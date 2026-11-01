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Roy Keane GFX HIC 1-1GOAL

Como o homônimo de Roy Keane reconstruiu em papelão a carreira do lendário capitão do Manchester United

GOAL conversa com um colecionador de cards que não mediu esforços para registrar neles a história do irlandês no futebol

James Westwood
Traduzido por

  • Dan Keane tem bons argumentos para ser o fã mais dedicado do capitão mais lendário do Manchester United em todo o planeta. O colecionador de cartões, responsável pelo popular canal no YouTube Sports Cards UK, levou 18 meses para completar a coleção arco-íris de Roy Keane da Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Isso significa que reuniu todas as versões paralelas daquele cartão-base específico da coleção.

    Ele passou a maior parte desse tempo tentando conseguir o último cartão que faltava: um Black Pristine Refractor de exemplar único. A negociação com quem tinha o cartão foi desgastante. Foram quase oito meses até chegarem ao preço final de € 400, e Dan ainda enfrentou três semanas de espera ansiosa até a entrega.

    Quando o cartão finalmente chegou e pôde ser colocado ao lado do Gold Swirl Chrome SuperFractor de exemplar único, pelo qual já havia pago € 339, Dan sentiu sobretudo alívio, e não euforia.

    “Eu me convenci de que ele nunca chegaria e meio que tirei isso da cabeça para não ficar estressado, mas, quando chegou, foi um alívio”, conta à GOAL. “Acho que aqueles 18 meses de coleção se resumiram a 30 segundos em que coloquei os dois cartões, ambos exemplares únicos, lado a lado na minha mesa e fiquei olhando para eles e sorrindo por 30 segundos.”

    Momentos surreais como esse se tornaram parte da jornada de Dan como colecionador. Reconstruir a carreira de Keane, com quem divide o sobrenome, por meio de cartões foi um trabalho minucioso e, às vezes, difícil, mas, na maior parte do tempo, muito gratificante. Pelas próprias contas, Dan percorreu apenas “20%” do caminho para completar a história de Keane. Ainda assim, sua paixão pela tarefa só aumenta, apesar de ele nem sequer torcer para o Manchester United!

  • Movido pela nostalgia

    Dan Keane
    Dan Keane/Topps

    Dan acabou decidindo não torcer pelo Manchester United, mas sempre sentiu uma ligação pessoal com Keane.

    Crescer com o sobrenome Keane e um pai irlandês torcedor do Manchester United fez com que Dan ouvisse muitas vezes a pergunta se tinha algum parentesco com o ex-meio-campista. De vez em quando, ele não resistia à tentação de inventar uma história.

    “Convenci o pai de um amigo de que ele [Keane] era meu tio. Só que, alguns anos depois, quando reencontrei esse amigo, ele perguntou como estava meu tio. Achei a pergunta muito estranha”, conta. “Eu tinha esquecido completamente que havia dito a ele que Roy Keane era meu tio! Fiz isso com poucas pessoas, mas quase nunca funcionava. E, na única vez em que deu certo, esqueci completamente que tinha dito aquilo!”

    Essa ligação pessoal influenciou, naturalmente, a forma como Dan coleciona cards, embora ele tenha acabado decidindo não torcer para o mesmo time que o pai.

    “Sou muito ligado à nostalgia e acho que os cards são uma forma de lembrar os bons momentos”, diz. “Hoje sou torcedor do Fulham, mas ainda guardo lembranças muito boas [do United]. Quando eu era pequeno, me vestiram com uma camisa de Roy Keane. Na JJB Sports, era mais barato colocar o nome de um jogador do que o seu próprio nome, então economizamos algumas libras!”

    “Meu pai é irlandês, filho de pais irlandeses. Ele nasceu aqui, mas meus avós gostavam de GA, de hurling, futebol gaélico e coisas assim. Então meu pai decidiu escolher um time de futebol, e o Man United foi o time com o qual ele se identificou. Roy Keane jogava na época em que nasci. Por isso, tenho muito carinho por ele. Não dá exatamente para segurar uma lembrança nas mãos, mas dá para segurar alguns dos cards da época em que você cresceu vendo ele jogar.”

