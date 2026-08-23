Como Joan Laporta, o presidente do Barcelona que acionou as alavancas, sobreviveu aos pedidos para deixar o cargo e passou a contratar Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri e talvez até Julian Alvarez
Julian Nagelsmann certa vez descreveu o Barcelona como "o único clube do mundo que pode comprar jogadores sem dinheiro. É meio estranho e louco." Era um sentimento compartilhado por muita gente no mundo do futebol, e, na verdade, ainda é.
Há muito tempo o Barcelona virou sinônimo de má gestão, uma instituição cultural outrora orgulhosa que aparentemente vive em constante crise financeira, passando verões inteiros se debatendo para tentar descobrir como criar margem suficiente na folha salarial para registrar novas contratações.
Esta última janela de transferências não foi diferente. O Barça trouxe Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Rodri por mais de € 150 milhões (£ 130 mi/US$ 177 mi) no total, e ainda assim só conseguiu registrá-los na sexta-feira, apenas 48 horas antes de sua estreia em La Liga contra o Elche, enquanto a licença para atuar do agente livre Joao Cancelo só foi garantida na véspera da partida.
Quando se considera que o Barça ainda espera fechar um acordo por Julian Alvarez antes do fim da janela, por uma taxa que sem dúvida chegaria a nove dígitos, não tem como não se perguntar: como? Como, nesta era de rígidas restrições financeiras, um clube que AINDA tem mais de € 1,6 bilhão (£ 1,4 bi/US$ 1,9 bi) em dívidas conseguiu contratar três jogadores de ponta, sem falar sequer em cogitar a ideia de colocar Alvarez no pacote?!
GOAL tenta explicar tudo abaixo...
Bartomeu deixa o Barcelona à beira da falência
Quando Josep Maria Bartomeu renunciou ao cargo de presidente do Barcelona, em outubro de 2020, ele o fez em desgraça, com o clube catalão em completo caos, dentro e fora de campo.
O Barça havia conquistado quatro títulos da liga durante a gestão de Bartomeu, além de uma tríplice coroa ao fim de sua primeira temporada no comando, em 2014-15, mas ele deixou o Blaugrana à beira da falência.
Até hoje, Bartomeu diz que o colapso econômico global causado pela pandemia de Covid-19 foi o único responsável pelos problemas financeiros do Barça.
Ainda neste ano, ele disse à EFE: "Com a pandemia, não temos o estádio aberto, não há bilheteria, não há carnês de temporada, a loja está fechada, não há museu, nem escolas de futebol, e essa redução de receita obviamente causa um problema de fluxo de caixa que se resolve com empréstimos. Foi isso o que aconteceu com a grande maioria dos clubes da Europa."
No entanto, poucos clubes foram tão atingidos pela pandemia quanto o Barça, e isso se deveu a Bartomeu, que deixou o Blaugrana particularmente vulnerável aos efeitos da crise econômica.
"Fiz o que eu tinha que fazer"
Entre julho de 2015, quando Bartomeu garantiu a reeleição na esteira da conquista da tríplice coroa, e sua saída em outubro de 2020, o Barcelona contratou 29 jogadores a um custo de pouco mais de €1 bilhão (£895 mi/US$ 1,2 bi). Nenhum deles foi um sucesso incontestável.
Pior ainda, fracassos caríssimos como Ousmane Dembele, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann colocaram uma pressão tremenda sobre as finanças do clube, principalmente porque Bartomeu ignorou de forma imprudente a sugestão de La Liga de que nenhum clube gastasse mais de 70 por cento de sua receita anual com salários.
"A LFP e a Uefa fazem recomendações, mas ninguém estabelece um teto salarial. Estamos acima do que é recomendado, mas o importante é ser sustentável", disse Bartomeu. "Podemos arcar com isso." Mas não podiam, pelo menos não durante ou depois da pandemia.
Quando o coronavírus chegou, o Barcelona tinha um elenco cheio de jogadores envelhecidos com salários colossais, dos quais não conseguiu se desfazer no mercado de transferências. Consequentemente, quando Joan Laporta sucedeu Bartomeu na presidência em março de 2021, sentiu que não tinha outra escolha a não ser permitir que Lionel Messi, o jogador mais bem pago do clube, e por larga margem, deixasse o Camp Nou com o fim de seu contrato naquele mesmo verão.
"Fiz o que tinha que fazer", disse Laporta ao El Pais no início deste ano. "Leo estava se aproximando do fim da carreira e precisávamos montar um novo time. Eu gostaria de montar o novo time com a ajuda de Leo? Sim, e nós tentamos. Mas não era para ser."
As alavancas de Laporta
Rapidamente ficou claro, porém, que simplesmente se desfazer de Messi não resolveria todos os problemas do Barça, que eram muito maiores e muito mais enraizados do que muitos de fora imaginavam. Consequentemente, Laporta se viu diante de uma decisão difícil.
"Laporta basicamente tinha duas opções", Marc Menchen Alba, CEO da empresa barcelonesa 2Playbook, diz à GOAL. "A primeira envolveria focar apenas na redução da folha salarial e na venda de jogadores, o que obviamente reduziria a competitividade do elenco e basicamente significaria atravessar um deserto no futebol por dois ou três anos.
"A segunda opção, porém, era tentar gerar o máximo de receita possível, e o mais rápido possível, efetivamente vendendo ativos futuros para voltar a vencer imediatamente."
Laporta escolheu a segunda.
No verão de 2022, o Barcelona arrecadou €582 milhões (£495 milhões/$591) ao vender 25 por cento dos direitos de transmissão do clube na La Liga pelos 25 anos seguintes para a empresa de investimentos Sixth Street. Essa foi a mais significativa de várias "alavancas" econômicas que Laporta acionaria para aliviar os problemas financeiros do clube.
Basicamente, o presidente do Barça estava hipotecando receitas futuras para cobrir déficits atuais, acreditando que o sucesso no curto prazo era a melhor forma de facilitar a recuperação no longo prazo. "Lembro de pensar na época: esse é um movimento ousado", diz Menchen. "Mas eu não gostei, porque achei que havia maneiras mais seguras de fazer isso."
Os primeiros resultados foram animadores, porém. Além de contratar Lewandowski, do Bayern de Munique de Nagelsmann, por €45 milhões, o Barça também trouxe Raphinha e Jules Kounde no verão de 2022 por um total combinado de €108 milhões graças às alavancas acionadas por Laporta, e a aposta deu certo no fim da temporada, quando o Barcelona venceu a La Liga pela primeira vez em quatro anos.
O problema, porém, como destaca Menchen, é que "o movimento de alto risco de Laporta fez o Barça sofrer em quase todo verão. Ficávamos constantemente nos perguntando se o clube seria capaz de registrar novos jogadores." E o verão de 2024 foi particularmente difícil.
"Pedimos a renúncia do presidente"
Sem surpresa, os torcedores ficaram ainda mais irritados com o caso Dani Olmo. Eles basicamente já estavam fartos de Laporta e de suas alavancas.
"A situação criada é inadmissível, e o dano causado à reputação da entidade é irreparável", afirmou o grupo de torcedores Som un Clam em comunicado. "A má imagem é agravada pelas mentiras contínuas e pelo engano dos sócios com falsas promessas que nunca são cumpridas e que acabam prejudicando o clube.
"Em apenas quatro anos, os ativos do FC Barcelona foram descapitalizados com várias 'alavancas', vendendo ativos estratégicos para o futuro para cobrir rombos decorrentes de uma gestão caótica e improvisada.
"Apesar das promessas de recuperação, o clube ainda carece de um plano financeiro sólido ou de uma estratégia coerente para garantir estabilidade no médio e longo prazo.
"Exigimos o fim das promessas não cumpridas, da improvisação constante e da venda irresponsável de ativos que estão hipotecando o modelo de propriedade coletiva que nos torna únicos.
"Uma mudança de rumo é urgente. É necessário recuperar a transparência, o planejamento e os valores que fizeram do Barça 'mais que um clube'. O futuro do Barça depende de nós, seus sócios, e não ficaremos de braços cruzados enquanto a instituição se degrada.
"Diante dessa situação, o Som un Clam insiste que o círculo vicioso em que entramos por causa da gestão da diretoria coloca em risco o patrimônio do nosso clube e seu modelo de propriedade.
"Por esse motivo, pedimos a renúncia do presidente e da diretoria, ao mesmo tempo em que convocamos os torcedores do Barça a se mobilizarem, reverterem essa situação e fazerem suas vozes ser ouvidas."
Lucrando com os ativos de La Masia
Apesar do ambiente cada vez mais tóxico ao redor do Camp Nou, e de sua aparentemente interminável reforma, Laporta resistiu à tempestade e, 18 meses depois, o futuro parece muito mais promissor para o Barcelona.
