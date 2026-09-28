Clube de classe mundial de 2026 da GOAL: Alessia Russo entre seis novas integrantes da elite mais exclusiva das superestrelas do futebol feminino
Classe mundial... É um rótulo invisível, mas importante, que separa as boas das grandes. Mas é um termo muito subjetivo. Cada fã de futebol tem a sua própria definição, o seu próprio conjunto de critérios, o que gera debates intermináveis, mas extremamente prazerosos, em estádios, vestiários, estúdios de TV, cafés, bares, pubs e clubes ao redor do mundo.
Então, em 2023, GOAL decidiu entrar na brincadeira ao montar uma lista muito exclusiva das 25 jogadoras que, na nossa visão, representavam a elite do jogo, as melhores entre as melhores, as atletas que vinham produzindo atuações estelares ao longo de um período prolongado.
Para evitar focar apenas nas atacantes, o que, sejamos sinceros, quase sempre acontece quando se trata de prêmios e reconhecimentos individuais, estipulamos que deveria haver pelo menos três jogadoras de cada grupo de posição (goleira, defesa, meio-campo e ataque), e no máximo nove de cada.
As integrantes passam por uma revisão anual, e chegou novamente a hora de decidir quem pode permanecer no Clube Classe Mundial, e quem deve ser gentilmente convidada a sair. Então, quem entrou na lista de 25 nomes deste ano? Descubra abaixo e não deixe de expressar sua aprovação, ou indignação, nos comentários...
Goleira: Cata Coll 🆕
Depois de se firmar como goleira titular de Barcelona e Espanha há três anos, Cata Coll vem avançando de forma constante rumo ao status de classe mundial. Aos 25 anos, ela soube aproveitar bem suas grandes experiências para corrigir parte de sua propensão a erros e agora se tornou uma defensora muito mais confiável do gol atrás de duas defesas que raramente são vazadas, o que torna sua capacidade de fazer grandes defesas em grandes momentos ainda mais impressionante.
Isso ficou especialmente evidente no último ano. Coll foi excelente na campanha da Espanha até a final da Euro 2025, brilhou na conquista da Liga das Nações por La Roja nos meses seguintes e novamente quando o Barcelona venceu sua quarta Liga dos Campeões em junho, fazendo várias defesas muito boas para conter o Lyon na final.
Com ótima distribuição de bola também, o que não surpreende por causa de suas raízes em La Masia, Coll é uma goleira completa e de classe mundial.
GOL: Hannah Hampton
Sempre ficou claro que seria preciso uma goleira especial para ocupar o lugar de Mary Earps como camisa 1 da Inglaterra, e Hannah Hampton certamente é isso. Já consolidada como goleira titular do Chelsea há algum tempo, Hampton se tornou a principal escolha de sua seleção antes da Euro do ano passado e justificou a decisão de Sarina Wiegman com atuações de nível de campeã.
Uma presença confiável, com reflexos rápidos, ótimo jogo com os pés e confiança para comandar sua área, Hampton é uma das melhores do mundo. Na verdade, para muitos, ela é a melhor.
Goleira: Kailen Sheridan
Nos últimos cinco anos, não houve goleira na NWSL tão brilhante de forma consistente quanto Kailen Sheridan. Primeiro no Gotham, depois no San Diego Wave e agora no North Carolina Courage, a jogadora de 31 anos não apenas se destacou em todos os aspectos do seu jogo, como também evoluiu para atingir novos patamares.
Completa, com grande capacidade de fazer defesas, qualidades técnicas e presença sob as traves, Sheridan é uma das melhores goleiras do futebol.
DEF: Selma Bacha
Outra jogadora que alcançou status de classe mundial ainda muito jovem, Selma Bacha segue sendo uma atleta consistente e decisiva para uma das melhores equipes do mundo.
Principalmente lateral-esquerda do Lyon, tendo contribuído em quatro títulos da Champions League, o fato de a jogadora de 25 anos também poder se destacar mais à frente só aumenta sua qualidade. Há poucas, se é que há alguma, com um pé esquerdo mais letal do que a internacional francesa.
DEF: Ona Batlle
Brilhando na Women's Super League com o Manchester United por três anos, Ona Batlle se consolidou com força na discussão sobre a "melhor lateral-direita do mundo" ainda no início dos seus 20 anos, e confirmou isso quando voltou para a Catalunha.
