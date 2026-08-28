Como o Boca Juniors se tornou o clube de futebol mais culturalmente relevante fora da Europa
Todo mundo sabe que a Europa abriga a maior parte dos chamados "superclubes", de Real Madrid e Barcelona, em La Liga, a Manchester United e Liverpool, na Premier League. O futebol italiano é representado por máquinas históricas de títulos como Milan, Juventus e Inter, enquanto Bayern de Munique e Paris Saint-Germain são, respectivamente, as forças dominantes na Alemanha e na França.
Depois, há clubes como Chelsea, Manchester City, Arsenal, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund logo atrás, com instituições amplamente respeitadas como Roma, Napoli, Ajax, Benfica, Porto, Tottenham e Aston Villa no patamar seguinte. As ligas europeias fecham os contratos de TV mais lucrativos e atraem os melhores jogadores, o que, por sua vez, ajuda a fortalecer suas torcidas ano após ano.
Apenas um grupo muito pequeno de clubes de fora consegue sequer se aproximar do prestígio da elite europeia, como River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club América, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds e Al Ahly. Mas há um que faz sombra a todos eles em relevância cultural: o Boca Juniors.
Embora o River possa alegar ser tão bem-sucedido quanto seu arquirrival na Argentina, o Boca tem uma presença internacional mais forte. Sua identidade de marca distinta ressoa profundamente com torcedores ao redor do mundo, e sua popularidade continua disparando a cada ano que passa.
A história de uma camisa icônica
O Boca usou inicialmente um uniforme liso em preto e branco após sua fundação, em 1905, que entrava em conflito com o do Nottingham de Almagro quando as duas equipes se enfrentaram em uma partida de playoff no ano seguinte. Ficou decidido que os vencedores manteriam os direitos sobre o desenho do uniforme e, como o Boca acabou do lado derrotado, isso o fez voltar à estaca zero.
Os cinco jovens descendentes de imigrantes italianos com famílias de Gênova que fundaram o clube acabaram decidindo adotar as cores do próximo navio que chegasse ao porto de La Boca, um bairro industrial áspero, que por acaso era uma embarcação sueca conhecida como Drottning Sophia. Desde aquele momento decisivo, o Boca veste azul y oro (azul e dourado), com a versão mais antiga do uniforme apresentando uma faixa diagonal amarela.
Em 1913, uma faixa horizontal dourada foi introduzida no peito para quebrar o azul da camisa, o que segue sendo a marca registrada do uniforme até hoje. As cores rapidamente passaram a fazer parte da identidade da classe trabalhadora da Argentina e da história de imigração de Buenos Aires.
Definir um tema para o escudo do clube levou um pouco mais de tempo, porém. Um monograma simples e circular aparecia na papelada do Boca até 1922, quando surgiu o primeiro desenho de escudo com as iniciais entrelaçadas 'CABJ', que significam Atletico Club Boca Juniors. O emblema continuou evoluindo, culminando em uma medida criativa em 1970 do então presidente do clube, Alberto Armando, que adicionou uma estrela ao escudo para cada título argentino que o clube havia conquistado. Isso permaneceu como elemento fixo do design até o início deste ano, quando o Boca mudou para um visual retrô sem estrelas criado para seu 120º aniversário em seus canais nas redes sociais.
A experiência de La Bombonera
O Boca, apelidado de Xeneizes por causa de suas ligações históricas com a cidade italiana, jogou em vários locais antes de comprar um terreno perto das ruas Brandsen e Del Valle Iberlucea, em 1931, e providenciar arquibancadas de madeira para os torcedores usarem nos dias de jogo. No entanto, à medida que ganhou mais projeção, a necessidade de construir um estádio de verdade se tornou mais urgente.
A construção do palco de concreto começou em 1938, com os arquitetos enfrentando fortes limitações de espaço por causa de terrenos residenciais em um dos lados do campo. Eles acabaram erguendo naquele lado uma parede vertical de camarotes VIP para resolver esse problema, o que também ajudou a reter o barulho por todo o restante do estádio, completado por dois setores íngremes.
