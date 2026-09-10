Como de Cesc Fabregas: como o clube passou de uma avaliação de € 1 milhão para € 1 bilhão em menos de 10 anos
O slogan no perfil do Como no Twitter diz: 'O futebol mais bonito no lugar mais bonito'. É uma grande afirmação, mas está longe de ser exagero.
Certamente dentro do contexto italiano, não há time melhor para assistir na Serie A neste momento. Ainda no último domingo, o campeão da Copa do Mundo Daniele De Rossi admitiu que não enfrentou uma equipe mais forte desde que assumiu o comando do Genoa, há quase um ano.
E depois há a localização. O estádio Sinigaglia, do Como, não é grande nem moderno. A arena para 13 mil pessoas tem quase 100 anos e, para ser brutalmente honesto, apesar de todas as reformas recentes, ainda dá para perceber. No entanto, embora o estádio em si talvez não seja particularmente impressionante, os arredores são espetaculares.
O Sinigaglia fica às margens do deslumbrante Lago di Como, um dos destinos turísticos mais populares e prestigiados não só da Itália, mas do mundo inteiro. E é aqui, nesse cenário espetacular, que o Como fará sua tão aguardada estreia na Champions League na noite de quinta-feira, contra o RB Leipzig.
Como era de se esperar, os ingressos estão muito disputados, tanto que o presidente Mirwan Suwarso e outros integrantes da diretoria abriram mão de seus lugares para permitir que mais de 40 dos torcedores mais antigos do clube possam comparecer. É um belo gesto, mas também mais uma aula de relações públicas de um conselho que quase não errou desde que o Djarum Group adquiriu o Como em 2019.
Naquela época, o Como valia menos de €1 milhão, mas Suwarso diz que pode ultrapassar €1 bilhão. Então, como eles fizeram isso? Como um clube tão pequeno saiu da terceira divisão do futebol italiano para enfrentar a elite da Europa em tão pouco tempo? E até que ponto ele ainda pode subir na hierarquia do futebol?...
Um 'Bem-vindo ao Wrexham' italiano
Alguns anos antes de 'Welcome to Wrexham' estrear pela primeira vez na FX em 2022, Suwarso e alguns de seus colegas da Mola TV, uma das subsidiárias da Djarum, tiveram a ideia de uma "espécie de documentário de futebol" ambientado na Itália.
"Achamos que seria um tema familiar para o público, dada a imensa popularidade da Serie A na Indonésia durante os anos 1990", disse Suwarso à Calcio E Finanza.
O único problema era onde filmar, já que as cidades mais populosas da Itália apresentavam todo tipo de questão logística. No entanto, foi enquanto explorava Milão que Suwarso conheceu Como, "uma feliz coincidência", como ele definiu.
À primeira vista, o Como 1907 parecia uma escolha estranha para o público-alvo, já que os Lariani dificilmente haviam sido uma grande força no auge da Serie A. Além disso, embora o clube tivesse acabado de ser promovido à Serie C1, as falhas na infraestrutura do Como estavam, literalmente, à vista de todos.
"Vamos reformar o prédio inteiro", disse Suwarso durante uma apresentação em vídeo que mostrava imagens do estádio decadente do clube, "e devolvê-lo ao bom estado."
Assim, já estava claro: Suwarso havia encontrado a potencial história de ascensão social que vinha procurando.
Movimento inteligente
Dinheiro nunca seria um problema para o Como. O Grupo Djarum era liderado pelos irmãos Harton, Budi e Bambang, dois dos homens mais ricos do planeta. O verdadeiro desafio estaria em descobrir a melhor forma de investir esse dinheiro.
Suwarso podia até estar familiarizado com a Serie A, mas não tinha experiência na gestão de um clube de futebol. Consequentemente, recorreu ao ex-meio-campista de Inglaterra e Chelsea Dennis Wise em busca de ajuda.
No momento da aquisição, o londrino estava envolvido em um programa de desenvolvimento de jovens na Indonésia comandado pela Djarum e inicialmente começou a trabalhar com o Como como consultor, antes de mais tarde se tornar CEO e, depois, presidente.
"Assumi o controle total do clube de futebol, de cima a baixo, contratando cada uma das pessoas do prédio", revelou Wise mais tarde ao The Coaches' Voice. "Quando cheguei lá, o clube nem sequer tinha o próprio centro de treinamento, apenas um contrato renovado ano a ano. Na verdade, eles tinham falido duas vezes e os públicos eram de apenas cerca de 800 pessoas.
