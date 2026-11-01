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Erling Haaland Cristiano Ronaldo GFX HIC 1-1GOAL

Como Erling Haaland, o “homem do momento”, tomou o lugar de Cristiano Ronaldo e se tornou o jogador de futebol com maior apelo comercial do mundo

O artilheiro do Manchester City é o jogador de futebol mais bem colocado no ranking anual da SportsPro, enquanto o grande CR7 perde posições ao entrar na reta final de sua brilhante carreira.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Já imparável em campo, Erling Haaland também se torna rapidamente uma potência fora dele, e sua projeção global, em forte ascensão, acaba de receber reconhecimento oficial. O artilheiro do Manchester City foi classificado como o jogador de futebol com maior potencial comercial do planeta, superando o grande Cristiano Ronaldo.

    A SportsPro, empresa de mídia especializada em negócios do esporte, divulgou sua aguardada lista anual dos 50 atletas com maior potencial comercial do mundo. O ranking usa um sistema de 100 pontos, dividido em três critérios: valor de marca (45 pontos), impulso (40 pontos) e trajetória comercial (15 pontos). Em outras palavras, considera o valor de marca que o atleta construiu, o impulso por trás dele e o espaço que ainda tem para crescer.

    Cerca de 1.202 atletas de 70 modalidades foram avaliados com base em dados coletados ao longo de um ano, entre 1º de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. A estrela do tênis feminino Aryna Sabalenka ficou em primeiro lugar, seguida pela esquiadora chinesa Eileen Gu, pelo jogador de basquete Giannis Antetokounmpo, por Haaland, em quarto, e pelo fenômeno do tênis masculino Carlos Alcaraz, que completou o top 5.

    Haaland é o único jogador de futebol entre os dez primeiros em 2026, reflexo do crescimento meteórico de sua marca pessoal no último ano. Ronaldo, por sua vez, caiu da quinta para a 14ª posição, com o potencial comercial do veterano astro “em declínio”.

  • Sensação das redes sociais

    Erling Haaland haircut
    Erling Haaland YouTube

    Haaland alcançou um sucesso considerável com seu canal no YouTube, lançado há apenas um ano.

    Um dos principais fatores por trás da fama recente de Haaland é o sucesso de seu canal no YouTube, lançado em outubro de 2025. Desde então, ele acumulou 4,6 milhões de inscritos e quase 250 milhões de visualizações em seus vídeos curtos e longos. Sua personalidade simpática e irreverente, aliada à habilidade como jogador de futebol, praticamente garante o sucesso do canal.

    “Estamos vendo o YouTube se tornar uma plataforma cada vez mais importante para o consumo de conteúdo esportivo em geral, sobretudo para atletas que querem ampliar sua presença na mídia e controlar a própria narrativa”, diz Michael Long, chefe de conteúdo comercial da SportsPro, à GOAL. “O canal pessoal de Haaland lhe dá espaço para desenvolver sua própria voz e criar uma relação direta com seus fãs. Já os vídeos sobre seu dia a dia mantêm um alto nível e geram muitas visualizações e interações.”

    O jogador de 26 anos mostrou a influência que já tem na plataforma (e nas redes sociais) às vésperas da nova temporada, causando alvoroço na internet ao publicar um vídeo em que raspa seus famosos cabelos longos de “viking”. O vlog de sete minutos já foi visto cerca de 10 milhões de vezes, enquanto um público ainda maior deve ter assistido às prévias e interagido com elas no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais.

    As pessoas que aparecem no vídeo do corte de cabelo são outro sinal da influência de Haaland. Ele tem os números de Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish e Pep Guardiola em sua agenda repleta de estrelas e, quando ligou para mostrar a eles seu novo visual radical, todos atenderam. Ele também já colaborou com os gigantes do YouTube KSI e Sidemen.

    Nesta semana, Haaland foi anunciado entre os vencedores do Instagram Rings de 2026, prêmio que celebra quem causa impacto por meio da criatividade na plataforma. “No Instagram, ele amplia essa personalidade grandiosa, reunindo futebol, humor e um jeito próprio que diferencia sua conta das demais, dentro e fora do esporte”, afirmou um comunicado.

  • Conquistando a América

    Erling Haaland Norway
    Getty

    A Copa do Mundo deste verão na América do Norte fez maravilhas pela visibilidade de Haaland nos Estados Unidos.

    O canal de Haaland no YouTube também teve um papel importante para ajudar o imponente atacante a conquistar os Estados Unidos neste verão. Ele aproveitou a oportunidade para ampliar sua popularidade no país durante a Copa do Mundo, quando seu carisma e sua personalidade cativaram os americanos.

    A Noruega chegou aos Estados Unidos após se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos e correspondeu à expectativa de ser uma possível surpresa do torneio, em boa parte graças às atuações de seu prolífico camisa 9. Ao lado dos companheiros de equipe e da comemoração viral da “remada viking”, Haaland chamou a atenção dentro e fora de campo. Ele marcou sete gols em cinco partidas na campanha de seu país até as quartas de final, incluindo dois gols na surpreendente vitória sobre o Brasil, pentacampeão mundial, nas oitavas de final.

