O canal de Haaland no YouTube também teve um papel importante para ajudar o imponente atacante a conquistar os Estados Unidos neste verão. Ele aproveitou a oportunidade para ampliar sua popularidade no país durante a Copa do Mundo, quando seu carisma e sua personalidade cativaram os americanos.

A Noruega chegou aos Estados Unidos após se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos e correspondeu à expectativa de ser uma possível surpresa do torneio, em boa parte graças às atuações de seu prolífico camisa 9. Ao lado dos companheiros de equipe e da comemoração viral da “remada viking”, Haaland chamou a atenção dentro e fora de campo. Ele marcou sete gols em cinco partidas na campanha de seu país até as quartas de final, incluindo dois gols na surpreendente vitória sobre o Brasil, pentacampeão mundial, nas oitavas de final.

Ele ainda encontrou tempo para publicar vários vlogs dos bastidores de sua passagem pelos Estados Unidos, que viralizaram. Nos vídeos, aproveitava o fato de poder seguir sua rotina sem ser muito reconhecido, inclusive mergulhando na cultura dos caubóis em Dallas e experimentando iguarias de Nova York. Isso provocou uma onda inusitada de vídeos feitos com IA que mostravam Haaland como personagem de desenho animado, viking e muito mais. Haaland ainda deu continuidade à história ao voltar para casa com um guaxinim empalhado de US$ 750 como lembrança.

Sua popularidade cresceu exponencialmente à medida que seu país avançava, impulsionada pelos gols e pelas atividades fora de campo. Haaland ganhou 32 milhões de novos seguidores no Instagram durante o torneio, mais do que qualquer outro jogador e o equivalente a mais de cinco vezes a população do país que representava. Nos meses seguintes, atraiu outros milhões.

Depois, Haaland admitiu que a Copa do Mundo havia “mudado sua vida”. Ele disse ao veículo norueguês VG na época: “Foram as semanas mais incríveis e a jornada mais incrível de toda a minha vida. Foi completamente surreal, é difícil assimilar agora. Fica um certo vazio. Se eu repassar rapidamente esses 40 dias na cabeça, foi uma loucura completa.”

O tradicional veículo de imprensa americano ABC o descreveu como “uma sensação mundial do futebol dentro e fora de campo” que havia “transcendido o torneio com sua personalidade única”, enquanto a NBC chamou o atacante de “o MVP das telinhas”.

“Fora de campo, este foi o ano em que Haaland se tornou uma figura verdadeiramente global”, diz Long. “Isso se deve em grande parte à Copa do Mundo, na qual ele atuou incrivelmente bem sob pressão, reafirmou sua condição de atacante de alto nível e conquistou o público de um mercado relativamente novo e ainda pouco explorado na América do Norte.”