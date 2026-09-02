Como as regras financeiras da Premier League estão protegendo o 'Big Six' e forçaram Aston Villa e Newcastle, intrusos no top 4, a fazer liquidações de jogadores
Quando o Aston Villa recebeu o Newcastle na rodada de abertura da temporada passada, as duas torcidas se revezaram em gritos de "Premier League, corrupta pra c*ralho!" O motivo da demonstração conjunta de desprezo pela elite do futebol inglês era óbvio para todos. Villa e Newcastle vinham sendo apontados há muito tempo, geralmente por eles mesmos e por seus torcedores, como as duas maiores vítimas dos supostos efeitos colaterais negativos das Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League (PSR).
De fato, na véspera daquela partida em Villa Park, o então técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse aos repórteres: "Os desafios que os times enfrentam com essas restrições, como sabemos melhor do que ninguém, são vender jogadores que você não quer vender, não conseguir contratar jogadores que você gostaria de comprar para renovar o elenco. E [esses problemas] não vão desaparecer para nós."
O pessimismo de Howe era compartilhado por seu equivalente no Villa, Unai Emery, que usou suas notas no programa da partida para pedir uma revisão dos regulamentos.
"Não podemos ignorar que o verão foi desafiador porque as regras financeiras estavam condicionando nosso investimento no elenco", escreveu o espanhol. "As regras de controle financeiro chegaram ao futebol com um bom propósito, para evitar falências e inadimplência de pagamentos. Mas, como profissionais, deveríamos revisá-las, pois essa boa ferramenta vai se tornar uma limitação para clubes que estão fazendo uma boa gestão, que nunca terão permissão para sonhar e alcançar objetivos mais altos porque a receita, essencial para essas regras financeiras, precisa de tempo para se tornar realidade após o sucesso esportivo."
De certa forma, Emery conseguiu o que queria, já que a Premier League introduziu um novo sistema financeiro antes do início da temporada 2026-27. Como diz o velho ditado, porém, é sempre preciso ter cuidado com o que se deseja, e há quem acredite que a implementação do Squad Cost Ratio (SCR) e do Sustainability and Systemic Resilience (SSR) não vai, na verdade, melhorar as chances do Villa e de outros clubes ambiciosos de reduzir a diferença econômica para a elite da Premier League. Na verdade, alguns suspeitam até que ela pode aumentar nos próximos anos...
Ponte levadiça fechada
O PSR foi introduzido em 2013 e foi, essencialmente, a resposta da Premier League ao estabelecimento, pela Uefa, das regras de Fair Play Financeiro (FFP), que foram concebidas de forma bastante nobre para lidar com a ameaça existencial representada aos clubes por proprietários irresponsáveis e seus gastos imprudentes.
Embora os sistemas fossem semelhantes, o aspecto central das regras da Premier League era que os clubes não poderiam ter perdas superiores a £105 milhões ao longo de um ciclo de três anos, o que fazia desse um modelo mais flexível do que o da Uefa, já que o objetivo era garantir que equipes que não tivessem se classificado para competições europeias ainda pudessem competir dentro e fora de campo na elite do futebol inglês.
Ao longo dos anos, porém, começou a crescer a sensação de que as regras financeiras estavam, na verdade, atrapalhando as esperanças de alguns clubes de subir na hierarquia da Premier League, até porque o limite de perdas permitidas nunca foi ajustado pela inflação.
O principal problema era que os novos proprietários não estavam em posição de especular para acumular. Por exemplo, o Newcastle pode ter sido adquirido pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) em 2021, mas os proprietários absurdamente ricos do clube não puderam gastar nem de longe tanto dinheiro em novos jogadores quanto o "Big Six" da Premier League (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Manchester City), porque ainda não geravam nem perto da mesma receita que as superpotências tradicionais do futebol inglês.
