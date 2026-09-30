Como a jovem do Chelsea Lexi Potter conquistou sua primeira convocação para a Inglaterra e fez da estrela inglesa Keira Walsh sua fã número 1
Lexi Potter, meio-campista de 20 anos do Chelsea que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra na terça-feira, certamente seria uma das primeiras a contestar a veracidade do velho ditado de que você nunca deve conhecer seus ídolos.
Keira Walsh, estrela de classe mundial da Inglaterra, há muito tempo é uma referência para Potter, mas, desde que voltou à Inglaterra em 2025 para se juntar ao Chelsea, ela se transformou em uma espécie de incentivadora e guia para ajudar Potter a receber essa primeira convocação de Sarina Wiegman para o período de treinos da Inglaterra em outubro.
Foi só na semana passada, antes do grande confronto do Chelsea com o Arsenal, que Walsh apontou o impacto de Potter como um grande motivo para ela ter sido mais presente no ataque do Chelsea nesta temporada, tudo isso antes de sua finalização defendida da entrada da área resultar no único gol da vitória sobre o Arsenal. "Acho que, quando a Lexi joga ao meu lado, ela me deixa muito confortável e me dá liberdade para ir e fazer essas coisas", disse. "Acho que temos uma grande parceria e é provavelmente daí que vem a maior parte da minha confiança."
Foi um enorme elogio para uma jogadora que ainda tem apenas 20 anos e soma somente 19 partidas competitivas pelo Chelsea. "Não quero colocar muita pressão nela com isso", disse Walsh, rindo, depois que GOAL apontou isso, embora ela também tenha acrescentado: "Para ser sincera, ela provavelmente vai ser melhor do que eu."
Tudo isso ofereceu uma ótima visão da parceria que Walsh e Potter construíram em campo, ajudando o Chelsea a ter um início fantástico nesta nova temporada, e da relação entre elas fora dele, onde a meio-campista mais jovem claramente cresce em confiança. Agora, a técnica da Inglaterra, Wiegman, tem a oportunidade de aproveitar tudo isso, depois de escolher as duas em sua convocação mais recente.
Observando e aprendendo
Foi em uma noite congelante em Accrington, em dezembro do ano passado, depois de a seleção inglesa sub-23 empatar em um jogo eletrizante com os Estados Unidos, que uma Potter um tanto envergonhada, ainda nova nas interações com a imprensa de fora, disse à GOAL, rindo: "Eu realmente não sou uma pessoa muito falante."
Foi em resposta a uma pergunta sobre se ela gosta de perguntar às jogadoras mais experientes nos períodos da base da Inglaterra, aquelas que jogaram com Wiegman ou regularmente na WSL, sobre as experiências delas ou sobre o jogo. "Acho que eu apenas observo as coisas", disse. "Acho que é assim que sou no Chelsea todos os dias. Gosto apenas de observar jogadoras como Keira Walsh e tentar tirar coisas do jogo delas."
Um exemplo perfeito
Alguns meses depois, uma Potter visivelmente mais confiante sentou-se para conversar com jornalistas novamente, durante período de treinamentos com a seleção inglesa sub-23. Desta vez, ela mencionou mais das orientações verbais que Walsh havia lhe dado, com a jogadora de 20 anos permanecendo no Chelsea na temporada 2025-26 após duas passagens por empréstimo pelo Crystal Palace.
"Ela é uma pessoa incrível fora de campo", disse Potter. "Ela realmente me ajuda e cuida de mim. Em campo, ela me ajuda e eu tento aprender com ela o máximo que posso e tentar implementar isso no meu jogo."
Nesse ponto, Walsh já havia deixado claro seu status como líder do fã-clube de Lexi Potter, seja ao destacá-la como alguém para ficar de olho em vídeos nas redes sociais ou ao descrevê-la como uma "jogadora incrível" em uma entrevista ao vivo na Sky Sports. Questionada, então, sobre como era ter uma companheira de equipe de classe mundial como Walsh, que não apenas serve como um exemplo notável a ser seguido, mas também é muito acessível e disposta a orientá-la, Potter não conseguiu esconder sua alegria.