"Então, a ideia era aumentar o número de torcedores, a comunidade em torno do clube, conseguir um centro de treinamento e criar uma academia, que havia sido terceirizada, então tivemos de trazê-la de volta.
"Naquela fase, não havia muito interesse de fora, e Mirwan me deixou agir por conta própria, na verdade. Eu nunca tive muito para gastar no mercado de transferências, então tive de tentar fechar alguns negócios realmente bons. Tivemos 14 jogadores emprestados em determinado momento. Era uma questão de filtrar entradas e saídas, porque não havia dinheiro para gastar. Então, de repente, começou a crescer."
"Eu só queria um projeto que me empolgasse"
Em 2021, o Como estava de volta à Serie B pela primeira vez desde antes de sua segunda falência, ocorrida quatro anos antes. No verão seguinte, na demonstração mais clara até então das ambições dos proprietários, Cesc Fabregas se juntou ao clube, tanto como jogador quanto como acionista. Sem surpresa, Wise desempenhou um papel fundamental para levar o campeão da Copa do Mundo ao clube.
"Dennis foi o mais convincente [entre os diretores do clube com quem conversei]", explicou o experiente meio-campista na época. "Eu não ligava para o dinheiro. Eu só queria me juntar a um projeto que me empolgasse. Vejo um futuro de longo prazo para este clube."
Fabregas, Wise e Suwarso tinham o mesmo objetivo: recolocar o Come na Serie A e, em 2024, o time foi promovido à elite pela primeira vez em mais de duas décadas.
Naquela altura, Fabregas já cuidava do time principal. Ele podia até estar tecnicamente listado como assistente de Osian Roberts, mas isso acontecia apenas porque o ex-astro do Arsenal ainda não havia obtido todas as suas credenciais de treinador. Todos sabiam, porém, que era Fabregas quem dava as cartas, e toda a dimensão de sua influência só ficou clara quando Wise deixou o Como no verão de 2024 e explicou sua saída surpreendente ao afirmar: "O clube decidiu seguir a direção de Cesc Fabregas."
Wise também afirmou mais tarde que Suwarso queria "assumir mais controle" do clube e "não dentro da mesma estrutura financeira". "Foi certo para mim me afastar de certas coisas com as quais não concordo", acrescentou Wise.
Fabregas e Suwarso, porém, continuaram perfeitamente alinhados. "Compartilhamos a mesma visão, o mesmo objetivo, que é chegar o mais alto possível", disse o espanhol. "Ainda somos um clube pequeno, mas com grandes, muito grandes ambições para o futuro."
Especular para acumular
Basicamente, o Como não estava simplesmente satisfeito em competir na Serie A, queria vencer imediatamente, e isso significava gastar mais dinheiro.
Segundo o Football Benchmark, os custos operacionais do clube (€52 milhões) foram mais de cinco vezes maiores do que sua receita operacional (€10 milhões) durante a temporada em que conquistou o acesso na Serie B, e ele continuou abrindo os cofres ao chegar à elite do futebol italiano. O saldo líquido de transferências ao fim do primeiro ano foi de pouco mais de -€93,35 milhões. Na temporada passada, foi de quase -€108,79 milhões.
A linha de pensamento do Como era clara: é preciso arriscar para crescer. E é uma estratégia que tem dado resultado para o clube, ao menos até agora, com Fabregas levando a equipe a um surpreendente quarto lugar na temporada passada, algo que até pegou seus dirigentes de surpresa.
Suwarso insistiu, porém, que a classificação para a Liga dos Campeões não era imperativa para equilibrar as contas, que o clube não estava sob nenhuma pressão financeira para se classificar para competições europeias.
"Nós não estabelecemos metas esportivas específicas", disse ele à Calcio E Finanza. "Tentamos não pensar dessa forma. Vemos tudo em termos de lucratividade. Se administrarmos o orçamento corretamente e o mantivermos dentro de um nível sustentável, acreditamos que podemos ser lucrativos dentro de dois a três anos."
Certamente é uma possibilidade, considerando a forma como o Como está construindo sua marca.