Como Kieran Maguire, do podcast The Price of Football, diz à GOAL: "Quaisquer que tenham sido as intenções originais das regras, elas efetivamente impediram que clubes com novos proprietários ambiciosos replicassem casos como os de Roman Abramovich (ex-proprietário do Chelsea) e Sheikh Mansour (atual proprietário do Manchester City), investindo enormes quantias em jogadores e acumulando enormes prejuízos para transformar seus clubes em vencedores seriais de troféus."
Isso levou, de forma bastante inevitável, a acusações por parte de torcedores descontentes de que existe uma regra para o "Big Six" e outra para todo o resto, e o verão passado pouco fez para mudar essa percepção.
Saídas importantes
Enquanto ainda aguardamos, de forma bastante ridícula, um veredito no caso da Premier League contra o Manchester City por mais de 100 violações de suas regras financeiras, e o Chelsea escapou com uma multa farsesca por pagamentos secretos a agentes não registrados e terceiros em transferências da era Abramovich que tiveram papel enorme em seu sucesso dentro de campo, tanto o Newcastle quanto o Aston Villa passaram essencialmente o verão tentando reconstruir elencos abalados pela perda de jogadores-chave.
Depois de se mostrar impotente para evitar a saída de Alexander Isak para o Liverpool no verão passado, ainda que por uma taxa recorde britânica, o PIF neste verão foi forçado a autorizar a venda de seu melhor atacante, Anthony Gordon, do capitão do clube, Bruno Guimaraes, e também do meio-campista importante Sandro Tonali. O Villa, porém, foi ainda mais atingido pelas saídas, saídas que não podem ser atribuídas apenas ao fato de estar abaixo na cadeia alimentar em relação a clubes como o Arsenal.
De fato, seis dos 11 jogadores que começaram a histórica vitória sobre o Freiburg na final da Liga Europa em 20 de maio já foram vendidos "para o bem do clube", como disse Emery, e, embora as saídas da dupla veterana Emiliano Martinez e Lucas Digne tenham causado pouca surpresa, os torcedores do Villa ficaram compreensivelmente atônitos ao ver Morgan Rogers ser contratado pelo Chelsea, que nem sequer se classificou para a Champions League desta temporada, e depois ainda aumentar a afronta ao mandar Alejandro Garnacho no caminho oposto.
A sensação de frustração dos torcedores só foi ainda mais exacerbada ao ver o Tottenham embarcar em uma farra de gastos sem precedentes depois de terminar em 17º lugar em cada uma das duas últimas temporadas.
'Jogadores são como obras de arte'
Vale destacar que o principal motivo de o Aston Villa, que, ao lado do Newcastle, esteve entre os maiores gastadores do futebol mundial nos últimos cinco anos, ter se metido em problemas financeiros com a Premier League e a Uefa foi o fato de que mais de 90% de sua receita vinha sendo destinada a salários por um bom tempo e de que o clube tinha, possivelmente até este verão, uma reputação merecida de vender mal.
No fim das contas, porém, por razões financeiras e históricas, nem Aston Villa nem Newcastle estão em posição de acumular jogadores de forma sequer parecida com Chelsea ou Manchester City, que estão em uma categoria própria quando o assunto é lucrar com fracassos no mercado de transferências.
"Os jogadores são como obras de arte no sentido de que não têm um valor acordado", ressalta Maguire, "e, embora a Uefa tenha regras razoavelmente rígidas que dificultam que negociações gerem lucro se dois jogadores se transferirem em direções opostas dentro de 45 dias um do outro, as regras da Premier League são mais flexíveis.
"Consequentemente, algumas das transações que vimos neste verão parecem bastante convenientes e registram lucro para os cálculos de controle de custos."
A questão agora, claro, é se substituir o PSR por SCR e SSR vai mudar alguma coisa, ou simplesmente manter o status quo. Mais uma vez, a Premier League está oferecendo um pouco mais de margem do que a Uefa, já que está limitando os gastos de um clube em campo a 85% de sua receita relacionada ao futebol e do lucro/prejuízo líquido com vendas de jogadores, enquanto o limite para times que competem na Europa é de apenas 70%.
