. Eu estava há três ou quatro meses em recuperação do vício em jogo quando estava realmente tendo dificuldade para assistir futebol por causa da quantidade de publicidade de apostas. E pensei que queria fazer algo a respeito, de forma bastante egoísta. Então tive a ideia de caminhar até clubes que tinham patrocinadores de apostas em suas camisas."
"Não é ciência de foguetes"
Por sua vez, Grimes vê com maus olhos a aparente "brecha" que times como Manchester United e Tottenham aparentemente exploraram nesta temporada, enquanto continuam lucrando com patrocinadores de apostas muito visíveis em tudo, menos em suas respectivas camisas de jogo.
"Isso mostra contra o que nós, como sociedade, estamos lutando, que, no fim das contas, a indústria de apostas e a indústria do futebol vão, juntas, encontrar uma forma de maximizar o lucro", diz ele à GOAL. "E essa não é a direção certa. É muito melhor para o país, para o futebol e para as sociedades em geral ter torcedores, pessoas e comunidades mais saudáveis e felizes do que tentar promover algo que sabemos que causa danos a tantas pessoas.
"Na verdade, não foi nenhuma surpresa que essas brechas tenham sido encontradas e exploradas. Imagino que outras venham a seguir. É por isso que é realmente importante que o governo ouça pessoas com experiência vivida, ouça os torcedores e ouça as preocupações da saúde pública.
"Não é preciso ser nenhum gênio para entender o que está acontecendo aqui. Isso significa mais pessoas sofrendo com danos causados pelas apostas, especialmente os jovens. E a quantidade de publicidade, patrocínio e promoção está impulsionando isso."
Ele continuou: "Os danos causados pelas apostas mudam a forma como você se comporta, age, se sente, pensa sobre si mesmo. E, sabe, vivemos em uma época em que é muito difícil para os jovens que estão crescendo. Eles ou têm dificuldade para conseguir um emprego, têm dificuldade para morar longe dos pais, ou são incentivados a usar coisas de forma viciante, a fazer coisas que os mantenham em plataformas pelo maior tempo possível, como apostas, redes sociais, e assim por diante.
"Acho que o futebol tem a responsabilidade de dar aos jovens uma chance de vida melhor. E ao menos remover uma dessas coisas, que é o fato de que, quando vão assistir a uma partida de futebol, ou quando estão acompanhando seu clube nas redes sociais, eles não sejam incentivados a usar cassinos online."
A Premier League se recusou a comentar a aparente exploração dessa "brecha" por determinados clubes, mas a GOAL entende que há a crença de que a proibição de patrocínio na parte frontal da camisa em dias de jogo reduz substancialmente a visibilidade das marcas de apostas, e isso faz parte de uma abordagem mais ampla para garantir que o patrocínio de apostas seja realizado de forma socialmente responsável.
O problema oculto do futebol
Claro, não são apenas os torcedores que foram afetados pelo vício em jogos de azar. Nos últimos anos, houve dois casos significativos envolvendo jogadores da Premier League punidos por infrações relacionadas a apostas: o ex-atacante do Brentford Ivan Toney e Sandro Tonali, do Tottenham, então do Newcastle.
Em 2023, o primeiro foi banido por oito meses pela Football Association (FA) por incríveis 232 violações das regras de apostas, enquanto o segundo recebeu uma suspensão de 10 meses pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), em outubro do mesmo ano, por infrações cometidas durante seu período em seu país natal.
A punição de Toney foi reduzida de 11 meses depois que ele foi diagnosticado com vício em jogos de azar, enquanto Tonali desde então admitiu que também desenvolveu um problema. O meio-campista italiano disse ao La Repubblica em 2025: "Virou um hábito quando eu tinha 17, 18 anos. O fato de ser online me obscureceu de tudo, eu me fechei na minha concha.
"Quando uma pessoa se encontra em uma situação como essa, é difícil perguntar a ela se está doente. Ela sempre vai dizer que não. Mesmo que sinta que não é o caso. Ela não consegue pensar que tem esse problema, então tende a escondê-lo."
Ironicamente, Tonali agora tem que treinar com agasalhos estampados com o logo da Betano depois que o Tottenham fechou um acordo com a empresa de apostas no verão europeu, algo que o The Big Step apontou nas redes sociais. "Não há muitos locais de trabalho em que alguém tenha que usar roupas fazendo publicidade de um produto ao qual teve vício", publicou a entidade.
Em entrevista à GOAL, Grimes disse: "Acho que isso resume a contradição da situação, que é até o fato de os clubes terem jogadores que enfrentaram vício em jogos de azar e, ainda assim, serem forçados a ser outdoors daquilo que destruiu suas vidas, às vezes destruiu suas carreiras."
"Uma gota no oceano"
Dado que a The Big Step teve apenas sucesso parcial em sua tentativa de acabar de vez com a publicidade de apostas no futebol, Grimes tem sentimentos conflitantes sobre o acordo para retirar patrocinadores de apostas da parte da frente das camisas de jogo a partir desta temporada.
"Não conseguimos exatamente isso [uma proibição total]. Conseguimos este acordo, sobre o qual ainda tenho sentimentos mistos. Quer dizer, se eu comparar com quando começamos a The Big Step, eram 30 clubes, em comparação com o ponto em que estamos agora, quando na Premier League, obviamente, é zero. Mas, claramente, isso é uma gota no oceano em comparação com a quantidade de mensagens de apostas que [ainda] existem no futebol. Acho que parece um pequeno passo, e o grande passo ainda precisa acontecer."
Grimes acredita que os responsáveis pelas decisões no esporte deixaram claro que colocam o lucro acima do dano potencial aos torcedores, mas ele ainda sente um certo orgulho pelas conquistas da The Big Step até aqui. "O futebol como um todo sabe que os danos causados pelas apostas afetam as pessoas e sabe que afetam muitas pessoas e, ainda assim, no geral, prioriza o lucro acima da saúde pública de seus torcedores e de sua comunidade", continuou.
"Sinto um pouco de orgulho pelo que fizemos porque foi um esforço real, liderado por experiências vividas. E fazer a Premier League fazer qualquer coisa, fazer a indústria do futebol fazer qualquer coisa que reduza receita, embora seja questionável se esse é realmente o caso, sim, exigiu muito."