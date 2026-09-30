Como a jovem do Chelsea Lexi Potter conquistou sua primeira convocação para a Inglaterra e fez da estrela inglesa Keira Walsh sua fã número 1

Lexi Potter, meio-campista de 20 anos do Chelsea que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra na terça-feira, certamente seria uma das primeiras a contestar a veracidade do velho ditado de que você nunca deve conhecer seus ídolos.

Keira Walsh, estrela de classe mundial da Inglaterra, há muito tempo é uma referência para Potter, mas, desde que voltou à Inglaterra em 2025 para se juntar ao Chelsea, ela se transformou em uma espécie de incentivadora e guia para ajudar Potter a receber essa primeira convocação de Sarina Wiegman para o período de treinos da Inglaterra em outubro.

Foi só na semana passada, antes do grande confronto do Chelsea com o Arsenal, que Walsh apontou o impacto de Potter como um grande motivo para ela ter sido mais presente no ataque do Chelsea nesta temporada, tudo isso antes de sua finalização defendida da entrada da área resultar no único gol da vitória sobre o Arsenal. "Acho que, quando a Lexi joga ao meu lado, ela me deixa muito confortável e me dá liberdade para ir e fazer essas coisas", disse. "Acho que temos uma grande parceria e é provavelmente daí que vem a maior parte da minha confiança."

Foi um enorme elogio para uma jogadora que ainda tem apenas 20 anos e soma somente 19 partidas competitivas pelo Chelsea. "Não quero colocar muita pressão nela com isso", disse Walsh, rindo, depois que GOAL apontou isso, embora ela também tenha acrescentado: "Para ser sincera, ela provavelmente vai ser melhor do que eu."

Tudo isso ofereceu uma ótima visão da parceria que Walsh e Potter construíram em campo, ajudando o Chelsea a ter um início fantástico nesta nova temporada, e da relação entre elas fora dele, onde a meio-campista mais jovem claramente cresce em confiança. Agora, a técnica da Inglaterra, Wiegman, tem a oportunidade de aproveitar tudo isso, depois de escolher as duas em sua convocação mais recente.