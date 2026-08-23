Os gastos deste verão obviamente resultaram em um enorme investimento líquido no mercado de transferências, mas o Barça conseguiu de alguma forma convencer o Paris Saint-Germain a pagar €48,5 milhões (£43 milhões/$59 milhões) por Ferran Torres, enquanto a saída de Lewandowski sem custos de transferência, e a disposição do Liverpool em cobrir todo o salário de Ronald Araujo durante seu período de empréstimo em Anfield, aliviaram significativamente a pressão sobre a folha salarial.

Então, o Barça ainda poderia contratar Alvarez para preencher a lacuna significativa no ataque deixada por Lewandowski? No momento, Menchen não tem tanta certeza. No entanto, a venda com lucro total de outro produto da base pode muito bem resolver isso.

"É sempre preciso lembrar que este é um negócio de fluxo de caixa, então, se você vender Marc Casado, por exemplo, por trinta milhões, poderia cobrir o custo de Julian Alvarez nesta temporada, já que o custo de uma nova contratação é amortizado, ou seja, diluído ao longo da duração do contrato dele", explica.

"Além disso, a venda de jogadores de La Masia, combinada com a eventual conclusão do novo Camp Nou e com o aumento da receita do museu ligado à recuperação do turismo em Barcelona, significa que o Barça provavelmente poderá operar com total liberdade financeira no próximo verão pela primeira vez desde antes da pandemia.

Então, isso significa que os problemas financeiros do Barcelona acabaram? "Por enquanto, sim", diz Menchen. "Minha única pequena preocupação são os 40 milhões que o Barça continua pagando à Sixth Street pelos direitos da Liga. Pode não parecer muito dinheiro para um clube que arrecada €1 bilhão por ano, mas ainda é um jogo de margens pequenas e isso pode acabar sendo a diferença entre o Barça contratar um jogador que o Madrid também quer.

"No entanto, eu acho que estamos vendo o começo do fim dos problemas financeiros mais sérios do Barça. Laporta fez um movimento de alto risco, o tipo de decisão que um presidente às vezes precisa tomar, e acho que, com o passar do tempo, ele vai sentir que estava certo em fazer isso, principalmente com o Barça vencendo três dos últimos quatro títulos de La Liga.

"Ainda acredito que teria sido melhor rever os gastos e evitar alguns dos negócios que ele fez. Acho que evitar algumas das contratações que ele fez teria economizado algum dinheiro ao Barça e significado que eles não teriam precisado vender futuros direitos da Liga.

"Ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer mais adiante. Mas podemos dizer que o Barcelona não está mais em uma posição em que precise acionar mais alavancas." E isso é definitivamente uma boa notícia para um clube administrado de maneira "estranha e maluca" por tempo demais.