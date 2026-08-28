Os dois gols de Palermo contra o Madrid foram típicos de um homem que sempre aparecia para o Boca nos maiores momentos.

"Martin Palermo é uma verdadeira lenda do clube e realmente encarnava tudo o que o clube deve representar: coração, vontade e coragem acima do talento", diz Fryer sobre o homem a quem os torcedores do Boca chamavam de 'El Titan'. "Você tem que sangrar pela camisa do Boca, e Palermo sofreu como ninguém."

Com 236 gols em 404 jogos ao longo de duas passagens pela Bombonera, Palermo é o maior artilheiro da história do Boca e tinha uma resiliência que compensava a falta de refinamento técnico. O Boca o contratou inicialmente aos 24 anos, vindo do Estudiantes de la Plata, em 1997, e, após um início lento, Palermo se tornou um goleador prolífico e um dos favoritos da torcida.

Ele não era agraciado com grande mobilidade nem jogo de pernas, mas era rápido, forte e fantástico pelo alto. O Boca sempre podia contar com Palermo para estar no lugar certo na hora certa, e ele deu um exemplo brilhante com sua força mental e sua dedicação inabalável ao clube.

Talvez isso nunca tenha ficado mais evidente do que em 24 de maio de 2000, quando o Boca venceu o River por 3 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Palermo estava fora de ação desde novembro anterior, depois de romper os ligamentos cruzados em uma partida contra o Colon, conseguindo de forma notável marcar seu 100º gol na carreira antes de sair mancando.

A decisão de Bianchi de colocar Palermo no banco para o jogo contra o River foi vista apenas como uma tentativa de mexer com o adversário, mas ele lançou o centroavante de grande estatura aos 77 minutos, com o Boca vencendo por 1 a 0, mas com o placar agregado ainda empatado em 2 a 2. Palermo estava visivelmente travado e, às vezes, parecia mancar apoiado em uma só perna, mas ainda assim teve a palavra final na partida.

Riquelme fez 2 a 0 de pênalti aos 84 minutos, e Palermo fechou a vitória já nos acréscimos. A defesa do River lhe deu espaço demais na área para girar e, depois de aparentemente levar uma eternidade para conseguir uma posição de finalização, Palermo bateu bonito no canto inferior para marcar o que ficou conhecido como o gol de la muleta (o gol da muleta). Ele correu em direção às câmeras chorando descontroladamente, e o árbitro apitou o fim do jogo enquanto os torcedores invadiam o gramado da Bombonera para comemorar.

Palermo depois foi jogar na Espanha entre 2001 e 2004, por Villarreal, Real Betis e Alaves, mas uma lesão acidental terrível o impediu de ter longevidade na Europa. Ao comemorar um gol pelo Villarreal, Palermo quebrou a perna em dois lugares quando um muro de contenção de concreto desabou sobre ele, e levou quase um ano para se recuperar totalmente.

Quando voltou ao Boca já depois dos 30 anos, alguns achavam que era simplesmente para encerrar a carreira. Mas Palermo silenciou os críticos ao marcar duas vezes em sua segunda estreia na liga, e depois alcançou a marca de 100 gols pelo clube na vitória do Boca por 2 a 0 sobre o Bolivar na final da Copa Sudamericana de 2004.

Em agosto de 2006, Palermo tragicamente perdeu seu filho recém-nascido, mas pediu para jogar contra o Banfield no domingo seguinte. Ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 e desabou em lágrimas ao comemorar os dois gols, e não havia um olho seco na Bombonera quando foi substituído sob uma ovação de pé profundamente comovente.

Palermo realmente teve de suportar mais sofrimento do que a maioria dos jogadores poderia imaginar, mas nunca ficou no chão. O ex-internacional argentino, com 15 partidas pela seleção, também teve papel importante no título da Copa Libertadores de 2007 pelo Boca e se aposentou no clube quatro anos depois, tendo conquistado um total de 14 troféus com o Boca Juniors. Ele ainda acrescentou um gol de cabeça de 40 jardas ao seu repertório épico de melhores momentos em um confronto de 2009 com o Velez Sarsfield.

Fora de seu país, Palermo é mais famoso por ter perdido três pênaltis em uma mesma partida pela Argentina, em um jogo da Copa América de 1999 contra a Colômbia, mas para sempre será uma lenda na Argentina. De fato, há uma piada recorrente no país de que 'Deus está dirigindo sua própria cinebiografia e escolheu Palermo para interpretá-lo', uma bela referência às coisas extraordinárias que lhe aconteceram e aos momentos profundos que viveu em campo.