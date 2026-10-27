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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Como Alexia Putellas superou o drama da lesão no ligamento cruzado anterior e conquistou sua merecida terceira Bola de Ouro

A meio-campista do London City Lionesses recebeu o prêmio individual mais prestigiado do futebol na segunda-feira, após liderar o Barcelona à conquista de quatro títulos em 2025-26.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Muitos momentos contribuíram para que Alexia Putellas recebesse sua terceira Bola de Ouro em Londres, na segunda-feira. O mais importante deles, porém, talvez nem tenha acontecido na temporada 2025/26, pela qual ela foi premiada após ajudar o Barcelona a conquistar quatro títulos. Na verdade, ocorreu há mais de dois anos.

    Quando a final da Champions League feminina de 2024 entrou nos acréscimos, o Barcelona vencia o Lyon por 1 a 0 e estava a poucos minutos de derrotar pela primeira vez o octacampeão europeu, que havia vencido o time catalão nas finais de 2022 e 2019. Jonatan Giraldez, técnico do Barcelona, recorreu ao banco para dar novo fôlego à equipe e assegurar a vitória, colocando Claudia Pina e Putellas em campo. Minutos depois, as duas participaram do gol que acabou com qualquer dúvida sobre o resultado. Pina rolou a bola para trás, Putellas acertou uma finalização potente e a festa finalmente pôde começar entre a torcida, de maioria barcelonista, em Bilbao.

    Era impossível não ficar feliz por Putellas. Depois de romper o ligamento cruzado anterior no verão de 2022, às vésperas da Eurocopa, quando jogava em um nível tão alto que lhe garantiria sua segunda Bola de Ouro, a ídolo do Barcelona enfrentou dois anos muito difíceis. Mas aquele momento em Bilbao mudou tudo. Nas palavras da própria jogadora, ele a “libertou”, abrindo caminho para seu retorno ao mais alto nível e, na segunda-feira, para a conquista do principal prêmio individual do futebol feminino.

  • Lesão atinge

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas parecia estar no auge de sua forma quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, cujos efeitos persistiram por algum tempo após seu retorno.

    Muitos seguidores fervorosos do futebol feminino se lembrarão dos acontecimentos de 5 de julho de 2022, quando começou a circular a notícia de que Putellas havia sofrido uma lesão na véspera do início da Eurocopa. Tudo aconteceu em etapas: houve a lesão, os exames, o temor do pior e, então, a confirmação oficial. Alguns dias depois, vieram as imagens da jogadora, bastante desolada, acompanhando de muletas, à beira do campo, a estreia da Espanha naquele verão, com uma vitória por 4 a 1 sobre a Finlândia.

    Foi um processo angustiante para os torcedores da Espanha e do Barcelona, sobretudo para Putellas, e os dois anos seguintes seguiriam um caminho semelhante. A recuperação foi longa e deixou a melhor jogadora do mundo fora de ação por quase dez meses. Seu retorno não se completou simplesmente com a volta aos gramados.

    Putellas precisaria de tempo para voltar a se sentir como antes e recuperar sua melhor forma física. Por isso, os torcedores não viram tanto do seu brilho na Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada menos de três meses após seu retorno, apesar do título da Espanha. Depois, vieram outras lesões. Em novembro, ela passou por uma cirurgia no menisco, algo que não é incomum após rupturas do ligamento cruzado anterior. Assim, sua temporada 2023-24 também foi afetada por um afastamento de quatro meses devido a lesão.

  • Libertação

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas descreveu seu gol na final da Champions League de 2024 como um momento “libertador” em sua busca para voltar à melhor forma.

    É isso que tornou tão significativo aquele momento em Bilbao, descrito por Putellas como libertador. Na época, pareceu um lembrete para quem via tudo de fora de quem ela é e do que é capaz: pouco antes de marcar, ela fez um desarme decisivo na estrela do Lyon Melchie Dumornay, na área adversária.

    Mas, para além de tudo isso, houve o efeito daquele momento sobre a própria Putellas, que ajudou a preparar o terreno para duas temporadas seguintes de puro brilhantismo.

    “Fisicamente, você pode estar bem, mas, se não estiver bem mentalmente, fica sob tensão e não consegue se controlar como antes”, explicou em entrevista ao The Guardian. “Não é tanto que eu tenha saído de campo naquele dia pensando: ‘Eu consigo’, mas sim: ‘É isso’, ‘chegou a hora’. O ligamento cruzado, o menisco, toda a lesão... Você encerrou aquele ciclo. Acabou. Eu me senti livre. E, desde então, tenho me sentido muito bem.”

