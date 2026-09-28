Clube de Classe Mundial de 2026 da GOAL: Lionel Messi retorna à fraternidade mais exclusiva do futebol, enquanto duas estrelas do Arsenal garantem vaga, mas Mohamed Salah está entre oito astros que ficam de fora
Classe mundial... É um rótulo invisível, mas importante, que separa os bons dos grandes. Mas é também um termo muito subjetivo. Cada torcedor tem a sua própria definição, o seu próprio conjunto de critérios, o que gera debates intermináveis, mas extremamente prazerosos, em estádios, vestiários, estúdios de TV, cafés, bares, pubs e clubes no mundo inteiro.
Por isso, em 2023, o GOAL decidiu entrar na brincadeira e montar uma lista muito exclusiva com os 25 jogadores que, na nossa visão, representavam a elite do jogo, o melhor entre os melhores, os caras que vinham entregando atuações estelares ao longo de um período prolongado.
Para evitar focar apenas nos atacantes, o que, sejamos sinceros, quase sempre acontece quando o assunto são prêmios e reconhecimentos individuais, estipulamos que deveria haver pelo menos três jogadores de cada grupo de posição (goleiro, defesa, meio-campo e ataque), e no máximo nove de cada.
Os membros passam por uma revisão anual, e agora chegou mais uma vez a hora de decidir quem permanece no Clube dos Classe Mundial e quem terá de ser educadamente convidado a sair. Então, quem entrou na seleção de 25 nomes deste ano? Confira abaixo e não deixe de demonstrar sua aprovação, ou indignação, nos comentários...
Goleiro: Alisson Becker
A carteirinha de sócio do clube de jogadores de classe mundial de Alisson está, sem dúvida, sob revisão, principalmente porque o brasileiro tem sido prejudicado por lesões nos últimos anos. No entanto, como ele vem mostrando mais uma vez nesta temporada, continua sendo um goleiro de elite, com uma impressionante capacidade de distribuição de bola.
O Liverpool realmente estaria perdido sem ele, como ressalta o fato de que um goleiro que, a esta altura, deveria ter sido substituído por Giorgi Mamardashvili segue como camisa 1 do Liverpool.
Goleiro: Thibaut Courtois
O status de Thibaut Courtois como melhor goleiro de La Liga está, sem dúvida, ameaçado por Joan Garcia, do Barcelona, mas não há como justificar a retirada de sua condição de jogador de nível mundial.
Um defensor debaixo das traves incrivelmente consistente, agora em sua nona temporada como camisa 1 incontestável do Real Madrid, ele foi o principal motivo para que a frágil linha defensiva do Real Madrid sofresse menos gols do que qualquer outra equipe da Espanha na última temporada, enquanto a forma como a Bélgica foi eliminada da Copa do Mundo, depois de ele ter sido forçado a sair por lesão, ressaltou sua importância contínua para o país.
Goleiro: David Raya 🆕
Houve surpresa quando o Arsenal contratou David Raya, vindo do Brentford, no verão de 2023, mas o jogador de 31 anos elevou seu nível a novos patamares no norte de Londres e se firmou como o goleiro número 1 incontestável da Premier League, conquistando Luvas de Ouro consecutivas no processo.
Excepcional defensor de chutes, que também domina sua área e consegue distribuir a bola em nível de elite, Raya tem tudo o que se espera de um camisa 1 dos tempos modernos, com o único ponto contra sendo o fato de não ter conseguido abrir espaço na seleção da Espanha por causa da lealdade de Luis de la Fuente a Unai Simon.
DEF: Pau Cubarsi 🆕
Pau Cubarsi ainda tem apenas 19 anos, mas seu status de jogador de classe mundial agora está além de qualquer dúvida. O defensor catalão foi incluído na Seleção da Temporada de La Liga pelo segundo ano consecutivo depois de ajudar o Barcelona a manter seu título, antes de ser eleito o melhor jogador jovem em uma Copa do Mundo vencida pela Espanha.
Neste momento, portanto, Cubarsi não é apenas de classe mundial; ele pode muito bem ser o melhor zagueiro do mundo!
DEF: Achraf Hakimi
De uma perspectiva puramente futebolística, é difícil encontrar qualquer defeito no jogo de Achraf Hakimi. O plano de jogo do Paris Saint-Germain simplesmente não funcionaria sem o talentoso marroquino, já que ele é tão bom no apoio ao ataque quanto na recomposição defensiva.
Dissemos no ano passado que ele é o defensor mais completo do futebol e, depois de mais uma campanha vencedora da Champions League, não vemos motivo algum para mudar nossa opinião.
DEF: Marquinhos
Marquinhos mostrou ser um verdadeiro exemplo ao ir imediatamente consolar Gabriel Magalhaes depois de o companheiro de seleção brasileira desperdiçar o pênalti decisivo na final da Champions League, mas os jogadores do PSG já elogiam seu caráter há algum tempo.
O experiente zagueiro viveu muitas derrotas devastadoras durante seu tempo no Parc des Princes, mas é uma prova de sua notável resiliência, e de suas qualidades duradouras como jogador, que, aos 32 anos, ele continua sendo um dos melhores zagueiros do futebol.
DEF: Nuno Mendes 🆕
Nuno Mendes parecia o melhor lateral-esquerdo do planeta há um ano. Agora, ele provou isso.
Assim como seu companheiro de lateral no PSG, Hakimi, o português é um jogador extremamente completo, que atua efetivamente como um ponta a mais no time de Luis Enrique. Mendes, porém, provavelmente é ainda mais rápido do que o colega, e é realmente difícil pensar em algum atacante que tenha conseguido levar vantagem de forma consistente sobre o jogador de 24 anos ao longo dos 90 minutos.
ZAG: William Saliba 🆕
William Saliba esteve perto de entrar na lista do ano passado, mas ficou de fora por causa da falta de títulos de grande porte e de poucos jogos no mais alto nível. As coisas obviamente mudaram desde então: o zagueiro deu uma enorme contribuição para o Arsenal encerrar seu jejum de títulos da Premier League e chegar à final da Champions League.
Também não se deve esquecer que a França não era a mesma equipe na Copa do Mundo sem Saliba na escalação titular!
ZAG: Virgil van Dijk
Virgil van Dijk é vítima do próprio sucesso: ele tem muitos críticos principalmente porque é muito bem avaliado por outras pessoas. É verdade que já não é o jogador impecável que foi um dia, mas também não ajuda o fato de ele ter de sustentar uma defesa frágil do Liverpool quase sozinho, e aos 35 anos.
De fato, apesar da idade avançando do holandês, ele segue como presença constante na escalação do Liverpool, e é difícil pensar em outro zagueiro que pudesse reproduzir o que ele está fazendo em Anfield.
MEI: Jude Bellingham
Com toda a honestidade, Jude Bellingham não teve uma grande temporada 2025-26, mas, se havia qualquer dúvida sobre o brilho do meio-campista da Inglaterra, ela foi dissipada de forma cintilante na Copa do Mundo.
Bellingham pode ter acabado se arrependendo de provocar Lionel Messi na semifinal, mas a Inglaterra nem teria chegado tão longe se não fosse por seu talentoso camisa 10, que silenciou aqueles que questionavam seu status como titular com contribuições heroicas contra México e Noruega.
MEI: Joshua Kimmich
Ainda suspeitamos que Joshua Kimmich siga subestimado pelo mundo do futebol em geral. Seria difícil encontrar alguém na Alemanha que não valorize um jogador incrivelmente inteligente, que é um dos melhores meio-campistas do jogo e também um dos seus melhores laterais-direitos.
O ex-técnico do Bayern de Munique Pep Guardiola disse, há 11 anos, que Kimmich tinha tudo o que um jogador de elite poderia querer em seu repertório, e isso é tão verdadeiro hoje quanto era naquela época.
MEI: Michael Olise 🆕
Havia algumas dúvidas sobre o potencial de Michael Olise para se tornar um jogador de classe mundial quando o Bayern de Munique o comprou do Crystal Palace em 2024 por € 60 milhões. No entanto, o francês nascido em Londres agora vale pelo menos o triplo desse valor.
Ele tomou a Bundesliga de assalto nos últimos dois anos e, ao mesmo tempo, brilhou na Champions League da temporada passada, antes de registrar um recorde de sete assistências na Copa do Mundo, tornando inevitável sua entrada para o Clube dos Craques.
MEI: Pedri
Pedri pode ter perdido seu lugar no time titular da Espanha durante a Copa do Mundo, mas não há vergonha em ser substituído por Fabian Ruiz. Além disso, o jogador de 23 anos ainda atuou em todos os jogos disputados por La Roja em sua campanha vitoriosa, sendo titular em cinco deles.
Apesar do preocupante reaparecimento de alguns de seus antigos problemas musculares, o meio-campista de múltiplos talentos também entrou para a Seleção da Temporada de La Liga pela quarta vez em cinco anos, comandando mais uma conquista de título do Barcelona.
MEI: Rodri
Rodri não poderia ter dado uma resposta mais enfática às alegações de que as lesões haviam reduzido sua eficácia, já que o ex-meio-campista do Manchester City foi magnífico na vitória da Espanha na Copa do Mundo de 2026.
Resta saber se o jogador de 30 anos manterá esse nível no novo clube, o Barcelona, mas o que podemos dizer agora com mais certeza é que Rodri é um dos melhores meio-campistas defensivos de todos os tempos. E ele claramente ainda não terminou!
MEI: Fabián Ruiz
Fabian Ruiz teve altos e baixos, inclusive no Parc des Princes, onde não começou da melhor forma, mas agora desempenhou um papel fundamental para o PSG conquistar a Champions League em duas temporadas seguidas.
Além disso, a decisão de Luis de la Fuente de colocá-lo no time titular da Espanha durante a fase mata-mata da Copa do Mundo foi uma cartada de mestre, já que o jogador de 30 anos teve atuação de destaque, especialmente na vitória decisiva sobre a França.
MEI: Vitinha
Certos jogadores têm a capacidade de fazer o jogo parecer ridiculamente fácil. Vitinha é um desses jogadores. Há meio-campistas muito maiores e mais fortes por aí, mas poucos deles são capazes de tirar a bola do armador do PSG, como ressalta a incapacidade contínua do Arsenal de levar a melhor sobre a equipe de Luis Enrique.
A campanha de Portugal na Copa do Mundo pode ter sido um desastre, mas Vitinha certamente não teve culpa, o que faz de sua permanência no Clube de Classe Mundial algo absolutamente óbvio.
ATENÇÃO: Ousmane Dembele 🆕
Deixamos Ousmane Dembele fora do World-Class Club do ano passado, apesar de sua inevitável conquista da Bola de Ouro, porque ele só tinha começado a perceber seu potencial nove meses antes. Queríamos esperar para ver se ele conseguiria manter sua boa forma por uma segunda temporada consecutiva pela primeira vez na carreira e, de modo geral, conseguiu.
O ponta que virou atacante foi fundamental para o PSG manter sua coroa da Champions League, enquanto também enfim desencantou em Copas do Mundo na América do Norte, terminando com seis gols no total.
ATENÇÃO: Luis Diaz 🆕
Ainda é possível entender por que o Liverpool considerou £65,5 milhões uma quantia razoável por um Luis Diaz de 28 anos, mas não dá para fugir do fato de que o Bayern de Munique fez um excelente negócio.
O colombiano foi simplesmente sensacional pelos campeões alemães de Vincent Kompany na última temporada, com 26 gols e 19 assistências. Como resultado, depois de vários anos batendo na trave, Luis Diaz entra com mérito no Clube dos Craques.
ATENÇÃO: Erling Haaland
Erling Haaland continua sendo o atacante mais temido do futebol mundial. Depois de conquistar sua terceira Chuteira de Ouro da Premier League em quatro temporadas, o norueguês conquistou a América ao exibir sua finalização sensacional e sua personalidade carismaticamente excêntrica durante a campanha histórica de sua seleção até as quartas de final da Copa do Mundo, que contou com um brilhante doblete contra o Brasil.
Talvez ainda mais importante, o jogo de Haaland como um todo melhorou na última temporada, o que significa que agora é incrivelmente difícil encontrar qualquer defeito em seu futebol.