Formada nas categorias de base do Barcelona, ela se encaixou perfeitamente no time catalão e também brilhou no cenário internacional com a Espanha para reforçar seu status de jogadora de classe mundial aos 26 anos. Versátil o suficiente para atuar também pela esquerda, Batlle agora está de volta à Inglaterra com o Arsenal; o fato de sua contratação ter levado muita gente a apontar o clube como favorito ao título da WSL diz tudo.
DEF: Ellie Carpenter
Quem viu Ellie Carpenter despontar aos 15 anos na Austrália sabia desde o início que ela era algo especial. Para essas pessoas, sua ascensão ao status de nível mundial não será nenhuma surpresa.
A forma como Carpenter teve atuações consistentemente boas pelo Lyon, apesar de sofrer uma lesão devastadora no LCA no meio de sua passagem de cinco anos pelo clube, foi extremamente admirável, ainda mais porque ela conseguiu atingir um nível individual ainda mais alto após retornar desse revés. Ela deu continuidade a isso em sua passagem pelo Chelsea, a ponto de a técnica Sonia Bompastor frequentemente readaptar a posição de Lucy Bronze para permitir que Carpenter ocupe a lateral direita, função em que é tão eficaz.
DEF: Emily Fox
Emily Fox já estava muito perto do status de classe mundial havia alguns anos antes de entrar para este grupo em 2025. A lateral explodiu na NWSL e rapidamente chamou a atenção de clubes do exterior, com sua exposição a diferentes estilos no Arsenal apenas ajudando a lapidar e refinar seu jogo até o nível de uma atleta de elite.
Um trunfo na defesa e no ataque, a consistência que a internacional dos Estados Unidos oferece, pelo clube e pela seleção, é extraordinária, desempenhando um papel fundamental nos títulos olímpico e da Champions League.
ZAG: Naomi Girma
O fato de Naomi Girma ter entrado para o Clube de Classe Mundial logo após seu ano de estreia na NWSL diz tudo o que você precisa saber sobre a rapidez com que ela se adaptou ao futebol profissional. Desde então, a zagueira tem demonstrado uma maturidade além da idade, com a técnica da USWNT, Emma Hayes, declarando que ela é a melhor defensora que já viu.
Isso se deve ao seu passe soberbo, ótimo posicionamento e à capacidade de intervir exatamente na hora certa. No entanto, essas são qualidades que os torcedores do Chelsea viram surpreendentemente pouco desde a transferência para o clube, em janeiro de 2025. Lesões persistentes têm se mostrado um problema para Girma desde que ela atravessou o Atlântico, e controlar isso será uma prioridade importante para a jogadora de 26 anos.
DEF: Mapi Leon
Considerada por muitos a melhor zagueira do futebol feminino há vários anos, a capacidade técnica de Mapi Leon é o que mais chama a atenção quando se fala de sua qualidade, mas sua inteligência defensiva também não deve ser ignorada.
Isso é ainda mais impressionante porque, em alguns jogos pelo ex-clube Barcelona, ela pode ter sido exigida apenas uma ou duas vezes, mas sempre conseguia levar a melhor. Essas qualidades provavelmente serão testadas com mais frequência desde sua mudança para o London City Lionesses, embora a maioria aposte que a jogadora de 31 anos estará à altura do desafio.
MEI: Aitana Bonmati
Embora sua temporada 2025-26 tenha sido prejudicada por uma perna quebrada, não é preciso muita justificativa para a inclusão de uma jogadora que venceu as últimas três Bolas de Ouro. Seja pelo Barcelona ou pela Espanha, Aitana Bonmati sempre entrega quando mais importa, e não apenas no sentido ofensivo.
É possível argumentar que não há meio-campista mais completa no futebol feminino, tamanha é sua tendência de aparecer bem defensivamente e seu desejo de contribuir nas duas pontas do campo.
MEI: Mariona Caldentey
Poucos reclamariam se Mariona Caldentey tivesse vencido a Bola de Ouro de 2025 à frente de Bonmati. A meia do Arsenal já atua em nível de classe mundial há algum tempo, mas às vezes era difícil se destacar em um time do Barcelona repleto de estrelas do mesmo nível.
Desde que se mudou para o norte de Londres, Caldentey não teve esse problema. A internacional espanhola provou ser uma incrível jogadora capaz de mudar partidas em várias posições, ao mesmo tempo em que também demonstrou qualidades sem a bola que a viram inspirar o Arsenal ao título da Champions League e terminar em segundo lugar na disputa por essa Bola de Ouro.
