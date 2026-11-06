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Chris Billam-Smith Ricky Hatton Alex Scott boxing football 1:1GOAL

Clube da luta! Por que boxe e futebol estarão sempre intrinsecamente ligados

Seja ao calçar luvas ou chuteiras, passar por entre as cordas do ringue ou cruzar a linha branca do campo, é impossível ignorar os laços entre dois esportes que se orgulham da paixão pelo nocaute.

Chris Burton
Traduzido por

  • Mike Tyson disse certa vez uma frase que ficou famosa: “Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca.” É preciso ter um perfil especial para entrar em um confronto individual no qual o resultado muitas vezes depende de quem cai primeiro. Mas o boxe está longe de ser o único esporte a exigir espírito de luta.

    Essa força emocional ajudou Tyson, ex-campeão mundial dos pesos-pesados, a conquistar o título de “homem mais durão do planeta”. Foram incontáveis horas de treino com parceiros e sacos de pancada que traçaram seu caminho das ruas perigosas do Brooklyn às luzes de Las Vegas. O sucesso veio da combinação de atitude e talento para realizar um sonho que parecia impossível.

    Histórias semelhantes de superação da pobreza e conquista da riqueza aparecem em todo o esporte, e o futebol se encaixa perfeitamente nessa categoria. Muitos dos que hoje vivem no luxo começaram em condições humildes e chegaram ao topo depois de suportar golpes duríssimos pelo caminho, daqueles de que Tyson falou com tanta eloquência.

    O futebol pode ser um esporte coletivo e o boxe, uma modalidade individual, mas há muitos pontos em que os dois se aproximam. Isso ajuda a explicar por que figuras de destaque dos gramados e dos ringues frequentemente se cruzam.

  • Raízes sociais

    Chris Billam-Smith
    Getty

    O boxe e o futebol têm raízes na classe trabalhadora que ajudaram os dois esportes a crescer.

    Por que o boxe e o futebol estão tão intimamente ligados? Em termos de habilidades, os dois esportes são muito diferentes. Um exige destreza com os pés; o outro, uma velocidade impressionante com as mãos. Além, talvez, da leveza nos pés, poucas características podem ser aproveitadas em ambos.

    Essa ligação não se baseia na aparência nem no talento individual. Suas raízes estão na estrutura social e nas hierarquias de classe. Para muitos, as luvas e as chuteiras oferecem uma saída, uma fuga da realidade, uma forma de extravasar as emoções e uma espécie de família na qual podem se tornar membros queridos.

    Embora hoje haja muito dinheiro nos dois esportes, ambos nasceram em ambientes menos glamourosos, marcados por valores da classe trabalhadora que definem o que são e o que devem continuar sendo. São laços que jamais serão rompidos.

    Chris Billam-Smith, ex-campeão mundial dos pesos-cruzadores pela WBO e torcedor fanático do Bournemouth, reconhece essa ligação. Ao ser perguntado sobre o que une duas de suas paixões esportivas, ele disse à GOAL: “É uma boa pergunta. Acho que são, sem dúvida, dois esportes que atraem o mesmo tipo de torcedor.

    “Acho que os fãs de boxe são sempre apaixonados porque geralmente assistem ao futebol durante o dia e depois vão ver o boxe. Então, costumam estar um pouco mais alcoolizados e animados do que já ficam nos jogos de futebol! Mas a paixão está sempre presente. E acho que, quando os torcedores apoiam um boxeador britânico, ou simplesmente o cenário do boxe britânico, mostram que levam para os lutadores a paixão que têm pelo futebol.”

    Questionado se tantos boxeadores são torcedores dedicados de futebol porque os clubes estão no centro de suas comunidades e ajudam a reunir pessoas de todas as origens, Billam-Smith acrescentou: “Sinto que essa é, sem dúvida, a minha história. O AFC Bournemouth está no centro da comunidade, no coração da cidade, e é uma grande inspiração para ela pela forma como fez as coisas nos últimos 10 a 15 anos. Eu também me inspirei nisso. Então, é ótimo fazer parte dessa cidade. E, claro, o clube tem sido fantástico comigo, realmente me apoiou e esteve ao meu lado.”

