Quando o Aston Villa recebeu o Newcastle na rodada de abertura da temporada passada, as duas torcidas se revezaram em gritos de "Premier League, corrupta pra c*ralho!" O motivo da demonstração conjunta de desprezo pela elite do futebol inglês era óbvio para todos. Villa e Newcastle vinham sendo apontados há muito tempo, geralmente por eles mesmos e por seus torcedores, como as duas maiores vítimas dos supostos efeitos colaterais negativos das Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League (PSR).

De fato, na véspera daquela partida em Villa Park, o então técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse aos repórteres: "Os desafios que os times enfrentam com essas restrições, como sabemos melhor do que ninguém, são vender jogadores que você não quer vender, não conseguir contratar jogadores que você gostaria de comprar para renovar o elenco. E [esses problemas] não vão desaparecer para nós."

O pessimismo de Howe era compartilhado por seu equivalente no Villa, Unai Emery, que usou suas notas no programa da partida para pedir uma revisão dos regulamentos.

"Não podemos ignorar que o verão foi desafiador porque as regras financeiras estavam condicionando nosso investimento no elenco", escreveu o espanhol. "As regras de controle financeiro chegaram ao futebol com um bom propósito, para evitar falências e inadimplência de pagamentos. Mas, como profissionais, deveríamos revisá-las, pois essa boa ferramenta vai se tornar uma limitação para clubes que estão fazendo uma boa gestão, que nunca terão permissão para sonhar e alcançar objetivos mais altos porque a receita, essencial para essas regras financeiras, precisa de tempo para se tornar realidade após o sucesso esportivo."

De certa forma, Emery conseguiu o que queria, já que a Premier League introduziu um novo sistema financeiro antes do início da temporada 2026-27. Como diz o velho ditado, porém, é sempre preciso ter cuidado com o que se deseja, e há quem acredite que a implementação do Squad Cost Ratio (SCR) e do Sustainability and Systemic Resilience (SSR) não vai, na verdade, melhorar as chances do Villa e de outros clubes ambiciosos de reduzir a diferença econômica para a elite da Premier League. Na verdade, alguns suspeitam até que ela pode aumentar nos próximos anos...