    Ao ser perguntado por que escolheu o Fulham em vez do United, Dan explicou: “Minha mãe e meu pai são contadores e trabalhavam durante o verão inteiro. Por anos, meu irmão e eu fomos a vários acampamentos de verão. Até que apareceu um em Surrey onde a gente jogava futebol oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, organizado pelo Fulham Community Trust. No fim, eles davam ingressos gratuitos para assistir a um jogo do Fulham. Como cresci em Surrey, praticamente nunca fui ver o Man United jogar, porque meu pai é, e ele não vai gostar que eu diga isso, um pouco torcedor de sofá. Ainda assisto aos jogos do Man United com ele hoje, mas, depois de ir a Craven Cottage, fazer o caminho de Putney até o estádio e atravessar a ponte junto ao rio, eu simplesmente me apaixonei pelo clube, por tudo aquilo.

    “Fomos a três ou quatro desses acampamentos de verão, então acabei assistindo a uns quatro jogos do Fulham. Alguns jogadores foram nos visitar, e isso só reforçou a certeza: ‘Esse é mesmo o meu time’. É o clube que escolhe você.”

  • Como isso “saiu do controle”

    Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    O respeito de Dan por Keane só aumentou desde que o ídolo do Manchester United se aposentou do futebol, assim como sua obsessão por uma época específica.

    Ter a coleção definitiva de cards de Keane nunca foi o grande plano de Dan, mas logo ficou claro que o ídolo do Manchester United seria seu principal foco nesse hobby, ao lado do Fulham. Ele também passou a admirar ainda mais a personalidade singular de Keane desde que o viu trocar o campo pela função de comentarista.

    “Da mesma forma que o clube escolhe você, acho que a sua coleção escolhe você. Foi assim com Roy Keane”, diz ele. “Quando comecei minha coleção, queria um jogador específico por quem sentisse alguma coisa. Com ele, havia a nostalgia de ter crescido torcendo por ele. Mas, à medida que fui ficando mais velho, passei a respeitá-lo muito mais como pessoa. Ele tem respostas rápidas e é muito engraçado.

    “Tenho familiares na Irlanda que são muito parecidos, com esse raciocínio rápido. E hoje, mais velho, admiro o estilo de jogo direto dele ainda mais do que conseguia compreender quando era mais novo. Então, por causa do sobrenome e por ele ser um jogador do tipo de que gosto, a escolha foi bem simples. Eu ia colecionar cards do Fulham e depois de Roy Keane. Comecei comprando alguns cards de Roy Keane de uma ou duas libras, e a coisa cresceu a partir daí.”

    Match Attax, uma das coleções mais queridas da Topps, comemorou seu 20º aniversário nesta semana, com um evento no Olympia London para marcar a data. Para muitos torcedores, o popular jogo de cards é a porta de entrada ideal para o colecionismo, e com Dan não foi diferente. Ele, porém, não usava os cards para sua finalidade tradicional, nem pensava em encontrar cards raros de Keane quando abria aqueles primeiros pacotes.

    “Nasci em 1995, então comecei colecionando Pokémon, depois passei para Yu-Gi-Oh e, em seguida, para álbuns e figurinhas de futebol”, explica. “Mas acho que o primeiro álbum do Match Attax saiu quando eu tinha 12 anos. Naquela época, eu torcia para o Fulham, mas não colecionava necessariamente cards de Roy Keane. A coleção de Roy Keane veio quando eu era mais velho.

    “Nas edições de 2007, 2008 e 2009 do Match Attax, eu provavelmente jogava de um jeito diferente do previsto. Meu irmão e eu comprávamos cards do Match Attax na loja, como, imagino, um do Nicky Butt com a camisa do Newcastle, outro do Jay-Jay Okocha e de alguns daqueles jogadores, e então jogávamos Top Trumps com eles, comparando defesa e ataque. Eu não era muito bom em colecionar naquela época; só comprava cards para tê-los.”

    Quando Dan finalmente passou a colecionar de forma mais organizada e a buscar especificamente cards de Keane, concentrou-se em um período que marcou sua formação como torcedor de futebol.

