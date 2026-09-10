O Como obviamente ainda não chegou lá, porém. Apesar de todas as qualidades de Fabregas como treinador, e ele claramente tem muitas, o clube continua, compreensivelmente, bastante dependente do mercado de transferências para montar um elenco competitivo, já que ainda vai demorar até que o setor de base reformulado comece a produzir talentos formados em casa, o que também explica por que o Como ainda não está ganhando muito dinheiro com vendas de jogadores.

Consequentemente, eles ainda estão a certa distância de atingir a desejada avaliação de €1 bilhão, o que, segundo o Football Benchmark, os colocaria em quarto lugar entre os clubes da Serie A, atrás de Inter (€2,1 bilhões), Juventus (€1,84 bilhão) e Milan (€1,8 bilhão), mas à frente do Napoli (€967 milhões).

"Os proprietários obviamente sempre miram alto, é um ativo deles, e é do interesse deles falar de forma positiva sobre o aumento do valor do clube", diz Di Cianni. "Mas o Como, em 24-25, gerou aproximadamente €50 milhões em receita, então ainda está bem abaixo até mesmo dos clubes que mais faturam na Itália.

"Claro, eles vão disputar a Champions League nesta temporada e, embora dependa de até onde cheguem, eu imagino que eles receberiam talvez entre 30 e 40 milhões de euros apenas pela participação. Portanto, poderiam talvez se aproximar de algo como €100 milhões em receita nesta temporada.

"Mesmo assim, uma avaliação de um bilhão é uma meta ambiciosa, porque não há garantias no esporte e ainda resta saber o quão consistentes eles serão em termos de resultados esportivos. O Como vai se tornar uma equipe estável na Serie A, brigando regularmente pelo G4? Agora vai se classificar para competições europeias todos os anos? O que acontece se tiver uma temporada ruim e cair de volta para a Serie B? Essas são as questões, do ponto de vista esportivo, que afetam o valor de um clube.

"Do ponto de vista do ativo, porém, o estádio reformulado e todas as atividades que eles estão realizando para aumentar as receitas, tudo está indo na direção certa, rumo ao aumento do valor do clube e do elenco.

"Acho que a negociação de jogadores vai se tornar uma parte maior da estratégia deles daqui para frente, em termos de equilibrar as contas, o que é muito importante do ponto de vista das exigências de licenciamento da Uefa. Basta olhar para o fato de que, até hoje, o valor de mercado combinado dos jogadores do Como era de €584,2 milhões, acima dos €288 milhões de setembro passado, e esse número aumentou graças a uma reavaliação significativa de muitos jogadores, além da chegada de reforços de verão como Moise Kean e Trevoh Chalobah, então esse é o nível de escalada que estamos vendo no Sinigaglia.

"Claramente, a meta de um bilhão de euros obviamente não é um objetivo de curto prazo, mas, no médio e longo prazo, se tudo continuar correndo bem, acho que é possível, algo que pode ser alcançado em algum momento, dadas as sinergias em jogo e o prestígio da localização."

Basicamente, se o futebol continuar tão bonito quanto o cenário, a primeira campanha do Como na Champions League não será a última.