    Assim como o elenco do Bournemouth de 2026-27 conquistou um apoio fervoroso, Billam-Smith merece plenamente a rede de apoio que construiu, que hoje reúne vários milhares de pessoas e continua crescendo.

    Sobre ter chegado a esse ponto graças a uma mentalidade que compartilha com jogadores de futebol de elite, capaz de fazer os melhores se destacarem à medida que aumentam a pressão e as expectativas, enquanto apenas alguns conseguem lidar com essas exigências sem sucumbir, ele afirmou: “Acho que se fala sobre isso, mas sua importância é subestimada em todas as áreas da vida. Acredito que é a mentalidade que leva qualquer pessoa ao topo em qualquer área, especialmente no esporte.

    “Acho que as pessoas falam de talento e de todas essas coisas, mas o talento pode ser superestimado. E acho que, quando ele aparece cedo demais e alguém é talentoso na juventude, muitas vezes isso pode atrapalhar a pessoa, porque ela se apega a esse talento e acha que não precisa treinar, melhorar ou seja lá o que for. Então, acho importante ter sempre uma mentalidade forte. É isso que leva as pessoas até o fim.”

  • Personagens de temperamento forte

    Tyler Adams Bournemouth 2026-27
    Getty

    Para chegar ao topo, é preciso ter determinação incansável e uma atitude de nunca desistir.

    Aos 36 anos, com um currículo de 24 lutas, 22 vitórias e 14 nocautes, Billam-Smith já conhece bem as exigências de trocar socos e resistir a golpes devastadores no corpo.

    Muitos jogadores de futebol acreditam que seriam capazes de fazer o mesmo. O mercado e o público de eventos de exibição vêm crescendo, com participações de nomes como David Bentley, ex-jogador da seleção inglesa, Lee Trundle, conhecido pelas jogadas de efeito, Sebastien Bassong, ex-zagueiro do Tottenham, e Nile Ranger, formado nas categorias de base do Newcastle.

    Questionado sobre o tipo de jogador que mais gosta de assistir, já que atletas de físico impressionante como Cristiano Ronaldo e Erling Haaland nem sempre são sua preferência em relação a jogadores mais aguerridos, como o vice-capitão do Bournemouth, Lewis Cook, e o astro da seleção dos Estados Unidos, Tyler Adams, Billam-Smith disse: “Para ser sincero, entre os jogadores de futebol, adoro assistir a um meio-campista aguerrido. Acho que é porque é com esse tipo que mais me identifico na minha carreira. Não sou o boxeador de maior refinamento técnico, nem o mais bonito de se ver em termos de habilidade no boxe, mas há tenacidade, energia e intensidade. Adoro isso.

    “Lewis Cook tem sido assim pelo Bournemouth ao longo dos anos. Tyler Adams também é assim agora, e é bom ver os dois jogando juntos. Recentemente, ambos atuaram como volantes, e foi um prazer assistir. Mas tenho um respeito enorme por jogadores como Ronaldo e Haaland, pela maneira como levam a vida. Parece que eles se dedicam muito a encontrar aquelas pequenas margens para melhorar.”

    Ao ser questionado sobre grandes nomes do futebol que poderiam querer trocar as chuteiras pelas luvas, já que muitos praticaram diferentes modalidades de luta ao longo dos anos, ele acrescentou: “Lembro de ter visto Zlatan [Ibrahimovic] treinando em um saco de pancadas. Já vi Sergio Ramos e acho que ele sabe bater. Quem sabe? Não consigo imaginar que algum dia eles sintam necessidade de entrar em um ringue de boxe, mas, do jeito que o mundo está, nunca se sabe. Um dia, talvez tenhamos uma luta de boxe entre jogadores da Premier League. Quem sabe?”