    “Às vezes você simplesmente compra cards e acaba formando uma coleção sem planejar. Mas, quando pensa mais a respeito, quer seguir uma direção ou se concentrar em uma época. Gosto muito das coisas do começo dos anos 2000, então os cards de Keane de 2000 a 2005 são os que mais gosto de colecionar”, diz ele. “Eu era novo demais para me lembrar de verdade da temporada da tríplice coroa ou de qualquer coisa assim. 2003 e 2004 foram provavelmente os anos mais marcantes para mim, quando comecei a me lembrar mesmo do futebol. Gosto muito, muito de vários cards daquela época, e é neles que concentro minha coleção, mas também gosto de completar várias outras coisas.”

  • Completando o arco-íris

    Dan Keane
    Dan Keane/Sports Cards UK

    Apenas um lançamento de produto inspirou Dan a fazer uma extensa busca por versões paralelas, que rendeu uma bela exposição em casa.

    Até agora, porém, o card de Keane da coleção Pristine da Eurocopa 2024 é o único com o qual Dan tentou montar um arco-íris de versões. Ele não é considerado raro, mas Dan percebeu que havia algo de especial nele desde o lançamento.

    “Há alguns motivos. Roy Keane não costuma ter muitos cards com a camisa da Irlanda. Acho que ele só teve cards próprios nas Copas do Mundo de 1994 e 2002. E, obviamente, Saipan e tudo o que aconteceu lá provavelmente não estão entre os pontos altos daquele torneio. Então vi a lista de cards da Topps Pristine, da série Road to Euro 2024, e ele estava lá, com a camisa da Irlanda”, lembra Dan.

    “Nem todas as camisas daquela coleção eram licenciadas, mas a da Irlanda era. Comprei apenas um card: a versão verde, cuja cor combina com a da camisa, o que costuma ficar muito bonito. É algo que agrada aos colecionadores. Então comprei. Fazia parte de uma tiragem numerada de 125 e custou umas cinco libras. Não foi muito caro.”

    Esse foi o primeiro passo. Depois, uma decisão ainda mais espontânea levou Dan a iniciar uma busca de verdade: “Eu estava em um marketplace asiático e vi a versão SuperFractor, um exemplar único, então decidi comprá-la. Normalmente, para montar um arco-íris, os colecionadores compram primeiro o exemplar único e depois vão atrás das outras versões. Fui adquirindo mais alguns cards aqui e ali, até que fui a uma feira de cards em Dublin, há dois anos. Conversava com um colecionador e negociava uma troca por alguns cards de Evan Ferguson que eu tinha. Ele viu o SuperFractor e disse que conhecia alguém que tinha a versão preta, também um exemplar único. Eu tinha esquecido que ela existia, o que me pegou de surpresa, porque percebi: ‘Ah, agora vou ter que conseguir dois exemplares únicos.’

    “Ele disse que conhecia o colecionador que a havia comprado. Então mandei uma mensagem para essa pessoa naquela feira de cards em Dublin e, na feira seguinte, consegui mostrar o arco-íris completo. Foram seis meses até a primeira feira em Dublin e mais um ano até a seguinte, totalizando 18 meses. Deu um certo trabalho conseguir aquele card, mas é meu primeiro arco-íris de Roy Keane e provavelmente será o último, porque custou muito caro montá-lo. Recentemente, coloquei a coleção em uma moldura, e ela está na minha parede.”

  • Cartões mais queridos

    Roy Keane Nottingham Forest card
    Dan Keane/Topps

    Há duas figurinhas que Dan considera as mais importantes de sua coleção de Keane, mas sua favorita não faz parte de uma coleção do Manchester United.

    Dan dificilmente poderia ter escolhido um segmento mais específico do mercado de cards de futebol. Por isso, a sorte foi tão importante para ampliar sua coleção quanto o tempo, o esforço e o dinheiro que dedicou ao hobby. Os dois cards mais importantes de sua história mostram isso: ambos receberam nota 10 da Professional Sports Authenticator (PSA), a classificação máxima e um selo de prestígio para qualquer colecionador.

    “Os cards dessa época, de 2001 a 2005, são muito difíceis de encontrar. Percebi que a maioria deles, por algum motivo, está nos Estados Unidos ou na Ásia. Muitos apareceram na China e no Japão”, começa Dan, ao ser perguntado sobre os cards de Keane de que mais gosta. “Mas fui a uma feira de cards em Milton Keynes e encontrei um card de Roy Keane com um pedaço de camisa usada em jogo [2001 Upper Deck]. Ele ainda não tinha sido avaliado, então decidi enviá-lo para avaliação, porque muitos dos meus cards de Roy Keane têm nota. E ele recebeu um PSA 10.

