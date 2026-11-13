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Chelsea Shaw attack 1:1Getty/GOAL

Como o Chelsea superou a recusa de Khadija Shaw para montar o ataque mais letal da WSL

Sonia Bompastor não conseguiu contratar várias jogadoras de ataque que eram alvo do clube durante o verão, mas suas atacantes têm correspondido de forma impressionante até agora.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • O primeiro confronto entre Manchester City e Chelsea nesta temporada da Women's Super League já era muito aguardado, mas o duelo deste sábado entre o atual campeão e o vencedor de seis títulos consecutivos da WSL antes da temporada passada quase ganhou um ingrediente inteiramente novo. Se dependesse do clube londrino, seria o primeiro jogo de Khadija Shaw contra sua antiga equipe.

    O interesse do Chelsea em contratar Shaw na temporada passada não era segredo. A transferência de Catarina Macario para o San Diego Wave, a iminente saída de Sam Kerr e os problemas de Mayra Ramirez com lesões fizeram da contratação de uma centroavante uma grande prioridade para o Chelsea na janela de transferências do meio do ano. Por isso, com as negociações de renovação entre Shaw e o City emperradas, o Chelsea estava pronto para aproveitar a oportunidade e contratar uma das melhores atacantes do planeta, se não a melhor.

    Por um tempo, também parecia certo que Shaw trocaria Manchester pelo oeste de Londres, mas tudo mudou no último momento. Quando começaram as comemorações do City por seu primeiro título da WSL em 10 anos, a jamaicana revelou que havia assinado um novo contrato de quatro anos com o clube, dando um enorme impulso ao campeão e, ao mesmo tempo, impondo um duro golpe a um de seus maiores rivais.

    Às vésperas do primeiro confronto entre as duas equipes nesta temporada, porém, o Chelsea é o time com mais gols marcados na WSL, embora esteja dois pontos atrás do City, líder da tabela. Alguns não se convenceram com a forma como o clube reagiu à recusa de Shaw, mas os primeiros sinais certamente têm sido positivos, e pode haver ainda mais por vir.

  • Superando desafios

    Melvine Malard Chelsea signing 2026
    Ian Walton/Chelsea FC

    Depois de não conseguir contratar vários dos nomes que buscava, o Chelsea causou surpresa ao pagar uma quantia elevada por Melvine Malard, mas ela se mostrou um excelente reforço.

    É uma situação e tanto para o Chelsea, considerando como foi frustrante o início da janela de transferências de verão. Depois que Shaw optou por ficar no Manchester City, o Chelsea tentou, sem sucesso, contratar Felicia Schroder, que assinou com o Real Madrid, e Salma Paralluelo, que foi para o Lyon. Com centroavantes de alto nível tão difíceis de encontrar, parecia que todas as disponíveis no mercado haviam escapado.

    Por isso, o Chelsea mudou um pouco de estratégia. Chegou Melvine Malard, do Manchester United, que, assim como Paralluelo, pode atuar como camisa 9 e também jogou muitas vezes pelas pontas. O valor pago causou surpresa, mas a técnica Sonia Bompastor conhecia bem a jogadora. Ela havia acompanhado boa parte de seu desenvolvimento nas categorias de base do Lyon antes de treiná-la no time principal e gostava da versatilidade que Malard poderia oferecer.

    "Às vezes, quando você comanda um time como o Chelsea, é importante encontrar o equilíbrio certo no elenco em termos de quantidade, mas também de qualidade", explicou ela à GOAL durante o verão. "Acho que ter jogadoras capazes de atuar em alto nível, com um desempenho muito bom em várias posições, me ajudou a tentar encontrar o equilíbrio certo: ter o número adequado de jogadoras sem criar uma concorrência excessiva por haver atletas demais para administrar.

    "Pela minha experiência, é muito difícil quando você tem jogadoras muito experientes, todas elas atuam por suas seleções e não estão recebendo minutos em campo. É sempre difícil lidar com isso, e por um bom motivo: todas querem jogar, e eu entendo. Por isso, às vezes, ter jogadoras capazes de atuar em várias posições ajuda a não ter um elenco grande demais."