"Estamos dando mais flexibilidade para os clubes investirem ao longo do tempo e permitirem que os perseguidores compitam", explicou o CEO da Premier League, Richard Masters. “E a proporção de custo do elenco foi criada para fazer o mesmo. Acho que temos um equilíbrio competitivo muito bom na Premier League e espero que o SCR reforce isso.”
De fato, a Premier League afirma que, ao mudar o foco para os custos do elenco, "o SCR dá aos clubes maior liberdade para investir em outros aspectos de suas operações" (o Villa Park já está passando por reformas!), ao mesmo tempo em que argumenta que avaliar os clubes temporada a temporada, em vez de ao longo de um ciclo de três anos, vai "permitir uma aplicação mais ágil" e "incentivar os clubes a administrar suas finanças de forma responsável em tempo real, em vez de depender de um equilíbrio financeiro de prazo mais longo."
Liga competitiva ou cartel fechado?
Curiosamente, Newcastle e Villa votaram a favor do novo modelo financeiro, mas o presidente do Crystal Palace, Steve Parish, diz que não vai demorar para que as mesmas pessoas que "reclamavam do PSR" passem a implicar com o SCR e o SSR. Parish previu corretamente que "com essas novas regras, vender vai se tornar algo enorme", o que significaria que fazer caixa de forma recorrente com jogadores das categorias de base para gerar lucro puro e ajudar no equilíbrio das contas, uma das principais queixas em relação ao PSR, pode se tornar ainda mais comum nos próximos anos.
Parish também argumentou que o fato de Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham e Leeds, "provavelmente os clubes mais aspiracionais do país", terem votado contra o SCR deve ser visto como um enorme sinal de alerta.
Não há como negar, porém, que algo precisava ser feito, e Masters apontou, com razão, que a remoção de todas as regras de controle de custos causaria caos e levaria a uma disparidade financeira ainda maior na elite do futebol inglês.
"Acho que a nossa liga seria muito diferente sem isso", disse ele à talkSPORT. “Os clubes da Premier League não querem isso. Eles querem regulação financeira, mesmo que todos possam ter uma versão um pouco diferente das regras financeiras que gostariam para si. Mas o Villa esteve na Europa quatro vezes seguidas, duas delas na Champions League. Ganhou seu primeiro troféu em muito tempo e eu sei que gostaria de seguir em frente a partir daqui, mas teve um sucesso fantástico.
"O Newcastle, obviamente, vive uma temporada de mudanças, com seus jogadores saindo, mas está contratando novos e tem um novo técnico (Matthias Jaissle). Quem sabe o que vai acontecer? Esse é o fascínio da Premier League. Mas todos deveriam poder aspirar dentro da Premier League, e acho que isso ficou provado nas últimas quatro a cinco temporadas."
Sem dúvida, vários grupos de torcedores discordariam, considerando que o clube que mais gastou com salários venceu seis dos últimos nove títulos. De fato, alguns chegariam até a dizer que a Premier League tem um problema não apenas de competitividade neste momento, mas também de credibilidade.
No entanto, Maguire diz que "os números de audiência e a natureza tribal das torcidas sugerem o contrário. A mentalidade da maioria dos torcedores é: 'Meu clube, certo ou errado'. Tudo o que importa para eles é vencer, o que significa que a forma como se chega lá tende a ser esquecida muito rapidamente. Questões de governança e éticas nunca acabaram com o interesse no jogo, historicamente falando."
Portanto, não espere que a popularidade da Premier League seja de alguma forma afetada pela controvérsia em curso sobre controle de custos. Embora alguns torcedores possam achar que isso é "corrupto pra c*ralho", a grande maioria dos que acompanham o 'Big Six' está perfeitamente satisfeita com a forma como as coisas estão agora, e assim deve permanecer no futuro próximo.