    “Foi muito, muito legal encontrá-lo numa feira de cards no Reino Unido, enviá-lo para avaliação eu mesmo e conseguir um 10. É um pedaço de camisa usada em jogo da época em que ele jogava com aquela camisa, e acho que só existem quatro desses com PSA 10. Eu destacaria esse e outro que encontrei, também numa feira de cards no Reino Unido. Acho que é o único PSA 10 do mundo. Esse eu comprei já avaliado, mas foi meu primeiro card autografado por Roy Keane [2004 Upper Deck Sign of the Times], então significou muito para mim. Provavelmente foi o card mais caro que comprei, e isso acabou me levando a comprar cards mais caros, especialmente daquela época.”

    Do ponto de vista puramente emocional, porém, o primeiro card de Keane com a camisa do Nottingham Forest, clube em que passou três anos antes de se transferir para o Manchester United em 1993, supera todos os outros para Dan: “Meu card favorito de Roy Keane, quando alguém me pergunta, é sempre o card de novato de 1990. Eu o ganhei de presente, e a pessoa ainda colocou minhas informações de redes sociais no estojo do card. A comunidade é uma parte muito importante do universo dos cards de futebol.”

  • Presente de Behzinga

    Dan Keane - Palatial card
    Instagram: @sportscardsuk

    Um dos integrantes do Sidemen entregou generosamente a Dan uma carta muito rara de Keane quando se encontraram em Londres.

    A comunidade de colecionadores de cards é muito unida, e é comum que colecionadores e YouTubers se ajudem. “Tenho muitos amigos que me ajudaram a comprar várias cartas que faltavam na minha coleção, que me venderam cartas ou compraram cartas pensando em mim, achando que eu gostaria delas. Depois, me deram um empurrãozinho e confirmaram que eu realmente gostava delas”, afirma Dan.

    “Estou sempre tentando comprar coisas para outras pessoas e ficar de olho no que elas procuram. Se alguém me pede para procurar determinada carta ou uma versão paralela, faço uma anotação no celular. Sempre que vou a uma feira de cards, se vejo algo de que outra pessoa possa gostar, normalmente tiro uma foto, fecho negócio e depois acerto tudo com ela.”

    Entre os contatos de Dan está Ethan Payne, também conhecido como Behzinga, integrante do grupo britânico de YouTube Sidemen. O canal de Ethan, “Behz Collects”, tem mais de 23 mil inscritos, e muitos de seus vídeos acumulam centenas de milhares de visualizações. Assim como Dan, ele frequenta as maiores feiras de cards e os principais eventos do setor.

    Ethan também conhece bem a fama de Dan como superfã de Keane. Quando os dois se encontraram no lançamento da Topps Flagship 2026-27 Hobby Box, na Fanatics Store, em Londres, ele entregou um presente muito especial: um card Keane 2025-26 Topps Palatial Man Utd Autograph, numerado até 20.

    “Foi meio surreal, na verdade. Eu nunca tinha tido um card Palatial”, diz Dan. “Acho que também não tenho outro card do Roy Keane com aquele uniforme, e ainda por cima em cores, o que é muito legal. Ele tinha aberto vários Palatials e simplesmente me mandou uma mensagem no Instagram. A gente meio que se segue, e eu acompanho a trajetória dele com cards de futebol desde que ele, Simon [Minter] e Josh [Bradley] começaram. Ele é uma das pessoas mais legais que já conheci. É muito pé no chão. Ele disse: ‘Tenho um card para você’, e eu respondi: ‘Ah, você não precisa me dar nada’. Então ele me viu no evento e me deu o card de presente. Fiquei completamente impressionado.”

  • “Muito fácil de se identificar”

    Dan Keane
    IG: @sportscardsuk

    O recente vídeo de Dan no YouTube sobre Keane recebeu uma enxurrada de comentários positivos enquanto ele viajava pelo país em busca de novas descobertas.

    Dan filmou em Woking, Manchester e Dublin para criar um vídeo dedicado à sua coleção de cards de Keane, que teve mais de 6 mil visualizações desde a publicação, no mês passado. A seção de comentários está cheia de elogios à “narrativa de altíssimo nível” de Dan, que também foi elogiado por “mostrar a essência desse hobby”.