Batizado oficialmente de Estadio Alberto J. Armando quando foi inaugurado em 25 de maio de 1940, o estádio mais tarde passou a ser conhecido como La Bombonera, após a adição de um terceiro setor que lhe deu um formato único em D. Um quarto setor foi acrescentado em 1996, abrigando mais camarotes VIP e escritórios, e atualmente o estádio tem capacidade para 57 mil pessoas.
Esse número não se compara aos de históricos palcos europeus como Camp Nou, Bernabéu, Signal Iduna Park, San Siro ou Old Trafford, mas La Bombonera é vista como um destino obrigatório que supera todos eles quando o assunto é atmosfera. Com os torcedores tão próximos do campo, a estrutura literalmente vibra quando eles começam a pular em uníssono, e a famosa frase “La Bombonera no tiembla, late” faz o estádio parecer uma entidade viva, com um coração que pulsa no ritmo das ações do time.
Os torcedores cantam, entoam cânticos e até tocam tambores do primeiro ao último apito, com bandeirões, mosaicos e sinalizadores frequentemente tornando a experiência ainda mais intensa. La Bombonera está envolta em uma tradição tão poderosa que isso pode parecer exagerado para alguns de fora, mas GOALO coordenador de conteúdo criativo da Rupert Fryer, que teve a sorte de assistir ao Boca ao vivo em várias ocasiões, insiste que todo o hype é plenamente justificado, descrevendo a atmosfera como "a melhor que já vivi em qualquer lugar do mundo".
Mais importante, ela também desperta uma sensação de medo paralisante nos adversários do Boca. "Muitos 'líderes' se cagaram neste estádio, muitos deles, que diziam que já tinham jogado em lugares do mundo todo, e quando vinham aqui, iam ao banheiro muitas vezes", disse Diego Maradona em 2001. "É por isso que não existe estádio como este. Para aproveitar, para pressionar o adversário. É por isso que agradeço a Deus por criar La Bombonera."
Ferozmente dedicado
Armando, que teve dois mandatos como presidente do Boca, também foi responsável por cunhar a expressão La mitad mas uno (metade mais um). É tão simples quanto parece: Armando afirmava que metade das pessoas em qualquer sala, mais uma, eram torcedoras do Boca, e esse é um slogan que resistiu ao teste do tempo.
As organizadas do Boca, ou barras bravas, são chamadas de La Doce (A 12), e as origens do grupo organizado remontam a 1925, quando o torcedor rico Victoriano "Toto" Caffarena financiou em parte uma turnê europeia da equipe. Ao retornar à Argentina, Caffarena passou a ser carinhosamente chamado de "12º jogador", e o conceito foi formalizado pelas organizadas na década de 1960.
A La Dolce organiza regularmente recepções elaboradas e de tirar o fôlego no estádio, com uso de pirotecnia, para ajudar a transformar La Bombonera em um caldeirão intimidador. Os líderes do grupo frequentemente foram investigados por suposta violência, corrupção e cambismo, mas uma mistura de profunda proteção institucional e romantização fez com que a La Dolce perdurasse, exaltada como o maior exemplo de devoção ao futebol.
A feroz rivalidade do Superclásico com o River, que divide mais de 70 por cento dos torcedores na Argentina, acrescenta ainda mais peso à lenda do Boca. O River também começou no bairro de La Boca antes de se mudar para a área mais rica de Nunez, e desde então o Boca usou isso para alimentar sua marca como o clube da classe trabalhadora, embora a verdade não seja tão simples assim.
"A ideia de que o 'povo' torce pelo Boca e de que o River é para os elegantes ou ricos é absurdamente ultrapassada e não é verdadeira", acrescenta Fryer. "Os dois transcendem completamente a classe social, mas isso faz parte do que compõe a identidade do Boca."
