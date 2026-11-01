Como o homônimo de Roy Keane reconstruiu em papelão a carreira do lendário capitão do Manchester United

Ter a coleção definitiva de cards de Keane nunca foi o grande plano de Dan, mas logo ficou claro que o ídolo do Manchester United seria seu principal foco nesse hobby, ao lado do Fulham. Ele também passou a admirar ainda mais a personalidade singular de Keane desde que o viu trocar o campo pela função de comentarista.

“Da mesma forma que o clube escolhe você, acho que a sua coleção escolhe você. Foi assim com Roy Keane”, diz ele. “Quando comecei minha coleção, queria um jogador específico por quem sentisse alguma coisa. Com ele, havia a nostalgia de ter crescido torcendo por ele. Mas, à medida que fui ficando mais velho, passei a respeitá-lo muito mais como pessoa. Ele tem respostas rápidas e é muito engraçado.

“Tenho familiares na Irlanda que são muito parecidos, com esse raciocínio rápido. E hoje, mais velho, admiro o estilo de jogo direto dele ainda mais do que conseguia compreender quando era mais novo. Então, por causa do sobrenome e por ele ser um jogador do tipo de que gosto, a escolha foi bem simples. Eu ia colecionar cards do Fulham e depois de Roy Keane. Comecei comprando alguns cards de Roy Keane de uma ou duas libras, e a coisa cresceu a partir daí.”

Match Attax, uma das coleções mais queridas da Topps, comemorou seu 20º aniversário nesta semana, com um evento no Olympia London para marcar a data. Para muitos torcedores, o popular jogo de cards é a porta de entrada ideal para o colecionismo, e com Dan não foi diferente. Ele, porém, não usava os cards para sua finalidade tradicional, nem pensava em encontrar cards raros de Keane quando abria aqueles primeiros pacotes.

“Nasci em 1995, então comecei colecionando Pokémon, depois passei para Yu-Gi-Oh e, em seguida, para álbuns e figurinhas de futebol”, explica. “Mas acho que o primeiro álbum do Match Attax saiu quando eu tinha 12 anos. Naquela época, eu torcia para o Fulham, mas não colecionava necessariamente cards de Roy Keane. A coleção de Roy Keane veio quando eu era mais velho.

“Nas edições de 2007, 2008 e 2009 do Match Attax, eu provavelmente jogava de um jeito diferente do previsto. Meu irmão e eu comprávamos cards do Match Attax na loja, como, imagino, um do Nicky Butt com a camisa do Newcastle, outro do Jay-Jay Okocha e de alguns daqueles jogadores, e então jogávamos Top Trumps com eles, comparando defesa e ataque. Eu não era muito bom em colecionar naquela época; só comprava cards para tê-los.”

Quando Dan finalmente passou a colecionar de forma mais organizada e a buscar especificamente cards de Keane, concentrou-se em um período que marcou sua formação como torcedor de futebol.

“Às vezes você simplesmente compra cards e acaba formando uma coleção sem planejar. Mas, quando pensa mais a respeito, quer seguir uma direção ou se concentrar em uma época. Gosto muito das coisas do começo dos anos 2000, então os cards de Keane de 2000 a 2005 são os que mais gosto de colecionar”, diz ele. “Eu era novo demais para me lembrar de verdade da temporada da tríplice coroa ou de qualquer coisa assim. 2003 e 2004 foram provavelmente os anos mais marcantes para mim, quando comecei a me lembrar mesmo do futebol. Gosto muito, muito de vários cards daquela época, e é neles que concentro minha coleção, mas também gosto de completar várias outras coisas.”