  • Imprevisibilidade no ataque

    Lauren James Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Bompastor quer que seu Chelsea seja menos previsível, e a variedade no ataque certamente tem dado isso à equipe neste início de temporada.

    Malard, que já marcou seis gols por seu novo clube, também passou a integrar um grupo versátil. Ramirez, que continua indisponível para jogar após perder toda a temporada passada por causa de uma lesão na parte posterior da coxa, talvez seja a única atacante do elenco que não pode atuar em diferentes posições. Isso deu ao ataque do Chelsea um caráter mais imprevisível, algo valorizado por Bompastor.

    “Acho importante ser imprevisível”, disse Bompastor, que comanda o Chelsea, em um momento anterior desta temporada, após uma goleada por 5 a 0 sobre o Manchester United na qual Lauren James, que normalmente atua pelas pontas ou como meia-atacante, jogou na função de 9 do Chelsea. “Às vezes, você consegue isso tendo um elenco com mais opções e jogadoras de perfis diferentes que podem entrar e influenciar o jogo. Também pode fazer isso usando sistemas diferentes.

    “Sempre disse que quero ter um time capaz de jogar em dois sistemas diferentes, não porque eu queira ficar mexendo na equipe, mas porque acho bom que consigamos atuar nesses sistemas para sermos mais imprevisíveis.

    “Isso é importante porque acho que, hoje, todo mundo analisa muito a parte tática. Sabemos tudo sobre os outros times, podemos assistir aos jogos, temos as estatísticas, então sabemos tudo. Por isso, quando você consegue ser um pouco imprevisível, é bom. E, quando tem jogadoras que continuam influenciando o jogo independentemente do que acontece em campo, acho que é ainda melhor.”

  • Contribuições em todas as frentes

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Embora não seja atacante, Ellie Carpenter acrescenta uma nova dimensão ao ataque do Chelsea atuando como ala.

    E não se trata apenas das atacantes. Keira Walsh, por exemplo, tem oferecido muito mais perigo ao gol adversário nesta temporada porque a ascensão de Lexi Potter permitiu que a ex-jogadora do Barcelona avançasse mais. Walsh já soma dois gols e quatro assistências em seus primeiros 12 jogos na temporada, mais participações em gols do que havia registrado em todas as suas 47 partidas anteriores pelo Chelsea antes desta campanha. Isso dá às adversárias mais uma preocupação.

    Ellie Carpenter também tem oferecido muito mais perigo pela direita, algo confirmado pelos números: sua média de finalizações e passes decisivos a cada 90 minutos é maior nesta temporada do que na passada. Atuando como ala, ela já marcou cinco gols nesta temporada.

    Somado às excelentes atuações de jogadoras da linha de frente, como James e Malard, tudo isso ajuda o Chelsea a ter um ataque com várias opções e difícil de prever. Nenhum time da WSL teve mais jogadoras diferentes marcando gols nesta temporada do que o Chelsea, com 12.

    Há motivos para acreditar que a situação pode melhorar ainda mais. Por causa de uma lesão, Manaka Matsukubo, a meia criativa que esteve entre as melhores jogadoras da NWSL nos últimos dois anos, ainda não conseguiu deixar sua marca na equipe. Giulia Dragoni, a elogiada jogadora da seleção italiana que chegou do Barcelona no verão, também ainda não conquistou um papel de destaque.

  • Pronto para o desafio

    Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Com o melhor ataque e a defesa mais sólida da WSL, o Chelsea está de volta à briga pelo título.

    Some-se a isso a defesa menos vazada da liga, que sofreu apenas cinco gols em nove jogos, e o Chelsea terá motivos para confiar em suas chances quando o Manchester City vier à cidade neste fim de semana, mesmo que Shaw, seu principal alvo para a posição de centroavante no verão, continue marcando com frequência.

    Ninguém marcou mais gols na WSL até agora nesta temporada do que a jogadora de 29 anos. Seus 12 gols em nove jogos ajudaram o Manchester City a alcançar a segunda melhor marca ofensiva da liga. Ela chega ao confronto de sábado com 15 gols em 14 partidas em todas as competições nesta temporada, por clube e seleção.

    Mas é o ataque versátil e imprevisível do Chelsea que lidera a liga neste momento, após a excelente resposta do clube à recusa de Shaw no verão.