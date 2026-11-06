Por que o boxe e o futebol estão tão intimamente ligados? Em termos de habilidades, os dois esportes são muito diferentes. Um exige destreza com os pés; o outro, uma velocidade impressionante com as mãos. Além, talvez, da leveza nos pés, poucas características podem ser aproveitadas em ambos.

Essa ligação não se baseia na aparência nem no talento individual. Suas raízes estão na estrutura social e nas hierarquias de classe. Para muitos, as luvas e as chuteiras oferecem uma saída, uma fuga da realidade, uma forma de extravasar as emoções e uma espécie de família na qual podem se tornar membros queridos.

Embora hoje haja muito dinheiro nos dois esportes, ambos nasceram em ambientes menos glamourosos, marcados por valores da classe trabalhadora que definem o que são e o que devem continuar sendo. São laços que jamais serão rompidos.

Chris Billam-Smith, ex-campeão mundial dos pesos-cruzadores pela WBO e torcedor fanático do Bournemouth, reconhece essa ligação. Ao ser perguntado sobre o que une duas de suas paixões esportivas, ele disse à GOAL: “É uma boa pergunta. Acho que são, sem dúvida, dois esportes que atraem o mesmo tipo de torcedor.

“Acho que os fãs de boxe são sempre apaixonados porque geralmente assistem ao futebol durante o dia e depois vão ver o boxe. Então, costumam estar um pouco mais alcoolizados e animados do que já ficam nos jogos de futebol! Mas a paixão está sempre presente. E acho que, quando os torcedores apoiam um boxeador britânico, ou simplesmente o cenário do boxe britânico, mostram que levam para os lutadores a paixão que têm pelo futebol.”

Questionado se tantos boxeadores são torcedores dedicados de futebol porque os clubes estão no centro de suas comunidades e ajudam a reunir pessoas de todas as origens, Billam-Smith acrescentou: “Sinto que essa é, sem dúvida, a minha história. O AFC Bournemouth está no centro da comunidade, no coração da cidade, e é uma grande inspiração para ela pela forma como fez as coisas nos últimos 10 a 15 anos. Eu também me inspirei nisso. Então, é ótimo fazer parte dessa cidade. E, claro, o clube tem sido fantástico comigo, realmente me apoiou e esteve ao meu lado.”

Assim como o elenco do Bournemouth de 2026-27 conquistou um apoio fervoroso, Billam-Smith merece plenamente a rede de apoio que construiu, que hoje reúne vários milhares de pessoas e continua crescendo.

Sobre ter chegado a esse ponto graças a uma mentalidade que compartilha com jogadores de futebol de elite, capaz de fazer os melhores se destacarem à medida que aumentam a pressão e as expectativas, enquanto apenas alguns conseguem lidar com essas exigências sem sucumbir, ele afirmou: “Acho que se fala sobre isso, mas sua importância é subestimada em todas as áreas da vida. Acredito que é a mentalidade que leva qualquer pessoa ao topo em qualquer área, especialmente no esporte.

“Acho que as pessoas falam de talento e de todas essas coisas, mas o talento pode ser superestimado. E acho que, quando ele aparece cedo demais e alguém é talentoso na juventude, muitas vezes isso pode atrapalhar a pessoa, porque ela se apega a esse talento e acha que não precisa treinar, melhorar ou seja lá o que for. Então, acho importante ter sempre uma mentalidade forte. É isso que leva as pessoas até o fim.”