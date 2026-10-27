Muitos momentos contribuíram para que Alexia Putellas recebesse sua terceira Bola de Ouro em Londres, na segunda-feira. O mais importante deles, porém, talvez nem tenha acontecido na temporada 2025/26, pela qual ela foi premiada após ajudar o Barcelona a conquistar quatro títulos. Na verdade, ocorreu há mais de dois anos.

Quando a final da Champions League feminina de 2024 entrou nos acréscimos, o Barcelona vencia o Lyon por 1 a 0 e estava a poucos minutos de derrotar pela primeira vez o octacampeão europeu, que havia vencido o time catalão nas finais de 2022 e 2019. Jonatan Giraldez, técnico do Barcelona, recorreu ao banco para dar novo fôlego à equipe e assegurar a vitória, colocando Claudia Pina e Putellas em campo. Minutos depois, as duas participaram do gol que acabou com qualquer dúvida sobre o resultado. Pina rolou a bola para trás, Putellas acertou uma finalização potente e a festa finalmente pôde começar entre a torcida, de maioria barcelonista, em Bilbao.

Era impossível não ficar feliz por Putellas. Depois de romper o ligamento cruzado anterior no verão de 2022, às vésperas da Eurocopa, quando jogava em um nível tão alto que lhe garantiria sua segunda Bola de Ouro, a ídolo do Barcelona enfrentou dois anos muito difíceis. Mas aquele momento em Bilbao mudou tudo. Nas palavras da própria jogadora, ele a “libertou”, abrindo caminho para seu retorno ao mais alto nível e, na segunda-feira, para a conquista do principal prêmio individual do futebol feminino.