MEI: Melchie Dumornay 🆕
A qualidade de Melchie Dumornay há muito tempo se destaca. Em 2018, aos 14 anos, ela recebeu permissão especial para disputar a Copa do Mundo Feminina Sub-20, e suas atuações pelo Haiti chamaram a atenção de alguns olheiros importantes, especialmente os do Lyon. A técnica do Reims, Amandine Miquel, também observou Dumornay naquele torneio, e foi por meio do clube do norte que surgiu seu caminho até a equipe feminina mais dominante da França, com o Reims lhe dando a oportunidade de jogar e se desenvolver para se tornar uma craque mais completa.
É isso que Dumornay é hoje. Suas qualidades para mudar um jogo são incríveis e ficam sempre em evidência, especialmente nos maiores palcos. A temporada 2025-26, que ajudou a levá-la ao Clube das Craques Mundiais, é um grande exemplo disso. A jogadora de 23 anos liderou a campanha do OL até a final da Champions League com cinco gols e várias atuações de destaque, além de marcar um hat-trick na vitória que decidiu o título sobre o Paris Saint-Germain, depois de ter feito o único gol da final da Coupe de la Ligue contra o mesmo adversário.
MEI: Patri Guijarro
Qualquer pessoa que já tenha jogado com Patri Guijarro entende que a estrela da Espanha é uma das jogadoras mais inteligentes do futebol. Como volante, conquistar elogios generalizados é sempre complicado, mas o fato de ela ter a confiança para atuar nessa posição no time avassalador do Barcelona diz muito sobre sua qualidade, já que, dado o incrível estilo de jogo que o Barcelona pratica, provavelmente não há função mais difícil de desempenhar.
Para quem ainda tinha dúvidas sobre a qualidade de Guijarro, a temporada 2025-26 foi excelente. Embora ela tenha passado vários meses afastada, o desempenho do Barcelona caiu um pouco em relação ao seu nível habitual, muito alto. Quando voltou, o impacto foi impossível de ignorar.
MID: Pernille Harder
Não há muitas jogadoras no mundo que consigam mudar um jogo no mais alto nível de forma tão eficaz e devastadora quanto Pernille Harder. A estrela do Bayern de Munique leva dinamismo, poder de finalização e criatividade a várias funções ofensivas diferentes, além de também ser uma líder notável. Não por acaso, ela conquistou um título de liga em cada um dos últimos 11 anos.
Embora esse título da Champions League de alguma forma ainda lhe escape, assim como uma Bola de Ouro que ela certamente teria vencido se tivesse sido concedida em 2020, as atuações de Harder na campanha do Bayern até as semifinais europeias em 2025-26 sugerem que ela ainda pode acrescentar um, ou ambos, desses feitos ao currículo.
MEI: Yui Hasegawa 🆕
Em 2022, quando o Manchester City contratou Yui Hasegawa para substituir Keira Walsh após sua ida para o Barcelona, houve surpresa. A internacional japonesa havia construído sua reputação como uma excelente camisa 10, mas não estava comprovada em uma função mais recuada.
Agora está. Hasegawa passou os últimos quatro anos se firmando como uma das melhores jogadoras do mundo em uma posição bem diferente, primeiro como uma volante mais tradicional sob o comando de Gareth Taylor e, mais recentemente, com mais liberdade para avançar sob o comando de Andree Jeglertz.
A experiência da jogadora de 29 anos em diferentes funções faz com que ela consiga se destacar em todas as áreas do jogo, seja no ataque ou na defesa, com a bola ou sem ela, no controle de uma partida ou em transição. Isso ajudou o City a conquistar um primeiro título da WSL em 10 anos em 2025-26 e permitiu que o Japão fosse coroado campeão asiático em março.
MEI: Alexia Putellas
Os últimos cinco anos da carreira de Alexia Putellas dizem muito sobre ela como jogadora e como pessoa. Depois de atingir um nível capaz de lhe render Bolas de Ouro consecutivas em 2021 e 2022, uma lesão no ligamento cruzado anterior a tirou de grande parte da temporada 2022-23. Mas, se alguém duvidava da sua capacidade de voltar a superar o sarrafo elevado estabelecido após aquele período difícil, ela respondeu à altura.
Na verdade, há quem defenda que a meio-campista passou os últimos dois anos atuando em um nível ainda maior do que antes. Ela teria sido uma vencedora merecida da Bola de Ouro em 2025 e é a principal favorita para conquistar sua terceira Bola de Ouro em 2026, depois de mais um ano estelar, tanto no âmbito coletivo quanto no individual.