O River conquistou 38 títulos da liga contra 35 do Boca, mas o Los Xeneizes leva vantagem em vitórias na Copa Libertadores continental (seis a quatro). O Boca também tem vantagem de 94 a 88 no confronto direto entre os dois clubes, que geram tremores por toda a América do Sul sempre que se enfrentam.
La Bombonera e o estádio Mas Monumental, do River, podem ser lugares perigosos em dia de clássico. A polícia foi regularmente forçada a lidar com a violência dos torcedores, que ofuscou o que aconteceu em campo, e, em 2018, o jogo de volta da final da Libertadores entre as duas equipes foi adiado e depois transferido para Madri após torcedores do River atacarem o ônibus do Boca a caminho do Monumental.
Memória de Maradona
O Boca também foi casa de uma longa lista de superestrelas, nenhuma mais famosa do que o grande Maradona. Ele se juntou ao clube vindo do Argentinos Juniors em um acordo de US$ 4 milhões em fevereiro de 1981, aos 20 anos e com cara de menino, recusando uma transferência para o River no processo, e se apresentou com dois gols na estreia contra o Talleres.
Maradona marcaria mais 26 gols em sua temporada de estreia pelo Boca, incluindo um lance inesquecível na vitória por 3 a 0 no Superclásico, na La Bombonera. Em condições difíceis, sob forte chuva, ele dominou com maestria um cruzamento de Carlos Cordoba antes de levar o goleiro Ubaldo Fillol, companheiro de título mundial com a Argentina, a cair de joelhos com uma finta característica e tocar a bola para além do indefeso último defensor do River, Alberto Terrini.
O Boca conquistou seu 20º título do Metropolitano, e Maradona foi um dos homens-chave por trás da campanha vitoriosa, ao lado de Hugo Gatti, Roberto Mouzo e Jorge Benítez. Ele se firmou entre os melhores camisas 10 do planeta e aumentou muito o perfil do Boca com seu carisma contagiante, mas acabou deixando o clube no meio de 1982, quando o Barcelona apareceu.
O caso de amor entre Maradona e Boca, porém, seria reacendido cerca de 13 anos depois. Pouco depois de sua suspensão por doping na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o Boca contratou Maradona novamente e, ostentando uma mecha dourada no cabelo, o gênio de baixa estatura proporcionou mais dois anos de entretenimento aos fiéis da Bombonera, que carinhosamente o apelidaram de D10S (um trocadilho com Dios/Deus e seu número 10).
Ele era, porém, uma sombra do que tinha sido. Maradona já não tinha velocidade e estava fora de forma, enquanto dificuldades pessoais contínuas o impediram de ganhar qualquer ritmo significativo. Ainda havia momentos esporádicos de magia, mas ele virou mais manchete por seus comentários atrevidos à imprensa e por sua luxuosa coleção de carros do que por seu futebol. Sua partida final foi contra o River, em outubro de 1997, quando pediu para ser substituído no intervalo e deu lugar a um adolescente Juan Roman Riquelme, que acabou se tornando um sucessor mais do que à altura.
Maradona sempre afirmou ser torcedor do Boca por toda a vida e, após a aposentadoria, tornou-se presença constante no camarote, inflamando a torcida sempre que podia. O Boca homenageia Maradona permanentemente na La Bombonera com murais no estádio e exposições no museu, e o clube fez uma tributo emocionante após sua morte, em 2020, apagando todas as luzes do estádio, exceto uma, em sua suíte pessoal.
Grandeza eterna
Embora sua habilidade e sua personalidade maior que a vida o tenham transformado em um ídolo entre os torcedores do Boca, o auge da carreira de Maradona veio no Napoli. Há vários jogadores à sua frente na lista dos maiores jogadores da história do Boca, e Riquelme é o homem que está no topo.
Assim como Maradona, Riquelme aprendeu o ofício no Argentinos Juniors e recusou o River para escolher o Boca, concluindo uma transferência de US$ 800 mil dentro de Buenos Aires em 1996. Ele passou os primeiros seis anos de sua carreira no Boca, conquistando seis títulos, incluindo os bicampeonatos consecutivos da Libertadores em 2000 e 2001 sob o lendário técnico argentino Carlos Bianchi.