  • Fãs de luta icônicos

    Ricky Hatton Kosta Tszyu
    Getty

    Hatton, Froch e Warrington estão entre os que serviram de inspiração

    Billam-Smith representa atualmente uma tradição que já passou pelas mãos de nomes ilustres. A história do boxe britânico é repleta de campeões que conquistaram cinturões e tinham muitos torcedores de futebol entre seus fãs.

    Essa lista inclui o falecido Ricky Hatton, lenda de Manchester e torcedor fanático do Manchester City; Carl ‘The Cobra’ Froch, campeão dos supermédios e torcedor do Nottingham Forest; os astros radicados em Yorkshire Josh Warrington (Leeds United) e Kell Brook (Sheffield United); e Carl Frampton, campeão mundial em duas categorias e apaixonado pelo Crusaders, de sua terra natal, a Irlanda do Norte.

    Questionado sobre a possibilidade de entrar para uma lista repleta de figuras icônicas, Billam-Smith disse: “Em uma das minhas lutas, acho que foi contra [Isaac] Chamberlain, quando fomos a Bournemouth pela primeira vez, um dos comentaristas disse que aquilo lembrava Ricky Hatton. E essa foi uma das maiores honras que eu poderia ter recebido, porque adorava assistir às lutas de Ricky e gostava muito de sua torcida.

    “Não acho que vou conseguir levar 20 mil pessoas a Las Vegas, mas é uma honra enorme ser mencionado ao lado de Ricky. Comecei a praticar boxe aos 16 anos, mas a primeira luta para a qual fiquei acordado até de madrugada foi a de Ricky contra Kostya Tszyu. Eu devia ter 14 anos na época, e aquilo foi uma grande inspiração para mim. Então, ser comparado a ele e aos outros nomes que você mencionou, fazer parte desse grupo, é uma verdadeira honra.”

    Hatton lutou no Etihad Stadium, Brook no Bramall Lane e Warrington no Elland Road. Billam-Smith teve a chance de realizar seu sonho de infância em maio de 2023, quando enfrentou Lawrence Okolie no Vitality Stadium. Naquela noite memorável, o ídolo local conquistou o cinturão dos pesos-cruzadores da WBO.

    Questionado sobre como foi a experiência, já que nem todos têm a oportunidade de lutar em um estádio de futebol, como Froch e o também lutador de Nottingham Leigh Wood, que nunca puderam entrar em ação no City Ground, Billam-Smith respondeu: “Acho que nunca vou encontrar palavras para expressar como aquilo foi incrível e o quanto sou grato por ter tido essa oportunidade.

    “Muitas coisas se encaixaram, graças ao clube, aos promotores, a todos que trabalharam duro, a mim e à minha equipe também. E até à presença de Lawrence como adversário, porque estávamos com dificuldade para encontrar um oponente. Era difícil conseguir enfrentar os outros campeões mundiais e, basicamente, eles não estavam dispostos a lutar. No fim, conseguimos Lawrence, e foi isso que tornou a luta uma disputa de título mundial. Foi uma noite muito, muito especial. Sempre será a minha lembrança favorita da minha carreira no boxe. Seria impossível superar aquilo. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade.”

  • Vivendo o sonho

    Vitality Stadium Bournemouth Europa League 2026-27
    Getty

    Billam-Smith teve a chance de conquistar um título mundial no estádio de seu querido Bournemouth.

    O gramado que recebeu o ringue de Billam-Smith naquela noite foi, desde então, palco de partidas memoráveis de futebol. Depois de voltar à Premier League em 2022, o Bournemouth subiu gradualmente até chegar aos seis primeiros colocados do futebol inglês.

    Em uma sequência recente um tanto surreal, a equipe venceu o gigante italiano AC Milan por 3 a 0 na Liga Europa, superou o Manchester United pelo mesmo placar na partida seguinte e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa ao passar com facilidade pelo Aston Villa.