    Ele ainda encontrou tempo para publicar vários vlogs dos bastidores de sua passagem pelos Estados Unidos, que viralizaram. Nos vídeos, aproveitava o fato de poder seguir sua rotina sem ser muito reconhecido, inclusive mergulhando na cultura dos caubóis em Dallas e experimentando iguarias de Nova York. Isso provocou uma onda inusitada de vídeos feitos com IA que mostravam Haaland como personagem de desenho animado, viking e muito mais. Haaland ainda deu continuidade à história ao voltar para casa com um guaxinim empalhado de US$ 750 como lembrança.

    Sua popularidade cresceu exponencialmente à medida que seu país avançava, impulsionada pelos gols e pelas atividades fora de campo. Haaland ganhou 32 milhões de novos seguidores no Instagram durante o torneio, mais do que qualquer outro jogador e o equivalente a mais de cinco vezes a população do país que representava. Nos meses seguintes, atraiu outros milhões.

    Depois, Haaland admitiu que a Copa do Mundo havia “mudado sua vida”. Ele disse ao veículo norueguês VG na época: “Foram as semanas mais incríveis e a jornada mais incrível de toda a minha vida. Foi completamente surreal, é difícil assimilar agora. Fica um certo vazio. Se eu repassar rapidamente esses 40 dias na cabeça, foi uma loucura completa.”

    O tradicional veículo de imprensa americano ABC o descreveu como “uma sensação mundial do futebol dentro e fora de campo” que havia “transcendido o torneio com sua personalidade única”, enquanto a NBC chamou o atacante de “o MVP das telinhas”.

    “Fora de campo, este foi o ano em que Haaland se tornou uma figura verdadeiramente global”, diz Long. “Isso se deve em grande parte à Copa do Mundo, na qual ele atuou incrivelmente bem sob pressão, reafirmou sua condição de atacante de alto nível e conquistou o público de um mercado relativamente novo e ainda pouco explorado na América do Norte.”

  • “Personalidade, senso de humor e capacidade de se conectar com as pessoas”

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Haaland esteve em um patamar à parte em termos de apelo comercial no último ano e não dá sinais de perder força.

    Embora Haaland tenha conquistado apenas os dois títulos de copas nacionais na temporada passada, em vez de vencer a Premier League, a Champions League ou uma improvável Copa do Mundo, seus feitos como artilheiro, somados à sua autenticidade, ao rápido crescimento de seus canais online e à disposição de mostrar aos fãs um pouco de sua vida privada, o levaram ao grupo dos cinco primeiros da lista da SportsPro.

    Ele também construiu uma lucrativa carteira de contratos publicitários, incluindo acordos com sua fornecedora de chuteiras, a Nike (um dos contratos de chuteiras mais caros de todos os tempos), a marca de fones de ouvido Beats by Dre, a fabricante de relógios Breitling e a Budweiser, de cuja campanha publicitária ele foi protagonista durante a Copa do Mundo.

    “Haaland está na linha de frente do esporte mais popular do mundo e de suas principais competições, o que naturalmente lhe dá muita visibilidade ao longo do ano”, explica Long. “Seus feitos recordistas pelo clube e pela seleção continuam a impulsionar sua popularidade, enquanto sua personalidade singular, seu senso de humor e sua capacidade de se conectar com as pessoas despertaram interesse dentro e fora do futebol.

    “Ele continua a usar as redes sociais com grande eficácia e, com o apoio de uma equipe talentosa que administra suas contas, se destaca claramente entre os atletas pelo conteúdo que publica regularmente. Tudo isso só aumenta seu apelo comercial.

    “Nosso modelo de avaliação mede os atletas pelo valor de marca que acumularam e pelo impulso que demonstraram. Haaland tem uma pontuação alta nos dois aspectos. Por isso, está rapidamente se tornando um nome conhecido do grande público, com amplo espaço para crescer, uma combinação atraente para os profissionais de marketing das marcas.”

    Uma ameaça significativa ao status de Haaland como o jogador de futebol com maior apelo comercial, é claro, é a possível punição do Manchester City por ter sido considerado culpado de 114 violações das regras financeiras da Premier League. Neste momento, ainda não está claro quando sairá a decisão final, enquanto o Manchester City contesta o veredicto com todas as forças.

  • Ronaldo “em declínio”, mas ainda “sem igual”

    FBL-KSA-NASSR-NEOM
    AFP

    Ronaldo caiu no ranking da SportsPro neste ano, mas apenas por causa do critério usado para calcular as posições.