Riquelme era um meia-atacante criativo sem fim, imprevisível, que prosperava com o amor que recebia da torcida do Boca. A maioria dos 44 gols que marcou naquele período foi espetacular, incluindo cobranças de falta de longa distância, toques audaciosos e jogadas individuais que deixavam os defensores coçando a cabeça, incrédulos, enquanto ele também distribuiu 66 assistências, com uma capacidade excepcional de passe que os times adversários não tinham como parar.
Era inevitável que a elite da Europa acabasse tirando Riquelme de sua terra natal e, em julho de 2002, ele concluiu uma transferência de € 11 milhões para o Barcelona, pouco depois de um episódio angustiante em que pagou um resgate após seu irmão ser sequestrado, o que contribuiu para sua decisão de deixar o Boca. Riquelme nunca se adaptou ao Camp Nou, porém, e se juntou ao Villarreal por empréstimo após apenas uma temporada, tornando a transferência definitiva em 2005.
Ele alcançou todo o seu potencial em El Madrigal enquanto ajudava o Villarreal a se tornar candidato em La Liga e na Champions League, mas depois se desentendeu com o técnico Manuel Pellegrini e com a diretoria do clube, o que abriu a porta para o Boca acertar seu retorno para casa. Riquelme voltou inicialmente por empréstimo em fevereiro de 2007, aos 29 anos, antes de o Boca contratá-lo em definitivo sete meses depois por US$ 15 milhões.
O Boca conquistou mais uma Copa Libertadores e dois títulos do Apertura com Riquelme, que somou mais 102 participações em gols com a sagrada camisa azul e dourada, e ele seguiu como o coração do time até 2014, quando saiu para encerrar a carreira de volta ao Argentinos Juniors. Depois de se aposentar, Riquelme se tornou vice-presidente do Boca e venceu as eleições do clube em 2023 para se tornar presidente, cargo que ainda ocupa.
Conquistando Madri
Uma das atuações mais reverenciadas de Riquelme pelo Boca aconteceu na Copa Intercontinental de 2000, a predecessora direta do atual Mundial de Clubes da Fifa, que colocou a equipe argentina diante de um Real Madrid repleto de estrelas em uma grande final disputada no Estádio Nacional, em Tóquio, no Japão.
Para o Boca e para a América do Sul como um todo, foi um evento gigantesco, visto como o auge da realização no futebol, e embora não significasse exatamente tanto assim para o Real, o clube ainda o levou muito a sério e entrou sob intensa pressão para projetar domínio global por meio da vitória. A escalação escolhida por Vincente del Bosque refletia isso, já que Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti e Luis Figo, contratação de destaque e controversa vinda do Barcelona, começaram jogando. Era um time transbordando talento, e os então campeões europeus eram, com razão, favoritos absolutos.
Em nítido contraste, o Boca de Bianchi foi montado em torno de Riquelme, com jogadores de sistema completando seu time titular em vez de nomes consagrados. Mas Bianchi tinha um plano para sufocar o Madrid, e sua equipe o executou com perfeição. O trio de meio-campo formado por Sebastian Battaglia, Mauricio Serna e Jose Basualdo venceu a batalha física contra Figo e Steve McManaman, e o rígido esquema 4-4-2 de Del Bosque deixou enormes espaços para Riquelme e o ponta esquerda Marcelo Delgado explorarem.
O Boca surpreendeu o Madrid com dois gols nos primeiros seis minutos, ambos marcados pelo atacante estrela Martin Palermo. O primeiro saiu após uma arrancada de fôlego de Delgado, que apareceu às costas de Hierro para cruzar rasteiro com perigo para Palermo completar de perto. Riquelme foi o arquiteto do segundo, lançando um passe absurdo de 40 jardas para Palermo ainda bem dentro do próprio campo, e o atacante produziu uma finalização de primeira igualmente impressionante na execução, deixando Casillas sem reação.