As estrelas que estão surgindo no Como
"Se você olhar as contas, o Como é um clube que dá prejuízo no momento, mas eu diria que isso é bastante normal nas circunstâncias", disse Antonio Di Cianni, diretor de Advisory da Football Benchmark, à GOAL. "Este é um modelo diferente do que normalmente vemos no futebol.
"A Djarum não comprou um clube de futebol já estabelecido, com altas receitas. Este é um clube que veio das divisões inferiores e eles basicamente construíram um novo clube do zero.
"Eles tiveram um prejuízo líquido de quase €200 milhões nas últimas três temporadas, mas garantiram o acesso e agora a classificação para a Champions League.
"Obviamente, o estádio é pequeno, então a capacidade é um problema, mas eles estão reformando-o. Eles querem melhorar as instalações, tornar o estádio mais moderno, mas também aumentar a capacidade para entre 15 mil e 17 mil, o que permitiria mais assentos de hospitalidade, e é daí que vem o dinheiro de verdade na perspectiva de receita de dia de jogo para os clubes de futebol.
"Talvez o mais importante de tudo seja que o Como está fazendo muito em termos de merchandising e licenciamento para explorar a marca Lago de Como. O Lago de Como é conhecido em todo o mundo, como Veneza ou Cinque Terre. Tem esse nível de prestígio e destaque.
"Os proprietários anteriores não tiraram proveito desse fato, mas agora a Djarum, sem surpresa, está fazendo tudo o que pode para explorar essa marca. Eles até criaram um clube privado para membros (The Club On The Lake) que tem uma taxa de adesão de €4.500 por ano.
"Então, eles estão tentando cultivar esse conceito de exclusividade em torno do clube de futebol."
Atrair tantas celebridades certamente ajuda a reforçar essa imagem. Só nos últimos 18 meses, astros de Hollywood como Hugh Grant, Michael Fassbender, Adrien Brody, Kiera Knightly, Kate Beckinsale, Jeff Goldblum, Benedict Cumberbatch e Hugh Jackman apareceram no Sinigaglia.
Curiosamente, Suwarso diz que essas não foram ações de PR organizadas pelo clube. "Nós não fizemos nada disso", insistiu ele no ano passado. "Eles vêm por conta própria.
"Por exemplo, James Righton, marido de Keira Knightley, queria visitar Como depois de ler sobre como Cesc Fabregas estava montando um time de futebol empolgante, então quis ver isso com os próprios olhos. A partir daí, todo o resto aconteceu naturalmente."
O "CEO do futebol"
É inegavelmente difícil exagerar a importância de Fabregas para o projeto do Como. O clube tem outros acionistas notáveis, como Thierry Henry, enquanto Raphael Varane faz parte do conselho, mas Fabregas é o principal rosto, a cara de toda a empreitada, o "CEO do futebol" do Como, como define Suwarso.
"Ele é crucial para executar o plano que o conselho lhe deu", disse ele à Gazzetta dello Sport. "Ao contrário de outras equipes, não dependemos apenas do técnico e do diretor esportivo; temos um conselho de futebol ampliado que inclui Cesc e sua comissão, assim como todos os outros componentes da nossa gestão de futebol, além do nosso CFO e de mim, representando os proprietários.
"Tentamos tomar decisões como um comitê, usando o DNA que construímos como diretriz. Mas Cesc tem sido fundamental na construção desse DNA."
Desde o início, os proprietários deixaram claro para Fabregas que queriam ver um time jogando um "futebol propositivo". O objetivo não era tanto vencer, mas entreter. E o raciocínio era duplo: primeiro, atrair jogadores para o clube; segundo, atrair turistas.
O estádio do Como pode ser pequeno, mas a cidade também é, com pouco mais de 82 mil habitantes. O que não falta ao Como, porém, é visitantes, e o objetivo de Suwarso desde o começo era transformar o Sinigaglia em uma das principais atrações turísticas da região.
"Quando cheguei pela primeira vez, havia 1,6 milhão de turistas", explicou ele. "Cinco anos depois, são 4,8 milhões. Então, precisa haver uma forma de gerar receita com esse aumento de visitantes, e eu gosto de pensar no nosso modelo de negócios de forma semelhante à Disney.
"Para a Disney, a Disneyland representa sua divisão de parques temáticos; para nós, o clube de futebol e a experiência de dia de jogo são a nossa 'divisão de parques temáticos'. Depois, temos outras oito divisões conectadas a isso... Mas o que nos torna únicos é a forma como conectamos a experiência do futebol com o turismo no Lago de Como, criando uma sinergia única.