MEI: Keira Walsh
Muitos já acreditavam que Keira Walsh era um talento de nível mundial antes de ela se juntar ao Barcelona no verão de 2022. E quem não pensava assim naquela época, certamente pensa agora. A meio-campista da Inglaterra, como era de se esperar, ficou ainda melhor atuando pelo Barcelona, refinando seu jogo para se tornar uma peça-chave do clube tecnicamente mais talentoso do futebol, antes de voltar ao Chelsea para mostrar a todos exatamente o que aprendeu.
Walsh segue acrescentando novas valências ao seu jogo mesmo agora, aos 29 anos, como mostra sua recente sequência de gols. Finalizar com mais frequência tem sido um tema de conversa com a comissão técnica do Chelsea, e isso vem dando resultado, com a estrela da Inglaterra balançando as redes de forma brilhante de longa distância e transformando isso em uma cena cada vez mais comum.
ATENÇÃO: Barbra Banda
Até sua transferência para o Orlando Pride, Barbra Banda era, de certa forma, um luxo para os fãs do futebol feminino. Ela brilhava nos grandes torneios com a Zâmbia e depois voltava para a discreta Superliga Chinesa Feminina até o próximo grande evento.
No entanto, a presença da atacante na elite dos Estados Unidos significa que sua qualidade agora está em exibição para um enorme público toda semana, e o que ela mostra pelo clube, assim como pelo país, relembra regularmente a todos que ela é, de fato, uma das melhores jogadoras do planeta.
AT: Klara Buhl 🆕
Quando o Sport perguntou a Aitana Bonmati quem seria sua contratação dos sonhos para o time imbatível do Barcelona, o fato de ela ter escolhido Klara Buhl diz tudo o que você precisa saber sobre a capacidade da ponta do Bayern de Munique. Uma atacante perigosamente ambidestra e consistente, Buhl tem acumulado números incríveis em gols e assistências nos últimos tempos, e o fato de ela acreditar que ainda pode melhorar sua produção ofensiva deve preocupar defensoras de todo o futebol.
Direta, positiva e disposta a aproveitar qualquer oportunidade para partir para cima das adversárias, Buhl não é apenas um trunfo com a bola, mas também uma jogadora que trabalha duro sem ela, o que faz dela uma atleta completa e de nível mundial, merecedora de sua entrada neste clube exclusivo.
ATENÇÃO: Temwa Chawinga 🆕
Desde que chegou aos Estados Unidos em janeiro de 2024, Temwa Chawinga simplesmente dominou a NWSL. Ao conquistar os prêmios de MVP e Chuteira de Ouro em suas duas primeiras temporadas, além de ser incluída no Best XI em ambas as ocasiões, sua finalização letal, somada à capacidade de também criar para as companheiras de equipe, tem sido absolutamente devastadora para as defensoras.
E não é só no Kansas City Current que ela mostra uma forma tão imparável. De fato, a quantidade de gols de Chawinga, que lhe rendeu a Chuteira de Ouro na Copa Africana de Nações Feminina neste último verão, ajudou Malawi a surpreender o torneio em sua estreia, com as Scorchers chegando à final e derrubando a Nigéria, atual campeã, no caminho.
A jogadora de 27 anos é uma das melhores do planeta, e sua consistência incrível, de um ano para o outro, mas também de jogo para jogo, faz dela uma inclusão fácil no Clube de Classe Mundial.
A/C: Caroline Graham Hansen
Consistentemente uma das pontas mais brilhantes do futebol feminino há tantos anos, Caroline Graham Hansen enfim começou a receber um reconhecimento individual há muito merecido. Em 2024, ela terminou em segundo na votação da Bola de Ouro e, no ano seguinte, também ficou entre as 15 primeiras. Isso pode parecer uma certa queda, mas, considerando que 2024 foi de alguma forma sua primeira indicação, só de vê-la de volta à lista já foi ótimo.
Esse destaque, porém, não é o que Graham Hansen busca, já que o sucesso coletivo é o principal para a habilidosa atacante do Barcelona, cujo valor sempre foi muito bem conhecido pelas companheiras de equipe.
Atenção: Vivianne Miedema
Não tem sido fácil no aspecto físico para Vivianne Miedema nos últimos tempos, mas, quando entra em campo, ela mostra que esses contratempos não afetaram seu status de talento de nível mundial. A estrela do Manchester City é fria como gelo diante do gol, com ninguém, entre homens e mulheres, tendo marcado mais pela seleção holandesa, e também é genial quando se trata de criar para as companheiras.