    Ao escolher suas lembranças favoritas, em um contexto no qual costuma-se dizer que, na elite, a trajetória vale mais do que o destino final, Billam-Smith afirmou: “Acho que conquistar o acesso à Premier League pela primeira vez depois de superar um déficit de 17 pontos negativos foi simplesmente emocionante demais. E agora estamos onde estamos, com Bill Foley como proprietário. Ele queria que chegássemos às competições europeias em cinco anos, e conseguimos. Acompanhar o clube ao longo desse percurso deixou lembranças incríveis. Mas as lembranças de agora também são incríveis. Acho que estamos definitivamente vivendo um grande momento.

    “Até agora, nesta primeira temporada na Europa, vencemos todos os jogos. Espero que passemos da fase de grupos e disputemos uma fase eliminatória de verdade na Europa, que é tudo o que um torcedor do Bournemouth pode sonhar. Quando eu tinha 12 anos e estávamos na League Two, nunca imaginaria que diria essas palavras. Jamais esperei que enfrentaríamos o AC Milan em uma partida oficial, muito menos que venceríamos por 3 a 0. E que, logo depois, conseguiríamos outra vitória por 3 a 0 contra o United.

    “Algumas vitórias na Premier League ao longo dos anos foram incríveis, mas já nos acostumamos mais às grandes vitórias e a derrotar grandes clubes. Agora também estamos na Europa, o que representa mais um passo adiante. Vamos ver o que acontece nesta temporada. Acho que o mais importante para os torcedores é tentar aproveitar cada momento. Sabemos muito bem por onde passamos e que temos muita sorte de estar nesta posição.”

  • Busca por títulos

    Chris Billam-Smith world title belt
    Getty

    Os próximos meses podem reservar muitas emoções para os fãs de esporte em Bournemouth

    Enquanto acompanha de perto os acontecimentos no Vitality Stadium, Billam-Smith concentra suas atenções no confronto de sábado contra Cheavon Clarke, ex-atleta olímpico e medalhista dos Jogos da Commonwealth, na Copper Box Arena, em Londres.

    Os dois se conhecem bem: enfrentaram-se algumas vezes no boxe amador, e Clarke venceu ambos os duelos, com um retrospecto de 2 a 0. Orgulho de Bournemouth nos ringues, Billam-Smith pretende conquistar sua primeira vitória sobre o rival ao voltar à capital inglesa.

    Billam-Smith falou sobre sua preparação: “Tem sido boa. Sempre há altos e baixos durante a preparação, mas tem sido boa. É uma luta que eu nunca imaginei que aconteceria no boxe profissional. Ele esteve nas Olimpíadas de 2021, claro. Acho que, quando os Jogos terminaram, eu já era campeão britânico, da Commonwealth e europeu. Então, seria de esperar que levasse um tempo até chegarmos a esta fase. Mas estamos aqui agora, e é uma oportunidade para eu vencê-lo, algo que obviamente fiquei muito frustrado por não ter conseguido no boxe amador.

    “Com certeza me sinto muito mais preparado para vencê-lo agora. O boxe profissional é praticamente um esporte diferente do amador. Acho que me adaptei muito bem ao profissional, e isso ficou claro ao longo dos anos. É mais um confronto entre britânicos, algo em que as pessoas sempre gostam de se envolver de verdade. Elas gostam desse tipo de duelo. Sempre gostei de participar de confrontos entre britânicos ao longo dos anos. Então, teremos mais um no sábado, e estou ansioso por ele.”

    Se superar Clarke, Billam-Smith poderá ter outra chance de disputar um título mundial. Ele admite que 2027 pode ser “bastante épico” para o esporte em Bournemouth, com grandes títulos em jogo no boxe e no futebol. Seria uma história e tanto se ídolos esportivos da costa sul conquistassem títulos importantes, ajudando a estreitar ainda mais os laços entre os boxeadores e os jogadores de futebol.

    O Zuffa Boxing volta à Copper Box Arena, em Londres, no sábado, 7 de novembro, com uma luta principal entre britânicos na categoria peso-cruzador: o ex-campeão mundial Chris Billam-Smith enfrenta o atleta olímpico Chev Clarke. Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster.