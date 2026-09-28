Classe mundial... É um rótulo invisível, mas importante, que separa os bons dos grandes. Mas é também um termo muito subjetivo. Cada torcedor tem a sua própria definição, o seu próprio conjunto de critérios, o que gera debates intermináveis, mas extremamente prazerosos, em estádios, vestiários, estúdios de TV, cafés, bares, pubs e clubes no mundo inteiro.

Por isso, em 2023, o GOAL decidiu entrar na brincadeira e montar uma lista muito exclusiva com os 25 jogadores que, na nossa visão, representavam a elite do jogo, o melhor entre os melhores, os caras que vinham entregando atuações estelares ao longo de um período prolongado.

Para evitar focar apenas nos atacantes, o que, sejamos sinceros, quase sempre acontece quando o assunto são prêmios e reconhecimentos individuais, estipulamos que deveria haver pelo menos três jogadores de cada grupo de posição (goleiro, defesa, meio-campo e ataque), e no máximo nove de cada.

Os membros passam por uma revisão anual, e agora chegou mais uma vez a hora de decidir quem permanece no Clube dos Classe Mundial e quem terá de ser educadamente convidado a sair. Então, quem entrou na seleção de 25 nomes deste ano? Confira abaixo e não deixe de demonstrar sua aprovação, ou indignação, nos comentários...