Carlos recolocou o Real Madrid no jogo com um voleio forte que entrou após bater no travessão, e o Madrid partiu para cima do Boca com tudo depois disso. Mas o time de Bianchi se manteve firme na defesa, e a calma e a qualidade de Riquelme com a bola permitiram que mantivesse a posse por períodos vitais entre cada investida do Real. Quando o apito final enfim soou, o Boca era um vencedor merecido, e as comemorações foram eufóricas.
Os jogadores se enrolaram em bandeiras da Argentina e carregaram Bianchi nos ombros pelo estádio, enquanto, de volta a Buenos Aires, nas primeiras horas da manhã, centenas de milhares de torcedores foram às ruas e lotaram o icônico Obelisco em um mar azul e dourado. Uma muralha de torcedores com cerca de 1,6 km de extensão também acompanhou o ônibus aberto da equipe de volta ao centro da cidade quando ela retornou para casa.
"Esta vitória não é apenas para o Boca, mas para a Argentina", disse Bianchi após o jogo. "A Argentina é o país número um do mundo no futebol."
'El Titan'
Os dois gols de Palermo contra o Madrid foram típicos de um homem que sempre aparecia para o Boca nos maiores momentos.
"Martin Palermo é uma verdadeira lenda do clube e realmente encarnava tudo o que o clube deve representar: coração, vontade e coragem acima do talento", diz Fryer sobre o homem a quem os torcedores do Boca chamavam de 'El Titan'. "Você tem que sangrar pela camisa do Boca, e Palermo sofreu como ninguém."
Com 236 gols em 404 jogos ao longo de duas passagens pela Bombonera, Palermo é o maior artilheiro da história do Boca e tinha uma resiliência que compensava a falta de refinamento técnico. O Boca o contratou inicialmente aos 24 anos, vindo do Estudiantes de la Plata, em 1997, e, após um início lento, Palermo se tornou um goleador prolífico e um dos favoritos da torcida.
Ele não era agraciado com grande mobilidade nem jogo de pernas, mas era rápido, forte e fantástico pelo alto. O Boca sempre podia contar com Palermo para estar no lugar certo na hora certa, e ele deu um exemplo brilhante com sua força mental e sua dedicação inabalável ao clube.
Talvez isso nunca tenha ficado mais evidente do que em 24 de maio de 2000, quando o Boca venceu o River por 3 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Palermo estava fora de ação desde novembro anterior, depois de romper os ligamentos cruzados em uma partida contra o Colon, conseguindo de forma notável marcar seu 100º gol na carreira antes de sair mancando.
A decisão de Bianchi de colocar Palermo no banco para o jogo contra o River foi vista apenas como uma tentativa de mexer com o adversário, mas ele lançou o centroavante de grande estatura aos 77 minutos, com o Boca vencendo por 1 a 0, mas com o placar agregado ainda empatado em 2 a 2. Palermo estava visivelmente travado e, às vezes, parecia mancar apoiado em uma só perna, mas ainda assim teve a palavra final na partida.
Riquelme fez 2 a 0 de pênalti aos 84 minutos, e Palermo fechou a vitória já nos acréscimos. A defesa do River lhe deu espaço demais na área para girar e, depois de aparentemente levar uma eternidade para conseguir uma posição de finalização, Palermo bateu bonito no canto inferior para marcar o que ficou conhecido como o gol de la muleta (o gol da muleta). Ele correu em direção às câmeras chorando descontroladamente, e o árbitro apitou o fim do jogo enquanto os torcedores invadiam o gramado da Bombonera para comemorar.
Palermo depois foi jogar na Espanha entre 2001 e 2004, por Villarreal, Real Betis e Alaves, mas uma lesão acidental terrível o impediu de ter longevidade na Europa. Ao comemorar um gol pelo Villarreal, Palermo quebrou a perna em dois lugares quando um muro de contenção de concreto desabou sobre ele, e levou quase um ano para se recuperar totalmente.
