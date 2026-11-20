A Kop teve papel fundamental na surpreendente conquista do título de 2024-25 pelo Liverpool sob o comando do ex-técnico Arne Slot. A equipe do holandês perdeu apenas uma partida em casa durante toda a temporada e deixou escapar pontos em só outros quatro jogos. No entanto, em um intervalo de 10 dias no inverno passado, o Liverpool sofreu duas derrotas consecutivas por três gols de diferença em Anfield, para Nottingham Forest e PSV, antes de empatar por 1 a 1 com o recém-promovido Sunderland. Com isso, o time ficou três partidas seguidas sem vencer em Anfield, considerando todas as competições, pela primeira vez desde a pandemia de Covid, quando todos os jogos eram disputados sem público.

Na época, Slot admitiu abertamente que "os times que nos enfrentam agora acham que podem conseguir um resultado", enquanto Regis Le Bris, técnico do Sunderland, reconheceu que não conseguia acreditar em quanto "tempo e espaço para jogar" sua equipe havia recebido. Slot claramente sentia que precisava interromper a sequência negativa após uma série de resultados historicamente ruins, mas suas táticas cada vez mais conservadoras acabaram levando à sua demissão apenas um ano depois da conquista do campeonato.

"Havia uma constante quando eu assistia ao Liverpool e jogava pelo clube, independentemente da nossa posição na tabela: quando você joga em Anfield, não respeita ninguém", disse recentemente o ex-meio-campista Danny Murphy à talkSPORT. "Você tem que partir para cima do adversário e tentar vencer. Tem que fazer isso. Sempre foi assim.

"A temporada passada foi a primeira em muitos, muitos anos em que os times vieram a Anfield e ditaram o jogo. O Liverpool jogava no contra-ataque em casa, e foi aí que a torcida começou a se voltar [contra Slot]."

O ponto de virada talvez não tenha vindo após uma derrota, mas depois de um empate profundamente decepcionante com um Tottenham em péssima fase e ameaçado de rebaixamento. O resultado provocou uma vaia coletiva de uma torcida conhecida por sua paciência.

"Acho que, para a maioria dos torcedores, há uma diferença entre o que vemos na internet e o que pensam aqueles que vão aos jogos", disse o ex-defensor do Liverpool Jamie Carragher à Sky Sports. "Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti uma grande mudança no domingo na forma como a torcida via o time e o treinador. As vaias no fim foram vaias de verdade, de uma torcida insatisfeita e descontente. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot. Quando você perde essa torcida, é muito difícil reconquistá-la."

E Carragher tinha razão: Slot foi demitido ao fim de uma campanha sofrida e sem títulos, que terminou com o Liverpool chegando à quinta posição da Premier League depois de não vencer nenhum dos quatro últimos jogos. No entanto, embora o ambiente em Anfield tenha melhorado sem dúvida nesta temporada, os resultados não acompanharam essa mudança.