O Barça foi inteligente ao fazer apenas uma contratação significativa na temporada passada, Joan Garcia, e até essa foi uma pechincha, já que o goleiro tinha uma cláusula de rescisão de €25 milhões em seu contrato com o Espanyol.
Ao mesmo tempo, o Barcelona também recuperou quase o dobro desse valor ao vender uma série de jogadores, a maioria dos quais havia passado pela famosa academia do clube, La Masia, o que significa que geraram lucro puro.
"Dá para ver com jogadores como Lamine Yamal e Pau Cubarsi o quanto La Masia é importante para o Barcelona em termos de formar atletas para o elenco principal", diz Menchen. "Os jogadores que passam pela academia sabem exatamente como jogar pelo time principal, então isso reduz a necessidade de gastar dinheiro com transferências.
"Mas La Masia também significa formar jogadores com um valor de mercado relativamente alto e, de forma muito significativa, nas últimas janelas, vimos o Barcelona ir muito bem em termos de venda de jogadores formados na base.
"No passado, muitos desses jogadores saíam de graça, e isso acontecia porque o Barcelona tentava encontrar espaço para eles no time principal, mas não era possível, então acabavam saindo sem custos. Agora, estamos vendo jogadores de 18 e 19 anos dos quais a maioria dos torcedores nunca sequer ouviu falar saindo por 5 ou 10 milhões de euros, o que ajuda muito quando se trata de cumprir as exigências orçamentárias.
"E lembre-se: o Real Madrid está fazendo a mesma coisa, vendendo muitos jogadores que saíram de La Fabrica, e é por isso que conseguiu pagar por Yan Diomande e outros grandes nomes neste verão.
"Todos os anos, Barcelona e Madrid investem de 20 a 30 milhões em suas academias, e estão realmente colhendo os frutos disso neste ano."
O fim dos problemas financeiros do Barcelona?
O gasto deste verão obviamente resultou em um enorme saldo líquido negativo no mercado de transferências, mas o Barça conseguiu, de alguma forma, convencer o Paris Saint-Germain a pagar €48,5 milhões (£43 milhões/US$ 59 milhões) por Ferran Torres, enquanto a saída de Lewandowski em transferência livre, e a disposição do Liverpool de cobrir todo o salário de Ronald Araujo durante seu período por empréstimo em Anfield, aliviaram significativamente a pressão sobre a folha salarial.
Então, o Barça ainda poderia contratar Alvarez para preencher a lacuna significativa no ataque deixada por Lewandowski? Neste momento, Menchen não tem tanta certeza. No entanto, a venda com lucro integral de outro produto da base pode muito bem resolver isso.
"É sempre preciso lembrar que este é um negócio de fluxo de caixa, então, se você vender Marc Casado, por exemplo, por trinta milhões, poderia cobrir o custo de Julian Alvarez nesta temporada, já que o custo de uma nova contratação é amortizado, ou seja, é diluído ao longo da duração do contrato dele", explica.
"Além disso, vender jogadores de La Masia, combinado com a eventual conclusão do novo Camp Nou, o aumento da receita do museu ligado à recuperação do turismo em Barcelona, significa que o Barça provavelmente poderá operar com total liberdade financeira no próximo verão pela primeira vez desde antes da pandemia.
Então, isso significa que os problemas financeiros do Barcelona acabaram? "Por enquanto, sim", diz Menchen. "Minha única pequena preocupação são os 40 milhões que o Barça continua pagando à Sixth Street pelos direitos da Liga. Pode não parecer muito dinheiro para um clube que arrecada €1 bilhão em receita por ano, mas ainda é uma questão de margens pequenas e isso pode acabar fazendo a diferença entre o Barça contratar um jogador que o Madrid também quer.
"No entanto, acho, sim, que estamos vendo o começo do fim dos problemas financeiros mais sérios do Barça. Laporta fez um movimento de alto risco, o tipo de decisão que um presidente às vezes precisa tomar, e acho que, com o passar do tempo, ele vai sentir que estava certo em fazer isso, especialmente com o Barça vencendo três dos últimos quatro títulos de La Liga.
"Ainda acredito que teria sido melhor revisar os gastos e evitar alguns dos negócios que ele fez. Acho que evitar algumas das contratações que ele fez teria poupado algum dinheiro ao Barça e significado que não teria de vender futuros direitos da Liga.
"Ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer mais adiante. Mas podemos dizer que o Barcelona não está mais em uma posição em que precise acionar mais alavancas." E isso é definitivamente uma boa notícia para um clube administrado de uma maneira "estranha e maluca" por tempo demais.