    Como já mencionamos, Haaland é o único jogador de futebol entre os dez primeiros do ranking de 2026. As estrelas do Real Madrid Kylian Mbappe e Vinicius Junior ocupam a 19ª e a 20ª posições, respectivamente, enquanto Lamine Yamal, destaque do Barcelona, está em 23º, e o grande Lionel Messi aparece ainda mais atrás, em 27º. Alessia Russo, do Arsenal, em 29º, e Alexia Putellas, três vezes vencedora da Bola de Ouro, em 47º, são as únicas jogadoras entre os 50 primeiros.

    O mais notável, porém, é a queda de Ronaldo da quinta posição no ranking de 2025 para a 14ª neste ano. Aos 41 anos, ele finalmente entra na reta final de sua carreira brilhante, embora essa queda deva ser vista à luz do ajuste na metodologia da SportsPro, que passou a dar peso significativo ao potencial de crescimento.

    “É possível argumentar que a atratividade comercial de Ronaldo está em declínio à medida que ele entra na reta final da carreira, após sua transferência para a Arábia Saudita”, diz Long à GOAL, “mas sua queda no nosso ranking não se deve necessariamente a uma perda de atratividade comercial. O principal motivo é o modelo de avaliação reformulado que usamos para definir as posições, então comparações diretas com o ano anterior podem ser um pouco enganosas.

    “Neste ano, o modelo prioriza o momento e a trajetória comercial em vez do valor de marca acumulado. Isso significa que muitas estrelas consagradas e atletas mais velhos, com menos anos de carreira pela frente, caíram em relação a 2025, incluindo Ronaldo.” Isso também ajuda a explicar a posição baixa de Messi, assim como a de Neymar, que ficou em 24º, de forma um tanto surpreendente.

    Haaland, por sua vez, aos 26 anos, ainda nem chegou ao auge como atleta. Considerando os números expressivos que alcançou em seu canal no YouTube em um período relativamente curto, seu potencial parece não ter limites se mantiver a mesma trajetória em todos os aspectos da carreira.

    “Haaland é uma estrela em ascensão, com considerável impulso comercial, enquanto Ronaldo é um ícone global com valor de marca consolidado, uma marca pessoal amplamente explorada comercialmente e um extenso portfólio de parcerias. Por isso, tem menos espaço para crescer no futuro”, explica Long. “Nosso modelo de avaliação coloca Haaland à frente de Ronaldo no ranking, mas isso depende muito de como se define ‘atratividade comercial’ e de quais elementos são considerados mais importantes para impulsionar o valor comercial de uma pessoa. Haaland é o nome do momento, enquanto a atratividade comercial de Ronaldo ao longo de toda a carreira é, muito possivelmente, incomparável.”

  • À espera nos bastidores

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    AFP

    Yamal e Mbappe estão entre os que esperam desbancar Haaland no ano que vem

    À primeira vista, alguns se surpreenderão com as posições de jogadores como Mbappé, que atualmente está no centro da bizarra crise da La Liga envolvendo a China, e Yamal, considerados dois dos melhores jogadores do planeta. Ainda com apenas 19 anos, Yamal, em particular, é visto como o herdeiro de Messi no Barcelona e um futuro vencedor de múltiplas Bolas de Ouro. Por isso, Long acredita que não demorará para ele subir no ranking.

    “O sucesso contínuo e as grandes atuações individuais em campo sem dúvida ajudarão, mas ele também precisará continuar publicando conteúdo e interagindo com seu público cada vez maior nas redes sociais”, afirma o diretor de conteúdo comercial da SportsPro. “Se conseguir transformar o aumento da atenção que vem recebendo em uma base ampla e engajada de seguidores, sua atratividade comercial continuará crescendo. Parcerias com marcas e outras oportunidades de monetização certamente virão em seguida.

    “Outros fatores também influenciarão sua atratividade comercial, pelo menos da forma como a definimos em nosso modelo. Ele já tem um enorme alcance internacional e um vasto mercado potencial graças ao esporte que pratica e ao clube que representa. A forma como se apresenta publicamente, como desenvolve seu perfil nas redes sociais, com quais marcas firma parcerias, em quais temas culturais decide se envolver e até que ponto alcança outras áreas além do esporte: todos esses fatores contribuirão para sua atratividade comercial e para sua posição em nossos rankings no futuro.”

    Quanto a Mbappé e Vinicius, Long acredita que ambos continuam “extremamente atraentes comercialmente” e não há dúvida de que têm condições de disputar com Haaland no futuro. “Mbappé aparece na lista todos os anos desde 2018 e ficou entre os dez primeiros quatro vezes”, diz. “Vinicius apareceu duas vezes e ficou em segundo lugar em 2024. Estar entre os 20 primeiros colocados entre todos os atletas do mundo indica que ambos continuam extremamente atraentes comercialmente em comparação com as centenas de atletas que avaliamos neste ano.”

    Haaland é, sem dúvida, “o nome do momento”, mas está claro que a disputa para tirá-lo do posto de jogador de futebol mais atraente comercialmente do planeta em 2027 será acirrada.