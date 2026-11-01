Já imparável em campo, Erling Haaland também se torna rapidamente uma potência fora dele, e sua projeção global, em forte ascensão, acaba de receber reconhecimento oficial. O artilheiro do Manchester City foi classificado como o jogador de futebol com maior potencial comercial do planeta, superando o grande Cristiano Ronaldo.
A SportsPro, empresa de mídia especializada em negócios do esporte, divulgou sua aguardada lista anual dos 50 atletas com maior potencial comercial do mundo. O ranking usa um sistema de 100 pontos, dividido em três critérios: valor de marca (45 pontos), impulso (40 pontos) e trajetória comercial (15 pontos). Em outras palavras, considera o valor de marca que o atleta construiu, o impulso por trás dele e o espaço que ainda tem para crescer.
Cerca de 1.202 atletas de 70 modalidades foram avaliados com base em dados coletados ao longo de um ano, entre 1º de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. A estrela do tênis feminino Aryna Sabalenka ficou em primeiro lugar, seguida pela esquiadora chinesa Eileen Gu, pelo jogador de basquete Giannis Antetokounmpo, por Haaland, em quarto, e pelo fenômeno do tênis masculino Carlos Alcaraz, que completou o top 5.
Haaland é o único jogador de futebol entre os dez primeiros em 2026, reflexo do crescimento meteórico de sua marca pessoal no último ano. Ronaldo, por sua vez, caiu da quinta para a 14ª posição, com o potencial comercial do veterano astro “em declínio”.