Quando voltou ao Boca já depois dos 30 anos, alguns achavam que era simplesmente para encerrar a carreira. Mas Palermo silenciou os críticos ao marcar duas vezes em sua segunda estreia na liga, e depois alcançou a marca de 100 gols pelo clube na vitória do Boca por 2 a 0 sobre o Bolivar na final da Copa Sudamericana de 2004.
Em agosto de 2006, Palermo tragicamente perdeu seu filho recém-nascido, mas pediu para jogar contra o Banfield no domingo seguinte. Ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 e desabou em lágrimas ao comemorar os dois gols, e não havia um olho seco na Bombonera quando foi substituído sob uma ovação de pé profundamente comovente.
Palermo realmente teve de suportar mais sofrimento do que a maioria dos jogadores poderia imaginar, mas nunca ficou no chão. O ex-internacional argentino, com 15 partidas pela seleção, também teve papel importante no título da Copa Libertadores de 2007 pelo Boca e se aposentou no clube quatro anos depois, tendo conquistado um total de 14 troféus com o Boca Juniors. Ele ainda acrescentou um gol de cabeça de 40 jardas ao seu repertório épico de melhores momentos em um confronto de 2009 com o Velez Sarsfield.
Fora de seu país, Palermo é mais famoso por ter perdido três pênaltis em uma mesma partida pela Argentina, em um jogo da Copa América de 1999 contra a Colômbia, mas para sempre será uma lenda na Argentina. De fato, há uma piada recorrente no país de que 'Deus está dirigindo sua própria cinebiografia e escolheu Palermo para interpretá-lo', uma bela referência às coisas extraordinárias que lhe aconteceram e aos momentos profundos que viveu em campo.
Os outros ícones do Boca
Várias outras estrelas também deixaram uma marca duradoura em La Bombonera. Nas décadas de 1950 e 1960, Antonio Rattin e Silvio Marzolini se tornaram ídolos do Boca, com o primeiro capitaneando a equipe a três títulos nacionais como talismã do meio-campo, e o segundo somando mais de 400 partidas como um dos melhores laterais-esquerdos que já pisaram no gramado.
Enquanto isso,Gatti, também conhecido como El Loco (O Louco), revolucionou a posição de goleiro na Argentina como um goleiro-líbero agressivo e defendeu o pênalti decisivo na vitória do Boca nos pênaltis contra o Cruzeiro para dar ao clube seu primeiro título da Libertadores, em 1977. Mouzo comandava a defesa à frente de Gatti e recebeu amplo reconhecimento por sua coragem e liderança em uma era dourada; ele ainda detém o recorde de mais jogos oficiais disputados pelo clube (426).
Como pilares do time de Bianchi que conquistou tanto entre 1998 e 2001, Battaglia e Hugo Ibarra também estão no Hall da Fama do Boca. Battaglia, um volante combativo de marcação, é o jogador mais vitorioso da história do Boca, com 17 títulos, e Ibarra é considerado o maior lateral-direito da história do clube.
O ex-atacante de Manchester United e Manchester City Carlos Teveztambém ocupa um lugar especial no coração da torcida do Genoese. Tevez teve três passagens pelo Boca, chegando de alguma forma a 279 jogos e 94 gols, apesar de ter atuado a maior parte da carreira na Europa. Ele conquistou cinco títulos da liga, a Copa Libertadores e um Mundial Interclubes com o Boca, que levantou este último troféu pela segunda vez em 2003 após derrotar um Milan que contava com nomes como Kaka, Paolo Maldini e Andrea Pirlo, e protagonizou a clássica comemoração da 'dança da galinha' contra o River para consolidar seu status folclórico.
O Boca é um clube especial que não teve problema algum para atrair jogadores especiais ao longo dos anos. Com as obras de uma expansão de US$ 60 milhões de La Bombonera já em andamento, o que elevará sua capacidade para 80.000, seu apelo mítico só tende a crescer.