Isso vale como camisa 9, mas também como camisa 10, posição em que Miedema atuou na conquista do primeiro título da WSL do Man City em 10 anos na última temporada. Isso disse muito sobre sua qualidade, porque, quando ficou algumas semanas indisponível no fim daquela campanha, o City não foi tão potente, mesmo com todo o talento de seu elenco.
ATUALIZAÇÃO: Ewa Pajor
Não foi nenhuma surpresa quando o Barcelona pagou uma quantia enorme para levar Ewa Pajor ao clube em 2024, e o que ela fez nos dois anos מאז então só serviu para justificar isso para quem ficou surpreso.
A internacional polonesa já havia se destacado como uma centroavante de nível mundial durante uma passagem de nove anos pelo Wolfsburg, e uma goleadora era exatamente o que o Barcelona precisava para completar seu time. Ela correspondeu a essa expectativa e foi além nas últimas duas temporadas, somando impressionantes 99 participações diretas em gols (75 gols e 24 assistências) em suas duas primeiras temporadas.
Esse poder de finalização e a capacidade de criar para as companheiras ajudaram o Barcelona a seguir como força dominante na Espanha, além de acrescentar mais um troféu da Champions League à galeria, com dois gols na final de 2026 permitindo que Pajor roubasse a cena ao encerrar sua própria longa busca pelo primeiro título europeu.
ATENÇÃO: Alessia Russo 🆕
Antes, a maior crítica feita a Alessia Russo era a falta de gols. A qualidade do seu jogo como centroavante, de forma geral, era indiscutível, e talvez não haja atacante melhor no planeta para fazer o pivô e ligar o ataque. Foi isso que permitiu a ela se firmar como a camisa 9 da Inglaterra e também do Arsenal. Nos últimos dois anos, porém, Russo se tornou muito mais letal e prolífica diante do gol, abrindo caminho para sua entrada no Clube das Craques Mundiais.
Isso ficou especialmente evidente na Liga dos Campeões, o que diz muito sobre sua capacidade de crescer nos grandes momentos. Russo marcou 16 vezes em 23 partidas na competição nas últimas duas temporadas, ajudando o Arsenal a conquistar o grande prêmio em 2025. Esse triunfo veio apenas algumas semanas antes de ela balançar as redes na final do Campeonato Europeu contra a Espanha, acrescentando mais uma taça continental à sua coleção.
A/C: Khadija Shaw
Nas últimas sete temporadas, por Bordeaux e agora pelo Man City, Khadija Shaw foi titular em 114 partidas de liga e marcou 115 gols. São números de nível mundial.
A jogadora de 29 anos é uma finalizadora incrivelmente letal, mas, de novo, esse não é o único elemento do seu jogo; a defesa de Shaw a partir da frente dita o tom e evidencia a postura trabalhadora que faz da jamaicana uma companheira de equipe de altíssimo nível.
Essas qualidades ficaram em evidência em um nível particularmente alto na temporada 2025-26, quando Shaw ajudou o Man City a conquistar um primeiro título da WSL em 10 anos, bem como uma primeira conquista da FA Cup em seis.
Filiação revogada ⛔
A maioria das que perderam seu lugar no Clube de Classe Mundial em 2026 é simplesmente vítima da alta concorrência por vagas. A ascensão de Coll significa que uma das goleiras do grupo de 2025 teve de sair, e foi Christiane Endler, ainda uma das melhores do mundo, mas agora se aproximando do fim da carreira, quem acabou ficando fora.
Da mesma forma, Kadidiatou Diani e Alex Greenwood estão claramente entre os talentos de elite do esporte, mas foram ultrapassadas por outras consideradas mais merecedoras de uma vaga neste clube em 2026. Sophia Wilson, por sua vez, voltou neste ano da licença-maternidade, após 16 meses afastada, e provavelmente reafirmará seu status de classe mundial para integrar o grupo em 2027. No entanto, por enquanto, a consistência de longo prazo de outras atletas precisa ser recompensada.
Para Grace Geyoro, é impossível ignorar o quão decepcionante foi sua primeira temporada na Inglaterra com o London City Lionesses. Ela estará ansiosa para dar a volta por cima de maneira impactante nesta campanha de 2026-27 e, se conseguir provar que aquilo foi simplesmente um raro ponto fora da curva, voltará à disputa.
Depois, há o triste azar com lesões que Lena Oberdorf tem enfrentado, o que a limitou a apenas 10 aparições competitivas em dois anos. Tomara que ela consiga recuperar a melhor forma física em breve e deixar para trás alguns problemas preocupantes no joelho.