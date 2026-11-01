Como o homônimo de Roy Keane reconstruiu em papelão a carreira do lendário capitão do Manchester United

Dan Keane tem bons argumentos para ser o fã mais dedicado do capitão mais lendário do Manchester United em todo o planeta. O colecionador de cartões, responsável pelo popular canal no YouTube Sports Cards UK, levou 18 meses para completar a coleção arco-íris de Roy Keane da Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Isso significa que reuniu todas as versões paralelas daquele cartão-base específico da coleção.
Ele passou a maior parte desse tempo tentando conseguir o último cartão que faltava: um Black Pristine Refractor de exemplar único. A negociação com quem tinha o cartão foi desgastante. Foram quase oito meses até chegarem ao preço final de € 400, e Dan ainda enfrentou três semanas de espera ansiosa até a entrega.
Quando o cartão finalmente chegou e pôde ser colocado ao lado do Gold Swirl Chrome SuperFractor de exemplar único, pelo qual já havia pago € 339, Dan sentiu sobretudo alívio, e não euforia.
“Eu me convenci de que ele nunca chegaria e meio que tirei isso da cabeça para não ficar estressado, mas, quando chegou, foi um alívio”, conta à GOAL. “Acho que aqueles 18 meses de coleção se resumiram a 30 segundos em que coloquei os dois cartões, ambos exemplares únicos, lado a lado na minha mesa e fiquei olhando para eles e sorrindo por 30 segundos.”
Momentos surreais como esse se tornaram parte da jornada de Dan como colecionador. Reconstruir a carreira de Keane, com quem divide o sobrenome, por meio de cartões foi um trabalho minucioso e, às vezes, difícil, mas, na maior parte do tempo, muito gratificante. Pelas próprias contas, Dan percorreu apenas “20%” do caminho para completar a história de Keane. Ainda assim, sua paixão pela tarefa só aumenta, apesar de ele nem sequer torcer para o Manchester United!