Como Manchester United, Tottenham e outros estão explorando uma 'brecha' nas novas regras da Premier League contra patrocinadores de apostas

Por sua vez, Grimes vê de forma muito negativa a aparente "brecha" que Manchester United e Tottenham, entre outros, aparentemente exploraram nesta temporada, já que continuam lucrando com patrocinadores de apostas muito visíveis em tudo, exceto em suas respectivas camisas de jogo.

"Isso mostra contra o que nós, como sociedade, estamos lutando, que, no fim das contas, a indústria das apostas e a indústria do futebol juntas vão encontrar uma forma de maximizar o lucro", diz ele à GOAL. "E essa não é a direção certa. É muito melhor para o país, para o futebol e para as sociedades em geral ter torcedores, pessoas e comunidades mais saudáveis e felizes do que tentar promover algo que sabemos que causa danos a tantas pessoas.

"Se serve de algo, não foi nenhuma surpresa que essas brechas tenham sido encontradas e exploradas. Imagino que outras virão. É por isso que é realmente importante que o governo ouça pessoas com experiência vivida, ouça os torcedores e ouça as preocupações da saúde pública.

"Não é preciso ser nenhum gênio para entender o que está acontecendo aqui. Isso significa mais pessoas sofrendo danos relacionados às apostas, especialmente os jovens. E a quantidade de publicidade, patrocínio e promoção está impulsionando isso."

Ele continuou: "Os danos causados pelas apostas mudam a forma como você se comporta, age, se sente, pensa sobre si mesmo. E, sabe, vivemos em uma época em que é muito difícil para os jovens que estão crescendo. Eles ou têm dificuldade para conseguir um emprego, têm dificuldade para morar longe dos pais, ou são incentivados a usar coisas de forma viciante, a fazer coisas que os mantenham em plataformas pelo maior tempo possível, como apostas, redes sociais, etc., etc., etc.

"Acho que o futebol tem a responsabilidade de dar aos jovens uma chance melhor de vida. E pelo menos remover uma dessas coisas, que é o fato de que, quando vão assistir a uma partida de futebol, ou quando estão acompanhando seu clube nas redes sociais, eles não sejam incentivados a usar cassinos online."

A Premier League se recusou a comentar a aparente exploração dessa "brecha" por determinados clubes, mas a GOAL entende que há a crença de que a proibição do patrocínio na parte frontal da camisa em dias de jogo reduz substancialmente a visibilidade das marcas de apostas, e isso faz parte de uma abordagem mais ampla para garantir que o patrocínio de apostas seja conduzido de maneira socialmente responsável.