  • Alcançando novos patamares

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    Putellas aproveitou o novo fôlego para viver uma temporada 2024-25 incrível, com um nível de atuação talvez superior ao das duas campanhas em que conquistou a Bola de Ouro.

    Ela também tem jogado muito bem. Naquele verão, Putellas foi a melhor jogadora da Espanha nos Jogos Olímpicos, um sinal do que estava por vir. Na temporada 2024-25, voltou a jogar em seu mais alto nível, ou talvez até melhor.

    Com 27 gols e 21 assistências na campanha em que o Barcelona conquistou a tríplice coroa nacional e chegou à final da Champions League, muitos acreditavam que ela merecia a Bola de Ouro no ano passado. No entanto, Aitana Bonmati levou a melhor e conquistou sua terceira Bola de Ouro em uma disputa acirrada pelo prêmio. A dupla do Arsenal formada por Mariona Caldentey e Alessia Russo também tinha fortes argumentos a seu favor, depois de conduzir o clube ao título da Champions League.

    “Dois anos depois, consigo perceber: meu nível é completamente diferente, embora na época a gente não se dê conta”, disse Putellas ao The Guardian no ano passado, ao relembrar seu primeiro retorno após a lesão e comparar seu nível naquele momento ao da temporada 2024-25. “Sabe aquela sensação, aquela confiança de que você é capaz de qualquer coisa? Naquele momento [da lesão no ligamento cruzado anterior], eu sentia isso. E agora voltei a ter essa sensação.”

  • Continua voando alto

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    A boa fase de Putellas se manteve na temporada 2025/26. A jogadora voltou a atuar de forma consistente em nível mundial e conquistou quatro títulos em sua última temporada pelo Barcelona.

    Putellas deu sequência à boa fase na temporada 2025-26. Seus números não foram tão altos, com 24 gols e 13 assistências em sua última temporada no Barcelona, mas ela conquistou ainda mais títulos ao ajudar o clube a vencer não só mais uma tríplice coroa nacional, mas também a Champions League pela quarta vez antes de se transferir para o London City Lionesses. Ela também teve papel fundamental no título da Espanha na Liga das Nações.

    Foi especialmente notável a maneira como Putellas assumiu mais responsabilidades em meio às lesões de jogadoras importantes nas duas equipes, sobretudo no meio-campo. Bonmati, vencedora das últimas três Bolas de Ouro, ficou cinco meses afastada por uma fratura na perna, enquanto Patri Guijarro, sexta colocada na votação da Bola de Ouro de 2025, desfalcou as equipes por três meses. Putellas precisou assumir ainda mais responsabilidades e garantir que as jovens ao seu redor, que preencheram essas lacunas, tivessem o apoio necessário para se destacar.

    “Ela é uma jogadora que sempre tenta ajudar as outras meninas a mostrar o seu melhor”, explicou Esmee Brugts, uma das jovens estrelas do Barcelona que vêm se destacando. “As pessoas veem nos jogos que ela realmente pode ser uma líder, mas, nos treinos, ela também está sempre exigindo pelo menos 100% de todos e, antes de tudo, de si mesma. Ela é um verdadeiro exemplo.”

  • Vencedor merecido

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Após vencer em 2021 e 2022, Putellas conquistou sua terceira Bola de Ouro na segunda-feira, em Londres, e com todo o mérito.

    E, em meio a tudo isso, vieram os grandes momentos. O gol de falta que abriu o placar na semifinal da Liga das Nações contra a Suécia; os três gols e três assistências em três confrontos com o Real Madrid ao longo de nove dias; uma atuação decisiva no confronto com o Bayern de Munique nas semifinais da Champions League; dois gols contra a Inglaterra em junho, que ajudaram a Espanha a garantir a classificação direta para a Copa do Mundo e deixaram a Inglaterra com a repescagem. Quando a ocasião era grande, Putellas se agigantava.

    Mas há também a constância desse brilho e a maneira como ela faz o jogo parecer tão fácil: o domínio de bola refinado que deixa as adversárias sem reação, os pequenos giros para escapar da marcação, a qualidade dos passes que faz as assistências se acumularem e a excelência presente em tantos de seus gols, do voleio despretensioso à la Paolo Di Canio contra o Tenerife às várias vezes em que finalizou de primeira, com calma, no ângulo, como se fosse automático.

    Tudo remonta àquela noite em Bilbao, em maio de 2024, quando o peso de dois anos devastadores foi retirado com um único chute da fantástica canhota de Putellas. O futebol como um todo deveria agradecer pela sensação de libertação que ela sentiu, que lhe permitiu voltar a encantar o esporte com um brilho capaz de superar qualquer adversário e que a torna mais do que merecedora da Bola de Ouro de 2026.