O primeiro confronto entre Manchester City e Chelsea nesta temporada da Women's Super League já era muito aguardado, mas o duelo deste sábado entre o atual campeão e o vencedor de seis títulos consecutivos da WSL antes da temporada passada quase ganhou um ingrediente inteiramente novo. Se dependesse do clube londrino, seria o primeiro jogo de Khadija Shaw contra sua antiga equipe.

O interesse do Chelsea em contratar Shaw na temporada passada não era segredo. A transferência de Catarina Macario para o San Diego Wave, a iminente saída de Sam Kerr e os problemas de Mayra Ramirez com lesões fizeram da contratação de uma centroavante uma grande prioridade para o Chelsea na janela de transferências do meio do ano. Por isso, com as negociações de renovação entre Shaw e o City emperradas, o Chelsea estava pronto para aproveitar a oportunidade e contratar uma das melhores atacantes do planeta, se não a melhor.

Por um tempo, também parecia certo que Shaw trocaria Manchester pelo oeste de Londres, mas tudo mudou no último momento. Quando começaram as comemorações do City por seu primeiro título da WSL em 10 anos, a jamaicana revelou que havia assinado um novo contrato de quatro anos com o clube, dando um enorme impulso ao campeão e, ao mesmo tempo, impondo um duro golpe a um de seus maiores rivais.

Às vésperas do primeiro confronto entre as duas equipes nesta temporada, porém, o Chelsea é o time com mais gols marcados na WSL, embora esteja dois pontos atrás do City, líder da tabela. Alguns não se convenceram com a forma como o clube reagiu à recusa de Shaw, mas os primeiros sinais certamente têm sido positivos, e pode haver ainda mais por vir.