Clube de classe mundial de 2026 da GOAL: Alessia Russo entre seis novas integrantes da elite mais exclusiva das superestrelas do futebol feminino

Classe mundial... É um rótulo invisível, mas importante, que separa as boas das grandes. Mas é um termo muito subjetivo. Cada fã de futebol tem a sua própria definição, o seu próprio conjunto de critérios, o que gera debates intermináveis, mas extremamente prazerosos, em estádios, vestiários, estúdios de TV, cafés, bares, pubs e clubes ao redor do mundo.

Então, em 2023, GOAL decidiu entrar na brincadeira ao montar uma lista muito exclusiva das 25 jogadoras que, na nossa visão, representavam a elite do jogo, as melhores entre as melhores, as atletas que vinham produzindo atuações estelares ao longo de um período prolongado.

Para evitar focar apenas nas atacantes, o que, sejamos sinceros, quase sempre acontece quando se trata de prêmios e reconhecimentos individuais, estipulamos que deveria haver pelo menos três jogadoras de cada grupo de posição (goleira, defesa, meio-campo e ataque), e no máximo nove de cada.

As integrantes passam por uma revisão anual, e chegou novamente a hora de decidir quem pode permanecer no Clube Classe Mundial, e quem deve ser gentilmente convidada a sair. Então, quem entrou na lista de 25 nomes deste ano? Descubra abaixo e não deixe de expressar sua aprovação, ou indignação, nos comentários...