"Temos até escolas e uma academia, não apenas um setor de base para o clube, mas uma academia para quem quer jogar futebol no verão, por exemplo, vindo dos EUA. Os pais podem sair de férias enquanto seus filhos jogam futebol. Além disso, mesmo quando estávamos na Série B, vendemos ingressos em 122 países. No ano passado, 20% das nossas vendas de e-commerce vieram do exterior, e neste ano, 12% das nossas vendas vieram apenas dos EUA.
"Se você andar pela cidade hoje, começará a ver muitos dos nossos produtos, enquanto há três anos não tínhamos nem sequer uma loja. Agora, temos quatro lojas na cidade e 485 pontos de venda distribuindo nossos produtos pela província de Como.
"Estamos atendendo uma população de 85 mil pessoas, mais os 4,8 milhões de turistas que visitam a cada verão. Nosso objetivo é expandir internacionalmente e transformar esses 4,8 milhões de visitantes sazonais em 48 milhões, 400 milhões, ou qualquer número realista que possamos alcançar. Se conseguirmos, será extraordinário, porque alcançar a lucratividade em apenas oito anos é incrivelmente rápido."
"No caminho certo"
O Como obviamente ainda não chegou lá, porém. Apesar de todas as qualidades de Fabregas como treinador, e ele claramente tem muitas, o clube continua, compreensivelmente, bastante dependente do mercado de transferências para montar um elenco competitivo, já que ainda vai demorar até que o setor de base reformulado comece a produzir talentos formados em casa, o que também explica por que o Como ainda não está ganhando muito dinheiro com vendas de jogadores.
Consequentemente, eles ainda estão a certa distância de atingir a desejada avaliação de €1 bilhão, o que, segundo o Football Benchmark, os colocaria em quarto lugar entre os clubes da Serie A, atrás de Inter (€2,1 bilhões), Juventus (€1,84 bilhão) e Milan (€1,8 bilhão), mas à frente do Napoli (€967 milhões).
"Os proprietários obviamente sempre miram alto, é um ativo deles, e é do interesse deles falar de forma positiva sobre o aumento do valor do clube", diz Di Cianni. "Mas o Como, em 24-25, gerou aproximadamente €50 milhões em receita, então ainda está bem abaixo até mesmo dos clubes que mais faturam na Itália.
"Claro, eles vão disputar a Champions League nesta temporada e, embora dependa de até onde cheguem, eu imagino que eles receberiam talvez entre 30 e 40 milhões de euros apenas pela participação. Portanto, poderiam talvez se aproximar de algo como €100 milhões em receita nesta temporada.
"Mesmo assim, uma avaliação de um bilhão é uma meta ambiciosa, porque não há garantias no esporte e ainda resta saber o quão consistentes eles serão em termos de resultados esportivos. O Como vai se tornar uma equipe estável na Serie A, brigando regularmente pelo G4? Agora vai se classificar para competições europeias todos os anos? O que acontece se tiver uma temporada ruim e cair de volta para a Serie B? Essas são as questões, do ponto de vista esportivo, que afetam o valor de um clube.
"Do ponto de vista do ativo, porém, o estádio reformulado e todas as atividades que eles estão realizando para aumentar as receitas, tudo está indo na direção certa, rumo ao aumento do valor do clube e do elenco.
"Acho que a negociação de jogadores vai se tornar uma parte maior da estratégia deles daqui para frente, em termos de equilibrar as contas, o que é muito importante do ponto de vista das exigências de licenciamento da Uefa. Basta olhar para o fato de que, até hoje, o valor de mercado combinado dos jogadores do Como era de €584,2 milhões, acima dos €288 milhões de setembro passado, e esse número aumentou graças a uma reavaliação significativa de muitos jogadores, além da chegada de reforços de verão como Moise Kean e Trevoh Chalobah, então esse é o nível de escalada que estamos vendo no Sinigaglia.
"Claramente, a meta de um bilhão de euros obviamente não é um objetivo de curto prazo, mas, no médio e longo prazo, se tudo continuar correndo bem, acho que é possível, algo que pode ser alcançado em algum momento, dadas as sinergias em jogo e o prestígio da localização."
Basicamente, se o futebol continuar tão bonito quanto o cenário, a primeira campanha do Como na Champions League não será a última.