    Uma pessoa também escreveu: “É um vídeo com o qual é muito fácil se identificar. Acho que os influenciadores deveriam mostrar mais suas coleções, em vez de quanto dinheiro ganham.” Da revelação de cards avaliados pela PSA, viabilizada na última hora, a uma passagem por Old Trafford, Dan mostrou de perto aos seguidores o que foi necessário para reunir uma coleção tão impressionante. Com isso, destacou-se de outros criadores de conteúdo do segmento, que tendem a preferir vídeos mais genéricos de abertura de cards ou de caixas.

    “Era importante para o vídeo, mas também parecia importante para mim. Poder revisitar alguns daqueles lugares, como o evento de cards em Woking, foi especial. Era como um evento na minha cidade natal que, por acaso, aconteceu enquanto eu filmava”, disse Dan. “Cresci na região de Woking, então foi muito legal ter um evento de cards lá e poder revelar alguns cards da Irlanda naquele lugar.

    “Manchester, obviamente, era muito importante. Eu tinha planejado revelar cards avaliados pela PSA em Manchester, mas tudo ficou para a última hora. Acho que esperei uns seis meses para esses cards voltarem da PSA e recebi uma mensagem na noite anterior, quando estava comemorando meu aniversário, dizendo que tinham chegado. Então mandei uma mensagem para um amigo e tive de pegar o trem noturno para Clapham, às 22h, na véspera da viagem a Manchester, para buscá-los e poder fazer a revelação.

    “Isso trouxe mais um pouco de emoção, mas ficamos hospedados no Trafford Centre, então passávamos por Old Trafford toda vez que íamos ao centro. Também fomos ao museu do futebol de lá e aproveitamos tudo aquilo. Além disso, consegui comprar de um amigo um card Topps Chrome do Roy Keane muito legal, preto e numerado até 10.

    “A Irlanda também pareceu o lugar ideal para mostrar o arco-íris completo com a camisa da Irlanda no evento de cards em Dublin. E fui à Atlantic City Collectibles e mostrei aos caras de lá. Mostrei ao Jason, que tem uma enorme coleção de cards da seleção irlandesa, e prometi que, se um dia eu vender a coleção, ela irá para ele. O lado comunitário é muito importante. É impressionante ver até onde tudo isso chegou e como as pessoas são recebidas de braços abertos.”

    Existe a tentação de priorizar o crescimento do canal em vez da coleção, mas o ganho financeiro nunca foi a principal motivação de Dan: “Colecionar tem de vir em primeiro lugar, porque gastar dinheiro demais pode rapidamente fazer você gostar menos disso. Sou, definitivamente, 100% colecionador antes de qualquer coisa. Acho que, mesmo se parasse de produzir todo o conteúdo, continuaria colecionando. Colecionar é um pouco como algo que está nos genes. Meu avô colecionava cartões-postais, minha mãe colecionava selos. Acho que você tem essa paixão, ou um gene que passa de geração em geração.”

  • Novos alvos

    Dan Beard
    Dan Beard

    Ainda há muitos cards de Keane para Dan buscar, e ele já escolheu duas séries para levar sua coleção a outro patamar.

    Essa paixão faz com que Dan esteja sempre em busca do próximo item de Roy Keane para sua coleção. Agora, ele está de olho em uma série de cards que considera o “Santo Graal”: “Um grande objetivo seria conseguir cards da série 2022 Topps Dynasty. Era uma linha de alto padrão, e acho que antes eles tinham lançado cards de beisebol e coisas assim. Lembro que eu estava na loja principal da Topps, quando ela funcionava temporariamente no Westfield, em White City, e um amigo meu que trabalha na Topps falava sobre a chegada da Dynasty ao futebol. Foi muito empolgante.

    “Há cards muito, muito bonitos, todos numerados em tiragens de no máximo dez exemplares. Eles têm o autógrafo no próprio card, então o Roy Keane teria assinado, e geralmente também incluem um pedaço de uniforme usado em jogo. Alguns desses pedaços trazem o escudo do Manchester United. Não tenho nada parecido, e muitos dos melhores vêm da Topps Dynasty. Acho que o exemplar único foi vendido por cerca de 7 mil libras, então não pretendo ir atrás dele. Mas talvez eu tente conseguir um dos numerados até dez, ou algum de séries posteriores, porque acho que continuaram lançando a Dynasty de 2022 até 2026. Deve haver vários, e acho que ele aparece na maioria das listas de cards.”