ATENÇÃO: Harry Kane
Harry Kane vem compensando o tempo perdido em termos de conquista de títulos desde sua chegada ao Bayern de Munique, e agora o capitão da Inglaterra está começando a se colocar na briga pelos maiores prêmios individuais do futebol depois de encerrar o jejum de troféus em 2025.
Aos 33 anos, Kane nunca esteve em melhor forma e encerrou a temporada mais recente com mais de 70 gols por clube e seleção, ao mesmo tempo em que mostrou seu jogo completo ao recuar com frequência para participar da construção das jogadas e criar oportunidades para os outros. Ele realmente é um pacote completo.
ATENÇÃO: Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia não vai ganhar a Bola de Ouro deste ano, mas isso realmente só acontece porque o georgiano não pôde disputar a Copa do Mundo. Se esse torneio fosse retirado da equação, seria difícil não apontar o maravilhoso ponta do PSG.
Ele foi o melhor jogador da última edição da Champions League, como ressalta o fato de ter se tornado o primeiro homem a registrar pelo menos uma participação em gol em sete jogos consecutivos do mata-mata.
AT.: Kylian Mbappe
Kylian Mbappe pode não ser o que todos consideram um verdadeiro jogador de equipe, mas seu brilho individual está além de qualquer dúvida.
O atacante do Real Madrid e da França marcou mais gols do que qualquer outro jogador tanto em La Liga quanto na Champions League na temporada passada, apesar de sua equipe ter sido eliminada nas quartas de final desta última, enquanto também foi o artilheiro da Copa do Mundo para se tornar o maior goleador da história do torneio, à frente de Lionel Messi.
ATENÇÃO: Lionel Messi 🆕
Olha só quem está de volta! Aos 39 anos, Lionel Messi provou, sem deixar qualquer dúvida, que continua sendo um dos melhores jogadores do planeta, se não o melhor.
Rodri pode ter sido um vencedor digno da Bola de Ouro da Copa do Mundo, mas as atuações de Messi na América do Norte foram absolutamente impressionantes, com o maior de todos os tempos carregando uma seleção argentina bastante mediana até a final.
ATENÇÃO: Vinicius Junior
Vinicius Junior não está jogando bem neste momento e, se não conseguir interromper a atual má fase, pode ser retirado da lista do ano que vem. Ainda assim, no momento, ele ainda tem crédito suficiente para manter seu status de classe mundial.
Afinal, estamos falando de um ponta que não marcou menos de 22 gols em uma única temporada desde 2021, além de também ter balançado as redes três vezes por uma seleção brasileira bastante sofrível na Copa do Mundo de 2026.
ATT: Lamine Yamal
É difícil acreditar que Lamine Yamal ainda tenha apenas 19 anos. O garoto já é tricampeão de La Liga com o Barcelona, além de campeão da Euro e da Copa do Mundo com a Espanha.
Na verdade, ele não esteve em sua melhor forma brilhante na América do Norte durante o verão (a lesão, sem dúvida, teve um papel nisso), mas Yamal é um talento verdadeiramente geracional, que já havia acumulado um recorde pessoal de 24 gols em todas as competições antes de sua campanha pelo clube ser encerrada prematuramente.
Filiação revogada ⛔
No total, oito jogadores que faziam parte do Clube de Classe Mundial em 2025 foram educadamente convidados a sair 12 meses depois. O nome de maior destaque é, sem dúvida, Mohamed Salah, cuja forma despencou em sua última temporada no Liverpool antes de se transferir para o Trabzonspor durante o verão.
Ele se junta à lista de descartados ao lado da dupla do Manchester City Ruben Dias e Gianluigi Donnarumma, assim como do ex-companheiro de equipe deles no Etihad Stadium, Bernardo Silva. O internacional português agora defende o Real Madrid, onde Antonio Rudiger também tenta se recuperar após sua remoção da fraternidade de elite do futebol.
O ex-capitão do Madrid Dani Carvajal, que atualmente está sem clube após sua saída do Bernabeu, também cai fora, assim como o zagueiro da Inter Alessandro Bastoni e o meio-campista do Bayern de Munique Jamal Musiala, este último tendo passado por um ano de problemas de lesão e doença que prejudicaram sua forma.