O gasto deste verão obviamente resultou em um enorme saldo líquido negativo no mercado de transferências, mas o Barça conseguiu, de alguma forma, convencer o Paris Saint-Germain a pagar €48,5 milhões (£43 milhões/US$ 59 milhões) por Ferran Torres, enquanto a saída de Lewandowski em transferência livre, e a disposição do Liverpool de cobrir todo o salário de Ronald Araujo durante seu período por empréstimo em Anfield, aliviaram significativamente a pressão sobre a folha salarial.

Então, o Barça ainda poderia contratar Alvarez para preencher a lacuna significativa no ataque deixada por Lewandowski? Neste momento, Menchen não tem tanta certeza. No entanto, a venda com lucro integral de outro produto da base pode muito bem resolver isso.

"É sempre preciso lembrar que este é um negócio de fluxo de caixa, então, se você vender Marc Casado, por exemplo, por trinta milhões, poderia cobrir o custo de Julian Alvarez nesta temporada, já que o custo de uma nova contratação é amortizado, ou seja, é diluído ao longo da duração do contrato dele", explica.

"Além disso, vender jogadores de La Masia, combinado com a eventual conclusão do novo Camp Nou, o aumento da receita do museu ligado à recuperação do turismo em Barcelona, significa que o Barça provavelmente poderá operar com total liberdade financeira no próximo verão pela primeira vez desde antes da pandemia.

Então, isso significa que os problemas financeiros do Barcelona acabaram? "Por enquanto, sim", diz Menchen. "Minha única pequena preocupação são os 40 milhões que o Barça continua pagando à Sixth Street pelos direitos da Liga. Pode não parecer muito dinheiro para um clube que arrecada €1 bilhão em receita por ano, mas ainda é uma questão de margens pequenas e isso pode acabar fazendo a diferença entre o Barça contratar um jogador que o Madrid também quer.

"No entanto, acho, sim, que estamos vendo o começo do fim dos problemas financeiros mais sérios do Barça. Laporta fez um movimento de alto risco, o tipo de decisão que um presidente às vezes precisa tomar, e acho que, com o passar do tempo, ele vai sentir que estava certo em fazer isso, especialmente com o Barça vencendo três dos últimos quatro títulos de La Liga.

"Ainda acredito que teria sido melhor revisar os gastos e evitar alguns dos negócios que ele fez. Acho que evitar algumas das contratações que ele fez teria poupado algum dinheiro ao Barça e significado que não teria de vender futuros direitos da Liga.

"Ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer mais adiante. Mas podemos dizer que o Barcelona não está mais em uma posição em que precise acionar mais alavancas." E isso é definitivamente uma boa notícia para um clube administrado de uma maneira "estranha e maluca" por tempo demais.