    Dan também espera conseguir alguns cards de Keane da série 2026-27 Flagship, da Topps. Desde que adquiriu a Topps, em 2022, a Fanatics Collectibles busca aproximar o colecionismo tradicional de cards na Europa da busca por itens de alto padrão ao estilo americano. A Chrome Classics é uma de suas séries mais atraentes visualmente.

    Os cards metalizados, com bordas retrô, também agradam a colecionadores como Dan. “Estou atrás de algumas versões numeradas dos cards Chrome do Keane porque elas usam o antigo escudo da Barclays”, diz ele. “Aquele escudo traz muita nostalgia. Não quero dizer que vou tentar reunir todas as versões, porque é fácil não conseguir parar depois de começar, mas, se o exemplar único aparecer algum dia, eu teria interesse.”

  • Nisso para a vida toda

    Match Attax event
    Topps

    A emoção da caça às cartas leva os colecionadores de volta à infância, e a linha de chegada não passa de uma ilusão.

    Para Dan, a adrenalina de tirar de um pacote, ou de procurar e comprar, um card que valorize um pouco mais sua coleção nunca desaparece. Esses pedaços de papel-cartão brilhante são uma ponte invisível entre gerações, capazes de transformar adultos em crianças de olhos arregalados em questão de segundos.

    “Acho que essa é a essência da coisa”, diz ele. “O mercado definitivamente mudou, e você não pensa no mercado quando está no recreio. Hoje, as crianças têm a chance de tirar cards autografados, enquanto antes provavelmente não tinham. Antigamente, havia autógrafos no Match Attax, mas era tão difícil tirá-los que você quase nem sabia que faziam parte da coleção. Eram muito raros. Mas agora você pode comprar um pacote de Topps Flagship no Sainsbury’s e tirar um card com patch ou um autografado, e as crianças ficam empolgadíssimas com isso.

    “Mas acho que a emoção de tirar um card especial nunca mudou. Não sinto que você deixa esse hobby para trás ao crescer. Sinto que o hobby cresce com você, com as diferentes coleções, produtos e novidades que vão surgindo. Quando estive na feira de cards de Woking, fiz uma publicação em colaboração com um amigo, e ele me deu um pacote de Match Attax de graça. Abri o pacote quando fomos tomar algo depois e tirei um Lionel Messi 100 Club. Tenho 31 anos, e foi a primeira vez na vida que tirei um Messi 100 Club. Ele tinha me dado um único pacote, e eu o abri em um pub, sem filmar. A empolgação foi exatamente a mesma de tirar o card 1/1 da Topps Chrome. Os valores não são os mesmos, mas essa nostalgia faz você voltar no tempo e sentir a mesma coisa.

    “Não acho que, para os colecionadores de hoje, seja muito diferente de brincar e trocar cards. Talvez você não guarde mais seus cards presos com elásticos nem os coloque no bolso. Talvez use capinhas e protetores rígidos, e o estado de conservação importe um pouco mais, mas fazer uma troca no recreio não é diferente de fazer uma troca em uma feira de cards.”

    Para colecionadores de verdade como Dan, não existe um objetivo final, porque o hobby não tem prazo de validade. Ele não espera concluir sua coleção de Keane, mas isso não vai impedi-lo de seguir ampliando-a aos poucos. A recompensa está sempre na busca e na descoberta, não no resultado final.

    “A Topps lança produtos novos todos os anos, com cards de que gosto e que incluem Keane. Acho que essa coleção de Keane é para a vida toda”, conclui. “Sempre existe algum card por aí cuja existência você nem conhece, até encontrá-lo um dia e ver uma foto dele. Mas rastreá-lo ou encontrar um colecionador que tenha um é outra história. Sinto que isso nunca vai acabar, até eu não poder mais colecionar porque morri.”

    Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2026/27 está disponível online e em lojas selecionadas. Para mais informações, acesse Topps RIPPED e siga @toppsfc para acompanhar as últimas novidades.