"Ela é sensacional. Às vezes eu digo para a minha mãe: 'Nossa, eu posso simplesmente ir falar com ela!'", sorriu. "Ela é muito boa. É muito acessível, muito amigável e realmente me ajuda bastante. Quando posso jogar ao lado dela, gosto muito."
Parceria em ascensão
Está claro que o sentimento é mútuo. Walsh também fez um início de temporada excelente, com um gol e uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre o Manchester United, antes de seu chute defendido resultar no único gol da vitória do Chelsea sobre o Arsenal no domingo.
Após a grande vitória sobre o Manchester United, a técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, revelou que havia conversado com Walsh sobre chutar mais. "Estamos realmente incentivando ela a aproveitar essa oportunidade da entrada da área", explicou. "Ela tem um grande chute." Quando Walsh foi questionada sobre isso algumas semanas depois, embora tenha dito que estava treinando um pouco mais e sendo incentivada pela comissão a fazer isso, ela também fez questão de destacar o papel de Potter em tudo isso.
"Acho que, quando você joga com uma volante única, obviamente seu trabalho é parar as transições, então normalmente não é meu papel tentar entrar na área e marcar", explicou Walsh. "Eu sei que, se eu estiver na área tentando chegar e fazer a diferença lá na frente, [Lexi] vai ficar e me dar cobertura lá atrás. Para mim, provavelmente é principalmente isso."
A consistência é fundamental
É uma tarefa que permitiu a Potter, que também já brilhou anteriormente em uma função de meio-campista box-to-box, mostrar suas qualidades em uma posição mais recuada. "Acho que realmente combina com a forma como ela joga agora", disse Wiegman na terça-feira, embora também acredite que a "inteligência" e o "entendimento" de espaço da jogadora de 20 anos permitiriam que ela se destacasse mais à frente.
"Acho que a Sonia disse em uma de suas entrevistas que o maior elogio que ela tem [para Potter] é a sua consistência", observou Walsh. "Ela não tenta incendiar o mundo em cada atuação. Ela simplesmente é muito, muito boa toda vez que joga, e acho que essa é a coisa mais importante nessa posição. Quando você vê outras meio-campistas atuando nessas posições, elas são sempre muito, muito, muito consistentes, e isso é algo que a Lexi trouxe. Espero que isso continue. Acho que ela tem sido uma peça realmente muito importante para nós até agora."
Uma convocação mais do que merecida
É improvável que Potter se torne uma peça tão importante na Inglaterra tão rapidamente. Georgia Stanway consolidou a função ao lado de Walsh no time titular da Inglaterra, enquanto outras, como Laura Blindkilde Brown e Lucia Kendall, também tiveram boas atuações, em grandes jogos, no meio-campo.
Mas o nível que Potter vem apresentando pelo Chelsea nas últimas semanas tem sido impossível de ignorar, e foi interessante o fato de Wiegman ter se aprofundado espontaneamente na terça-feira sobre como isso extrai mais de Walsh. "Ela pode deixar essa posição mais e pode avançar mais no campo, e sabemos que ela tem um bom chute", disse a treinadora da Inglaterra sobre a jogadora de 29 anos. "Já vimos isso. Ela aparece em diferentes posições e se torna um pouco mais imprevisível."
A Inglaterra tem pela frente dois jogos enormes contra a Grécia, nos quais a vitória é necessária para manter viva a esperança de classificação para a Copa do Mundo Feminina. Diante do que está em jogo, talvez a margem para experiências seja limitada. Mas, quando perguntada se Potter poderia causar impacto imediato em sua primeira convocação para a equipe principal, Wiegman não descartou a possibilidade.
"Ela mostrou no Chelsea que pode começar jogando contra qualquer time", observou. "Sei que, quando você vem [para a concentração] pela primeira vez, isso pode ser um pouco avassalador. Mas o que vi dela é que ela entra em campo e, não importa contra quem jogue, simplesmente vai jogar e se sente confortável. Espero ver isso na próxima semana."