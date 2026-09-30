Entre eles, Barcelona e Lyon conquistaram 10 dos últimos 11 títulos da Champions League. O Lyon responde por seis desses triunfos e chegou a outras duas finais. Já o Barcelona tem quatro títulos continentais e foi vice-campeão em três ocasiões. É nesses dois clubes que as chances de glória europeia são maiores.

Mas isso, junto com o domínio implacável em nível nacional, aparentemente já não é suficiente para jogadoras de elite. Embora esses sucessos sejam incríveis e momentos que elas sempre vão saborear, as melhores jogadoras querem ser desafiadas com mais frequência, e a WSL é a única liga da Europa em que isso é possível de forma consistente.

Na temporada passada, o Barcelona somou 87 pontos de um máximo de 90 para conquistar seu sétimo título consecutivo da Liga F. Em todas as competições, o Barça perdeu apenas um jogo no caminho para uma quádrupla coroa.

Na França, o Lyon exibiu domínio semelhante, ficando invicto em todos os jogos domésticos para conquistar uma tríplice coroa. Suas únicas derrotas foram nos jogos de ida de dois confrontos da Champions League, que acabou vencendo no placar agregado, e na final europeia para o Barcelona. O Bayern de Munique também só perdeu em competição continental na temporada passada, somando 74 de 78 pontos possíveis para vencer a Frauen-Bundesliga como parte de uma tríplice coroa nacional.

Com a Serie A da Itália mostrando potencial como liga, mas ainda em crescimento, é a Inglaterra e a WSL que oferecem o nível mais regular e consistente de competitividade de elite que as jogadoras desejam.

Na temporada passada, o título foi conquistado pelo Manchester City, que deixou escapar 11 pontos. Dezoito vitórias em 22 jogos é bastante impressionante, mas perder tantos pontos e ainda assim conquistar o título é algo quase inimaginável nas ligas rivais. Na Espanha, uma campeã não perde 11 pontos desde a temporada 2017-18, e isso não acontece na Alemanha desde a campanha 2016-17. Na França, é preciso fazer ajustes para converter para três pontos por vitória e um por empate, já que a última vez que isso aconteceu com as regras atuais foi em 2003-04, quando a liga na verdade concedia quatro pontos por vitória e dois por empate.

Nas últimas oito temporadas, a campeã da WSL perdeu mais pontos no caminho até o título do que as campeãs de França, Alemanha e Espanha em seis ocasiões. Nas outras duas, nas temporadas 2024-25 e 2018-19, a campeã da Frauen-Bundesliga perdeu um ponto a mais do que a campeã da WSL.